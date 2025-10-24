Fibonacci Hunter

Fibonacci Hunter

O Fibonacci Hunter é um sistema de negociação mecânico desenvolvido especificamente para o XAUUSD (Ouro) na plataforma MetaTrader 5. O algoritmo foca na identificação de reversões de preço utilizando níveis clássicos de retração de Fibonacci.

Estratégia de Negociação

O sistema não utiliza métodos perigosos como Martingale ou Grid. A lógica baseia-se em quatro etapas de validação:

  1. Identificação: O EA detecta uma sequência de velas para delimitar um movimento principal (impuso).

  2. Cálculo: Os níveis de Fibonacci (0%, 50% e 61.8%) são projetados internamente.

  3. Fixação (Confirmação): O preço deve tocar o nível de 61.8% para validar a existência de um suporte/resistência relevante.

  4. Entrada: A ordem é executada apenas no retorno ao nível de 50%, buscando a continuação do movimento ou reversão técnica.

Gerenciamento de Risco

A segurança do capital é a prioridade deste algoritmo.

  • Sem Martingale: O volume não aumenta após perdas.

  • Sem Grid: Não abre múltiplas ordens contra a tendência para cobrir prejuízos.

  • Stop Loss e Take Profit: Todas as ordens possuem níveis de saída definidos na abertura.

  • Proteção de Lucro: Inclui Profit Lock e Trailing Stop dinâmico para proteger ganhos já realizados.

Parâmetros Principais

  • MaxOpenPositions: Limite máximo de operações simultâneas.

  • MinSequenceCandles: Ajuste de sensibilidade para identificar o movimento inicial.

  • EntryTolerance: Margem de tolerância para a entrada no nível de 50%.

  • FixationTolerance: Margem de tolerância para validação do toque no nível de 61.8%.

  • Risk Management: Escolha entre Risco Percentual (%RiskPerTrade) ou Lote Fixo (FixedLotSize).

  • Filtros Adicionais: Opções para ativar filtros de CCI, Linha de Tendência e confirmação de fechamento de vela.

Recomendações

  • Símbolo: XAUUSD (Ouro).

  • Timeframe: M1.

  • Conta: Recomenda-se corretora com baixo spread e execução rápida (ECN).

