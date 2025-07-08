Smart Auto TrendLine

5
O Indicador de Linha de Tendência Automática Inteligente traça automaticamente linhas de tendência de suporte e resistência no seu gráfico MetaTrader 5. Ele identifica níveis de preço chave usando dois métodos: Dois Extremos (Tipo 1) ou Extremo e Delta (Tipo 2). As linhas de tendência são atualizadas apenas quando uma nova barra é formada, garantindo desempenho ideal.

**Recursos**
- **Dois Extremos (Tipo 1):** Desenha linhas de tendência com base em dois pontos extremos (máximos/mínimos) identificados dentro de intervalos de barras definidos pelo usuário.
- **Extremo e Delta (Tipo 2):** Combina um ponto extremo com um ponto de delta mínimo para linhas de tendência mais dinâmicas.
- Parâmetros personalizáveis para espessura da linha, cores e intervalos de lados extremos.
- As linhas são desenhadas como suporte (rosa) e resistência (azul) com propriedades selecionáveis e ajustáveis.

**Explore Mais**
Maximize seu potencial de negociação com nossa suíte de produtos projetada para fornecer vantagem e eficiência nos mercados.
[Link to product page]

Não se esqueça de deixar sua avaliação para auxiliar no desenvolvimento futuro. Se tiver alguma dúvida, sinta-se à vontade para nos enviar uma mensagem privada.

Desejamos a você negociações bem-sucedidas!
Comentários 2
Tanki Julius
38
Tanki Julius 2025.12.10 15:54 
 

IS THE BEST-I LOVE IT

Burak Vardar
266
Burak Vardar 2025.11.21 00:48 
 

Bitte Push Benachrichtigungen...damit ich mir auch ein EA von dir kaufen kann hervorragende Arbeit.Ich werde dich in der nächsten Zeit nicht in ruhe lassen :))) Vielen lieben Dank

Produtos recomendados
Raymond Cloudy Day
The Hung Ngo
5 (3)
Indicadores
Raymond Cloudy Day Indicator for MT5 – Pivot-Based Reversal and Trend Levels Raymond Cloudy Day Indicator is a pivot-based level indicator for MetaTrader 5 (MT5). It was developed by Ngo The Hung based on Raymond’s original idea and is designed to give a structured view of potential reversal zones, trend extensions and support/resistance levels directly on the chart. The default settings are optimised for XAUUSD on the H1 timeframe, but the indicator can be tested and adjusted for other symbols
FREE
Pivots Lines
Abakou Nazaire Ayelenou
5 (1)
Indicadores
Desenha pontos pivôs Traditionnal, Fibonacci, Woodie, Classic, Demark, Camarilla para qualquer período de tempo Apoiar todo o tipo de pivot Traditionnal, Fibonacci, Woodie, Classic, Demark, Camarilla Apoiar qualquer período de tempo (M1...H1...D1...MN1...Anualmente) Servidor de apoio Horário de Verão Apoio forex secção diária de Sydney aberta para os EUA Fechar Apoiar o comércio Crypto Preencher a lacuna entre o pivot e a tendência, muito útil Os pontos pivot mostram a direcção da tendência e
FREE
Nexus Pivot Points
Mohammed Kaddour
Indicadores
Pivot Points are used by Forex traders to find support and resistance levels based on the previous day's price action. There are various ways to calculate pivot points, including averaging the open, high, low, and close of the previous day's chart price. Forex Traders use a combination of pivot points with moving averages to find trading opportunities in the currency markets. Pivot points are very useful tools that use the previous bars' highs, lows and closings to project support and resist
FREE
Advance pivot point with clustered price
Oyinemomoemi Emeledor
Indicadores
This indicator is a **Pivot-Confluence Zone Identifier** that focuses exclusively on identifying key support and resistance levels where price clusters align with classic pivot points. Here's what it does: ## Core Functionality **Pivot Confluence Detection**:  - Only displays price zones that align with classic pivot point levels (R1, R2, R3, S1, S2, S3) - **Excludes the main pivot point** - focuses only on support and resistance levels - Uses a configurable pip range to detect confluence nea
FREE
Better Moving Average MT5
Vincent Jose Proenca
Indicadores
STRUCTURAL TREND LINES - MT4/MT5 Indicator Simple indicator that automatically draws trend lines based on market structure. Features: - 3 degrees of structure detection (short, medium, long term) - Configurable swing strength for each degree - Single color per degree for clean visualization - Adjustable number of lines per degree - Customizable colors and line widths How it works: The indicator identifies swing highs and lows based on the strength parameter, then connects these points to crea
