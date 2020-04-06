Fibo Sniper Ea

Fibo Sniper EA - Sistema de Trading com Fibonacci

Olá, traders!
Eu sou o Fibo Sniper EA, um Expert Advisor desenvolvido para explorar o poder das estratégias baseadas em Fibonacci. Minha especialidade é análise pura de Fibonacci combinada com gestão de risco inteligente. Seja operando Forex, Ouro, Índices, Cripto ou Commodities, o Fibo Sniper foi criado para oferecer entradas precisas e resultados consistentes em qualquer mercado e timeframe.

Garanta agora o menor preço — o valor será aumentado em breve.

Sou um EA profissional projetado para maximizar seu desempenho sem DCA, sem Grid, sem Martingale, sem revenge trading. Minha lógica reúne anos de experiência com estratégias de Fibonacci, otimizada para uma operação segura e disciplinada que protege seu capital.

Sou versátil e adaptável — posso operar qualquer ativo em qualquer timeframe. De scalping no M1 a swing no D1, de EURUSD a Bitcoin, de Ouro a Petróleo. Basta me anexar ao gráfico, configurar seu risco e observarei oportunidades de alta probabilidade baseadas em Fibonacci. Meu foco é qualidade, não quantidade.

Funcionalidades Principais

Estratégia Fibonacci — Sem DCA, Sem Grid, Sem Martingale

  • Escaneamento automático da história de preços para identificar swings importantes

  • Escolha de níveis de retração: 38.2%, 50%, 61.8% ou personalizados

  • Abre operações apenas quando o preço toca zonas críticas

  • TP em 100%, 123.6%, 138.2%, 150% ou extensões personalizadas

  • Apenas uma operação por nível, sem médias, sem gestão agressiva

Gestão de Risco

  • Lote fixo: posição conservadora

  • Risco percentual: calcula o lote automaticamente por % de risco

  • Ajusta o volume de acordo com a distância do SL

  • Limite máximo de trades por nível Fibonacci

  • Não opera com spread alto

Filtro de Tendência com SMA

  • Opera apenas a favor da tendência principal

  • Reduz sinais falsos e aumenta a taxa de acerto

  • Período da SMA totalmente configurável

Trailing Stop

  • Sistema baseado em pontos

  • Bloqueia lucro conforme o preço avança

  • Ativação somente após atingir lucro mínimo

Gestão de Horário

  • Filtro de sessões de negociação por UTC

  • Evita notícias importantes e baixa liquidez

Configuração Flexível

  • Todos os timeframes: M1 a D1+

  • Todos os ativos: Forex, Índices, Metais, Cripto, Commodities

  • Período de análise configurável

  • Filtro de spread máximo integrado

  • Magic Number para múltiplos EAs na mesma conta

Requisitos e Recomendações

Parâmetro Recomendação
Depósito mínimo $200 (1:500)
Recomendado $500+
Tipo de corretora ECN / RAW (Ex.: IC Markets, Exness)
VPS Obrigatório
Alavancagem Mínimo 1:100 — recomendado 1:500

Configuração Recomendada

Parâmetro Valor
Símbolo XAUUSD (Ouro)
Timeframe M5
Saldo mínimo $200 (recomendado $500+)
Tipo de corretora ECN / RAW Spread
Risco por operação 0.5–2%
Compatível com Prop Firms Sim

Essas configurações funcionam muito bem em meus testes, mas você pode alcançar resultados melhores otimizando para seus próprios mercados. Experimente:

  • Diferentes níveis de Fibonacci (38.2%, 50%, personalizados)

  • Extensões TP variadas (100%, 123.6%, 150%...)

  • Períodos de análise diferentes (50–300 candles)

  • SMA de 20 a 500 períodos

  • Outros ativos: US30, Petróleo, BTCUSD, NAS100

O que funciona no EURUSD M15 pode não funcionar no XAUUSD H1 — e isso é normal.
O EA te dá as ferramentas; você encontra a vantagem.