Produtos recomendados
RandomChoice
Aleksei Lesnikov
5 (1)
Experts
Expert capable of generating profit by opening positions randomly. Shows good results in long-term trading – on timeframes from H12. Features Fully automatic mode is available. Positions are opened randomly. Martingale is applied – if the previous position closed with a loss, the current one is opened with a volume that compensates for that loss. Parameters Mode – Expert's operating mode: Automatic – automated (recommended); Manual – manual. In automatic mode, the Expert does not require any p
FREE
Day Trade ou Swing Trade com base no Inside Bar
Rodrigo Oliveira Malaquias
Experts
O Inside Bar e um é uma formação de vela de reversão / continuação, e é um dos padrões de Candle mais operados pelos trader. O Robô F1 permite que você configure diversas estratégias de trade, Day Trade ou swing trade, tendo como base de start o Inside Bar.   Esse padrão requer apenas duas velas para se apresentar. O Robô F1 se utiliza desse padrão extremamente eficiente para identificar as oportunidades de trading. Para tornar as operações mais efetivas ele conta com indicadores que podem ser c
TSUTrader Dave Landry Trading System
Marcos Godoy Ortiz
Experts
É um Expert que utiliza a famosa estrategia Dave Landry, muito utilizada para operar swing trade em diversos tipos de mercados, Forex, B3, indices, stocks e criptomoedas. O setup Dave Landry é um dos mais conhecidos setup que operam a favor da tendência, há uma preferencia pelos timeframes maiores H4, Diário,  Semanal e Mensal, devido sua alta tava de acertos, mas o robo TsuTrader Dave Landry permite a customização completa da estrategia. - TSUTrader Dave Landry é o único robo do mercado multiti
Dynamic Linear Regression EA
Abraao Moreira
4.71 (7)
Experts
O expert advisor (EA) é baseado no indicador Dynamic Linear Regression ( https://www.mql5.com/pt/market/product/49702 ). O usuário deve inserir: A quantidade de candles a serem considerados no cálculo da regressão linear; A distância para a linha superior; A distância para a linha inferior; Stop Loss. O EA executa ordens de compra e de venda a mercado quando o valor de uma das linhas, superior ou inferior, é atingida pelo preço corrente, sendo que quando a linha inferior é atingida uma ordem de
FREE
EA Builder MT5
Arthur Hatchiguian
4.55 (53)
Experts
EA Builder  allows you to create your own algorithm and adapt it to your own trading style . Classical trading, grid, martingale, combination of indicators with your personal settings , independent orders or DCA, visible or invisible TP/SL, trailing stop, loss covering system, break-even system, trading hours, automatic position size etc.. The EA Builder has everything you need to create your perfect EA .  There is an infinite number of possibilities, build your own algorithm. Be creative! Pro v
FREE
Supply and Demand Price Action MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
5 (2)
Experts
The Supply and Demand Price Action MT5 EA is an automated trading system for MetaTrader 5 platforms. It identifies supply and demand zones based on price consolidation patterns and trades on zone retests (taps). This EA generates trades when price returns to valid zones after an initial breakout, with configurable risk management. We designed it for forex pairs on timeframes from M5 to H1, but you can test and optimize on any other instrument or timeframe. The system detects zones through conso
FREE
Order Blocks Scalper
Allan Munene Mutiiria
4.2 (5)
Experts
The Order Blocks Scalper EA is a next-generation, fully automated trading tool that identifies and trades key order block zones with precision and speed. Designed for traders seeking consistent entries and exits, this EA harnesses advanced market structure analysis to detect consolidation ranges, breakouts, and impulsive price movements, enabling optimal trade execution. Key Features Smart Order Block Detection : Identifies bullish and bearish order blocks based on institutional order flow. Each
FREE
Kemet Pro Gold Scaping
Ibrahim Murad Ibrahim Awad
5 (4)
Experts
KEMET PRO GOLD – MT5 EXPERT ADVISOR An automated scalping trading Expert Advisor designed primarily  for trading Gold (XAUUSD) on the MetaTrader 5 platform ============================================ SYSTEM REQUIREMENTS: Platform:  MetaTrader 5 (MT5) Primary Symbol : XAUUSD Accepted: XAUUSD (standard 2 Digits symbol) Not tested : XAUUSD.s, XAUUSDm, XAUUSD., GOLD, or any modified symbols Other Gold Symbols:  Supported, but performance may vary and is not optimized Timefram
FREE
MA Crossover ADX
MetaQuotes Ltd.
4 (13)
Experts
A estratégia baseia-se no cruzamento de preços com o indicador Moving Average, confirmado pelo indicador ADX. Os sinais de negociação: Comprar: fechamento de preço da última barra completada é maior do que a média móvel que esta aumentando com as últimas barras fechadas. Venda: fechamento de preço da última barra completada é menor do que a média móvel que esta diminuindo com as últimas barras fechadas. Para filtrar o sinal falso, ele verifica o poder da tendência (ADX>ADXmin) e a direção de te
FREE
Reversion Trend Tracker
Arthur Wesley Oliveira Leite
Experts
Expert Advisor que busca reversões de tendências altamente lucrativas. Seu uso é recomendado por períodos de até 30 minutos. Ele pode ser usado para índices, futuros e ações. Sua configuração é muito intuitiva. Resultados superiores são obtidos por meio de operações swing-trade. Mas excelentes resultados também são obtidos em operações day-trade. Os testes foram realizados para intervalos de tempo de 5, 10, 15, 20 e 30 minutos. Para operações day-trade, diariamente, na hora final, todas as posi
