Breakout Master EA MT5

Breakout Master EA é um sistema de trading totalmente automatizado, desenvolvido para identificar configurações de rompimento em múltiplos períodos de tempo, incluindo faixas intradiárias menores. Oferece parâmetros configuráveis, lógica clara de entrada e recursos integrados de gestão de risco.
Desenvolvido com foco em XAUUSD (Ouro), este EA ajuda os traders a aplicarem uma estratégia de rompimento estruturada, adequada para diversas condições de mercado.
Recomendações:
Par de moedas: XAUUSD (Ouro)
Timeframe: M5
Depósito mínimo: $500
Tipo de conta: ECN, Raw ou Razor com spreads muito baixos
VPS: Recomendado para operação 24/7
After using the bot for a full month, I can confidently say it’s worth every dollar. I made $1,300 in profit with simple, consistent trading. The bot is powerful, stable, and truly delivers. Also, the developer is a respectful and supportive person, I truly appreciate his work and hope he continues to succeed.