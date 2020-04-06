Fibo Sniper Ea
- Эксперты
- Duy Van Nguy
- Версия: 1.2
- Обновлено: 1 декабря 2025
- Активации: 9
Fibo Sniper EA – Торговая система на основе Фибоначчи
Здравствуйте, трейдеры!
Я — Fibo Sniper EA, эксперт-советник, созданный для эффективного применения торговых стратегий на основе уровней Фибоначчи. Моя специализация — чистый анализ Фибоначчи и умное управление рисками. Независимо от того, торгуете ли вы Forex, Gold, Indices, Crypto, Commodities или другими инструментами, Fibo Sniper обеспечивает точные входы и стабильные результаты на любых рынках и таймфреймах.
Закрепите самую низкую цену сейчас — вскоре цена будет повышена!
Я профессиональный торговый робот, созданный для максимизации вашей прибыли без DCA, без мартингейла, без догонов и без агрессивного усреднения. Мой алгоритм основан на многолетнем опыте работы с уровнями Фибоначчи и оптимизирован для безопасной и разумной торговли, которая сохраняет ваш капитал.
Я универсален и адаптивен — торгую любым инструментом на любом таймфрейме. От скальпинга на M1 до свинг-трейдинга на Daily, от EURUSD до Bitcoin, от Gold до нефти — просто подключите меня к графику, задайте уровень риска и наблюдайте за точными входами на уровнях Фибоначчи. Я делаю ставку на качество сигналов, а не на количество.
Основные особенности
Стратегия Фибоначчи — БЕЗ DCA, БЕЗ СЕТКИ, БЕЗ МАРТИНГЕЙЛА
-
Автоматический поиск ключевых свинговых точек
-
Выбор уровней отката: 38.2%, 50%, 61.8% или пользовательские
-
Сделки открываются только при касании критических зон Фибоначчи
-
Тейк-профит на 100%, 123.6%, 138.2%, 150% или пользовательских уровнях расширения
-
Одна сделка на уровень, без усреднения, без опасных стратегий
Управление рисками
-
Фиксированный лот — консервативная торговля
-
Процент от депозита — авто-расчет объема на основе риска
-
Авто-подстройка лота относительно стоп-лосса
-
Контроль максимума сделок на одном уровне
-
Не торгует при высоком спреде
Тренд-фильтр SMA
-
Торговля только по направлению основного тренда
-
Отфильтровывает ложные сигналы, повышая винрейт
-
Настраиваемый период SMA
Трейлинг-стоп
-
Трейлинг на основе пунктов
-
Фиксация прибыли по мере движения цены
-
Активируется только после минимального профита
Время торговли
-
Настройка торговых сессий по UTC
-
Избегает новостей и низкой ликвидности
Гибкая настройка
-
Поддержка всех таймфреймов: M1–D1
-
Торгует всеми инструментами: Forex, Индексы, Металлы, Crypto, Товары
-
Настраиваемый период анализа свечей
-
Фильтр максимального спреда
-
Magic Number — торговля нескольких EA на одном счете
Рекомендации и требования
|Параметр
|Значение
|Минимальный депозит
|$200 (1:500)
|Рекомендуется
|$500+
|Брокеры
|ECN/RAW, например IC Markets, Exness
|ВПС
|Обязателен
|Кредитное плечо
|≥ 1:100, оптимально 1:500
Рекомендуемые настройки
|Параметр
|Рекомендация
|Символ
|XAUUSD (Gold)
|Таймфрейм
|M5
|Баланс
|$200+ (рекомендуется $500+)
|Тип брокера
|ECN / RAW
|Риск
|0.5–2%
|Подходит для проп-фирм
|Да
Это лишь мои оптимальные настройки — вы можете найти лучшие параметры для других таймфреймов и активов. Тестируйте:
-
Разные уровни Фибоначчи
-
Разные цели TP (100%, 123.6%, 150%, кастом)
-
Разные lookback значения (50–300 свечей)
-
SMA от 20 до 500
-
US30, нефть, крипта и др.
То, что работает на EURUSD M15, может не работать на Gold H1 — и это нормально.
EA даёт вам инструменты — вы находите свою стратегию.
Технические характеристики
-
Тип стратегии: Откат и расширение Фибоначчи + подтверждение тренда
-
Вход: касание ценой зон Фибоначчи
-
Управление риском: фиксированный % или фиксированный лот + жёсткий SL
-
Трейлинг-стоп: автоматический
-
Таймфреймы: M1—MN1
-
Поддерживаемые активы: все на MT5
-
Совместимость с брокерами: любые лицензированные
-
Безопасность: БЕЗ мартингейла, БЕЗ сеток, БЕЗ догонов
Присоединяйтесь к Fibo Sniper!
Готовы торговать уверенно?
Подключите меня к графику, задайте риск или используйте мои рекомендации и начните ловить уровни Фибоначчи с дисциплиной и точностью.
Никаких опасных стратегий — только чистая логика Фибоначчи.