DoubleOB EA
Tomas Dario Fernandez Guzman
Experts
DoubleOB é um EA automatizado concebido para negociar EUR/USD M5. Utiliza blocos de ordens, saídas dinâmicas e trailing stops com gestão de risco avançada. Ideal para um scalping seguro e consistente. Compatível com otimização e VPS. Optimizado para EUR/USD (M5) Parâmetros altamente personalizáveis Deteção de blocos de ordens e FVGs Gestão dinâmica de TP/SL com pontos de pivot Trail Stop & Break Even automáticos Filtragem de sessões por hora Gestão de risco diária integrada Ferramentas e par
FREE
Keltner Grid Scalper MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
5 (2)
Experts
The Keltner Grid Scalper MT5 EA is an automated trading system for MetaTrader 5 platforms. It uses the Keltner Channel indicator for entry signals in a grid-based strategy. This EA generates trades based on Keltner Channel crossovers and manages them through baskets. We designed it for forex pairs on timeframes from M5 to H1 but you can test and optimize on any other. The system organizes trades into baskets, with options for lot sizing, breakeven adjustments, and trailing stops. It includes da
FREE
Reversal Composite Candles
MetaQuotes Ltd.
3.67 (15)
Experts
A ideia do sistema é a identificação de padrões de reversão utilizando o cálculo de candles compostos. Os padrões de reversão são semelhantes aos padrões "Martelo" e o " Homem Enforcado " da análise candlestick Japonesa, porém ele usa candles compostos em vez de uma única barra e não precisa do pequeno corpo numa composição para confirmar a reversão. Os parâmetros de entrada: Range - número máximo de barras, utilizada no cálculo de composição dos candles compostos . Minimum - tamanho mínimo dos
FREE
Fibo Trader FREE MT5
Grzegorz Korycki
3 (3)
Experts
Fibo Trader is an expert advisor that allows you to create automated presets for oscillation patterns in reference to Fibonacci retracements values using fully automated and dynamically created grid. The process is achieved by first optimizing the EA, then running it on automated mode. EA allows you to switch between automatic and manual mode. When in manual mode the user will use a graphical panel that allows to manage the current trading conditions, or to take control in any moment to trade ma
FREE
X4O B1 Dollar Trader
Jawad Ait Ali Ouichou
Experts
x4o B1 Dollar Trader  Heiken Ashi Trend Retest Strategy  Automated trading system combining Heiken Ashi analysis with Moving Average retest methodology for trend-following entries on H1 timeframe. Trading Methodology The EA monitors two 25-period Moving Averages calculated on High and Low prices to identify trend direction. When price closes above MA High with candle high exceeding the moving average, an uptrend is detected. When price closes below MA Low with candle low beneath the moving aver
FREE
FxS Moving Average EA
Churchill Sipho Mashinini
Experts
FxS Moving Average EA  Um consultor especialista em média móvel multiestratégia para MetaTrader 5       Visão geral O EA de Média Móvel FxS é um Expert Advisor poderoso e fácil de usar que integra seis estratégias comprovadas de Média Móvel em um sistema de negociação flexível. Projetado para traders que valorizam simplicidade, desempenho e personalização, este EA oferece controle total sobre sua abordagem de negociação preferida, parâmetros de risco e filtros de tempo — tudo em uma
FREE
RenkoExpert
Andrey Goida
3.8 (5)
Experts
Renko Expert Advisor based on Renko bar simulation.    The EA has two options for building Renko bars. Classic and ATR. In the classic version, renko bars are marked with areas on the main chart; in the ATR version, renko bars are modeled and drawn in the indicator window. Modeling renko bars inside the EA allows you to optimize the robot better than drawing renko bars offline.   Our new product based on artificial intelligence   https://www.mql5.com/ru/market/product/127820   Telegramm channel
FREE
Easy GOLD MT5
Franck Martin
4 (39)
Experts
Easy Gold is the latest addition to the BotGPT family. It is surprising and very powerful. It is ideal for beginners due to its simplicity.  There is absolutely nothing to do, it's 100% automated, simply indicate the percentage of risk you want to take per trade and the EA is ready. Whatever your capital, the EA takes care of everything. Optimized on (XAUUSD).  Unleash all the power with the professional version (AGI Gold) and its connection to the neural network, available in my store. My othe
FREE
Niki Ai
Tomas Vanek
Experts
Black Friday PROMO launch My portfolio . I am giving this expert advisor for FREE. The Expert Advisor has been developed by AI for Nikkei and M15 timeframe. There is no need to set up parameters, all settings are already optimized and fine-tuned. Recommended broker RoboForex because of EET timezone. My recommendation is to have a look also at the rest of my products in the portfolio, as they work very well together in combination. Check other portfolio screenshots. Dax Ai , Daw Ai , Niki Ai ,
FREE
MustForex Bollinger Bands v1
Saulius Adomaitis
Experts
A big thank you for your interest in our product.    MustForex Bollinger Bands V1 Premium   Expert advisor Its follows a determined Swing strategy. It trades by following and analysing Bollinger Bands indicator to determine entry and exit point. Profits can be locked by the adjustable trailing stop/Break Even inputs. Every trade protected with dynamic auto stop loss   and dynamic auto take profit   to protect your account. Since the strategy works with quick swing trade profits it is highly su
