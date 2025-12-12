

Quando se trata de reconhecer oportunidades perfeitas de mercado e operar breakouts com precisão, RangeXpert é uma das ferramentas mais eficazes do mercado. Desenvolvido por mim especificamente para iniciantes e semi-profissionais, oferece uma qualidade de análise que normalmente só se encontra em ferramentas de trading profissionais usadas por bancos, traders institucionais e hedge funds. O indicador identifica áreas de mercado que frequentemente levam a fortes movimentos e marca-as de forma tão clara e intuitiva que até estruturas complexas se tornam imediatamente visíveis. RangeXpert reduz decisões erradas, melhora o teu timing e mostra-te em tempo real quando um range termina e quando uma tendência real começa. O ajuste dinâmico à volatilidade, a força de múltiplas posições e a distribuição inteligente de lucro fazem dele um dos indicadores de breakout mais poderosos usados pelos traders atualmente.





Especificações

Zona de entrada perfeita

Visualização do gráfico perfeitamente otimizada

Linhas de take-profit e stop-loss claramente visíveis

Trailing stop otimizado por sinal com exibição de pips

com exibição de pips Todas as configurações perfeitamente alinhadas entre si

Indicações intuitivas de cores, gráfico e direção

Velas coloridas em fortes movimentos de preço (No Wick on Close) disponíveis

(No Wick on Close) disponíveis Mudança de cor do sinal como possível indicação de uma futura reversão de tendência

Alertas: popup, e-mail, notificações push e notificações sonoras

EMA de acompanhamento para análise da mudança de tendência ou proteção da ordem

da mudança de tendência ou proteção da ordem Compatível com todos os timeframes e todos os ativos no MetaTrader

e todos os ativos no MetaTrader Possibilidade de verificar estratégias no testador de estratégias

Uma verdadeira solução ALL-IN-ONE para traders



Utilização eficaz do RangeXpert:

Recomendações

Trading de scalp e intraday



Timeframes: M1, M5, M15 e H1, H4 (todos)

e H1, H4 (todos) Ativos: Forex, futuros, criptomoedas , metais, ações e índices

, metais, ações e índices Tipos de conta: ECN, NDD, Raw ou Razor com spreads muito baixos

Sessões: Londres, Frankfurt, Tóquio, Sidney e Nova Iorque

Brokers: todos os disponíveis