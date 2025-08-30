Moving Average Cross Signal

Se você estiver negociando com médias móveis, este indicador será seu melhor ajudante. Aqui está o que ele sabe fazer: mostra sinais quando duas médias móveis se cruzam (por exemplo, uma média móvel rápida quebra uma lenta de baixo para cima-um aumento é possível). Alerta de todas as maneiras: apita no terminal, envia uma notificação para o telefone e uma carta para o correio — agora você definitivamente não perderá o negócio. Flexível: você pode escolher exatamente como calcular a média móvel (existem mais de 10 opções), escolher cores, períodos e outros parâmetros para sua estratégia.

Uma ferramenta para quem gosta de médias móveis. Não há necessidade de se sentar na tela — ele vai dizer-lhe quando é hora de agir. E se você quiser experimentar, as configurações ajudarão a adaptá-lo pelo menos para escalpelamento, pelo menos para negociação a longo prazo. O indicador tem um código rápido e pode ser facilmente incorporado ao seu robô de negociação.

Sinais e alertas são enviados de dois tipos. O primeiro sinal vem quando há uma probabilidade de cumprimento da condição, ou seja, a barra ainda não fechou e pode haver mudanças. Isso permite que você tome um lugar no computador, verifique novamente as notícias ou qualquer outro método para se preparar para a negociação e não perca uma gota de lucro. O segundo sinal vem quando a seta no gráfico já está finalmente formada. Cada tipo de sinal é fornecido apenas uma vez por barra. Isso significa que o indicador não duplica os sinais dentro de uma barra de preço — você recebe apenas uma notificação por período (Por exemplo, por minuto ou hora). Esse sistema ajuda a evitar a redundância e a se concentrar nos dados atuais.

Atualmente, estou automatizando uma estratégia de negociação altamente lucrativa com base na interseção de médias móveis. Se você está interessado em negociação automática, você pode se familiarizar com os resultados que consegui alcançar no momento: https://www.mql5.com/pt/signals/2339244

O seu feedback é muito importante para mim. Tem perguntas ou quer compartilhar sua opinião? Escreva comentários ou envie mensagens-estou sempre conectado!

Parâmetros do indicador

Fast MA Mode - método de cálculo da média móvel rápida.

Fast MA - período de média móvel rápida.

Slow MA Mode - método de cálculo da média móvel lenta.

Slow MA - período de média móvel lenta.

SendEmail - envio por e-mail.

Alert - aviso sonoro.

PushNotification - notificação no terminal móvel.

PaintArrow - setas no gráfico ao cruzar médias móveis.

ColorMethod - opção para colorir médias móveis.

ModePaintProfit - saída do lucro no gráfico.

Channel Expansion Method - selecione a opção para expandir a distância entre médias móveis

ChannelWidth - tamanho da expansão da distância entre médias móveis. 1.0 - sem extensões adicionais. O canal 2.0 foi expandido em 2 vezes.





A média móvel é redesenhada (muda seus valores)?

A média móvel não é redesenhada e não muda seus valores no histórico. No entanto, na barra atual (por exemplo, em M1 ou H1), o valor pode flutuar até que a vela seja fechada, portanto, para sinais precisos, é melhor esperar que ela seja concluída. Por exemplo, se você construir uma média móvel nos preços máximos da barra, a média móvel na barra atual só poderá aumentar seus valores, já que o máximo da barra atual não pode mais ficar menor. Além disso, se você fizer o parâmetro "Shift = 1", a barra atual não participará dos cálculos, e a média móvel deixará de alterar seus valores mesmo na barra atual.

De uma forma ou de outra, você pode encontrar um algoritmo para calcular uma média móvel que mudará seus valores no histórico. Isso pode ser devido a erros no Código, uma tentativa de enganar os usuários ou uma tentativa de criar uma ferramenta com uma interpretação não padronizada. Aqui só podemos dizer - neste indicador não há tais cálculos, e não é redesenhado.





Como interpretar os sinais das médias móveis que se cruzam?

