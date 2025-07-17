Squid X

SQUID X – Consultor Especializado (Expert Advisor) para trading de Ouro (XAU/USD)

O SQUID X é baseado em price action, ferramentas clássicas e regras definidas de entrada.
Este EA é totalmente automatizado e adequado tanto para scalping quanto para trading intradiário.

Principais características:

  • Sem Martingale, sem grid → entradas seletivas com stop loss fixo.

  • Quatro modos de risco (de baixo a alto) → adapta-se a diferentes estilos de trading.

  • Filtro de tempo → opera apenas durante períodos de alta volatilidade, evitando horas de baixa atividade.

  • Gestão de risco → stop loss embutido e limites de drawdown.

  • Uso flexível → suporta tanto scalping rápido quanto posições intradiárias.

O SQUID X oferece um sistema de trading disciplinado e baseado em regras dentro do MT5,
funcionando 24/7 sem a necessidade de monitorar os gráficos constantemente.

IMPORTANTE: Após a compra, por favor, envie-me uma mensagem privada para receber o manual de instalação e as instruções de configuração.

Explore também os meus outros EAs no Mercado MQL5: Clique aqui

Configurações recomendadas:

  • Plataforma: MetaTrader 5 (MT5)

  • Símbolo: XAU/USD (Ouro)

  • Timeframe: M15 (padrão, ajustável para scalping ou trading intradiário)

  • Saldo mínimo da conta: 100 USD (recomendado para uma gestão de risco segura)

  • VPS: Recomendado para trading 24/7 com baixa latência

Parâmetros principais:

  • Lote base: 0.01 (padrão, ajustável de acordo com o tamanho da conta)

  • Take Profit: 300 pips (padrão)

Instalação e configuração:

  1. Download e instalação: após a compra no Mercado MQL5, vá para a pasta
    MQL5/Experts/Market no seu terminal MT5, onde encontrará o arquivo Squid_X.ex5.

  2. Anexar ao gráfico: abra o MT5, carregue o gráfico XAU/USD (recomendado timeframe M15),
    arraste o Squid_X.ex5 para o gráfico e configure os parâmetros de entrada.

  3. Ative o trading automático (Algo Trading).

  4. Use um VPS para garantir trading ininterrupto, especialmente para scalping.

  5. Monitore o painel: utilize o painel móvel para acompanhar o desempenho em tempo real.

Adquira o SQUID X hoje mesmo e eleve o seu trading de ouro com automação e precisão!

Comentários 3
SSJ GOD
110
SSJ GOD 2025.09.26 00:14 
 

i only test in demo this week and damn i make more profit than any other bot and the seller is realy kind to not over price i feel i can start my dream with this bot so if you looking for a bot dont hesitate the backtest is real as in demo ok by

Stephen J Martret
2741
Stephen J Martret 2025.07.23 04:45 
 

Early days but Squid X has been performing exceptionally well on my live account, same as the backtests. Its even more impressive the performance on the backtests so I'm looking forward to seeing what this can do to grow a small and potentially larger account in the future. Also Duy the developer is very supportive and helpful. Ill update my review and show results in the comments section after 1-2 weeks

raja5655
852
raja5655 2025.07.20 15:50 
 

Good expert and the author is professional, kind and quick to respond. I wish him the best.

Responder ao comentário