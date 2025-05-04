Breakout Master EA MT5

Breakout Master EA é um sistema de trading totalmente automatizado, desenvolvido para identificar configurações de rompimento em múltiplos períodos de tempo, incluindo faixas intradiárias menores. Oferece parâmetros configuráveis, lógica clara de entrada e recursos integrados de gestão de risco.

PRÓXIMO PREÇO: 1199 $, restando apenas 1 cópia. IMPORTANTE!! Após a sua compra, por favor, envie-me uma mensagem privada para receber o manual de instalação e as instruções de configuração.

Desenvolvido com foco em XAUUSD (Ouro), este EA ajuda os traders a aplicarem uma estratégia de rompimento estruturada, adequada para diversas condições de mercado.

Recomendações:

Par de moedas: XAUUSD (Ouro)

Timeframe: M5

Depósito mínimo: $500

Tipo de conta: ECN, Raw ou Razor com spreads muito baixos

VPS: Recomendado para operação 24/7