Especificações Técnicas

  • Tipo de estratégia: Retração & extensão Fibonacci + confirmação de tendência

  • Entrada: Preço tocando zonas críticas

  • Gestão de risco: Lote fixo ou porcentagem com SL obrigatório

  • Trailing Stop: Proteção automática de lucro

  • Timeframes: M1 a MN1

  • Ativos suportados: Todos no MT5

  • Corretoras: Qualquer regulada

  • Segurança: Sem martingale, sem grid, sem média

Junte-se ao Fibo Sniper e opere com confiança

Pronto para operar com inteligência?
Anexe o EA ao gráfico, configure seu risco (ou use as configurações recomendadas) e vamos capturar oportunidades Fibonacci com precisão e disciplina.

Sem estratégias perigosas — apenas lógica Fibonacci com gestão responsável.


Produtos recomendados
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experts
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Investopedia FIVE
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Experts
O Investopedia FIVE EA é baseado neste artigo: https://www.investopedia.com/articles/forex/08/five-minute-momo.asp CONDIÇÕES DE NEGOCIAÇÃO - Procure negociação de pares de moedas abaixo da EMA do período X e MACD em território negativo. - Aguarde que o preço ultrapasse a EMA do período X e, em seguida, certifique-se de que o MACD esteja no processo de passagem de negativo para positivo ou tenha cruzado em território positivo dentro de cinco barras. - Faça compras em X pips acima da EMA do
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Experts
O Fractal Trend Master é um dos Expert Advisors mais poderosos e sofisticados disponíveis no mercado, desenvolvido para proteger o capital dos traders enquanto maximiza as oportunidades de lucro. Baseado na renomada metodologia de Bill Williams , o EA utiliza três ferramentas essenciais de análise técnica: o indicador Alligator, os fractais, e o Gator Oscillator, criando uma estrutura robusta e precisa para a identificação e seguimento de tendências de mercado. Esse EA foi projetado com foco em
Ksm mt5
Andriy Sydoruk
5 (1)
Experts
Ksm: Smart Solution for Automated Forex Trading Ksm is a tool designed for automating Forex trading, using modern methods of time-series data analysis to work with multiple currency pairs across different timeframes. Key Features and Benefits Multi-currency support : Ksm enables trading across multiple currency pairs, helping traders adapt their strategies to various market conditions. New currency pairs can be easily added. Time-series data analysis : Utilizing advanced algorithms, Ksm analyze
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Experts
Ride the Gold Trend with a Simple Buy-Only EA The  EA is a fully automated Buy-Only Expert Advisor for MetaTrader 5. It is designed to capture upward market opportunities with safe risk management and seamless execution. Why Traders Choose It: Best performance on Gold (XAUUSD) – highly liquid and trending. Buy-Only EA – focuses purely on long positions. Plug & Play setup – attach and let it trade automatically. Built-in Stop Loss & Take Profit protection. Smart one-position contro
Gold Crowd Density Flip
Murtadha Majid Jeyad Al-Khuzaie
Experts
Gold Crowd Density Flip Expert Advisor is a powerful, market-ready trading system designed exclusively for XAUUSD (Gold) on the 15-minute timeframe. Built with precision logic and advanced filters, this EA is engineered to capture explosive breakout opportunities during periods of market compression, while maintaining strict risk management and professional-grade trade execution. Gold is one of the most volatile and liquid instruments in the financial markets, and trading it successfully requi
FREE
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Experts
Hamster Scalping é um consultor de negociação totalmente automatizado que não usa martingale. Estratégia de escalpelamento noturno. O indicador RSI e o filtro ATR são usados ​​como entradas. O consultor requer um tipo de conta de cobertura. O acompanhamento do trabalho real, bem como meus outros desenvolvimentos, pode ser encontrado aqui: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Recomendações gerais Depósito mínimo de $ 100, use contas ECN com spread mínimo, configurações padrão para eu
Capital Waves
Ciprian Ghebanoaei
Experts
Capital Waves is a Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5, used for automatic trading on the GBP/USD currency pair on the 30-minute timeframe. This strategy automates trading decisions based on technical indicators (RSI, Bears Power and Bollinger Bands) and applies strict risk management rules such as Stop Loss and Take Profit. Main features: Trading Parameters: Transaction volume: 0.50 lots (fixed) Stop Loss: 105 pips Take Profit: 132 pips Magic Number: 380255 (to identify transactions) Indicato