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
Indicadores
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
Diamond indicator Media Movel
Sergio Vidal Prado
Indicadores
Media Móvel Grátis para uso em conjunto ao Diamond Indicator Atenção. Essa é a mm para conjugar ao indicador.  Esse não é o indicador.  Comprem o indicador que está tendo ótimos resultados.  A seguir informações sobre o indicador: Indicador Para Opções Binarias. Usa dois gales. Instalar em mt5 Esse indicador é para ser usado no tempo de vela de 5 minutos e em M5. Este também funciona em M1, porém é mais eficiente em M5. Só descompactar e copiar os arquivos na pasta de dados do seu MT5. Arquivos
FREE
ZigZag WaveSize
Ivan Butko
Indicadores
Desenvolvimento da versão anterior do indicador ZigZag WaveSize MT4 ZigZag WaveSize - indicador padrão ZigZag modificado com informações adicionais sobre o comprimento da onda em pontos, níveis e diferentes lógicas de alerta Melhorias gerais: Adaptação do código para MetaTrader 5 Otimizada a operação com objetos gráficos Novidades: Níveis horizontais nos extremos Seleção do tipo de níveis: horizontal/raios/segmentos Filtro de níveis líquidos (não quebrados pelo preço) Buffer para rupturas: aju
FREE
VisualVol EURUSD
Maxim Kuznetsov
Indicadores
The indicator highlights the points that a professional trader sees in ordinary indicators. VisualVol visually displays different volatility indicators on a single scale and a common align. Highlights the excess of volume indicators in color. At the same time, Tick and Real Volume, Actual range, ATR, candle size and return (open-close difference) can be displayed. Thanks to VisualVol, you will see the market periods and the right time for different trading operations. This version is intended f
FREE
Pivot Point MT5 Indicator by PipTick
Michal Jurnik
4.09 (11)
Indicadores
The   Pivot Point indicator   automatically calculates and displays the pivot point line and support and resistance levels. Pivot can be calculated according to the Classic, Floor, Fibonacci, Woodie, Camarilla or DeMark formula. It is also possible to select the period for calculating the indicator. A trader can choose from daily, weekly, monthly, or user-defined periods. Types of pivots Classic Floor Fibonacci Woodie Camarilla DeMark Main features The indicator shows the current and historic
FREE
Pivot Point Classic Indicator
Nils R M Peleman
5 (1)
Indicadores
Detailed Description: The   Pivot Point Classic Indicator   is designed for traders who rely on classic pivot points and midpoints levels for their trading strategies. By automatically calculating and plotting these levels, the indicator provides a clear, visual representation of critical price areas where the market may reverse or break out. Key Features: Automatic Pivot Point Calculations : Automatically calculates pivot points, three support (S1, S2, S3) and resistance (R1, R2, R3) levels bas
FREE
AliPivot Points
Alexandra Voicu
Indicadores
AliPivot Points is a Meta Trader 5 Indicator that draws you the latest pivot points. You can choose from timeframes ranging from 1 Minute to 1 Month. Calculation methods for pivot points includes: Classic Pivot Points Camarilla Pivot Points Fibonacci Pivot Points Woodie Pivot Points You can personalize the line colors, style, and width to suit your preference. The indicator displays values on the right side of the chart. AliPivot Points values can also be utilized by developers for creating Expe
FREE
Fair Value Gap Zone
Mattia Impicciatore
Indicadores
Descrição Geral O Indicador Fair Gap Value identifica e destaca “fair value gaps” no gráfico do MetaTrader 5. Um fair gap ocorre quando há um vazio de preço entre a mínima de uma vela e a máxima de outra, separadas por uma vela intermediária. O indicador desenha retângulos coloridos (de viés altista e baixista) para ressaltar essas áreas, oferecendo suporte visual claro para estratégias de price action. Principais Funcionalidades Detecção de gap altista : realça gaps entre a mínima da vela atual
FREE
Auto Fibo Retracement MT5
Nguyen Tuan Son
