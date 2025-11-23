Fibo Sniper EA - Sistema di Trading Fibonacci

Ciao trader!

Sono Fibo Sniper EA, un Expert Advisor professionale basato su una strategia avanzata di Fibonacci.

La mia forza è combinare analisi Fibonacci pura con una gestione del rischio intelligente, offrendo entrate precise e risultati costanti su tutti i mercati — Forex, Oro, Indici, Criptovalute, Materie Prime — e su tutti i timeframe.

Sono progettato per massimizzare il potenziale di trading senza DCA, senza griglia, senza martingala e senza trading emotivo.

La mia logica deriva da anni di esperienza nel trading basato sulla struttura del mercato e sui livelli Fibonacci, con un approccio prudente e orientato alla sicurezza del capitale.

Funziono su qualsiasi strumento e timeframe:

dal M1 scalping al trading swing sul Daily, da EURUSD a Bitcoin, da Oro a Petrolio.

Basta applicarmi al grafico, definire il rischio e io identificherò automaticamente i livelli Fibonacci ad alta probabilità.

Io punto sulla qualità, non sulla quantità.

Caratteristiche Principali

Strategia Fibonacci — Nessun DCA, Nessuna Griglia, Nessuna Martingala

Analisi automatica dei punti swing principali

Livelli configurabili: 38.2%, 50%, 61.8% o personalizzati

Entrata solo quando il prezzo tocca livelli chiave

Take Profit su estensioni: 100%, 123.6%, 138.2%, 150% o personalizzate

Un singolo trade per livello, senza mediazioni o riaperture aggressive

Gestione del Rischio

Lotto fisso per approccio conservativo

Lotto calcolato automaticamente in base alla % di rischio

Adattamento dinamico in base alla distanza dello Stop Loss

Controllo del numero massimo di operazioni per livello

Stop automatico del trading in condizioni di spread elevato

Filtro Trend SMA

Opera solo nella direzione della tendenza principale

Riduce falsi segnali e migliora il win rate

Periodo SMA completamente configurabile

Trailing Stop

Sistema di trailing basato su punti

Blocca automaticamente i profitti mentre il prezzo si muove a favore

Attivo solo dopo una soglia minima di profitto

Gestione del Tempo

Orari di trading configurabili (UTC)

Evita sessioni a bassa liquidità e notizie importanti

Configurazione Flessibile

Timeframe supportati: M1–D1+

Strumenti supportati: Forex, Indici, Metalli, Crypto, Materie prime

Periodo di analisi impostabile (numero di candele)

Filtro massimo spread

Magic Number per usare più EA sullo stesso conto

Requisiti e Consigli

Parametro Raccomandazione Capitale minimo $200 (1:500) Capitale consigliato $500+ Tipo broker ECN / RAW Spread (es. IC Markets, Exness) VPS Consigliato per operatività continua Leva Min 1:100 — ideale 1:500

Configurazione Consigliata

Parametro Valore Strumento XAUUSD (Oro) Timeframe M5 Capitale consigliato $500+ Broker ECN / Raw Spread Rischio per trade 0.5–2% Compatibile Prop Firm Sì

Queste impostazioni hanno dato ottimi risultati nei test, ma non sono universali.

Puoi ottenere risultati migliori con parametri personalizzati:

Livelli Fibonacci (38.2%, 50%, personalizzati)

Estensioni TP (100%, 123.6%, 150%)

Periodo storico analizzato (50–300 candele)

SMA (20–500)

Altri strumenti: US30, NAS100, BTC, Petrolio, ecc.

Ciò che funziona su EURUSD M15 potrebbe non funzionare allo stesso modo su Oro H1 — ed è normale.

L’EA è uno strumento: l’edge lo costruisci tu.

Specifiche Tecniche

Tipo strategia: Fibonacci retracement + estensioni + conferma trend

Metodo d’ingresso: prezzo tocca livello Fibonacci

Gestione rischio: SL obbligatorio, lotto fisso o % automatica

Trailing Stop automatico

Timeframe: M1–MN1

Mercati: tutti gli strumenti MT5

Broker: compatibile con la maggior parte

Sicurezza: niente martingala, niente griglia, niente DCA

Inizia a Tradare con Precisione con Fibo Sniper EA

Applica l’EA al grafico, imposta il rischio e lascia che la logica Fibonacci individui setup strutturali ad alta probabilità.

Strategia disciplinata e basata sulla struttura, senza sistemi rischiosi.