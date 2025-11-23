Fibo Sniper Ea

Fibo Sniper EA - Système de Trading Fibonacci

Bonjour traders !
Je suis Fibo Sniper EA, un système de trading automatisé professionnel basé sur une stratégie Fibonacci avancée. Mon cœur repose sur analyse purement Fibonacci + gestion du risque intelligente. Je fournis des entrées précises et une performance stable sur tous les marchés : Forex, Or, Indices, Crypto, Matières premières — et sur toutes les unités de temps.

Je suis conçu pour maximiser les profits sans DCA, sans grille, sans martingale, sans trading émotionnel. Mon algorithme est optimisé à partir d'années d’expérience en trading Fibonacci, en respectant le capital et en évitant les stratégies agressives et risquées.

Je suis un EA hautement flexible fonctionnant sur tous les actifs et unités de temps — du scalping M1 au swing trading D1. Que ce soit EURUSD, XAUUSD, BTCUSD, US30 ou pétrole, j'analyse le marché et détecte automatiquement des zones d’entrées à haute probabilité basées sur la structure Fibonacci.

Je ne trade que les signaux de qualité — pas de sur-trading.

Fonctionnalités Principales

Stratégie Fibonacci — Pas de DCA, Pas de Grille, Pas de Martingale

  • Détection automatique des swings majeurs

  • Choix des niveaux clés : 38.2%, 50%, 61.8% ou personnalisés

  • Entrée uniquement lorsque le prix atteint une zone Fibonacci validée

  • TP basé sur extensions : 100%, 123.6%, 138.2%, 150% ou personnalisées

  • 1 trade par niveau — sans moyenne à la baisse ni réouverture en cascade

Gestion du Risque Intelligente

  • Lot fixe pour trading conservateur

  • Lot automatique basé sur pourcentage de risque

  • Ajustement dynamique basé sur la distance du SL

  • Limites d’entrées par niveau

  • Blocage automatique si spread trop élevé

Filtre SMA de Tendance

  • Trade uniquement dans la direction de la tendance principale

  • Réduction des faux signaux, amélioration du taux de réussite

  • Paramètres SMA entièrement personnalisables

Trailing Stop

  • Trailing basé en points

  • Protection automatique des profits une fois la position gagnante

  • Activation après seuil minimal de gain

Filtrage Horaire

  • Sessions configurables sur fuseau UTC

  • Évite les périodes de faible liquidité et annonces majeures

Paramètres Flexibles

  • Unités : M1 à D1+

  • Marchés : Forex, Indices, Métaux, Crypto, Matières premières

  • Nombre de bougies analysées configurable

  • Filtre de spread maximal

  • Magic Number multi-EA

Conditions Recommandées

Élément Recommandation
Capital minimum $200 (1:500)
Capital conseillé $500+
Broker ECN / RAW (IC Markets, Exness, etc.)
VPS Fortement recommandé
Levier Min 1:100 — idéal 1:500

Paramètres Conseillés

Élément Valeur
Actif XAUUSD (Or)
Unité M5
Capital recommandé $500+
Type de Broker ECN / Raw Spread
Risque par trade 0.5–2%
Prop Firm Compatible

Ces réglages ont donné d'excellents résultats dans nos tests, mais chaque marché est unique. Testez différents paramètres :

  • Variation des niveaux Fibonacci (38.2%, 50%, custom)

  • Niveaux TP (100%, 123.6%, 150%, custom)

  • Nombre de bougies analysées (50–300)

  • SMA (20–500)

  • Test sur US30, NAS100, BTC, pétrole, etc.

Une configuration performante sur EURUSD M15 peut ne pas fonctionner identiquement sur l’or H1, et c’est normal.

Un EA est un outil — l’avantage vient du trader.

Spécifications Techniques

  • Type de stratégie : Fibonacci retracement + extension + confirmation de tendance

  • Condition d’entrée : prix atteint zone Fib prédéfinie

  • Risque : lot fixe ou % avec SL obligatoire

  • Trailing Stop automatique

  • UT : M1 à MN1

  • Marchés : tous instruments MT5

  • Brokers : compatibles globalement

  • Sécurité : pas de martingale, pas de grille, pas de DCA

Commencez à Trader Avec Précision Grâce à Fibo Sniper EA

Prêt ?
Appliquez l'EA au graphique, configurez votre risque ou utilisez les paramètres recommandés, et laissez la logique Fibonacci faire le reste.

Une stratégie claire, basée sur la structure du marché — sans techniques dangereuses.