FREE
Outside Day Reversal EA
Munkh Od Jargalsaikhan
Experts
Outside day trading strategy looks for a specific pattern in the price chart of a security. The pattern is characterized by a larger range than the previous day, with the high of the day higher than the previous day's high and the low of the day lower than the previous day's low. Works with many symbols, such as BTCUSD, GBPUSD,USDCAD, oil, gas, and others. PLEASE RATE! Thank you very much! FEATURES: - Real Strategy - Daily Bar Strategy - Exit the trade if the day was profitable - ATR multiple s
FREE
DiginGold
Ali Reza Emami Bistgani
Experts
Have you ever started feeling fed up when you lose the chance to get the most out of the market?For example The trend direction changes over night so you would probably wish you could be awake and take advantage of it. The following expert advisor let you to lean back and have your coffee while it's doing its job. How it works? This only works on GOLD (XAUUSD) Use it when you see the market is in range mode. For fixed volume set both minlot and maxlot the same. The number of Positions is rec
VIP simple training system based on EMA and ADX
Vyacheslav Scherbak
Experts
1. Торговая стратегия Что делает советник: Советник следит за некотоными индикаторами и при определенном условии (или условиях) помещать торговый запрос (на продажу или покупку) в зависимости от условий. Стратегия: Используем индикатор Moving Average (скользящие средние) с периодом 8 (вы можете выбрать любой период, но в данной стратегии мы будем использовать период 8). Советник покупает, если 8-периодная скользящая средняя (далее для удобства будем называть ее MA-8) возрастает и текущая цена за
FREE
Risk Guard Pro
Muniz Machado Thiago
Experts
RiskGuard PRO – Defesa Inteligente para Traders Sérios no EURJPY M15 O RiskGuard PRO é um Expert Advisor de alto desempenho, projetado exclusivamente para o par EURJPY no timeframe M15 , com foco total em preservação de capital, gestão de risco avançada e execução estratégica de múltiplas abordagens operacionais . Ao contrário dos EAs tradicionais, o RiskGuard PRO foi desenvolvido com tecnologia proprietária e arquitetura inteligente , capaz de operar com segurança mesmo em ambientes de merc
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Experts
O Fractal Trend Master é um dos Expert Advisors mais poderosos e sofisticados disponíveis no mercado, desenvolvido para proteger o capital dos traders enquanto maximiza as oportunidades de lucro. Baseado na renomada metodologia de Bill Williams , o EA utiliza três ferramentas essenciais de análise técnica: o indicador Alligator, os fractais, e o Gator Oscillator, criando uma estrutura robusta e precisa para a identificação e seguimento de tendências de mercado. Esse EA foi projetado com foco em
Expert Amazo DEMO
Guilherme Geovanini Fraga
3 (1)
Experts
EXPERT AMAZO DEMO   é um Expert Advisor projetado especificamente para negociar WIN (mini índice) e WDO (mini dólar) e para ser usado somente em contas DEMO. A operação é baseada na abertura de ordens utilizando alguns indicadores como Sars parabólicos, médias móveis, Bandas de Bollinger, Fibonacci, etc., trabalhando de acordo com 3 modalidades de estratégia, o AMAZO procura prever os movimentos do mercado com operações contra ea favor da tendência.              Entre em nosso Grupo de WhatsAp
FREE
Kit Trader Golden Days MT5
Samuel Cavalcanti Costa
Experts
Kit-Trader Golden Days para MT5 Um boletim completo e super eficaz para ajudar você em suas negociações. Negociar em si é muito difícil. Não é de se admirar que 97% dos traders sejam perdedores, financiando as negociações dos 3% que ganham. Este boletim visa melhorar seu nível de negociação, ajudando você a ter mais controle sobre suas ordens. Um boletim com stop loss, take profit, trailing stop e ajustes dinâmicos de ordens ajuda os traders a: Controlar riscos – O stop loss limita as perdas aut
Candle Cross DCR
Kaloyan Ivanov
Experts
Descrição do Expert Advisor: Candle Cross DCR Candle Cross DCR é um Expert Advisor totalmente automatizado para MetaTrader 5 que gera sinais de negociação precisos quando uma vela cruza uma média móvel exponencial (EMA) — um sinal clássico e poderoso de reversão ou continuação de tendência. Opcionalmente, o sinal pode ser confirmado com o uso do filtro DCR, composto por três indicadores técnicos: DeMarker, CCI e RSI. Este EA é altamente configurável e adequado tanto para estratégias de scalping
FREE
SpikeBoom
Kabelo Frans Mampa
Experts
A classic buy low & sell high strategy. This Bot is specifically Designed to take advantage of the price movements of US30/Dow Jones on the 1 Hour Chart, as these Indices move based on supply and demand. The interaction between supply and demand in the US30 determines the price of the index. When demand for US30 is high, the price of the US30 will increase. Conversely, when the supply of shares is high and demand is low, the price of t US30  will decrease. Supply and demand analysis is used to i
FREE
PatternEdge AI
Sergey Batudayev
Experts
Pattern Edge AI Robô Inteligente baseado em Padrões de Velas + DCA + Martingale Pattern Edge AI é um robô de trading poderoso e versátil que combina Price Action , níveis de suporte e resistência fractais , um sistema inteligente de média com grade e uma gestão adaptativa de capital. Ideal para traders que buscam entradas com alta probabilidade e controle rigoroso de risco . Destaques do Robô: Os sinais de entrada são baseados em padrões clássicos de velas como Martelo, Padrão Penetrante, Estrel
Os compradores deste produto também adquirem
