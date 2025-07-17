Squid X
- Experts
- Duy Van Nguy
- Versão: 3.0
- Atualizado: 20 dezembro 2025
- Ativações: 5
SQUID X – Consultor Especializado (Expert Advisor) para trading de Ouro (XAU/USD)
O SQUID X é baseado em price action, ferramentas clássicas e regras definidas de entrada.
Este EA é totalmente automatizado e adequado tanto para scalping quanto para trading intradiário.
Principais características:
-
Sem Martingale, sem grid → entradas seletivas com stop loss fixo.
-
Quatro modos de risco (de baixo a alto) → adapta-se a diferentes estilos de trading.
-
Filtro de tempo → opera apenas durante períodos de alta volatilidade, evitando horas de baixa atividade.
-
Gestão de risco → stop loss embutido e limites de drawdown.
-
Uso flexível → suporta tanto scalping rápido quanto posições intradiárias.
O SQUID X oferece um sistema de trading disciplinado e baseado em regras dentro do MT5,
funcionando 24/7 sem a necessidade de monitorar os gráficos constantemente.
IMPORTANTE: Após a compra, por favor, envie-me uma mensagem privada para receber o manual de instalação e as instruções de configuração.
Configurações recomendadas:
-
Plataforma: MetaTrader 5 (MT5)
-
Símbolo: XAU/USD (Ouro)
-
Timeframe: M15 (padrão, ajustável para scalping ou trading intradiário)
-
Saldo mínimo da conta: 100 USD (recomendado para uma gestão de risco segura)
-
VPS: Recomendado para trading 24/7 com baixa latência
Parâmetros principais:
-
Lote base: 0.01 (padrão, ajustável de acordo com o tamanho da conta)
-
Take Profit: 300 pips (padrão)
Instalação e configuração:
-
Download e instalação: após a compra no Mercado MQL5, vá para a pasta
MQL5/Experts/Market no seu terminal MT5, onde encontrará o arquivo Squid_X.ex5.
-
Anexar ao gráfico: abra o MT5, carregue o gráfico XAU/USD (recomendado timeframe M15),
arraste o Squid_X.ex5 para o gráfico e configure os parâmetros de entrada.
-
Ative o trading automático (Algo Trading).
-
Use um VPS para garantir trading ininterrupto, especialmente para scalping.
-
Monitore o painel: utilize o painel móvel para acompanhar o desempenho em tempo real.
