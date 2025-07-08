Smart Auto TrendLine

O Indicador de Linha de Tendência Automática Inteligente traça automaticamente linhas de tendência de suporte e resistência no seu gráfico MetaTrader 5. Ele identifica níveis de preço chave usando dois métodos: Dois Extremos (Tipo 1) ou Extremo e Delta (Tipo 2). As linhas de tendência são atualizadas apenas quando uma nova barra é formada, garantindo desempenho ideal.





**Recursos**

- **Dois Extremos (Tipo 1):** Desenha linhas de tendência com base em dois pontos extremos (máximos/mínimos) identificados dentro de intervalos de barras definidos pelo usuário.

- **Extremo e Delta (Tipo 2):** Combina um ponto extremo com um ponto de delta mínimo para linhas de tendência mais dinâmicas.

- Parâmetros personalizáveis para espessura da linha, cores e intervalos de lados extremos.

- As linhas são desenhadas como suporte (rosa) e resistência (azul) com propriedades selecionáveis e ajustáveis.





Não se esqueça de deixar sua avaliação para auxiliar no desenvolvimento futuro. Se tiver alguma dúvida, sinta-se à vontade para nos enviar uma mensagem privada.





Desejamos a você negociações bem-sucedidas!