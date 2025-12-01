Fibo Sniper Ea

Fibo Sniper EA – Fibonacci Handelssystem

Hallo Trader!
Ich bin Fibo Sniper EA, ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um die Kraft von Fibonacci-Tradingstrategien zu nutzen. Meine Spezialität ist reine Fibonacci-Analyse kombiniert mit intelligentem Risikomanagement. Egal ob du Forex, Gold, Indizes, Krypto oder Rohstoffe handelst – Fibo Sniper liefert präzise Einstiege und konsistente Ergebnisse in allen Märkten und auf allen Zeitrahmen.

Jetzt zum niedrigsten Preis sichern — der Preis wird bald steigen.

Ich bin ein professioneller EA, entwickelt zur Maximierung deines Tradings ohne DCA, ohne Grid, ohne Martingale, ohne Revenge-Trading. Meine Logik basiert auf jahrelanger Tradingerfahrung mit Fibonacci-Strategien und wurde für sicheres, intelligentes und kapitalbewusstes Trading optimiert.

Ich bin flexibel und universell einsetzbar — jeder Markt, jeder Zeitrahmen. Von M1-Scalping bis D1-Swingtrading, von EURUSD bis Bitcoin, von Gold bis Öl: einfach an den Chart anhängen, Risiko einstellen und ich identifiziere hochwertige Fibonacci-Setups. Ich fokussiere Qualität statt Quantität.

Hauptfunktionen

Fibonacci-Strategie — Kein DCA, kein Grid, kein Martingale

  • Automatische Erkennung wichtiger Swing-Punkte

  • Auswahl von 38.2%, 50%, 61.8% oder benutzerdefinierten Levels

  • Einstiege nur bei Berührung kritischer Fibonacci-Zonen

  • TP bei 100%, 123.6%, 138.2%, 150% oder benutzerdefinierten Extensions

  • Pro Level nur eine Position, kein Nachkaufen, kein aggressives MM

Risikomanagement

  • Fester Lot: konservatives Positionsmanagement

  • Prozent-Risiko: automatische Lotberechnung basierend auf Risiko %

  • Automatische Volumenanpassung je nach SL-Distanz

  • Begrenzung der maximalen Trades pro Fibonacci-Level

  • Kein Handel bei hohem Spread

SMA-Trendfilter

  • Handel nur in Richtung des Haupttrends

  • Filtert falsche Signale, erhöht Trefferquote

  • SMA-Periode vollständig anpassbar

Trailing Stop

  • Punktebasierter Trailing Stop

  • Sichert Gewinn automatisch beim Fortschritt der Position

  • Aktiviert erst nach Mindestgewinn

Zeitsteuerung

  • Handelssitzungen nach UTC konfigurierbar

  • Vermeidet große Nachrichten und Low-Liquidity-Phasen

Flexible Konfiguration

  • Unterstützt alle Zeitrahmen: M1 – D1+

  • Unterstützt alle Instrumente: Forex, Indizes, Metalle, Krypto, Rohstoffe

  • Einstellbare Lookback-Periode

  • Maximaler Spread-Filter integriert

  • Magic Number ermöglicht mehrere EAs auf einem Konto

Anforderungen & Empfehlungen

Parameter Empfehlung
Mindestkapital $200 (1:500)
Empfohlen $500+
Broker ECN / RAW (z. B. IC Markets, Exness)
VPS Pflicht
Hebel Mindestens 1:100, empfohlen 1:500

Empfohlene Konfiguration

Parameter Wert
Symbol XAUUSD (Gold)
Zeitrahmen M5
Mindestkapital $200 (empfohlen $500+)
Broker-Typ ECN / RAW Spread
Risiko pro Trade 0.5–2%
Prop-Firm geeignet Ja

Diese Einstellungen funktionieren sehr gut nach meinen Tests, aber du kannst bessere Parameter für deine Märkte finden. Experimentiere mit:

  • Verschiedenen Fibonacci-Levels (38.2%, 50%, custom)

  • Verschiedenen TP-Extensions (100%, 123.6%, 150% usw.)

  • Unterschiedlichen Lookback-Werten (50–300 Kerzen)

  • SMA-Perioden (20–500)

  • Instrumenten wie US30, Öl, BTCUSD, NAS100

Was auf EURUSD M15 funktioniert, funktioniert vielleicht nicht auf Gold H1 — und das ist normal.
Der EA liefert die Tools — du findest den Edge.

Technische Spezifikationen

  • Strategie: Fibonacci-Retracement & Extension + Trendbestätigung

  • Einstieg: Preis berührt Fibonacci-Zonen

  • Risikomanagement: Fester Lot oder Prozent-Risiko mit striktem SL

  • Trailing Stop: Automatische Gewinnsicherung

  • Zeitrahmen: M1 bis MN1

  • Instrumente: Alle auf MT5 handelbaren Assets

  • Kompatibilität: Alle regulierten Broker

  • Sicherheit: Kein Martingale, kein Grid, kein Nachkaufen

Werde Teil von Fibo Sniper und handle mit Präzision

Bereit für professionelles und diszipliniertes Trading?
Füge mich zum Chart hinzu, stelle dein Risiko ein (oder nutze die empfohlenen Settings) und lass uns hochwertige Fibonacci-Setups handeln.

Keine gefährlichen Strategien — nur klare Fibonacci-Logik mit sicherem Risikomanagement.


