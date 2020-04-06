Fibo Sniper EA - Sistema de Trading com Fibonacci

Olá, traders!

Eu sou o Fibo Sniper EA, um Expert Advisor desenvolvido para explorar o poder das estratégias baseadas em Fibonacci. Minha especialidade é análise pura de Fibonacci combinada com gestão de risco inteligente. Seja operando Forex, Ouro, Índices, Cripto ou Commodities, o Fibo Sniper foi criado para oferecer entradas precisas e resultados consistentes em qualquer mercado e timeframe.

Sou um EA profissional projetado para maximizar seu desempenho sem DCA, sem Grid, sem Martingale, sem revenge trading. Minha lógica reúne anos de experiência com estratégias de Fibonacci, otimizada para uma operação segura e disciplinada que protege seu capital.

Sou versátil e adaptável — posso operar qualquer ativo em qualquer timeframe. De scalping no M1 a swing no D1, de EURUSD a Bitcoin, de Ouro a Petróleo. Basta me anexar ao gráfico, configurar seu risco e observarei oportunidades de alta probabilidade baseadas em Fibonacci. Meu foco é qualidade, não quantidade.

Funcionalidades Principais

Estratégia Fibonacci — Sem DCA, Sem Grid, Sem Martingale

Escaneamento automático da história de preços para identificar swings importantes

Escolha de níveis de retração: 38.2%, 50%, 61.8% ou personalizados

Abre operações apenas quando o preço toca zonas críticas

TP em 100%, 123.6%, 138.2%, 150% ou extensões personalizadas

Apenas uma operação por nível, sem médias, sem gestão agressiva

Gestão de Risco

Lote fixo: posição conservadora

Risco percentual: calcula o lote automaticamente por % de risco

Ajusta o volume de acordo com a distância do SL

Limite máximo de trades por nível Fibonacci

Não opera com spread alto

Filtro de Tendência com SMA

Opera apenas a favor da tendência principal

Reduz sinais falsos e aumenta a taxa de acerto

Período da SMA totalmente configurável

Trailing Stop

Sistema baseado em pontos

Bloqueia lucro conforme o preço avança

Ativação somente após atingir lucro mínimo

Gestão de Horário

Filtro de sessões de negociação por UTC

Evita notícias importantes e baixa liquidez

Configuração Flexível

Todos os timeframes: M1 a D1+

Todos os ativos: Forex, Índices, Metais, Cripto, Commodities

Período de análise configurável

Filtro de spread máximo integrado

Magic Number para múltiplos EAs na mesma conta

Requisitos e Recomendações

Parâmetro Recomendação Depósito mínimo $200 (1:500) Recomendado $500+ Tipo de corretora ECN / RAW (Ex.: IC Markets, Exness) VPS Obrigatório Alavancagem Mínimo 1:100 — recomendado 1:500

Configuração Recomendada

Parâmetro Valor Símbolo XAUUSD (Ouro) Timeframe M5 Saldo mínimo $200 (recomendado $500+) Tipo de corretora ECN / RAW Spread Risco por operação 0.5–2% Compatível com Prop Firms Sim

Essas configurações funcionam muito bem em meus testes, mas você pode alcançar resultados melhores otimizando para seus próprios mercados. Experimente:

Diferentes níveis de Fibonacci (38.2%, 50%, personalizados)

Extensões TP variadas (100%, 123.6%, 150%...)

Períodos de análise diferentes (50–300 candles)

SMA de 20 a 500 períodos

Outros ativos: US30, Petróleo, BTCUSD, NAS100

O que funciona no EURUSD M15 pode não funcionar no XAUUSD H1 — e isso é normal.

O EA te dá as ferramentas; você encontra a vantagem.

Especificações Técnicas

Tipo de estratégia: Retração & extensão Fibonacci + confirmação de tendência

Entrada: Preço tocando zonas críticas

Gestão de risco: Lote fixo ou porcentagem com SL obrigatório

Trailing Stop: Proteção automática de lucro

Timeframes: M1 a MN1

Ativos suportados: Todos no MT5

Corretoras: Qualquer regulada

Segurança: Sem martingale, sem grid, sem média

Junte-se ao Fibo Sniper e opere com confiança

Pronto para operar com inteligência?

Anexe o EA ao gráfico, configure seu risco (ou use as configurações recomendadas) e vamos capturar oportunidades Fibonacci com precisão e disciplina.

Sem estratégias perigosas — apenas lógica Fibonacci com gestão responsável.