Fibo Sniper EA – Торговая система на основе Фибоначчи

Здравствуйте, трейдеры!

Я — Fibo Sniper EA, эксперт-советник, созданный для эффективного применения торговых стратегий на основе уровней Фибоначчи. Моя специализация — чистый анализ Фибоначчи и умное управление рисками. Независимо от того, торгуете ли вы Forex, Gold, Indices, Crypto, Commodities или другими инструментами, Fibo Sniper обеспечивает точные входы и стабильные результаты на любых рынках и таймфреймах.

Закрепите самую низкую цену сейчас — вскоре цена будет повышена!

Я профессиональный торговый робот, созданный для максимизации вашей прибыли без DCA, без мартингейла, без догонов и без агрессивного усреднения. Мой алгоритм основан на многолетнем опыте работы с уровнями Фибоначчи и оптимизирован для безопасной и разумной торговли, которая сохраняет ваш капитал.

Я универсален и адаптивен — торгую любым инструментом на любом таймфрейме. От скальпинга на M1 до свинг-трейдинга на Daily, от EURUSD до Bitcoin, от Gold до нефти — просто подключите меня к графику, задайте уровень риска и наблюдайте за точными входами на уровнях Фибоначчи. Я делаю ставку на качество сигналов, а не на количество.

Основные особенности

Стратегия Фибоначчи — БЕЗ DCA, БЕЗ СЕТКИ, БЕЗ МАРТИНГЕЙЛА

Автоматический поиск ключевых свинговых точек

Выбор уровней отката: 38.2%, 50%, 61.8% или пользовательские

Сделки открываются только при касании критических зон Фибоначчи

Тейк-профит на 100%, 123.6%, 138.2%, 150% или пользовательских уровнях расширения

Одна сделка на уровень, без усреднения, без опасных стратегий

Управление рисками

Фиксированный лот — консервативная торговля

Процент от депозита — авто-расчет объема на основе риска

Авто-подстройка лота относительно стоп-лосса

Контроль максимума сделок на одном уровне

Не торгует при высоком спреде

Тренд-фильтр SMA

Торговля только по направлению основного тренда

Отфильтровывает ложные сигналы, повышая винрейт

Настраиваемый период SMA

Трейлинг-стоп

Трейлинг на основе пунктов

Фиксация прибыли по мере движения цены

Активируется только после минимального профита

Время торговли

Настройка торговых сессий по UTC

Избегает новостей и низкой ликвидности

Гибкая настройка

Поддержка всех таймфреймов: M1–D1

Торгует всеми инструментами: Forex, Индексы, Металлы, Crypto, Товары

Настраиваемый период анализа свечей

Фильтр максимального спреда

Magic Number — торговля нескольких EA на одном счете

Рекомендации и требования

Параметр Значение Минимальный депозит $200 (1:500) Рекомендуется $500+ Брокеры ECN/RAW, например IC Markets, Exness ВПС Обязателен Кредитное плечо ≥ 1:100, оптимально 1:500

Рекомендуемые настройки

Параметр Рекомендация Символ XAUUSD (Gold) Таймфрейм M5 Баланс $200+ (рекомендуется $500+) Тип брокера ECN / RAW Риск 0.5–2% Подходит для проп-фирм Да

Это лишь мои оптимальные настройки — вы можете найти лучшие параметры для других таймфреймов и активов. Тестируйте:

Разные уровни Фибоначчи

Разные цели TP (100%, 123.6%, 150%, кастом)

Разные lookback значения (50–300 свечей)

SMA от 20 до 500

US30, нефть, крипта и др.

То, что работает на EURUSD M15, может не работать на Gold H1 — и это нормально.

EA даёт вам инструменты — вы находите свою стратегию.

Технические характеристики

Тип стратегии: Откат и расширение Фибоначчи + подтверждение тренда

Вход: касание ценой зон Фибоначчи

Управление риском: фиксированный % или фиксированный лот + жёсткий SL

Трейлинг-стоп: автоматический

Таймфреймы: M1—MN1

Поддерживаемые активы: все на MT5

Совместимость с брокерами: любые лицензированные

Безопасность: БЕЗ мартингейла, БЕЗ сеток, БЕЗ догонов

Присоединяйтесь к Fibo Sniper!

Готовы торговать уверенно?

Подключите меня к графику, задайте риск или используйте мои рекомендации и начните ловить уровни Фибоначчи с дисциплиной и точностью.

Никаких опасных стратегий — только чистая логика Фибоначчи.