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experts
Olá, traders! Sou   a Quantum Queen   , a joia da coroa de todo o ecossistema Quantum e a Expert Advisor mais bem avaliada e mais vendida da história do MQL5. Com um histórico comprovado de mais de 20 meses de negociação real, conquistei meu lugar como a indiscutível Rainha do XAUUSD. Minha especialidade? OURO. Minha missão? Entregar resultados de negociação consistentes, precisos e inteligentes — sempre. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.67 (39)
Experts
AOT MT5 - Sistema Multi-Moeda de IA de Nova Geração Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   IMPORTANTE! Após a compra, envie-me uma mensagem privada para receber o manual de instalação e instruções de configuração: Recurso Descrição Compreensão da Frequência de Negociação do AOT Por que o bot não negocia todos os dias Como Configurar o Bot AOT Guia de instalação passo a passo Set files AOT MT5 é um Expert Advisor avançado alimentado por
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (21)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: MT4 padrão (Mais de 7 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mais de 5 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de Forex EA Trading no MQL5: Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias. A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR 399 dólares! Depois disso, o preço subirá para 499 dólares. O EA será vendido em
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Experts
Cada vez que o sinal ao vivo aumentar em 10%, o preço será aumentado para manter a exclusividade da Zenox e proteger a estratégia. O preço final será de US$ 2.999. Sinal ao vivo Conta IC Markets, veja o desempenho ao vivo como prova! Baixar manual do usuário (inglês) O Zenox é um robô de swing trading multipar com IA de última geração que acompanha tendências e diversifica o risco em dezesseis pares de moedas. Anos de desenvolvimento dedicado resultaram em um algoritmo de negociação poderoso.
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experts
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading raramente utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Experts
Quantum King EA — Poder Inteligente, Refinado para Cada Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Preço especial de lançamento Sinal ao vivo:       CLIQUE AQUI Versão MT4:   CLIQUE AQUI Canal Quantum King:       Clique aqui ***Compre o Quantum King MT5 e você poderá ganhar o Quantum StarMan de graça!*** Peça mais detalhes em particular! Controle   suas negociações com precisão e disciplina. O Q
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (10)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: Configuração Padrão: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de Negociação Forex EA em MQL5:  Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias.  A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR $399! Depois disso, O preço será aumentado para $499. O EA será vendido em quantidades limitadas para garantir os direitos de todos os clientes que o adquiriram. O AI Gold Trading utiliza o modelo
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Experts
Nota importante: Para garantir total transparência, estou fornecendo acesso à conta de investidor real vinculada a este EA, permitindo que você monitore seu desempenho ao vivo sem manipulação. Em apenas 5 dias, todo o capital inicial foi totalmente retirado, e desde então, o EA tem negociado exclusivamente com fundos de lucro, sem qualquer exposição ao saldo original. O preço atual de $199 é uma oferta de lançamento limitada, e será aumentado após a venda de 10 cópias ou quando a próxima atuali
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experts
Símbolo XAUUSD (Ouro/Dólar) Período (timeframe) H1-M15 (qualquer) Suporte para operação única SIM Depósito mínimo 500 USD (ou equivalente em outra moeda) Compatível com qualquer corretora SIM (suporta cotações de 2 ou 3 dígitos, qualquer moeda da conta, nome de símbolo e GMT) Funciona sem configuração prévia SIM Se você se interessa por aprendizado de máquina, inscreva-se no canal: Inscrever-se! Principais Características do Projeto Mad Turtle: Aprendizado de Máquina Real Este Expert Advisor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experts
Apresentando       Quantum Emperor EA   , o consultor especialista inovador em MQL5 que está transformando a maneira como você negocia o prestigiado par GBPUSD! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compre Quantum Emperor EA e você poderá obter  Quantum StarMan   de graça!*** Peça mais detalhes em particular
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Experts
Aura Ultimate — O ápice da negociação de redes neurais e o caminho para a liberdade financeira. Aura Ultimate é o próximo passo evolutivo na família Aura — uma síntese de arquitetura de IA de ponta, inteligência adaptável ao mercado e precisão controlada por risco. Construído com base no DNA comprovado da Aura Black Edition e da Aura Neuron, ele vai além, unindo seus pontos fortes em um ecossistema multiestratégia unificado, ao mesmo tempo em que introduz uma camada completamente nova de lógic
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Experts
P reço especial de  $109  (preço regular: $365) . Guia de configuração e uso :  ABS Channel . Monitoramento em tempo real:   ABS Signal .  Arquivo de configuração do sinal ao vivo Arquivo de configuração básica O que é ABS EA? ABS EA é um robô de negociação profissional desenvolvido especificamente para XAUUSD (Ouro) no período gráfico H1. É baseado em um sistema Martingale com controles de risco integrados . Projetado para traders iniciantes e experientes, o ABS EA é fácil de configurar,