5 (10)
Indicadores
Auto Fibonacci Retracement Indicator — Flexible and Reliable This isn’t just another Auto Fibonacci Retracement indicator. It’s one of the most flexible and dependable tools available . If you find it useful, please consider leaving a review or comment — your feedback means a lot! Check out my other helpful tools below: Smart Alert Manager   - Set up advanced alerts and send them to Mobile, Telegram, Discord, Webhook... Timeframes Trend Scanner    - Scan the trend of assets in difference timefr
FREE
MultiFrame Pivot MT5
Quang Huy Quach
5 (1)
Indicadores
MultiFrame Pivot: A Multi-Timeframe Analysis Tool MultiFrame Pivot is an analysis indicator designed to provide an overview of the market based on Pivot Points across multiple timeframes. The indicator synthesizes information from different timeframes to give you a more comprehensive view of important price levels. KEY FEATURES: Multi-Timeframe Analysis: MultiFrame Pivot allows you to simultaneously monitor the price's status relative to Pivot Points (PP), Support 1 (S1), and Resistance 1 (R1)
FREE
Auto Fib Retracements
Ross Adam Langlands Nelson
4.2 (5)
Indicadores
Automatic Fibonacci Retracement Line Indicator. This indicator takes the current trend and if possible draws Fibonacci retracement lines from the swing until the current price. The Fibonacci levels used are: 0%, 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 76.4%, 100%. This indicator works for all charts over all timeframes. The Fibonacci levels are also recorded in buffers for use by other trading bots. Any comments, concerns or additional feature requirements are welcome and will be addressed promptly. 
FREE
Fibonacci Moving Averages
Brendan Jonathan Stoyanowski-campbell
2 (1)
Indicadores
OVERVIEW The Fibonacci Moving Averages are a toolkit which allows the user to configure different types of Moving Averages based on key Fibonacci numbers. Moving Averages are used to visualise short-term and long-term support and resistance which can be used as a signal where price might continue or retrace. Moving Averages serve as a simple yet powerful tool that can help traders in their decision-making and help foster a sense of where the price might be moving next. The aim of this scrip
FREE
Draw Pivot Point
Rainer Schnoege
Indicadores
The utility draws pivot levels for the selected timefram in classic method. Pivot = (high + close + low) / 3 R1 = ( 2 * Pivot) - low S1 = ( 2 * Pivot) - high R2 = Pivot + ( high - low ) R3 = high + ( 2 * (Pivot - low)) S2 = Pivot - (high - low) S3 = low - ( 2 * (high - Pivot)) you can change the timeframe, colors and fontsize. also you can change the text for the levels. Have fun and give feedback...
FREE
Pivot Points Levels
Fillipe Dos Santos
Indicadores
Pivot Points Levels Descrição O indicador Pivot Points Levels é uma ferramenta avançada e completa para análise técnica baseada em níveis de suporte e resistência calculados a partir de pontos de pivô. Este indicador gratuito combina 6 métodos diferentes de cálculo com suporte a múltiplos timeframes, oferecendo uma solução robusta para identificar áreas-chave de reversão e continuação de preço. Características Principais 6 Métodos de Cálculo : Tradicional, Fibonacci, Woodie, Clássico, DeMark (DM
FREE
Camarilla Swing Trade Indicator
Chayakorn Rakwongthai
Indicadores
Camarilla Swing Trade Indicator is an Indicator. Support and resistance points are calculated from the High Low Close of the previous TF Week's price. What are Camarilla Pivot Points? 1.Camarilla Pivot Points is a modified version of the classic Pivot Point. 2.Camarilla Pivot Points was launched in 1989 by Nick Scott, a successful bond trader. 3.The basic idea behind Camarilla Pivot Points is that price tends to revert to its mean until it doesn't. 4.Camarilla Pivot Points is a mathematical pr
FREE
DailySessions
Davide Zunino
4.67 (6)
Indicadores
The indicator represents the session boxes for the Asian, European and American sessions. It is possible to change the time of each session, such as color. It is also possible to disable the display of each session. You will find in input parameters variables to modify in format hh:mm. In Colors tab you can change the color of boxes of each sessions. If you need some implementations please contact me.
