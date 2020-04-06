Fibo Sniper Ea

Fibo Sniper EA – Торговая система на основе Фибоначчи

Здравствуйте, трейдеры!
Я — Fibo Sniper EA, эксперт-советник, созданный для эффективного применения торговых стратегий на основе уровней Фибоначчи. Моя специализация — чистый анализ Фибоначчи и умное управление рисками. Независимо от того, торгуете ли вы Forex, Gold, Indices, Crypto, Commodities или другими инструментами, Fibo Sniper обеспечивает точные входы и стабильные результаты на любых рынках и таймфреймах.

Закрепите самую низкую цену сейчас — вскоре цена будет повышена!

Я профессиональный торговый робот, созданный для максимизации вашей прибыли без DCA, без мартингейла, без догонов и без агрессивного усреднения. Мой алгоритм основан на многолетнем опыте работы с уровнями Фибоначчи и оптимизирован для безопасной и разумной торговли, которая сохраняет ваш капитал.

Я универсален и адаптивен — торгую любым инструментом на любом таймфрейме. От скальпинга на M1 до свинг-трейдинга на Daily, от EURUSD до Bitcoin, от Gold до нефти — просто подключите меня к графику, задайте уровень риска и наблюдайте за точными входами на уровнях Фибоначчи. Я делаю ставку на качество сигналов, а не на количество.

Основные особенности

Стратегия Фибоначчи — БЕЗ DCA, БЕЗ СЕТКИ, БЕЗ МАРТИНГЕЙЛА

  • Автоматический поиск ключевых свинговых точек

  • Выбор уровней отката: 38.2%, 50%, 61.8% или пользовательские

  • Сделки открываются только при касании критических зон Фибоначчи

  • Тейк-профит на 100%, 123.6%, 138.2%, 150% или пользовательских уровнях расширения

  • Одна сделка на уровень, без усреднения, без опасных стратегий

Управление рисками

  • Фиксированный лот — консервативная торговля

  • Процент от депозита — авто-расчет объема на основе риска

  • Авто-подстройка лота относительно стоп-лосса

  • Контроль максимума сделок на одном уровне

  • Не торгует при высоком спреде

Тренд-фильтр SMA

  • Торговля только по направлению основного тренда

  • Отфильтровывает ложные сигналы, повышая винрейт

  • Настраиваемый период SMA

Трейлинг-стоп

  • Трейлинг на основе пунктов

  • Фиксация прибыли по мере движения цены

  • Активируется только после минимального профита

Время торговли

  • Настройка торговых сессий по UTC

  • Избегает новостей и низкой ликвидности

Гибкая настройка

  • Поддержка всех таймфреймов: M1–D1

  • Торгует всеми инструментами: Forex, Индексы, Металлы, Crypto, Товары

  • Настраиваемый период анализа свечей

  • Фильтр максимального спреда

  • Magic Number — торговля нескольких EA на одном счете

Рекомендации и требования

Параметр Значение
Минимальный депозит $200 (1:500)
Рекомендуется $500+
Брокеры ECN/RAW, например IC Markets, Exness
ВПС Обязателен
Кредитное плечо ≥ 1:100, оптимально 1:500

Рекомендуемые настройки

Параметр Рекомендация
Символ XAUUSD (Gold)
Таймфрейм M5
Баланс $200+ (рекомендуется $500+)
Тип брокера ECN / RAW
Риск 0.5–2%
Подходит для проп-фирм Да

Это лишь мои оптимальные настройки — вы можете найти лучшие параметры для других таймфреймов и активов. Тестируйте:

  • Разные уровни Фибоначчи

  • Разные цели TP (100%, 123.6%, 150%, кастом)

  • Разные lookback значения (50–300 свечей)

  • SMA от 20 до 500

  • US30, нефть, крипта и др.

То, что работает на EURUSD M15, может не работать на Gold H1 — и это нормально.
EA даёт вам инструменты — вы находите свою стратегию.

Технические характеристики

  • Тип стратегии: Откат и расширение Фибоначчи + подтверждение тренда

  • Вход: касание ценой зон Фибоначчи

  • Управление риском: фиксированный % или фиксированный лот + жёсткий SL

  • Трейлинг-стоп: автоматический

  • Таймфреймы: M1—MN1

  • Поддерживаемые активы: все на MT5

  • Совместимость с брокерами: любые лицензированные

  • Безопасность: БЕЗ мартингейла, БЕЗ сеток, БЕЗ догонов

Присоединяйтесь к Fibo Sniper!

Готовы торговать уверенно?
Подключите меня к графику, задайте риск или используйте мои рекомендации и начните ловить уровни Фибоначчи с дисциплиной и точностью.

Никаких опасных стратегий — только чистая логика Фибоначчи.