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (6)
Experts
X Fusion AI — Sistema de Negociação Híbrido com Adaptação Neural Desconto por tempo limitado. Restam apenas 7 de 20 — quase esgotado. O preço promocional atual é de 149 USD e em breve voltará para 999 USD. Demonstração de funcionamento Desempenho em conta real Após a compra, não se esqueça de nos enviar uma mensagem privada para receber os parâmetros recomendados, instruções, precauções, dicas de uso e outras informações. Muito obrigado pelo seu apoio. 1. Visão Geral X Fusion AI é um sistema a
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experts
Crescimento a Longo Prazo. Consistência. Resiliência. Pivot Killer EA não é um sistema de lucros rápidos — é um algoritmo de negociação profissional projetado para fazer sua conta crescer de forma sustentável a longo prazo . Desenvolvido exclusivamente para XAUUSD (OURO) , o Pivot Killer é o resultado de anos de pesquisa, testes e desenvolvimento disciplinado. Ele incorpora uma filosofia simples: a consistência vence a sorte . Este sistema foi testado sob diferentes ciclos de mercado, mudanças d
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experts
Um novo passo em frente | Precisão impulsionada por IA encontra a lógica do mercado Com o Argos Rage , é introduzido um novo nível de automação de trading – impulsionado por um sistema DeepSeek AI integrado que analisa o comportamento do mercado em tempo real. Embora se baseie nos pontos fortes do Argos Fury, este EA segue um caminho estratégico diferente: mais flexibilidade, interpretação mais ampla e maior envolvimento com o mercado. Live Signal Timeframe: M30 Alavancagem:  mín. 1:20 Depós
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (3)
Experts
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autônomo com Núcleo Analítico Quântico SINAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoje em dia, muitos traders manipulam resultados executando seus Expert Advisors em contas cent ou com saldos muito baixos , o que na prática demonstra que não confiam nos próprios sistemas . Este sinal, porém, opera em uma conta real de 20.000 USD . Isso representa um compromisso real de capital e oferece um desempenho transparente , sem amplificações artificiais nem di
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Experts
Visão Geral Golden Hen EA é um Expert Advisor projetado especificamente para XAUUSD . Ele opera combinando oito estratégias de negociação independentes, cada uma acionada por diferentes condições de mercado e prazos (M5, M30, H2, H4, H6, H12). O EA foi projetado para gerenciar suas entradas e filtros automaticamente. A lógica central do EA foca na identificação de sinais específicos. O Golden Hen EA não usa técnicas de grid, martingale ou preço médio . Todas as negociações abertas pelo EA usam
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.5 (2)
Experts
O primeiro algoritmo público de arbitragem do mundo entre ouro e Bitcoin! Ofertas disponíveis todos os dias! Sinal ao vivo -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Corretoras recomendadas ao longo do tempo:   IC Markets Pares negociados:   XAUUSD, BTCUSD Símbolo para anexo:   XAUUSD H1 Certifique-se de que   os pares de moedas negociados foram adicionados   à janela   de Observação de Mercado   ! Tipo de conta: ECN/Spread Bruto Configurações de prefixo: Se a sua corretora tiver um par d
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experts
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCONTO Apenas por 24 horas. A promoção termina em 29 de novembro. Esta será a única promoção para este produto. Apresentando Syna Versão 4 - O Primeiro Ecossistema de Trading Agêntico com IA do Mundo Tenho o prazer de apresentar Syna Versão 4, o primeiro sistema verdadeiro de coordenação multi-EA agêntico da indústria de trading forex . Esta inovação revolucionária permite que múltiplos Assessores Especialistas operem como uma rede de inteligência unificada em diferent
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experts
PROP FIRM PRONTO!   (   baixar SETFILE   ) WARNING : Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ Ganhe 1 EA gratuitamente (para 2 contas comerciais) -> entre em contato comigo após a compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bem-vindo ao Ceifador de Ouro! Baseado no muito bem-sucedido Goldtrade Pro, este EA foi projetado para funcionar em vários períodos de tempo ao mesmo tempo e tem a opção de definir a frequência de negoci
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: NÚMERO MUITO LIMITADO DE CÓPIAS DISPONÍVEIS PELO PREÇO ATUAL! Preço final: 990$ A partir de US$ 349: Escolha 1 EA grátis! (para no máximo 2 números de contas de negociação) Oferta Combo Definitiva     ->     clique aqui JUNTE-SE AO GRUPO PÚBLICO:   Clique aqui   LIVE RESULTS REVISÃO INDEPENDENTE Bem-vindo ao "The ORB Master"   :   Sua Vantagem em Aberturas de Range Breakouts Libere o poder da estratégia Opening Range Breakout (ORB) com o ORB Master
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experts
Aura Black Edition é um EA totalmente automatizado projetado para negociar apenas OURO. O especialista mostrou resultados estáveis ​​no XAUUSD no período de 2011-2020. Nenhum método perigoso de gerenciamento de dinheiro usado, sem martingale, sem grade ou scalp. Adequado para quaisquer condições de corretor. EA treinado com um perceptron multicamadas A Rede Neural (MLP) é uma classe de rede neural artificial (ANN) de feedforward. O termo MLP é usado de forma ambígua, às vezes vagamente para qual
