RangeXpert

Quando se trata de reconhecer oportunidades perfeitas de mercado e operar breakouts com precisão, RangeXpert é uma das ferramentas mais eficazes do mercado. Desenvolvido por mim especificamente para iniciantes e semi-profissionais, oferece uma qualidade de análise que normalmente só se encontra em ferramentas de trading profissionais usadas por bancos, traders institucionais e hedge funds. O indicador identifica áreas de mercado que frequentemente levam a fortes movimentos e marca-as de forma tão clara e intuitiva que até estruturas complexas se tornam imediatamente visíveis. RangeXpert reduz decisões erradas, melhora o teu timing e mostra-te em tempo real quando um range termina e quando uma tendência real começa. O ajuste dinâmico à volatilidade, a força de múltiplas posições e a distribuição inteligente de lucro fazem dele um dos indicadores de breakout mais poderosos usados pelos traders atualmente.


Especificações

  • Zona de entrada perfeita 
  • Visualização do gráfico perfeitamente otimizada 
  • Linhas de take-profit e stop-loss claramente visíveis
  • Trailing stop otimizado por sinal com exibição de pips
  • Todas as configurações perfeitamente alinhadas entre si
  • Indicações intuitivas de cores, gráfico e direção
  • Velas coloridas em fortes movimentos de preço (No Wick on Close) disponíveis
  • Mudança de cor do sinal como possível indicação de uma futura reversão de tendência
  • Alertas: popup, e-mail, notificações push e notificações sonoras
  • EMA de acompanhamento para análise da mudança de tendência ou proteção da ordem
  • Compatível com todos os timeframes e todos os ativos no MetaTrader
  • Possibilidade de verificar estratégias no testador de estratégias
  • Uma verdadeira solução ALL-IN-ONE para traders



Utilização eficaz do RangeXpert:
https://c.mql5.com/31/1669/Settings.png
https://www.mql5.com/pt/market/product/139498/comments



Recomendações

  • Trading de scalp e intraday
  • Timeframes: M1, M5, M15 e H1, H4 (todos)
  • Ativos: Forex, futuros, criptomoedas, metais, ações e índices
  • Tipos de conta: ECN, NDD, Raw ou Razor com spreads muito baixos
  • Sessões: Londres, Frankfurt, Tóquio, Sidney e Nova Iorque
  • Brokers: todos os disponíveis


NÃO ESQUEÇA DE DEIXAR UM REVISÃO. Se tiver dúvidas ou precisar de ajuda, junte-se ao discuta conosco.
Pedidos?  Escreva-me – RangeXpert mantém o foco, mas é adaptável.

