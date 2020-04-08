A2SR MT5 for Smarter Trading Decision

Current event: https://c.mql5.com/1/326/A2SR2025_NoMusic.gif

A2SR para MT5

Indicador: Oferta e Procura (S/R) Atual Automatizada.

+ Instrumentos de Negociação.

Poderoso, Genuíno e que Poupa Tempo para Decisões de Negociação Mais Inteligentes

+ Objetos Compatíveis com EA.





Principais Vantagens

Níveis de SR Antecipados (Sem Lag, Sem Repintura)

Após anos de fiabilidade comprovada no MT4 desde 2014 , o A2SR está agora disponível para o MetaTrader 5.

Oferece aos traders uma vantagem excecional com um indicador antecipado e sem repintura para identificar os níveis reais de suporte e resistência - antes que o preço os atinja.





O A2SR calcula o suporte e a resistência antecipadamente - antes que o preço os atinja - permitindo aos traders planear as negociações com confiança.





Conceito Genuíno que Não Encontrará em Nenhum Outro Lugar.

Construído com uma abordagem única que nunca foi publicada ou partilhada em qualquer meio de comunicação, o A2SR redefine a forma como o suporte e a resistência são identificados.





Poupa o Seu Tempo e Melhora a Sua Estratégia.

Chega de perder horas a traçar linhas ou a adivinhar níveis. O A2SR apresenta tudo de forma clara, permitindo-lhe concentrar-se na criação de planos de negociação precisos e na execução eficaz dos mesmos.





Adequado para todos os traders - desde o principiante ao profissional.

Quer seja principiante ou já a operar profissionalmente, o A2SR fortalece as suas decisões com clareza e confiança.





Altamente eficaz para day trade e swing trading.

Prazos recomendados para os planos de negociação: M30, H1 e H4.

Principais recursos

Níveis reais de SR (Suporte - procura e Resistência - oferta).

Exibido automaticamente no gráfico.

+ Os primeiros toques provocam frequentemente reversão do preço.

+ Toques repetidos sinalizam potenciais ruturas e continuação.





Análise de fortes ruturas.

O A2SR apresenta um padrão automático genuíno que deteta os primeiros sinais de potenciais roturas fortes.

+ Esteja entre os primeiros a identificar movimentos poderosos do mercado.





Sentimento do Mercado (MS).

+ Ajuda a evitar sinais enganadores de grandes notícias económicas.

+ Em certas condições, a MS aconselhará mesmo a não abrir nenhuma posição - um poderoso filtro de risco





Força da Moeda de Mercado (MCS).

+ Análise em tempo real das 8 principais moedas: USD, EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD

+ Os indicadores de histograma e percentagem revelam as moedas mais fortes e mais fracas

+ Aumente a precisão ao emparelhar fortes e fracas e evite ser enganado por comunicados de imprensa.





Limites de Intervalo de Preço Diários e Semanais.

+ Níveis de intervalo diário/semanal preditivos comprovados, onde os preços revertem frequentemente após movimentos voláteis

+ Perfeito para definir ordens pendentes e detetar picos — sem ter de estar a olhar para o ecrã o dia todo.

Notificações

Suporta notificações push (via MT5 mobile) e alertas por e-mail.

+ Nunca perca oportunidades de negociação importantes, mesmo quando está ausente.





Negociações Inteligentes Começam Aqui

Seja para negociar eventos noticiosos voláteis ou para construir configurações de swing estruturadas, a A2SR é o seu assistente técnico de confiança para decisões de negociação mais inteligentes e rápidas.





Objectos Compatíveis com a EA - O Poder Encontra a Automação.

O A2SR para MT5 é mais do que um simples indicador visual inteligente,

+ é também uma fonte de dados legível por máquina para sistemas de negociação automatizados.





Objectos Gráficos Fornecidos pela A2SR.

Todos eles são apresentados como objetos gráficos nomeados,

tornando-os totalmente acessíveis para utilização pelo seu Expert Advisor (EA):





Níveis de Suporte e Resistência (SR) reais – como linhas de tendência e linhas horizontais,

+ incluindo Rompimento Forte e Rompimento Forte

Tendência Atual (Swing),

Market Sentiment (MS) – incluindo índices USDx e EURx,

Força da Moeda de Mercado (MCS) – força percentual das 8 principais moedas.

Crie o seu próprio EA ou contrate um developer.

Pode (ou o seu programador) programar um EA para:

Detetar níveis de SR intocados como sinais de entrada (Limite de Compra / Limite de Venda)

Ler tendências, classificações de força das moedas e sentimento do mercado como filtros de negociação

Executar automaticamente as negociações com base na análise líder do A2SR

Combinar a precisão do A2SR com a sua estratégia de automatização

Combinar o melhor dos insights manuais com a execução algorítmica

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Prepare-se para experimentar uma forma mais inteligente de negociar.

Planeie a sua negociação, negoceie de acordo com o seu plano. Learn more :

https://www.mql5.com/en/users/yohana/blog

Observação.

Os dados do gráfico podem exigir uma recarga completa nas seguintes condições:

O MetaTrader 5 acabou de ser instalado.

Você está usando um novo número de conta.

Você está usando uma conta antiga que não é acessada há muito tempo.

Você abre um período que nunca foi aberto antes.

Portanto, ao usar o A2SR pela primeira vez em qualquer uma das condições acima,

é recomendável atualizar o gráfico - começando do período M1 até MN.