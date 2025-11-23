Fibo Sniper Ea

Fibo Sniper EA - Sistema di Trading Fibonacci

Ciao trader!
Sono Fibo Sniper EA, un Expert Advisor professionale basato su una strategia avanzata di Fibonacci.
La mia forza è combinare analisi Fibonacci pura con una gestione del rischio intelligente, offrendo entrate precise e risultati costanti su tutti i mercati — Forex, Oro, Indici, Criptovalute, Materie Prime — e su tutti i timeframe.

Sono progettato per massimizzare il potenziale di trading senza DCA, senza griglia, senza martingala e senza trading emotivo.
La mia logica deriva da anni di esperienza nel trading basato sulla struttura del mercato e sui livelli Fibonacci, con un approccio prudente e orientato alla sicurezza del capitale.

Funziono su qualsiasi strumento e timeframe:
dal M1 scalping al trading swing sul Daily, da EURUSD a Bitcoin, da Oro a Petrolio.
Basta applicarmi al grafico, definire il rischio e io identificherò automaticamente i livelli Fibonacci ad alta probabilità.

Io punto sulla qualità, non sulla quantità.

Caratteristiche Principali

Strategia Fibonacci — Nessun DCA, Nessuna Griglia, Nessuna Martingala

  • Analisi automatica dei punti swing principali

  • Livelli configurabili: 38.2%, 50%, 61.8% o personalizzati

  • Entrata solo quando il prezzo tocca livelli chiave

  • Take Profit su estensioni: 100%, 123.6%, 138.2%, 150% o personalizzate

  • Un singolo trade per livello, senza mediazioni o riaperture aggressive

Gestione del Rischio

  • Lotto fisso per approccio conservativo

  • Lotto calcolato automaticamente in base alla % di rischio

  • Adattamento dinamico in base alla distanza dello Stop Loss

  • Controllo del numero massimo di operazioni per livello

  • Stop automatico del trading in condizioni di spread elevato

Filtro Trend SMA

  • Opera solo nella direzione della tendenza principale

  • Riduce falsi segnali e migliora il win rate

  • Periodo SMA completamente configurabile

Trailing Stop

  • Sistema di trailing basato su punti

  • Blocca automaticamente i profitti mentre il prezzo si muove a favore

  • Attivo solo dopo una soglia minima di profitto

Gestione del Tempo

  • Orari di trading configurabili (UTC)

  • Evita sessioni a bassa liquidità e notizie importanti

Configurazione Flessibile

  • Timeframe supportati: M1–D1+

  • Strumenti supportati: Forex, Indici, Metalli, Crypto, Materie prime

  • Periodo di analisi impostabile (numero di candele)

  • Filtro massimo spread

  • Magic Number per usare più EA sullo stesso conto

Requisiti e Consigli

Parametro Raccomandazione
Capitale minimo $200 (1:500)
Capitale consigliato $500+
Tipo broker ECN / RAW Spread (es. IC Markets, Exness)
VPS Consigliato per operatività continua
Leva Min 1:100 — ideale 1:500

Configurazione Consigliata

Parametro Valore
Strumento XAUUSD (Oro)
Timeframe M5
Capitale consigliato $500+
Broker ECN / Raw Spread
Rischio per trade 0.5–2%
Compatibile Prop Firm

Queste impostazioni hanno dato ottimi risultati nei test, ma non sono universali.
Puoi ottenere risultati migliori con parametri personalizzati:

  • Livelli Fibonacci (38.2%, 50%, personalizzati)

  • Estensioni TP (100%, 123.6%, 150%)

  • Periodo storico analizzato (50–300 candele)

  • SMA (20–500)

  • Altri strumenti: US30, NAS100, BTC, Petrolio, ecc.

Ciò che funziona su EURUSD M15 potrebbe non funzionare allo stesso modo su Oro H1 — ed è normale.
L’EA è uno strumento: l’edge lo costruisci tu.

Specifiche Tecniche

  • Tipo strategia: Fibonacci retracement + estensioni + conferma trend

  • Metodo d’ingresso: prezzo tocca livello Fibonacci

  • Gestione rischio: SL obbligatorio, lotto fisso o % automatica

  • Trailing Stop automatico

  • Timeframe: M1–MN1

  • Mercati: tutti gli strumenti MT5

  • Broker: compatibile con la maggior parte

  • Sicurezza: niente martingala, niente griglia, niente DCA

Inizia a Tradare con Precisione con Fibo Sniper EA

Applica l’EA al grafico, imposta il rischio e lascia che la logica Fibonacci individui setup strutturali ad alta probabilità.

Strategia disciplinata e basata sulla struttura, senza sistemi rischiosi.