FundPass Pro
Faith Wairimu Kariuki
5 (1)
Experts
Consultor Especialista com classificação de 5 estrelas — FundPass Pro Apresentando o FundPass Pro: o sistema de trading com IA definitivo para todos os tipos de contas e desafios de empresas prop ️ Aviso importante : Para garantir a compatibilidade com todos os tipos de contas (incluindo contas pessoais padrão e de empresas de avaliação), é imprescindível ativar o modo “Prop Firm Mode” na configuração do usuário . Não ativar esta opção pode resultar em operações fora das regras das firmas
Rex MT5
Abdelrhman Abdelmoneim Abdelrhman Eissa
Experts
User Policy For REX MT5 EA Rental Plans --- 1. REX MT5 Description: REX MT5: Advanced Algorithmic Trading Solution for XAUUSD Where Technical Precision Meets Effective Risk Management · REX MT5 is a professionally designed Expert Advisor for automated trading on the XAUUSD (Gold) pair. It employs a multi-layer confirmation system to identify high-probability trading opportunities, with a core philosophy focused on capital preservation and sustainable growth. Trading Strategy and Mechanism:
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
Experts
Sonic R Pro Enhanced EA - Versão 2025 249$ Apenas para os primeiros 5 compradores! Sinal ao Vivo Verifique o desempenho ao vivo do Sonic R Pro Enhanced: Estratégia de Trading Sonic R Pro Enhanced é uma versão aprimorada da estratégia Sonic R, automatizando operações com base na Dragon Band (EMA 34 e EMA 89) e incorporando algoritmos avançados para maximizar o desempenho. Timeframes: M15, M30 Pares suportados: XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY Estilo de Trading: Swing Trading - Retrações e
Kintech Gold
Doan Van Hai
Experts
Following our guide, you will gain more than you lose. EA for long-term. Stable profit - min risk. Symbol:  XAUUSD Attach to any timeframe Min deposit:   3000$ - Calculate profit by month Live signal:  https://www.mql5.com/en/signals/2080910?source=Site+Signals+My EA input instruction: 1. With XAU 2 digits (eg: 1843.23) please set - Input   [3. Max spread]: 55 - Input   [9. Step point]: 100 2. With XAU 3 digits (eg: 1843.235) please set - Input   [3. Max spread]: 550 - Input   [9. Step point]:
GoldRushX
Mateus Barboza De Paula
Experts
GoldRushX - O Robô de Trading que Você Não Pode Perder Apresentamos GoldRushX , o seu novo parceiro automatizado para maximizar seus lucros no mercado financeiro. Desenvolvido com base em algoritmos robustos e convertidos diretamente do Pine Script, o GoldRushX é uma solução completa para traders que buscam eficiência, precisão e um controle de risco avançado. Principais Recursos: Bandas de Bollinger e Médias Móveis: Com um cálculo preciso das Bandas de Bollinger, este robô identifica oportunida
Titan Backup
Elies Noah Siebenpfeiffer
Experts
Introducing Titan Backup : Are you ready to enhance your trading game with an automated system built for precision and flexibility? Meet Titan Backup , your expert trading assistant designed to capture high-profit breakouts by identifying accumulation zones . This powerful Expert Advisor (EA) excels in high-volatility markets such as the Nasdaq 100 and Crypto 10 , offering both hands-free automation and manual assistance to support your trading strategies. How Titan Backup Works: Titan Backup ru
FSilverTrend
Francisco Jesus Alonso Martin
Experts
FSilverTrend - Expert Advisor for USDJPY Trading FSilverTrend is an Expert Advisor (EA) designed to trade USDJPY, taking advantage of market trends with precision and efficiency. Based on an advanced algorithmic approach, this EA identifies the prevailing market direction and executes optimized trades to capture sustainable movements. Key Features: Trend-Based Strategy: Uses indicators and price action patterns to identify the predominant USDJPY trend and trade in its direction.  Smart Filters
GoldMachina MT5
Geethika Rasnayake Mudiyanselage
Experts
I invite you to buy my EA and support me,   GoldMachina MT5 10 copies left for $50 Discounted price .  The price will increase by $20  with every 10 purchases. Final price $399 Attention! Expert does not trade often, keep this in mind before buying! Don't wait for a trades every day! The trades are rare! The important advantage of this EA is that you can start to trade with a minimum of $200 initial deposit, it support trading on XAUUSD(Gold) and lot size can be customized in ratio of the $2
Set TP and SL by Price MT5
