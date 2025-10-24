Fibonacci Hunter

O Fibonacci Hunter é um sistema de negociação mecânico desenvolvido especificamente para o XAUUSD (Ouro) na plataforma MetaTrader 5. O algoritmo foca na identificação de reversões de preço utilizando níveis clássicos de retração de Fibonacci.

Estratégia de Negociação

O sistema não utiliza métodos perigosos como Martingale ou Grid. A lógica baseia-se em quatro etapas de validação:

Identificação: O EA detecta uma sequência de velas para delimitar um movimento principal (impuso). Cálculo: Os níveis de Fibonacci (0%, 50% e 61.8%) são projetados internamente. Fixação (Confirmação): O preço deve tocar o nível de 61.8% para validar a existência de um suporte/resistência relevante. Entrada: A ordem é executada apenas no retorno ao nível de 50%, buscando a continuação do movimento ou reversão técnica.

Gerenciamento de Risco

A segurança do capital é a prioridade deste algoritmo.

Sem Martingale: O volume não aumenta após perdas.

Sem Grid: Não abre múltiplas ordens contra a tendência para cobrir prejuízos.

Stop Loss e Take Profit: Todas as ordens possuem níveis de saída definidos na abertura.

Proteção de Lucro: Inclui Profit Lock e Trailing Stop dinâmico para proteger ganhos já realizados.

Parâmetros Principais

MaxOpenPositions: Limite máximo de operações simultâneas.

MinSequenceCandles: Ajuste de sensibilidade para identificar o movimento inicial.

EntryTolerance: Margem de tolerância para a entrada no nível de 50%.

FixationTolerance: Margem de tolerância para validação do toque no nível de 61.8%.

Risk Management: Escolha entre Risco Percentual (%RiskPerTrade) ou Lote Fixo (FixedLotSize).

Filtros Adicionais: Opções para ativar filtros de CCI, Linha de Tendência e confirmação de fechamento de vela.

Recomendações