FREE
Pivot Points Buy Zones
Nils R M Peleman
4.8 (5)
Indicadores
Detailed Description: The   Pivot Points Indicator   is designed for traders who rely on pivot points, midpoints and support/resistance levels for their trading strategies. By automatically calculating and plotting these levels (based on   the   previous period's high, low, and close prices) , the indicator provides a clear, visual representation of critical price areas where the market may reverse or break out.The tool is particularly useful for day traders and swing traders looking to base th
FREE
Resistance and Support Indicator
David Muriithi
4.5 (2)
Indicadores
This indicators automatically draws the   support and resistances   levels (key levels) for you once you've dropped it on a chart. It reduces the hustle of drawing and redrawing these levels every time you analyse prices on a chart. With it, all you have to do is drop it on a chart, adjust the settings to your liking and let the indicator do the rest. But wait, it gets better; the indicator is absolutely free! For more information:  https://youtu.be/rTxbPOBu3nY For more free stuff visit:  https:
FREE
Pivot MT5
Dmitrij Isaenko
Indicadores
O indicador desenha linhas de suporte e resistência diárias no gráfico, bem como o nível de Pivot (nível de pivô). Adaptado para trabalhar em MT5 Parâmetros do indicador: DayBack - o número de dias para marcação de linhas; PPcolor - cor da linha Pivô; Espessura de espessura de linha PP; PPstyle - estilo de linha Pivot; Supp-color de linhas de suporte; Sstyle - estilo de linha de suporte; Swidth - espessura das linhas de suporte; Resistir - cor das linhas de resistência; Rstyle - estilo de lin
FREE
VWAP Daily Clean
Bambang Nugroho
Indicadores
English VWAP Daily (Clean) is a simple and lightweight indicator that plots the classic Daily VWAP (Volume Weighted Average Price) directly on your MT5 chart. Features: Classic Daily VWAP calculation Supports real volume (if available) or tick volume Timezone offset option to match your broker’s server time Weekend merge option (merge Saturday/Sunday data into Friday) Clean version → no arrows, no alerts, only VWAP line VWAP is widely used by institutional traders to identify fair value, su
FREE
How the day starts
Sergio Antoni Escudero Tirado
Indicadores
This indicator draws the high intraday price and the low intraday price of the first n minutes of the day. The chart shows the days with vertical lines and two horizontal lines to indicate the max and the min close price of the n first minutes of the day. The max/min lines start and end with the day calculated. With this indicator you can see how starts the day compared with the previous days. It is valid for any market inasmuch as the start time is calculated with the data received. Parameter
FREE
PZ Penta O MT5
PZ TRADING SLU
3.5 (4)
Indicadores
The Penta-O is a 6-point retracement harmonacci pattern which usually precedes big market movements. Penta-O patterns can expand and repaint quite a bit. To make things easier this indicator implements a twist: it waits for a donchian breakout in the right direction before signaling the trade. The end result is an otherwise repainting indicator with a very reliable trading signal. The donchian breakout period is entered as an input. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | A
FREE
Fibonacci Trend Indicator
Vinoth Durairaj Durairaj
Indicadores
Fibonacci Trend Indicator for MT5 Unlock the power of Fibonacci analysis on your MetaTrader 5 charts! Our   Fibonacci Trend Indicator   automatically plots dynamic support and resistance levels so you can spot trends, reversals, and breakout opportunities at a glance. Features & Advantages Automatic Fibonacci Levels Instantly displays seven key Fibonacci retracement levels based on the highest and lowest prices from your chosen lookback period — no manual work required. Dynamic Trend Adaptatio
FREE
Bollinger Bands B
Flavio Javier Jarabeck
4.25 (4)
Indicadores
John Bollinger created this indicator in 2010 as a way to read the original indicator (Bollinger Bands) in a more "technical" way, shown as an oscillator. The typical range of the Bollinger Bands %B is 0 - 0.5 - 1.0, where "0" represents the lower band, the "0.5" the middle band, and "1" the upper band. The line on the indicator represents the Closing prices. As simple as that. SETTINGS Bollinger Bands period of analysis Standard Deviation multiplier Shift Price type to be analyzed If you like
FREE
Smart Trendlines MT5
Suvashish Halder
5 (3)
Indicadores
Smart Trendlines – No.1 Trendlines Indicator Smart Trendlines is a precision tool that automatically draws trendlines based on every valid pivot point, helping traders identify key support and resistance zones. It continuously adjusts as new market pivots form, providing a live and accurate reflection of price structure. Whether you’re tracking trends, preparing for reversals, or anticipating breakouts — this indicator keeps you one step ahead. It works seamlessly across all assets including For
