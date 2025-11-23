Fibo Sniper EA - Système de Trading Fibonacci

Bonjour traders !

Je suis Fibo Sniper EA, un système de trading automatisé professionnel basé sur une stratégie Fibonacci avancée. Mon cœur repose sur analyse purement Fibonacci + gestion du risque intelligente. Je fournis des entrées précises et une performance stable sur tous les marchés : Forex, Or, Indices, Crypto, Matières premières — et sur toutes les unités de temps.

Achetez maintenant au prix le plus bas — une augmentation des prix est prévue.

Je suis conçu pour maximiser les profits sans DCA, sans grille, sans martingale, sans trading émotionnel. Mon algorithme est optimisé à partir d'années d’expérience en trading Fibonacci, en respectant le capital et en évitant les stratégies agressives et risquées.

Je suis un EA hautement flexible fonctionnant sur tous les actifs et unités de temps — du scalping M1 au swing trading D1. Que ce soit EURUSD, XAUUSD, BTCUSD, US30 ou pétrole, j'analyse le marché et détecte automatiquement des zones d’entrées à haute probabilité basées sur la structure Fibonacci.

Je ne trade que les signaux de qualité — pas de sur-trading.

Fonctionnalités Principales

Stratégie Fibonacci — Pas de DCA, Pas de Grille, Pas de Martingale

Détection automatique des swings majeurs

Choix des niveaux clés : 38.2%, 50%, 61.8% ou personnalisés

Entrée uniquement lorsque le prix atteint une zone Fibonacci validée

TP basé sur extensions : 100%, 123.6%, 138.2%, 150% ou personnalisées

1 trade par niveau — sans moyenne à la baisse ni réouverture en cascade

Gestion du Risque Intelligente

Lot fixe pour trading conservateur

Lot automatique basé sur pourcentage de risque

Ajustement dynamique basé sur la distance du SL

Limites d’entrées par niveau

Blocage automatique si spread trop élevé

Filtre SMA de Tendance

Trade uniquement dans la direction de la tendance principale

Réduction des faux signaux, amélioration du taux de réussite

Paramètres SMA entièrement personnalisables

Trailing Stop

Trailing basé en points

Protection automatique des profits une fois la position gagnante

Activation après seuil minimal de gain

Filtrage Horaire

Sessions configurables sur fuseau UTC

Évite les périodes de faible liquidité et annonces majeures

Paramètres Flexibles

Unités : M1 à D1+

Marchés : Forex, Indices, Métaux, Crypto, Matières premières

Nombre de bougies analysées configurable

Filtre de spread maximal

Magic Number multi-EA

Conditions Recommandées

Élément Recommandation Capital minimum $200 (1:500) Capital conseillé $500+ Broker ECN / RAW (IC Markets, Exness, etc.) VPS Fortement recommandé Levier Min 1:100 — idéal 1:500

Paramètres Conseillés

Élément Valeur Actif XAUUSD (Or) Unité M5 Capital recommandé $500+ Type de Broker ECN / Raw Spread Risque par trade 0.5–2% Prop Firm Compatible

Ces réglages ont donné d'excellents résultats dans nos tests, mais chaque marché est unique. Testez différents paramètres :

Variation des niveaux Fibonacci (38.2%, 50%, custom)

Niveaux TP (100%, 123.6%, 150%, custom)

Nombre de bougies analysées (50–300)

SMA (20–500)

Test sur US30, NAS100, BTC, pétrole, etc.

Une configuration performante sur EURUSD M15 peut ne pas fonctionner identiquement sur l’or H1, et c’est normal.

Un EA est un outil — l’avantage vient du trader.

Spécifications Techniques

Type de stratégie : Fibonacci retracement + extension + confirmation de tendance

Condition d’entrée : prix atteint zone Fib prédéfinie

Risque : lot fixe ou % avec SL obligatoire

Trailing Stop automatique

UT : M1 à MN1

Marchés : tous instruments MT5

Brokers : compatibles globalement

Sécurité : pas de martingale, pas de grille, pas de DCA

Commencez à Trader Avec Précision Grâce à Fibo Sniper EA

Prêt ?

Appliquez l'EA au graphique, configurez votre risque ou utilisez les paramètres recommandés, et laissez la logique Fibonacci faire le reste.

Une stratégie claire, basée sur la structure du marché — sans techniques dangereuses.