Antonio Franco
Experts
Defina TP e SL por Preço – Modificador Automático de Ordens para MT5 Define automaticamente níveis precisos de TP e SL em qualquer operação ️ Funciona com todos os pares e EAs, podendo filtrar por símbolo ou número mágico Este Expert Advisor permite-lhe definir e aplicar níveis exactos de Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) às suas operações, usando valores de preço directo (ex.: 1.12345 no EURUSD). Sem pontos, sem pips. Apenas gestão limpa e precisa das suas ordens, globalmente ou filtradas
Fibonacci MT5
Konstantin Chechnev
Experts
Fibonacci EA MT5 is an Expert Advisor for automating trading based on Fibonacci levels. It determines the minimum and maximum prices over a specified number of bars, builds Fibonacci levels, and opens trades when the current price reaches the selected levels. The EA can trade with the trend or against it, depending on the given parameters. It also allows you to configure levels for closing trades, risk management, and time filters. Features Automatic detection of local extremes and the construct
Stabilized dema cross robot
Ekaterina Saltykova
Experts
Introducing to your attention an innovative expert advisor created specifically for the most juicy and volatility  currency   basket: GBPUSD, XAUUSD and EURJPY. This EA is designed using the main features of this market's movement, making it an ideal choice for dynamic trading on high-trending and medium-volatile pairs. The advisor is focused on minimizing trading risks, aiming to reduce losses to a minimum. Main features: EA is designed to open and close orders at the begginning of trading ses
Matrix Arrow EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (7)
Experts
Matrix Arrow EA MT5  é um consultor especializado exclusivo que pode negociar os sinais de  MT5 do indicador de seta Matrix  com um painel de negociação no gráfico, manualmente ou 100% automaticamente. O  Matrix Arrow Indicator MT5  determinará a tendência atual em seus estágios iniciais, reunindo informações e dados de até 10 indicadores padrão, que são: Índice de movimento direcional médio (ADX), Índice de canal de commodities (CCI), Velas clássicas de Heiken Ashi, Média Móvel, Divergência de
Fuzzy Predictor EA
Renato Takahashi
Experts
Fuzzy Predictor EA is based on fuzzy logic strategy based on candlestick analysis , according to number of consecutives long or short candles, percent of long or short candles on a fixed candlestick sample, percent of shadow on this sample or upper and lower shadows on reversal candlesticks for reversal analysis. When the EA analysis all this parameters, it decides, based on its fuzzy strategy, which trade will be better: trend or reversal. Takeprofit and Stoploss is based on candlesticks sample
AI Hybrid Trader
Catur Cipto Nugroho
Experts
AI-Hybrid Trader: Dominate Gold with Adaptive Artificial Intelligence The Gold (XAUUSD) revolution is here. An advanced AI system that learns, adapts, and turns market volatility into precision profits. Limited Launch Offer – Act Now! To celebrate the launch of     AI Hybrid Trader , we are offering a special introductory price that will not last. This is your chance to own one of the most advanced AI trading systems on the market for an investment far below its true value. Our Pricing Struc
Neural Bitcoin Impulse
Denys Babiak
Experts
Introducing Neural Bitcoin Impulse - an innovative trading bot created using neural network training technology on voluminous market data sets. The built-in mathematical model of artificial intelligence searches for the potential impulse of each next market bar and uses the resulting patterns of divergence and convergence between the predictive indicators and the price to form high-precision reversal points for opening trading positions. The trading robot is based on the Neural Bar Impulse ind
Crow Scalper
Ringga Ardiantoro
Experts
Introducing our MT5 Expert Advisor, designed specifically for traders looking to capitalize on ranging market conditions. This EA employs a sophisticated Martingale strategy to maximize profit potential while managing risk effectively. Here's what sets our EA apart: Key Features: Optimal for Ranging Markets : Our EA excels in markets with consistent price oscillations, allowing you to capture frequent, smaller profits. Martingale Strategy : The EA increases the lot size after each loss, enhancin
Market Maestro MM5
Andriy Sydoruk
Experts