Os compradores deste produto também adquirem
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Se você comprar este indicador, receberá meu Gerenciador de Operações Profissional + EA  GRATUITAMENTE. Primeiramente, vale ressaltar que este Sistema de Trading é um Indicador Não Repintado, Não Redesenho e Não Atrasado, o que o torna ideal tanto para o trading manual quanto para o automatizado. Curso online, manual e download de predefinições. O "Sistema de Trading Inteligente MT5" é uma solução completa de trading projetada para traders novos e experientes. Ele combina mais de 10 indicadores
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Power Candles – Sinais de entrada baseados em força para qualquer mercado Power Candles leva a análise de força comprovada da Stein Investments diretamente para o seu gráfico de preços. Em vez de reagir apenas ao preço, cada candle é colorido com base na força real do mercado, permitindo identificar instantaneamente a construção de momentum, aceleração de força e transições limpas de tendência. Uma única lógica para todos os mercados Power Candles funciona automaticamente em todos os símbolos de
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Negociação de Ouro (XAU/USD) no MetaTrader 5 Para o negociador sério: Aborde a negociação de Ouro com uma metodologia estruturada e baseada em dados que combina múltiplos fatores de análise de mercado. Esta ferramenta foi construída para apoiar a sua análise de negociação de Ouro. Oportunidade de Preço Limitada Esta é uma chance de possuir o Gold Sniper Scalper Pro antes que o preço aumente. O preço do produto aumentará $50 após cada 10 compras subsequentes.
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador deste indicador recebe adicionalmente, e de forma gratuita: A ferramenta exclusiva "Bomber Utility", que acompanha automaticamente cada operação, define os níveis de Stop Loss e Take Profit e fecha operações de acordo com as regras da estratégia; Arquivos de configuração (set files) para ajustar o indicador em diferentes ativos; Set files para configurar o Bomber Utility nos modos: "Risco Mínimo", "Risco Balanceado" e "Estratégia de Espera"; Um vídeo tutorial passo a passo que aju
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe é uma ferramenta de análise de mercado em tempo real desenvolvida com base nos Smart Money Concepts (SMC). Ela foi projetada para ajudar os traders a analisarem a estrutura do mercado de forma sistemática e obterem uma visão mais clara da direção geral do mercado. O sistema analisa automaticamente Pontos de Reversão, Zonas-Chave e a Estrutura de Mercado em múltiplos timeframes, enquanto exibe Points of Interest (POI), sinais sem repaint e níveis autom
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO O preço do Azimuth Pro está inicialmente definido em 299 $ para os primeiros 100 compradores. O preço final será de 499 $. A DIFERENÇA ENTRE ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONAIS NÃO É O INDICADOR — É A LOCALIZAÇÃO. A maioria dos traders entra em níveis de preço arbitrários, perseguindo momentum ou reagindo a sinais atrasados. As instituições esperam o preço atingir níveis estruturados onde oferta e demanda realmente mudam. Azimuth Pro mapeia esses níveis automaticamente: V
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indicadores
O Game Changer é um indicador de tendências revolucionário, concebido para ser utilizado em qualquer instrumento financeiro, transformando o seu metatrader num poderoso analisador de tendências. O indicador não se retraça nem apresenta atrasos. Funciona em qualquer período de tempo e auxilia na identificação de tendências, sinaliza potenciais reversões, atua como um mecanismo de trailing stop e fornece alertas em tempo real para respostas rápidas do mercado. Quer seja um profissional experiente
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analise a Força das Moedas para Decisões de Negociação Mais Inteligentes Visão Geral FX Power é a sua ferramenta essencial para compreender a força real das principais moedas e do ouro em quaisquer condições de mercado. Identificando moedas fortes para comprar e fracas para vender, FX Power simplifica as decisões de negociação e revela oportunidades de alta probabilidade. Quer você prefira seguir tendências ou antecipar reversões usando valores extremos de Delta, esta ferramenta adap
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicadores
Primeiramente, vale ressaltar que este Indicador de Negociação não repinta, não redesenha e não apresenta atrasos, tornando-o ideal tanto para negociação manual quanto automatizada. Manual do utilizador: configurações, entradas e estratégia. O Analista Atômico é um Indicador de Ação de Preço PA que utiliza a força e o momentum do preço para encontrar uma vantagem melhor no mercado. Equipado com filtros avançados que ajudam a remover ruídos e sinais falsos, e aumentam o potencial de negociação.