Remstone
Remstone
5 (8)
Experts
A Remstone não é um Expert Advisor comum.   Ela combina anos de pesquisa e gestão de ativos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , minha última empresa, a Armonia Capital, forneceu o sinal ARF para a Darwinex, uma gestora de ativos regulamentada pela FCA, levantando 750 mil. Domine 4 classes de ativos com um único consultor! Sem promessas, sem ajustes de curvas, sem ilusões. Mas com uma vasta experiência
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Experts
IMPORTANTE   : Este pacote só será vendido pelo preço atual e por um número muito limitado de cópias.    O preço irá para US$ 1.499 muito rápido    +100 estratégias incluídas   e mais em breve! BÔNUS   : Por US$ 999 ou mais --> escolha  5     dos meus outros EAs de graça!  TODOS OS ARQUIVOS CONFIGURADOS GUIA COMPLETO DE CONFIGURAÇÃO E OTIMIZAÇÃO GUIA DE VÍDEO SINAIS AO VIVO REVISÃO (terceiros) Bem-vindo ao SISTEMA DE FUGA SUPREMO! Tenho o prazer de apresentar o Ultimate Breakout System, um Ex
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experts
How To Trade Pro (HTTP) EA — um consultor de trading profissional para negociar qualquer ativo sem martingale ou grades do autor com mais de 25 anos de experiência. A maioria dos consultores top trabalha com ouro em alta. Eles parecem brilhantes nos testes... enquanto o ouro sobe. Mas o que acontece quando a tendência se esgota? Quem protegerá seu depósito? HTTP EA não acredita em crescimento eterno — ele se adapta ao mercado em mudança e foi projetado para diversificar amplamente sua carteira d
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experts
AxonShift — Sistema Algorítmico com Lógica de Execução Adaptativa AxonShift é um algoritmo de negociação autônomo projetado e otimizado exclusivamente para operar o par XAUUSD no período gráfico H1. Sua arquitetura é baseada em uma estrutura modular que interpreta o comportamento do mercado por meio da combinação de dinâmicas de curto prazo com impulsos de tendência intermediária. O sistema evita exposição excessiva a ruídos do mercado e não utiliza abordagens de alta frequência, concentrando-se
Mais do autor
Bollinger Bands Ultimate
Augusto Martins Lopes
5 (1)
Experts
Descubra o BollingerBandsEA: Simplifique sua experiência no mercado Forex O BollingerBandsEA é um Expert Advisor que combina análise técnica com execução automatizada, utilizando a renomada estratégia Bollinger Bands. Desenvolvido para traders de todos os níveis, ele oferece uma abordagem prática para facilitar negociações no mercado financeiro. Por que escolher o BollingerBandsEA? Estratégia embasada: Baseado em Bollinger Bands, o EA identifica oportunidades de negociação utilizando critérios
FREE
Currency Strength Lines
Augusto Martins Lopes
Indicadores
Indicador de Força das Moedas para MetaTrader 5 Este indicador analisa a força relativa das principais moedas do mercado Forex, proporcionando uma visão clara e objetiva sobre quais moedas estão se fortalecendo ou enfraquecendo em relação às demais. Ele avalia pares-chave (EUR, USD, GBP, JPY, AUD, NZD, CAD, CHF) e calcula a força utilizando métodos como RSI ou ROC, conforme a configuração definida pelo usuário. Os resultados são exibidos em linhas individuais para cada moeda, facilitando a iden
Reset Pro
Augusto Martins Lopes
Experts
RESET PRO: O Futuro do Trading Algorítmico Tecnologia Revolucionária para Operações Consistentes e Inteligentes RESET PRO é a mais avançada solução de trading automatizado, combinando análise de mercado de última geração com um sistema dinâmico de gestão de posições. Nossa metodologia exclusiva de reset e recuperação garante desempenho consistente, mesmo em condições de mercado adversas. Principais Recursos Técnicos MECANISMO EXCLUSIVO DE RESET Nunca mais perca o controle da direção do
FREE
Zenith Angel
Augusto Martins Lopes
Experts
Zenith Angel EA: Automação Inteligente para Traders Descrição O Zenith Angel EA é uma solução avançada de negociação automatizada projetada para otimizar operações financeiras e auxiliar traders na tomada de decisão. Ele combina inteligência artificial e estratégias testadas no mercado para oferecer precisão, eficiência e controle total sobre suas negociações. Este Expert Advisor analisa múltiplos indicadores técnicos simultaneamente, garantindo ajustes dinâmicos conforme as condições do mercad
Heat Map Pro
Augusto Martins Lopes
Indicadores
Indicador de Mapa de Calor para Análise de Volume Este indicador oferece uma representação visual simplificada da atividade de volume no mercado, auxiliando na leitura de padrões e variações com maior agilidade. Características 1. Mapa de Calor com Escala de Cores Representação da intensidade de volume por cores: • Azul: Baixa atividade • Verde: Atividade moderada • Laranja: Alta atividade • Vermelho: Volume elevado 2. Interface Ajustável • Cores personalizáveis conforme preferência do usuário •
Matrix Currency
Augusto Martins Lopes
Indicadores
Matrix Currency - Ferramenta de Análise Multi-Timeframe O Matrix Currency é um indicador avançado para análise de força das moedas no mercado Forex, projetado para oferecer monitoramento eficiente e suporte estratégico nas suas operações de trading. Características Principais: Análise Multi-Timeframe : Monitora múltiplos períodos simultaneamente (M1 a MN1) com atualização em tempo real em uma matriz intuitiva. Sistema de Alertas : Notificações configuráveis, via pop-up, email e dispositivos móv
FREE