Market Maestro: Your Ideal Partner for Automated Forex Trading If you're looking for a reliable assistant for trading in the currency market, Market Maestro is exactly what you need. This modern Forex bot is built using the latest technologies and algorithms, allowing it to effectively analyze market data and make informed trading decisions in real-time. Key Features of Market Maestro 1. Multicurrency Capability for Broad Opportunities Market Maestro can work with a wide range of currency pairs,
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experts
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
GoldRobotics
Patiwat Phinitsuwan
Experts
GoldRobotics EA: Automated Gold Trading with Precision and Speed GoldRobotics is a sophisticated Expert Advisor designed for automated trading on the XAUUSD (Gold) market. This EA employs a unique strategy based on precise candle pattern recognition and volume analysis, enabling swift entries and exits for optimal performance in volatile market conditions. It prioritizes quick reactions to market fluctuations, making it ideal for scalping strategies without relying on news events. ️ Unlik
Smart Grid Navigator
Anastasia Danilova
Experts
Smart Grid Navigator é um assessor especialista de trading profissional que utiliza uma estratégia de grade multinível com um sistema inteligente de filtragem de entradas. O programa gerencia automaticamente as posições com base na análise de indicadores técnicos e condições de mercado. O assessor vem com configurações otimizadas e está pronto para uso imediatamente após a instalação. Você pode iniciá-lo em um gráfico e começar a testar. Todos os parâmetros têm valores padrão seguros e podem ser
Blind Trading
Abdelaziz Omar Abdelaziz Nader
Experts
Automatic Grid Trading Places Buy Stop and Sell Stop orders in both directions with a defined step size. TP Flip Logic When a trade hits Take Profit, a flip trade is opened in the opposite direction at the same level with a larger lot size — great for catching trend continuation. SL Retry System ( Optional) If a trade hits Stop Loss, a retry order is placed at the same level to re- engage the opportunity. Live Stats Panel Displays live account , trade , risk , and market stats in
Os compradores deste produto também adquirem
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experts
Olá, traders! Sou   a Quantum Queen   , a joia da coroa de todo o ecossistema Quantum e a Expert Advisor mais bem avaliada e mais vendida da história do MQL5. Com um histórico comprovado de mais de 20 meses de negociação real, conquistei meu lugar como a indiscutível Rainha do XAUUSD. Minha especialidade? OURO. Minha missão? Entregar resultados de negociação consistentes, precisos e inteligentes — sempre. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.66 (38)
Experts
AOT MT5 - Sistema Multi-Moeda de IA de Nova Geração Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   IMPORTANTE! Após a compra, envie-me uma mensagem privada para receber o manual de instalação e instruções de configuração: Recurso Descrição Compreensão da Frequência de Negociação do AOT Por que o bot não negocia todos os dias Como Configurar o Bot AOT Guia de instalação passo a passo Set files AOT MT5 é um Expert Advisor avançado alimentado por
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: MT4 padrão (Mais de 7 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mais de 5 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de Forex EA Trading no MQL5: Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias. A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR 399 dólares! Depois disso, o preço subirá para 499 dólares. O EA será vendido em
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Experts
Cada vez que o sinal ao vivo aumentar em 10%, o preço será aumentado para manter a exclusividade da Zenox e proteger a estratégia. O preço final será de US$ 2.999. Sinal ao vivo Conta IC Markets, veja o desempenho ao vivo como prova! Baixar manual do usuário (inglês) O Zenox é um robô de swing trading multipar com IA de última geração que acompanha tendências e diversifica o risco em dezesseis pares de moedas. Anos de desenvolvimento dedicado resultaram em um algoritmo de negociação poderoso.
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Experts
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading raramente utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Experts
Quantum King EA — Poder Inteligente, Refinado para Cada Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Preço especial de lançamento Sinal ao vivo:       CLIQUE AQUI Versão MT4:   CLIQUE AQUI Canal Quantum King:       Clique aqui ***Compre o Quantum King MT5 e você poderá ganhar o Quantum StarMan de graça!*** Peça mais detalhes em particular! Controle   suas negociações com precisão e disciplina. O Q