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Apresentando   Quantum TrendPulse   , a ferramenta de negociação definitiva que combina o poder do   SuperTrend   ,   RSI   e   Stochastic   em um indicador abrangente para maximizar seu potencial de negociação. Projetado para traders que buscam precisão e eficiência, este indicador ajuda você a identificar tendências de mercado, mudanças de momentum e pontos de entrada e saída ideais com confiança. Principais características: Integração SuperTrend:   siga facilmente a tendência predominante do
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indicadores
Desbloqueie o poder da negociação de tendências com o indicador Trend Screener: sua solução definitiva de negociação de tendências, alimentada por lógica difusa e sistema de múltiplas moedas! Eleve sua negociação de tendências com o Trend Screener, o revolucionário indicador de tendências alimentado por lógica difusa. É um poderoso indicador de acompanhamento de tendências que combina mais de 13 ferramentas e recursos premium e 3 estratégias de negociação, tornando-o uma escolha versátil para to
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Smart Stop Indicator – Precisão inteligente de stop-loss diretamente no seu gráfico Visão geral O Smart Stop Indicator é a solução ideal para traders que desejam definir seu stop-loss de forma clara e metódica, sem adivinhações ou decisões baseadas apenas na intuição. A ferramenta combina lógica clássica de price action (topos mais altos, fundos mais baixos) com um sistema moderno de detecção de rompimentos para identificar onde realmente deve estar o próximo nível lógico de stop. Seja em tend
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Indicadores
Apresento a você um excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como uma estratégia de trading “tudo incluído”, pronta para usar. Em um único código estão integradas ferramentas poderosas de análise técnica de mercado, sinais de entrada (setas), funções de alertas e notificações push. Cada comprador deste indicador também recebe gratuitamente: Utilitário Grabber: ferramenta para gerenciamento automático de ordens abertas Vídeo tutorial passo a passo: como instalar, configurar e operar com
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Antes de tudo, vale ressaltar que esta Ferramenta de Negociação é um Indicador Não Repintante, Não Redesenhante e Não Atrasado, o que a torna ideal para negociação profissional. Curso online, manual do utilizador e demonstração. O Indicador de Conceitos de Ação de Preço Inteligente é uma ferramenta muito poderosa tanto para traders novos quanto experientes. Ele combina mais de 20 indicadores úteis em um único, combinando ideias avançadas de negociação como Análise do Trader do Círculo Interno
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
O indicador Trend Ai é uma ótima ferramenta que irá melhorar a análise de mercado de um trader, combinando a identificação de tendências com pontos de entrada acionáveis e alertas de reversão. Este indicador permite que os usuários naveguem pelas complexidades do mercado forex com confiança e precisão Além dos sinais primários, o indicador Trend Ai identifica pontos de entrada secundários que surgem durante retrações ou retrações, permitindo que os comerciantes capitalizem as correções de preço
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
Quantas vezes você comprou um indicador de negociação com ótimos backtests, prova de desempenho em conta real com números fantásticos e estatísticas por toda parte, mas depois de usá-lo, você acaba perdendo sua conta? Você não deve confiar em um sinal por si só, você precisa saber por que ele apareceu em primeiro lugar, e é isso que o RelicusRoad Pro faz de melhor! Manual do Usuário + Estratégias + Vídeos de Treinamento + Grupo Privado com Acesso VIP + Versão Móvel Disponível Uma Nova Maneira d
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicadores
IX Power: Descubra informações de mercado para índices, commodities, criptomoedas e forex Visão Geral IX Power é uma ferramenta versátil projetada para analisar a força de índices, commodities, criptomoedas e símbolos de forex. Enquanto o FX Power oferece a máxima precisão para pares de moedas ao utilizar dados de todos os pares disponíveis, o IX Power foca exclusivamente nos dados do mercado do símbolo subjacente. Isso torna o IX Power uma excelente escolha para mercados fora do forex e uma o
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indicadores
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Indicadores
