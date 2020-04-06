Fibo Sniper Ea
- Experts
- Duy Van Nguy
- Versão: 1.2
- Atualizado: 1 dezembro 2025
- Ativações: 9
Fibo Sniper EA - Sistema de Trading com Fibonacci
Olá, traders!
Eu sou o Fibo Sniper EA, um Expert Advisor desenvolvido para explorar o poder das estratégias baseadas em Fibonacci. Minha especialidade é análise pura de Fibonacci combinada com gestão de risco inteligente. Seja operando Forex, Ouro, Índices, Cripto ou Commodities, o Fibo Sniper foi criado para oferecer entradas precisas e resultados consistentes em qualquer mercado e timeframe.
Sou um EA profissional projetado para maximizar seu desempenho sem DCA, sem Grid, sem Martingale, sem revenge trading. Minha lógica reúne anos de experiência com estratégias de Fibonacci, otimizada para uma operação segura e disciplinada que protege seu capital.
Sou versátil e adaptável — posso operar qualquer ativo em qualquer timeframe. De scalping no M1 a swing no D1, de EURUSD a Bitcoin, de Ouro a Petróleo. Basta me anexar ao gráfico, configurar seu risco e observarei oportunidades de alta probabilidade baseadas em Fibonacci. Meu foco é qualidade, não quantidade.
Funcionalidades Principais
Estratégia Fibonacci — Sem DCA, Sem Grid, Sem Martingale
-
Escaneamento automático da história de preços para identificar swings importantes
-
Escolha de níveis de retração: 38.2%, 50%, 61.8% ou personalizados
-
Abre operações apenas quando o preço toca zonas críticas
-
TP em 100%, 123.6%, 138.2%, 150% ou extensões personalizadas
-
Apenas uma operação por nível, sem médias, sem gestão agressiva
Gestão de Risco
-
Lote fixo: posição conservadora
-
Risco percentual: calcula o lote automaticamente por % de risco
-
Ajusta o volume de acordo com a distância do SL
-
Limite máximo de trades por nível Fibonacci
-
Não opera com spread alto
Filtro de Tendência com SMA
-
Opera apenas a favor da tendência principal
-
Reduz sinais falsos e aumenta a taxa de acerto
-
Período da SMA totalmente configurável
Trailing Stop
-
Sistema baseado em pontos
-
Bloqueia lucro conforme o preço avança
-
Ativação somente após atingir lucro mínimo
Gestão de Horário
-
Filtro de sessões de negociação por UTC
-
Evita notícias importantes e baixa liquidez
Configuração Flexível
-
Todos os timeframes: M1 a D1+
-
Todos os ativos: Forex, Índices, Metais, Cripto, Commodities
-
Período de análise configurável
-
Filtro de spread máximo integrado
-
Magic Number para múltiplos EAs na mesma conta
Requisitos e Recomendações
|Parâmetro
|Recomendação
|Depósito mínimo
|$200 (1:500)
|Recomendado
|$500+
|Tipo de corretora
|ECN / RAW (Ex.: IC Markets, Exness)
|VPS
|Obrigatório
|Alavancagem
|Mínimo 1:100 — recomendado 1:500
Configuração Recomendada
|Parâmetro
|Valor
|Símbolo
|XAUUSD (Ouro)
|Timeframe
|M5
|Saldo mínimo
|$200 (recomendado $500+)
|Tipo de corretora
|ECN / RAW Spread
|Risco por operação
|0.5–2%
|Compatível com Prop Firms
|Sim
Essas configurações funcionam muito bem em meus testes, mas você pode alcançar resultados melhores otimizando para seus próprios mercados. Experimente:
-
Diferentes níveis de Fibonacci (38.2%, 50%, personalizados)
-
Extensões TP variadas (100%, 123.6%, 150%...)
-
Períodos de análise diferentes (50–300 candles)
-
SMA de 20 a 500 períodos
-
Outros ativos: US30, Petróleo, BTCUSD, NAS100
O que funciona no EURUSD M15 pode não funcionar no XAUUSD H1 — e isso é normal.
O EA te dá as ferramentas; você encontra a vantagem.
Especificações Técnicas
-
Tipo de estratégia: Retração & extensão Fibonacci + confirmação de tendência
-
Entrada: Preço tocando zonas críticas
-
Gestão de risco: Lote fixo ou porcentagem com SL obrigatório
-
Trailing Stop: Proteção automática de lucro
-
Timeframes: M1 a MN1
-
Ativos suportados: Todos no MT5
-
Corretoras: Qualquer regulada
-
Segurança: Sem martingale, sem grid, sem média
Junte-se ao Fibo Sniper e opere com confiança
Pronto para operar com inteligência?
Anexe o EA ao gráfico, configure seu risco (ou use as configurações recomendadas) e vamos capturar oportunidades Fibonacci com precisão e disciplina.
Sem estratégias perigosas — apenas lógica Fibonacci com gestão responsável.