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (10)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: Configuração Padrão: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de Negociação Forex EA em MQL5:  Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias.  A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR $399! Depois disso, O preço será aumentado para $499. O EA será vendido em quantidades limitadas para garantir os direitos de todos os clientes que o adquiriram. O AI Gold Trading utiliza o modelo
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Experts
Nota importante: Para garantir total transparência, estou fornecendo acesso à conta de investidor real vinculada a este EA, permitindo que você monitore seu desempenho ao vivo sem manipulação. Em apenas 5 dias, todo o capital inicial foi totalmente retirado, e desde então, o EA tem negociado exclusivamente com fundos de lucro, sem qualquer exposição ao saldo original. O preço atual de $199 é uma oferta de lançamento limitada, e será aumentado após a venda de 10 cópias ou quando a próxima atuali
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experts
Símbolo XAUUSD (Ouro/Dólar) Período (timeframe) H1-M15 (qualquer) Suporte para operação única SIM Depósito mínimo 500 USD (ou equivalente em outra moeda) Compatível com qualquer corretora SIM (suporta cotações de 2 ou 3 dígitos, qualquer moeda da conta, nome de símbolo e GMT) Funciona sem configuração prévia SIM Se você se interessa por aprendizado de máquina, inscreva-se no canal: Inscrever-se! Principais Características do Projeto Mad Turtle: Aprendizado de Máquina Real Este Expert Advisor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experts
Apresentando       Quantum Emperor EA   , o consultor especialista inovador em MQL5 que está transformando a maneira como você negocia o prestigiado par GBPUSD! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compre Quantum Emperor EA e você poderá obter  Quantum StarMan   de graça!*** Peça mais detalhes em particular
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Experts
Aura Ultimate — O ápice da negociação de redes neurais e o caminho para a liberdade financeira. Aura Ultimate é o próximo passo evolutivo na família Aura — uma síntese de arquitetura de IA de ponta, inteligência adaptável ao mercado e precisão controlada por risco. Construído com base no DNA comprovado da Aura Black Edition e da Aura Neuron, ele vai além, unindo seus pontos fortes em um ecossistema multiestratégia unificado, ao mesmo tempo em que introduz uma camada completamente nova de lógic
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Experts
P reço especial de  $109  (preço regular: $365) . Guia de configuração e uso :  ABS Channel . Monitoramento em tempo real:   ABS Signal .  Arquivo de configuração do sinal ao vivo Arquivo de configuração básica O que é ABS EA? ABS EA é um robô de negociação profissional desenvolvido especificamente para XAUUSD (Ouro) no período gráfico H1. É baseado em um sistema Martingale com controles de risco integrados . Projetado para traders iniciantes e experientes, o ABS EA é fácil de configurar,
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (5)
Experts
X Fusion AI — Sistema de Negociação Híbrido com Adaptação Neural Desconto por tempo limitado. Restam apenas 7 de 20 — quase esgotado. O preço promocional atual é de 149 USD e em breve voltará para 999 USD. Demonstração de funcionamento Desempenho em conta real Após a compra, não se esqueça de nos enviar uma mensagem privada para receber os parâmetros recomendados, instruções, precauções, dicas de uso e outras informações. Muito obrigado pelo seu apoio. 1. Visão Geral X Fusion AI é um sistema a
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experts
Crescimento a Longo Prazo. Consistência. Resiliência. Pivot Killer EA não é um sistema de lucros rápidos — é um algoritmo de negociação profissional projetado para fazer sua conta crescer de forma sustentável a longo prazo . Desenvolvido exclusivamente para XAUUSD (OURO) , o Pivot Killer é o resultado de anos de pesquisa, testes e desenvolvimento disciplinado. Ele incorpora uma filosofia simples: a consistência vence a sorte . Este sistema foi testado sob diferentes ciclos de mercado, mudanças d
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Experts