Gold Entry Sniper – Painel ATR Multi-Tempo Profissional para Scalping e Swing Trading em Ouro Gold Entry Sniper é um indicador avançado para MetaTrader 5 projetado para fornecer sinais de compra/venda precisos para XAUUSD e outros ativos, com base na lógica de Trailing Stop ATR e análise multi-tempo . Ideal tanto para scalpers quanto para swing traders. Principais Recursos e Vantagens Análise Multi-Tempo – Veja a tendência de M1, M5 e M15 em um único painel. Trailing Stop Baseado em ATR – Níveis
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
O indicador Berma Bands (BBs) é uma ferramenta valiosa para traders que buscam identificar e capitalizar tendências de mercado. Ao analisar a relação entre o preço e os BBs, os traders podem discernir se um mercado está em uma fase de tendência ou de variação. Visite o [ Blog Berma Home ] para saber mais. As Bandas de Berma são compostas por três linhas distintas: a Banda de Berma Superior, a Banda de Berma Média e a Banda de Berma Inferior. Essas linhas são plotadas em torno do preço, criando u
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Prices move for many reasons and these can vary from one operator to another: software, private and institutional traders simultaneously contribute to the formation of the price, making predictive art very difficult. However, there are measurable factors that bind the price to an underlying trend in line with the physical reality that the financial asset represents: these are the macroeconomic indicators. Large investors use this information wisely to set their strategies. Understanding these m
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Matreshka self-testing and self-optimizing indicator: 1. Is an interpretation of the Elliott Wave Analysis Theory. 2. Based on the principle of the indicator type ZigZag, and the waves are based on the principle of interpretation of the theory of DeMark. 3. Filters waves in length and height. 4. Draws up to six levels of ZigZag at the same time, tracking waves of different orders. 5. Marks Pulsed and Recoil Waves. 6. Draws arrows to open positions 7. Draws three channels. 8. Notes support and re
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
Atualmente com 33% de desconto! A melhor solução para qualquer Trader Novato ou especialista! Este indicador é uma ferramenta de negociação exclusiva, de alta qualidade e acessível porque incorporamos uma série de recursos proprietários e uma nova fórmula. Com esta atualização, você poderá mostrar fusos horários duplos. Você não só será capaz de mostrar um TF mais alto, mas também mostrar ambos, o TF do gráfico, MAIS o TF mais alto: MOSTRANDO ZONAS ANINHADAS. Todos os traders de Oferta e Demanda
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indicadores
O Support And Resistance Screener está em um indicador de nível para MetaTrader que fornece várias ferramentas dentro de um indicador. As ferramentas disponíveis são: 1. Screener de estrutura de mercado. 2. Zona de retração de alta. 3. Zona de retração de baixa. 4. Pontos de Pivô Diários 5. Pontos Pivot semanais 6. Pontos Pivot mensais 7. Forte suporte e resistência com base no padrão harmônico e volume. 8. Zonas de nível de banco. OFERTA POR TEMPO LIMITADO: O indicador de suporte e resistência
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
O TPSproTrend PRO identifica o momento em que o mercado realmente muda de direção e cria um ponto de entrada no início do movimento. Você entra no mercado quando o preço está apenas começando a se mover, e não depois que o movimento já ocorreu.   Indicador       Não redesenha os sinais e exibe automaticamente os pontos de entrada, Stop Loss e Take Profit, tornando a negociação clara, visual e estruturada. INSTRUÇÕES EM RUSSO   -   VERSÃO MT4 Principais vantagens Sinalização sem redesenho.   Tod
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicadores
Apresentamos-lhe um indicador revolucionário que muda as regras do jogo no mundo da negociação de tendências. O indicador foi projetado para repensar o desempenho e elevar sua experiência de negociação a uma altura sem precedentes. Nosso indicador possui uma combinação única de recursos avançados que o diferenciam da concorrência. A tecnologia de ponta "Real Pricing Factors" oferece estabilidade incomparável, mesmo nas condições de mercado mais desafiadoras e voláteis. Diga adeus a padrões instá
