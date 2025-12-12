RangeXpert
- Indicadores
- Steve Rosenstock
- Versão: 1.0
Quando se trata de reconhecer oportunidades perfeitas de mercado e operar breakouts com precisão, RangeXpert é uma das ferramentas mais eficazes do mercado. Desenvolvido por mim especificamente para iniciantes e semi-profissionais, oferece uma qualidade de análise que normalmente só se encontra em ferramentas de trading profissionais usadas por bancos, traders institucionais e hedge funds. O indicador identifica áreas de mercado que frequentemente levam a fortes movimentos e marca-as de forma tão clara e intuitiva que até estruturas complexas se tornam imediatamente visíveis. RangeXpert reduz decisões erradas, melhora o teu timing e mostra-te em tempo real quando um range termina e quando uma tendência real começa. O ajuste dinâmico à volatilidade, a força de múltiplas posições e a distribuição inteligente de lucro fazem dele um dos indicadores de breakout mais poderosos usados pelos traders atualmente.
Especificações
- Zona de entrada perfeita
- Visualização do gráfico perfeitamente otimizada
- Linhas de take-profit e stop-loss claramente visíveis
- Trailing stop otimizado por sinal com exibição de pips
- Todas as configurações perfeitamente alinhadas entre si
- Indicações intuitivas de cores, gráfico e direção
- Velas coloridas em fortes movimentos de preço (No Wick on Close) disponíveis
- Mudança de cor do sinal como possível indicação de uma futura reversão de tendência
- Alertas: popup, e-mail, notificações push e notificações sonoras
- EMA de acompanhamento para análise da mudança de tendência ou proteção da ordem
- Compatível com todos os timeframes e todos os ativos no MetaTrader
- Possibilidade de verificar estratégias no testador de estratégias
- Uma verdadeira solução ALL-IN-ONE para traders
Utilização eficaz do RangeXpert:
https://c.mql5.com/31/1669/Settings.png
https://www.mql5.com/pt/market/product/139498/comments
Recomendações
- Trading de scalp e intraday
- Timeframes: M1, M5, M15 e H1, H4 (todos)
- Ativos: Forex, futuros, criptomoedas, metais, ações e índices
- Tipos de conta: ECN, NDD, Raw ou Razor com spreads muito baixos
- Sessões: Londres, Frankfurt, Tóquio, Sidney e Nova Iorque
- Brokers: todos os disponíveis
NÃO ESQUEÇA DE DEIXAR UM REVISÃO. Se tiver dúvidas ou precisar de ajuda, junte-se ao discuta conosco.
Pedidos? Escreva-me – RangeXpert mantém o foco, mas é adaptável.
O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação