O Fibonacci Hunter é um sistema de negociação mecânico desenvolvido especificamente para o XAUUSD (Ouro) na plataforma MetaTrader 5. O algoritmo foca na identificação de reversões de preço utilizando níveis clássicos de retração de Fibonacci.
Estratégia de Negociação
O sistema não utiliza métodos perigosos como Martingale ou Grid. A lógica baseia-se em quatro etapas de validação:
-
Identificação: O EA detecta uma sequência de velas para delimitar um movimento principal (impuso).
-
Cálculo: Os níveis de Fibonacci (0%, 50% e 61.8%) são projetados internamente.
-
Fixação (Confirmação): O preço deve tocar o nível de 61.8% para validar a existência de um suporte/resistência relevante.
-
Entrada: A ordem é executada apenas no retorno ao nível de 50%, buscando a continuação do movimento ou reversão técnica.
Gerenciamento de Risco
A segurança do capital é a prioridade deste algoritmo.
-
Sem Martingale: O volume não aumenta após perdas.
-
Sem Grid: Não abre múltiplas ordens contra a tendência para cobrir prejuízos.
-
Stop Loss e Take Profit: Todas as ordens possuem níveis de saída definidos na abertura.
-
Proteção de Lucro: Inclui Profit Lock e Trailing Stop dinâmico para proteger ganhos já realizados.
Parâmetros Principais
-
MaxOpenPositions: Limite máximo de operações simultâneas.
-
MinSequenceCandles: Ajuste de sensibilidade para identificar o movimento inicial.
-
EntryTolerance: Margem de tolerância para a entrada no nível de 50%.
-
FixationTolerance: Margem de tolerância para validação do toque no nível de 61.8%.
-
Risk Management: Escolha entre Risco Percentual (%RiskPerTrade) ou Lote Fixo (FixedLotSize).
-
Filtros Adicionais: Opções para ativar filtros de CCI, Linha de Tendência e confirmação de fechamento de vela.
Recomendações
-
Símbolo: XAUUSD (Ouro).
-
Timeframe: M1.
-
Conta: Recomenda-se corretora com baixo spread e execução rápida (ECN).
