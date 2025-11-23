Fibo Sniper Ea
- Experts
- Duy Van Nguy
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 9
Fibo Sniper EA - Sistema di Trading Fibonacci
Ciao trader!
Sono Fibo Sniper EA, un Expert Advisor professionale basato su una strategia avanzata di Fibonacci.
La mia forza è combinare analisi Fibonacci pura con una gestione del rischio intelligente, offrendo entrate precise e risultati costanti su tutti i mercati — Forex, Oro, Indici, Criptovalute, Materie Prime — e su tutti i timeframe.
Sono progettato per massimizzare il potenziale di trading senza DCA, senza griglia, senza martingala e senza trading emotivo.
La mia logica deriva da anni di esperienza nel trading basato sulla struttura del mercato e sui livelli Fibonacci, con un approccio prudente e orientato alla sicurezza del capitale.
Funziono su qualsiasi strumento e timeframe:
dal M1 scalping al trading swing sul Daily, da EURUSD a Bitcoin, da Oro a Petrolio.
Basta applicarmi al grafico, definire il rischio e io identificherò automaticamente i livelli Fibonacci ad alta probabilità.
Io punto sulla qualità, non sulla quantità.
Caratteristiche Principali
Strategia Fibonacci — Nessun DCA, Nessuna Griglia, Nessuna Martingala
-
Analisi automatica dei punti swing principali
-
Livelli configurabili: 38.2%, 50%, 61.8% o personalizzati
-
Entrata solo quando il prezzo tocca livelli chiave
-
Take Profit su estensioni: 100%, 123.6%, 138.2%, 150% o personalizzate
-
Un singolo trade per livello, senza mediazioni o riaperture aggressive
Gestione del Rischio
-
Lotto fisso per approccio conservativo
-
Lotto calcolato automaticamente in base alla % di rischio
-
Adattamento dinamico in base alla distanza dello Stop Loss
-
Controllo del numero massimo di operazioni per livello
-
Stop automatico del trading in condizioni di spread elevato
Filtro Trend SMA
-
Opera solo nella direzione della tendenza principale
-
Riduce falsi segnali e migliora il win rate
-
Periodo SMA completamente configurabile
Trailing Stop
-
Sistema di trailing basato su punti
-
Blocca automaticamente i profitti mentre il prezzo si muove a favore
-
Attivo solo dopo una soglia minima di profitto
Gestione del Tempo
-
Orari di trading configurabili (UTC)
-
Evita sessioni a bassa liquidità e notizie importanti
Configurazione Flessibile
-
Timeframe supportati: M1–D1+
-
Strumenti supportati: Forex, Indici, Metalli, Crypto, Materie prime
-
Periodo di analisi impostabile (numero di candele)
-
Filtro massimo spread
-
Magic Number per usare più EA sullo stesso conto
Requisiti e Consigli
|Parametro
|Raccomandazione
|Capitale minimo
|$200 (1:500)
|Capitale consigliato
|$500+
|Tipo broker
|ECN / RAW Spread (es. IC Markets, Exness)
|VPS
|Consigliato per operatività continua
|Leva
|Min 1:100 — ideale 1:500
Configurazione Consigliata
|Parametro
|Valore
|Strumento
|XAUUSD (Oro)
|Timeframe
|M5
|Capitale consigliato
|$500+
|Broker
|ECN / Raw Spread
|Rischio per trade
|0.5–2%
|Compatibile Prop Firm
|Sì
Queste impostazioni hanno dato ottimi risultati nei test, ma non sono universali.
Puoi ottenere risultati migliori con parametri personalizzati:
-
Livelli Fibonacci (38.2%, 50%, personalizzati)
-
Estensioni TP (100%, 123.6%, 150%)
-
Periodo storico analizzato (50–300 candele)
-
SMA (20–500)
-
Altri strumenti: US30, NAS100, BTC, Petrolio, ecc.
Ciò che funziona su EURUSD M15 potrebbe non funzionare allo stesso modo su Oro H1 — ed è normale.
L’EA è uno strumento: l’edge lo costruisci tu.
Specifiche Tecniche
-
Tipo strategia: Fibonacci retracement + estensioni + conferma trend
-
Metodo d’ingresso: prezzo tocca livello Fibonacci
-
Gestione rischio: SL obbligatorio, lotto fisso o % automatica
-
Trailing Stop automatico
-
Timeframe: M1–MN1
-
Mercati: tutti gli strumenti MT5
-
Broker: compatibile con la maggior parte
-
Sicurezza: niente martingala, niente griglia, niente DCA
Inizia a Tradare con Precisione con Fibo Sniper EA
Applica l’EA al grafico, imposta il rischio e lascia che la logica Fibonacci individui setup strutturali ad alta probabilità.
Strategia disciplinata e basata sulla struttura, senza sistemi rischiosi.