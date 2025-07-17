SQUID X – Consultor Especializado (Expert Advisor) para trading de Ouro (XAU/USD)

Sinal em tempo real: Clique aqui

O SQUID X é baseado em price action, ferramentas clássicas e regras definidas de entrada.

Este EA é totalmente automatizado e adequado tanto para scalping quanto para trading intradiário.

Principais características:

Sem Martingale, sem grid → entradas seletivas com stop loss fixo.

Quatro modos de risco (de baixo a alto) → adapta-se a diferentes estilos de trading.

Filtro de tempo → opera apenas durante períodos de alta volatilidade, evitando horas de baixa atividade.

Gestão de risco → stop loss embutido e limites de drawdown.

Uso flexível → suporta tanto scalping rápido quanto posições intradiárias.

O SQUID X oferece um sistema de trading disciplinado e baseado em regras dentro do MT5,

funcionando 24/7 sem a necessidade de monitorar os gráficos constantemente.

IMPORTANTE: Após a compra, por favor, envie-me uma mensagem privada para receber o manual de instalação e as instruções de configuração.

Explore também os meus outros EAs no Mercado MQL5: Clique aqui

Configurações recomendadas:

Plataforma: MetaTrader 5 (MT5)

Símbolo: XAU/USD (Ouro)

Timeframe: M15 (padrão, ajustável para scalping ou trading intradiário)

Saldo mínimo da conta: 100 USD (recomendado para uma gestão de risco segura)

VPS: Recomendado para trading 24/7 com baixa latência

Parâmetros principais:

Lote base: 0.01 (padrão, ajustável de acordo com o tamanho da conta)

Take Profit: 300 pips (padrão)

Instalação e configuração:

Download e instalação: após a compra no Mercado MQL5, vá para a pasta

MQL5/Experts/Market no seu terminal MT5, onde encontrará o arquivo Squid_X.ex5. Anexar ao gráfico: abra o MT5, carregue o gráfico XAU/USD (recomendado timeframe M15),

arraste o Squid_X.ex5 para o gráfico e configure os parâmetros de entrada. Ative o trading automático (Algo Trading). Use um VPS para garantir trading ininterrupto, especialmente para scalping. Monitore o painel: utilize o painel móvel para acompanhar o desempenho em tempo real.

Adquira o SQUID X hoje mesmo e eleve o seu trading de ouro com automação e precisão!