Há muitas maneiras. O fato de o cruzamento em si é um bom sinal sobre a mudança na natureza do movimento de preços. É possível usar médias móveis como níveis de suporte e resistência ou negociar apenas quando o preço estiver entre duas médias móveis. Use a direção da média móvel lenta como um indicador de tendência e entre no mercado quando a média móvel rápida mudar de direção. Considere padrões de vela somente se eles tocarem a linha da média móvel. Em geral, existem muitas maneiras, e você pode criar suas próprias opções únicas e mais eficazes.

Buscando a máxima conveniência e eficiência. Adicionamos ao nosso indicador a opção de escolher o método de interpretação. Os mais interessantes são descritos em detalhes. Você pode ver como abrir posições em dois movings em nosso blog.





Eu desenvolvi um sistema baseado neste indicador, como posso automatizá-lo?

Este indicador gratuito pode ser usado sem restrições em seus robôs de negociação. Se você é um programador, você pode escrever esse robô sozinho. Ou entre em contato com a seção freelance, há muitos profissionais qualificados.

Se sua ideia é nova e interessante, você pode nos escrever e nós ajudaremos com sua automação. Uma grande vantagem será se você, assim como nós, quiser desenvolver uma comunidade de traders MQL. Faça parte do movimento-transforme ideias em ferramentas de trabalho, compartilhe experiências e cresça com a comunidade!





Como esse indicador difere de outros semelhantes, Qual é a vantagem?

A principal diferença é a flexibilidade única na seleção de métodos de suavização. Ao contrário dos indicadores padrão, onde apenas SMA, EMA ou SMMA estão disponíveis, dezenas de algoritmos são coletados aqui: do clássico ao experimental. Por exemplo, a aproximação parabólica captura perfeitamente reversões de tendência, métodos adaptativos se ajustam automaticamente à volatilidade e algoritmos baseados em aprendizado de máquina analisam padrões históricos. Isso permite que você trabalhe em quaisquer condições de mercado: no plano, o indicador ignora os ruídos e, na tendência, reage rapidamente às mudanças. Além disso, você pode transformar a linha em um canal dinâmico. Isso ajuda a visualizar a volatilidade e encontrar áreas de sobrecompra / sobrevenda sem a conexão de instrumentos adicionais. Sistema de Sinais com opção de interpretação. Você não está limitado a cruzamentos padrão: filtros ou modelos de velas podem ser personalizados.

Ter muitos indicadores diferentes é desconfortável. Portanto, criamos este indicador para que o trader tenha tudo o que precisa para análise. A enorme funcionalidade permite que você se encaixe de forma flexível em qualquer sistema de negociação automática, sem a necessidade de reconectar diferentes indicadores em busca da melhor opção.

Funciona com qualquer ferramenta?Sim! O indicador é compatível com ações, moedas, criptomoedas e futuros de commodities. As configurações são fáceis de adaptar a diferentes mercados: por exemplo, para ativos voláteis, você pode forçar a expansão da distância entre médias móveis e, para posições de longo prazo, pode aumentar os períodos móveis ou alterar o método de cálculo.





Como criar um sistema com seu indicador? Exemplo prático

aqui está como você pode usá-lo em sua estratégia: definimos o SMA 200 (lento) e o EMA 50 (rápido), esperamos o cruzamento para cima + volume acima da média, abrimos uma posição em 1% do depósito, colocamos o stop loss no mínimo local, Take Profit-2:1 em relação ao risco. Mas lembre — se: o indicador é uma ferramenta, não uma pílula mágica. Sempre adicione filtros e teste estratégias no histórico!





Segurança de dados

nenhuma biblioteca de terceiros se conecta. O indicador não coleta dados pessoais — todos os cálculos são realizados localmente no seu dispositivo. Suas configurações, sinais e histórico de transações permanecem confidenciais. Isso é importante para os comerciantes que valorizam a privacidade e não querem compartilhar estratégias.





Precisa de Ajuda?

O autor está sempre em contato: responde a perguntas nos comentários, ajuda na configuração e resolve problemas. Por exemplo, se o indicador "falhar" em um determinado período de tempo, juntos encontraremos uma solução. E você também pode sugerir sua ideia para melhorar — os melhores deles são introduzidos nas próximas atualizações.