Support Resistance Indicator Probabilities
Augusto Martins Lopes
Indicadores
Novo Indicador de Suporte e Resistência com Probabilidades e Alertas Descrição: Maximize seus lucros com o mais novo indicador de Suporte e Resistência! Nosso indicador calcula automaticamente os níveis de suporte e resistência com base em períodos de análise de 24 horas e fornece probabilidades detalhadas para cada nível. Além disso, você pode configurar alertas personalizados para ser notificado quando o preço tocar níveis específicos, diretamente no seu celular. Características: Análise de su
FREE
SimpleProb
Augusto Martins Lopes
Indicadores
SimpleProb: Seu Novo Aliado no Mercado Financeiro Descrição O SimpleProb é um indicador técnico desenvolvido para traders que buscam clareza e precisão em suas operações no MetaTrader 4. Ao invés de gráficos complexos e informações confusas, ele fornece sinais visuais claros e diretos para auxiliar na tomada de decisão. O indicador analisa os últimos 14 períodos de preços e calcula a probabilidade de movimentação para cima ( CALL ) e para baixo ( PUT ), tornando a identificação de oportunidades
Bollinger Ultimate
Augusto Martins Lopes
Experts
Transforme Seu Trading com o Expert Advisor de Bandas de Bollinger Ultimate! Você está cansado de estratégias de trading que não entregam resultados consistentes? Apresentamos o   Expert Advisor de Bandas de Bollinger Ultimate   – a ferramenta definitiva para traders que buscam maximizar seus lucros e minimizar riscos. Características Principais: Sinais Precisos:   Utiliza a renomada estratégia de Bandas de Bollinger para identificar oportunidades de trading de alta probabilidade. Gerenciamento
Volume Traders
Augusto Martins Lopes
Experts
VolumeTrader - Expert Advisor Avançado para MetaTrader 4 Maximize seus Lucros com Análise de Volume e RSI! Está cansado de buscar padrões manuais e perder oportunidades no mercado? O VolumeTrader é a solução que você procura! Este Expert Advisor (EA) avançado foi desenvolvido para identificar oportunidades de negociação baseadas em dois dos indicadores mais poderosos do mercado: Volume de Negociação e o Índice de Força Relativa (RSI). Principais Características: Análise de Volume: O EA monit
SimpleprobMT5
Augusto Martins Lopes
Indicadores
### Indicador de Probabilidade **Descrição**   O Indicador de Probabilidade é uma ferramenta desenvolvida para traders que desejam identificar oportunidades de compra e venda com base na análise de velas anteriores. Ele calcula a probabilidade de alta (*CALL*) e queda (*PUT*) considerando o número de velas analisadas e exibe setas no gráfico para indicar possíveis pontos de entrada. ### Características - **Análise de velas**: Analisa um número configurável de velas para calcular as probabilid
Heat Map Pro mt5
Augusto Martins Lopes
Indicadores
Heat Map Indicator - Análise Avançada de Volume Apresentando o Indicador de Heat Map - Uma Ferramenta Profissional para Análise de Volume de Mercado! **Principais Características** **Mapa de Calor Visual** - Visualização instantânea da intensidade do volume através de cores - Azul: Baixo volume - Verde: Volume médio - Amarelo/Laranja: Volume crescente - Vermelho: Alto volume **Interface Intuitiva** - Escala de cores dinâmica - Indicador de porcentagem em tempo real - Indicador de nível atua
Session Time Pro
Augusto Martins Lopes
Indicadores
Session Time Pro 2.0 — Indicador para MetaTrader 5 Descrição Geral O Session Time Pro 2.0 é um indicador de análise de mercado para MetaTrader 5. Ele permite visualizar sessões de negociação ao longo do dia, destacando horários importantes, faixas de preço e projeções. Com funcionalidades flexíveis, o indicador auxilia na identificação de padrões de comportamento dos ativos e otimiza a análise do trader. Manual de Uso Parâmetros Principais DrawCandles : Ativa a exibição de candles coloridos para
Candlestick Scanner
Augusto Martins Lopes
Indicadores
Candlestick Scanner — Detector Automático de Padrões Resumo O Candlestick Scanner é uma ferramenta poderosa que identifica automaticamente mais de 20 padrões clássicos de candlestick, tanto em barras históricas quanto em tempo real. Para cada padrão detectado, o indicador desenha um rótulo claro no gráfico, aponta o candle com uma seta e fornece dados para integração com seus EAs e scripts. Inclui um sistema de notificações completo (Alert, Push e E-mail) para que você nunca perca uma oportunida
TradePilot Dashboard
Augusto Martins Lopes
Experts
TradePilot Dashboard Resumo Painel gráfico para MT5 com botões de gestão de ordens (Buy/Sell/Close/SL/TP), verificação de margem e controle de logs. Fácil de usar e testável em conta demo. Sem promessas de lucro. Descrição longa TradePilot Dashboard é um Expert Advisor com interface gráfica (Controls) para gestão manual e semi-automática de ordens no MetaTrader 5. O produto fornece um painel visual com botões, campos editáveis e verificações de segurança (margem livre) para ajudar o trader a op
Filtro:
Seti Gautama Adi Nugroho
1315
Seti Gautama Adi Nugroho 2025.11.18 22:34 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Md Shied Yusuf
229
Md Shied Yusuf 2025.11.03 16:53 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Augusto Martins Lopes
3024
Resposta do desenvolvedor Augusto Martins Lopes 2025.11.03 16:58
muito obrigado pelo seu voto de confiança estamos trabalhando para sempre melhorar o boot !
Slapster
45
Slapster 2025.10.30 10:44 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Augusto Martins Lopes
3024
Resposta do desenvolvedor Augusto Martins Lopes 2025.10.30 11:05
obrigado !
Responder ao comentário