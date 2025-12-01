Fibo Sniper EA – Fibonacci Handelssystem

Hallo Trader!

Ich bin Fibo Sniper EA, ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um die Kraft von Fibonacci-Tradingstrategien zu nutzen. Meine Spezialität ist reine Fibonacci-Analyse kombiniert mit intelligentem Risikomanagement. Egal ob du Forex, Gold, Indizes, Krypto oder Rohstoffe handelst – Fibo Sniper liefert präzise Einstiege und konsistente Ergebnisse in allen Märkten und auf allen Zeitrahmen.

Jetzt zum niedrigsten Preis sichern — der Preis wird bald steigen.

Ich bin ein professioneller EA, entwickelt zur Maximierung deines Tradings ohne DCA, ohne Grid, ohne Martingale, ohne Revenge-Trading. Meine Logik basiert auf jahrelanger Tradingerfahrung mit Fibonacci-Strategien und wurde für sicheres, intelligentes und kapitalbewusstes Trading optimiert.

Ich bin flexibel und universell einsetzbar — jeder Markt, jeder Zeitrahmen. Von M1-Scalping bis D1-Swingtrading, von EURUSD bis Bitcoin, von Gold bis Öl: einfach an den Chart anhängen, Risiko einstellen und ich identifiziere hochwertige Fibonacci-Setups. Ich fokussiere Qualität statt Quantität.

Hauptfunktionen

Fibonacci-Strategie — Kein DCA, kein Grid, kein Martingale

Automatische Erkennung wichtiger Swing-Punkte

Auswahl von 38.2%, 50%, 61.8% oder benutzerdefinierten Levels

Einstiege nur bei Berührung kritischer Fibonacci-Zonen

TP bei 100%, 123.6%, 138.2%, 150% oder benutzerdefinierten Extensions

Pro Level nur eine Position, kein Nachkaufen, kein aggressives MM

Risikomanagement

Fester Lot: konservatives Positionsmanagement

Prozent-Risiko: automatische Lotberechnung basierend auf Risiko %

Automatische Volumenanpassung je nach SL-Distanz

Begrenzung der maximalen Trades pro Fibonacci-Level

Kein Handel bei hohem Spread

SMA-Trendfilter

Handel nur in Richtung des Haupttrends

Filtert falsche Signale, erhöht Trefferquote

SMA-Periode vollständig anpassbar

Trailing Stop

Punktebasierter Trailing Stop

Sichert Gewinn automatisch beim Fortschritt der Position

Aktiviert erst nach Mindestgewinn

Zeitsteuerung

Handelssitzungen nach UTC konfigurierbar

Vermeidet große Nachrichten und Low-Liquidity-Phasen

Flexible Konfiguration

Unterstützt alle Zeitrahmen: M1 – D1+

Unterstützt alle Instrumente: Forex, Indizes, Metalle, Krypto, Rohstoffe

Einstellbare Lookback-Periode

Maximaler Spread-Filter integriert

Magic Number ermöglicht mehrere EAs auf einem Konto

Anforderungen & Empfehlungen

Parameter Empfehlung Mindestkapital $200 (1:500) Empfohlen $500+ Broker ECN / RAW (z. B. IC Markets, Exness) VPS Pflicht Hebel Mindestens 1:100, empfohlen 1:500

Empfohlene Konfiguration

Parameter Wert Symbol XAUUSD (Gold) Zeitrahmen M5 Mindestkapital $200 (empfohlen $500+) Broker-Typ ECN / RAW Spread Risiko pro Trade 0.5–2% Prop-Firm geeignet Ja

Diese Einstellungen funktionieren sehr gut nach meinen Tests, aber du kannst bessere Parameter für deine Märkte finden. Experimentiere mit:

Verschiedenen Fibonacci-Levels (38.2%, 50%, custom)

Verschiedenen TP-Extensions (100%, 123.6%, 150% usw.)

Unterschiedlichen Lookback-Werten (50–300 Kerzen)

SMA-Perioden (20–500)

Instrumenten wie US30, Öl, BTCUSD, NAS100

Was auf EURUSD M15 funktioniert, funktioniert vielleicht nicht auf Gold H1 — und das ist normal.

Der EA liefert die Tools — du findest den Edge.

Technische Spezifikationen

Strategie: Fibonacci-Retracement & Extension + Trendbestätigung

Einstieg: Preis berührt Fibonacci-Zonen

Risikomanagement: Fester Lot oder Prozent-Risiko mit striktem SL

Trailing Stop: Automatische Gewinnsicherung

Zeitrahmen: M1 bis MN1

Instrumente: Alle auf MT5 handelbaren Assets

Kompatibilität: Alle regulierten Broker

Sicherheit: Kein Martingale, kein Grid, kein Nachkaufen

Werde Teil von Fibo Sniper und handle mit Präzision

Bereit für professionelles und diszipliniertes Trading?

Füge mich zum Chart hinzu, stelle dein Risiko ein (oder nutze die empfohlenen Settings) und lass uns hochwertige Fibonacci-Setups handeln.

Keine gefährlichen Strategien — nur klare Fibonacci-Logik mit sicherem Risikomanagement.