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Apresentando       Quantum Trend Sniper Indicator   , o inovador Indicador MQL5 que está transformando a maneira como você identifica e negocia as reversões de tendência! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos,       Indicador de Atirador de Tendência Quântica       foi projetado para impulsionar sua jornada de negociação a novos patamares com sua forma inovadora de identificar reversões de tendência com precisão extremamente alta. ***Com
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Indicadores
Easy Buy Sell is a market indicator for opening and closing positions. It becomes easy to track market entries with alerts. It indicates trend reversal points when a price reaches extreme values ​​and the most favorable time to enter the market. it is as effective as a Fibonacci to find a level but it uses different tools such as an algorithm based on ATR indicators and Stochastic Oscillator. You can modify these two parameters as you wish to adapt the settings to the desired period. It cannot
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indicadores
FX Levels: Suporte e Resistência com Precisão Excepcional para Todos os Mercados Visão Geral Rápida Procurando um meio confiável de identificar níveis de suporte e resistência em qualquer mercado—incluindo pares de moedas, índices, ações ou commodities? FX Levels combina o método “Lighthouse” tradicional com uma abordagem dinâmica de vanguarda, fornecendo uma precisão quase universal. Baseado em nossa experiência real com corretores e em atualizações automáticas diárias mais as de tempo real,
Mais do autor
Gold Scalp Trend
Duy Van Nguy
3 (2)
Experts
Gold Scalp Trend – O verdadeiro caçador de tendências do ouro Olá, traders! Eu sou o Gold Scalp Trend, um consultor especialista desenvolvido exclusivamente para o XAUUSD. A minha força está no scalping de curto prazo, aproveitando tanto as grandes tendências claras quanto os pequenos movimentos do mercado, entregando operações rápidas, precisas e altamente eficazes. Eu não busco um número excessivo de operações. Em vez disso, seleciono cuidadosamente os cenários de maior probabilidade, prioriza
Squid X
Duy Van Nguy
5 (3)
Experts
SQUID X – Consultor Especializado (Expert Advisor) para trading de Ouro (XAU/USD) Sinal em tempo real: Clique aqui O SQUID X é baseado em price action, ferramentas clássicas e regras definidas de entrada. Este EA é totalmente automatizado e adequado tanto para scalping quanto para trading intradiário. Principais características: Sem Martingale, sem grid → entradas seletivas com stop loss fixo. Quatro modos de risco (de baixo a alto) → adapta-se a diferentes estilos de trading. Filtro de tempo →
Breakout Master EA MT5
Duy Van Nguy
5 (3)
Experts
Breakout Master EA é um sistema de trading totalmente automatizado, desenvolvido para identificar configurações de rompimento em múltiplos períodos de tempo, incluindo faixas intradiárias menores. Oferece parâmetros configuráveis, lógica clara de entrada e recursos integrados de gestão de risco. PRÓXIMO PREÇO: 1199 $, restando apenas 1 cópia. IMPORTANTE!! Após a sua compra, por favor, envie-me uma mensagem privada para receber o manual de instalação e as instruções de configuração. Desenvolvido
Fibo Sniper Ea
Duy Van Nguy
Experts
Fibo Sniper EA - Sistema de Trading com Fibonacci Olá, traders! Eu sou o   Fibo Sniper EA , um Expert Advisor desenvolvido para explorar o poder das estratégias baseadas em Fibonacci. Minha especialidade é   análise pura de Fibonacci combinada com gestão de risco inteligente . Seja operando   Forex, Ouro, Índices, Cripto ou Commodities , o Fibo Sniper foi criado para oferecer entradas precisas e resultados consistentes em qualquer mercado e timeframe. Garanta agora o menor preço — o valor será a
Trade Panel Pro for Prop Firm Risk Management
Duy Van Nguy
Utilitários
TRADE PANEL PRO - Advanced Risk Management for Prop Firms Professional trading tool designed for Prop Traders and individual traders KEY FEATURES THREE INTELLIGENT MONEY MANAGEMENT MODES Normal Mode: Traditional manual lot input Risk % Mode: Auto-calculate lot based on account risk percentage Fixed Loss Mode: Auto-calculate lot based on maximum USD loss TRADING LINES - VISUAL ORDER PLACEMENT Draw Entry, TP, SL directly on chart with drag & drop Auto-detect order types: BUY STOP, SELL STOP, BUY
FREE
Filtro:
Tanki Julius
38
Tanki Julius 2025.12.10 15:54 
 

IS THE BEST-I LOVE IT

Burak Vardar
266
Burak Vardar 2025.11.21 00:48 
 

Bitte Push Benachrichtigungen...damit ich mir auch ein EA von dir kaufen kann hervorragende Arbeit.Ich werde dich in der nächsten Zeit nicht in ruhe lassen :))) Vielen lieben Dank

Responder ao comentário