Fibo Sniper Ea
- エキスパート
- Duy Van Nguy
- バージョン: 1.2
- アップデート済み: 1 12月 2025
- アクティベーション: 9
Fibo Sniper EA - フィボナッチ取引システム
トレーダーの皆さん、こんにちは！
私は Fibo Sniper EA、高度なフィボナッチ戦略に基づいて設計されたプロフェッショナル自動売買システムです。
純粋なフィボナッチ分析 + 賢明なリスク管理を核に、Forex、ゴールド、株価指数、暗号資産、コモディティなど、あらゆる市場とタイムフレームで精度の高いエントリーを提供します。
今が最安価格をロックするチャンス — 価格は近日値上げ予定
私は資金を守ることを最優先に設計されており、
ナンピンなし、グリッドなし、マーチンゲールなし、感情的な復讐トレードなし。
長年のフィボナッチ取引経験をロジックに組み込み、安定性を重視した安全なトレードを実行します。
M1スキャルピングから日足スイングトレードまで、
EURUSD、XAUUSD、BTCUSD、US30、原油など、どの銘柄でも対応可能。
チャートにセットしてリスク設定を行えば、自動で高確率なフィボナッチポイントを検出します。
私は量より質。必要な時だけトレードします。
主要機能
フィボナッチ戦略（ナンピン/グリッド/マーチンなし）
-
価格履歴からスイングポイントを自動抽出
-
38.2%、50%、61.8%、カスタムレベル対応
-
価格がフィボナッチゾーン到達時のみエントリー
-
利確は100%、123.6%、138.2%、150%、またはカスタム
-
レベルごとに1ポジションのみ、無制限追撃なし
リスク管理
-
固定ロット / %リスク自動計算を選択可能
-
SL距離と口座残高に基づきロット自動調整
-
各フィボナッチレベルごとに最大トレード数を制限
-
スプレッドが高い時は自動で取引停止
SMAトレンドフィルター
-
主要トレンド方向のみエントリー
-
ダマシを減らし勝率向上
-
SMA期間は自由設定
トレーリングストップ
-
ポイントベースの自動利益確保
-
利益が一定値に達した時点で発動
時間フィルター
-
好きな取引セッションをUTCで設定可能
-
経済指標や低流動時間を回避
設定項目（柔軟・全市場対応）
-
全タイムフレーム対応：M1〜D1+
-
全銘柄対応：FX、指数、金属、暗号資産、コモディティ
-
過去分析キャンドル数を自由設定
-
スプレッド上限フィルター
-
Magic Number対応（複数EA運用可能）
推奨環境
|項目
|推奨設定
|最低資金
|$200 (1:500)
|理想資金
|$500+
|ブローカー
|ECN / RAW (IC Markets, Exness等)
|VPS
|24/7稼働に必須
|レバレッジ
|最低1:100、理想1:500
推奨パラメータ
|項目
|設定
|銘柄
|XAUUSD（ゴールド）
|時間足
|M5
|推奨残高
|$500+
|ブローカータイプ
|ECN / RAW
|リスク割合
|0.5〜2%
|Prop Firm
|対応
これらはテストで優れた結果を出した設定ですが、
すべての市場で同じ結果が出るとは限りません。
以下の調整を試して最適化してください：
-
フィボナッチレベル変更（38.2%, 50%, カスタム）
-
TP拡張（100%, 123.6%, 150%）
-
過去分析範囲（50〜300本）
-
SMA期間（20〜500）
-
他の銘柄：US30、NAS100、BTC、原油など
EURUSD M15で機能しても、ゴールドH1では異なる挙動になります。
それは正常であり、市場特性に合わせることが重要です。
EAはツール ― 優位性はあなたが作ります。
技術仕様
-
戦略タイプ：フィボナッチ・リトレースメント＋エクステンション＋トレンド確認
-
エントリー条件：価格がフィボゾーン到達時に発動
-
リスク：SL必須、固定/％自動計算
-
トレーリングストップ対応
-
タイムフレーム：M1〜MN1
-
市場：すべてのMT5銘柄
-
ブローカー：基本すべて対応
-
安全性：マーチン・グリッド・ナンピンなし
Fibo Sniper EAで精度の高いトレードを始めよう
EAをチャートに設定し、リスクを選択し、
フィボナッチベースの高精度シグナルを自動で獲得しましょう。
危険な資金管理なし、構造に基づく本格派戦略。