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autônomo com Núcleo Analítico Quântico SINAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoje em dia, muitos traders manipulam resultados executando seus Expert Advisors em contas cent ou com saldos muito baixos , o que na prática demonstra que não confiam nos próprios sistemas . Este sinal, porém, opera em uma conta real de 20.000 USD . Isso representa um compromisso real de capital e oferece um desempenho transparente , sem amplificações artificiais nem di
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experts
Um novo passo em frente | Precisão impulsionada por IA encontra a lógica do mercado Com o Argos Rage , é introduzido um novo nível de automação de trading – impulsionado por um sistema DeepSeek AI integrado que analisa o comportamento do mercado em tempo real. Embora se baseie nos pontos fortes do Argos Fury, este EA segue um caminho estratégico diferente: mais flexibilidade, interpretação mais ampla e maior envolvimento com o mercado. Live Signal Timeframe: M30 Alavancagem:  mín. 1:20 Depós
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
5 (1)
Experts
O primeiro algoritmo público de arbitragem do mundo entre ouro e Bitcoin! Ofertas disponíveis todos os dias! Sinal ao vivo -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Corretoras recomendadas ao longo do tempo:   IC Markets Pares negociados:   XAUUSD, BTCUSD Símbolo para anexo:   XAUUSD H1 Certifique-se de que   os pares de moedas negociados foram adicionados   à janela   de Observação de Mercado   ! Tipo de conta: ECN/Spread Bruto Configurações de prefixo: Se a sua corretora tiver um par d
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experts
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCONTO Apenas por 24 horas. A promoção termina em 29 de novembro. Esta será a única promoção para este produto. Apresentando Syna Versão 4 - O Primeiro Ecossistema de Trading Agêntico com IA do Mundo Tenho o prazer de apresentar Syna Versão 4, o primeiro sistema verdadeiro de coordenação multi-EA agêntico da indústria de trading forex . Esta inovação revolucionária permite que múltiplos Assessores Especialistas operem como uma rede de inteligência unificada em diferent
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experts
PROP FIRM PRONTO!   (   baixar SETFILE   ) WARNING : Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ Ganhe 1 EA gratuitamente (para 2 contas comerciais) -> entre em contato comigo após a compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bem-vindo ao Ceifador de Ouro! Baseado no muito bem-sucedido Goldtrade Pro, este EA foi projetado para funcionar em vários períodos de tempo ao mesmo tempo e tem a opção de definir a frequência de negoci
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: NÚMERO MUITO LIMITADO DE CÓPIAS DISPONÍVEIS PELO PREÇO ATUAL! Preço final: 990$ A partir de US$ 349: Escolha 1 EA grátis! (para no máximo 2 números de contas de negociação) Oferta Combo Definitiva     ->     clique aqui JUNTE-SE AO GRUPO PÚBLICO:   Clique aqui   LIVE RESULTS REVISÃO INDEPENDENTE Bem-vindo ao "The ORB Master"   :   Sua Vantagem em Aberturas de Range Breakouts Libere o poder da estratégia Opening Range Breakout (ORB) com o ORB Master
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experts
Aura Black Edition é um EA totalmente automatizado projetado para negociar apenas OURO. O especialista mostrou resultados estáveis ​​no XAUUSD no período de 2011-2020. Nenhum método perigoso de gerenciamento de dinheiro usado, sem martingale, sem grade ou scalp. Adequado para quaisquer condições de corretor. EA treinado com um perceptron multicamadas A Rede Neural (MLP) é uma classe de rede neural artificial (ANN) de feedforward. O termo MLP é usado de forma ambígua, às vezes vagamente para qual
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Experts
Visão Geral Golden Hen EA é um Expert Advisor projetado especificamente para XAUUSD . Ele opera combinando oito estratégias de negociação independentes, cada uma acionada por diferentes condições de mercado e prazos (M5, M30, H2, H4, H6, H12). O EA foi projetado para gerenciar suas entradas e filtros automaticamente. A lógica central do EA foca na identificação de sinais específicos. O Golden Hen EA não usa técnicas de grid, martingale ou preço médio . Todas as negociações abertas pelo EA usam
Remstone
Remstone
5 (8)
Experts
A Remstone não é um Expert Advisor comum.   Ela combina anos de pesquisa e gestão de ativos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , minha última empresa, a Armonia Capital, forneceu o sinal ARF para a Darwinex, uma gestora de ativos regulamentada pela FCA, levantando 750 mil. Domine 4 classes de ativos com um único consultor! Sem promessas, sem ajustes de curvas, sem ilusões. Mas com uma vasta experiência
