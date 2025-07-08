Smart Auto TrendLine
- Indicadores
- Duy Van Nguy
- Versão: 1.4
- Atualizado: 20 dezembro 2025
O Indicador de Linha de Tendência Automática Inteligente traça automaticamente linhas de tendência de suporte e resistência no seu gráfico MetaTrader 5. Ele identifica níveis de preço chave usando dois métodos: Dois Extremos (Tipo 1) ou Extremo e Delta (Tipo 2). As linhas de tendência são atualizadas apenas quando uma nova barra é formada, garantindo desempenho ideal.
**Recursos**
- **Dois Extremos (Tipo 1):** Desenha linhas de tendência com base em dois pontos extremos (máximos/mínimos) identificados dentro de intervalos de barras definidos pelo usuário.
- **Extremo e Delta (Tipo 2):** Combina um ponto extremo com um ponto de delta mínimo para linhas de tendência mais dinâmicas.
- Parâmetros personalizáveis para espessura da linha, cores e intervalos de lados extremos.
- As linhas são desenhadas como suporte (rosa) e resistência (azul) com propriedades selecionáveis e ajustáveis.
**Explore Mais**