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experts
How To Trade Pro (HTTP) EA — um consultor de trading profissional para negociar qualquer ativo sem martingale ou grades do autor com mais de 25 anos de experiência. A maioria dos consultores top trabalha com ouro em alta. Eles parecem brilhantes nos testes... enquanto o ouro sobe. Mas o que acontece quando a tendência se esgota? Quem protegerá seu depósito? HTTP EA não acredita em crescimento eterno — ele se adapta ao mercado em mudança e foi projetado para diversificar amplamente sua carteira d
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Experts
Olá a todos, deixem-me apresentar: Eu sou   Quantum StarMan,   o eletrizante e mais novo membro da família   Quantum EAs   . Sou um EA multimoedas totalmente automatizado com capacidade para lidar com até 5 pares dinâmicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD e USDCAD   . Com a máxima precisão e responsabilidade inabalável, levarei seu jogo de negociação para o próximo nível. A questão é: não confio em estratégias de Martingale. Em vez disso, utilizo um sofisticado sistema de grade projetado para
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experts
AxonShift — Sistema Algorítmico com Lógica de Execução Adaptativa AxonShift é um algoritmo de negociação autônomo projetado e otimizado exclusivamente para operar o par XAUUSD no período gráfico H1. Sua arquitetura é baseada em uma estrutura modular que interpreta o comportamento do mercado por meio da combinação de dinâmicas de curto prazo com impulsos de tendência intermediária. O sistema evita exposição excessiva a ruídos do mercado e não utiliza abordagens de alta frequência, concentrando-se
Mais do autor
Gold Scalp Trend
Duy Van Nguy
3 (2)
Experts
Gold Scalp Trend – O verdadeiro caçador de tendências do ouro Olá, traders! Eu sou o Gold Scalp Trend, um consultor especialista desenvolvido exclusivamente para o XAUUSD. A minha força está no scalping de curto prazo, aproveitando tanto as grandes tendências claras quanto os pequenos movimentos do mercado, entregando operações rápidas, precisas e altamente eficazes. Eu não busco um número excessivo de operações. Em vez disso, seleciono cuidadosamente os cenários de maior probabilidade, prioriza
Squid X
Duy Van Nguy
5 (3)
Experts
SQUID X – Consultor Especializado (Expert Advisor) para trading de Ouro (XAU/USD) Sinal em tempo real: Clique aqui O SQUID X é baseado em price action, ferramentas clássicas e regras definidas de entrada. Este EA é totalmente automatizado e adequado tanto para scalping quanto para trading intradiário. Principais características: Sem Martingale, sem grid → entradas seletivas com stop loss fixo. Quatro modos de risco (de baixo a alto) → adapta-se a diferentes estilos de trading. Filtro de tempo →
Smart Auto TrendLine
Duy Van Nguy
5 (2)
Indicadores
O Indicador de Linha de Tendência Automática Inteligente traça automaticamente linhas de tendência de suporte e resistência no seu gráfico MetaTrader 5. Ele identifica níveis de preço chave usando dois métodos: Dois Extremos (Tipo 1) ou Extremo e Delta (Tipo 2). As linhas de tendência são atualizadas apenas quando uma nova barra é formada, garantindo desempenho ideal. **Recursos** - **Dois Extremos (Tipo 1):** Desenha linhas de tendência com base em dois pontos extremos (máximos/mínimos) ident
FREE
Breakout Master EA MT5
Duy Van Nguy
5 (3)
Experts
Breakout Master EA é um sistema de trading totalmente automatizado, desenvolvido para identificar configurações de rompimento em múltiplos períodos de tempo, incluindo faixas intradiárias menores. Oferece parâmetros configuráveis, lógica clara de entrada e recursos integrados de gestão de risco. PRÓXIMO PREÇO: 1199 $, restando apenas 1 cópia. IMPORTANTE!! Após a sua compra, por favor, envie-me uma mensagem privada para receber o manual de instalação e as instruções de configuração. Desenvolvido
Trade Panel Pro for Prop Firm Risk Management
Duy Van Nguy
Utilitários
TRADE PANEL PRO - Advanced Risk Management for Prop Firms Professional trading tool designed for Prop Traders and individual traders KEY FEATURES THREE INTELLIGENT MONEY MANAGEMENT MODES Normal Mode: Traditional manual lot input Risk % Mode: Auto-calculate lot based on account risk percentage Fixed Loss Mode: Auto-calculate lot based on maximum USD loss TRADING LINES - VISUAL ORDER PLACEMENT Draw Entry, TP, SL directly on chart with drag & drop Auto-detect order types: BUY STOP, SELL STOP, BUY
FREE
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário