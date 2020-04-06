Fibo Sniper Ea
- Asesores Expertos
- Duy Van Nguy
- Versión: 1.2
- Actualizado: 1 diciembre 2025
- Activaciones: 9
Fibo Sniper EA - Sistema de Trading con Fibonacci
¡Hola, traders!
Soy Fibo Sniper EA, un Asesor Experto diseñado para aprovechar el poder de las estrategias basadas en Fibonacci. Mi especialidad es análisis puro de Fibonacci combinado con una gestión de riesgo inteligente. Ya sea que operes Forex, Oro, Índices, Cripto o Materias Primas, Fibo Sniper está preparado para ofrecer entradas precisas y resultados consistentes en cualquier mercado y temporalidad.
Asegura el precio más bajo ahora — el precio subirá pronto.
Soy un EA profesional diseñado para maximizar el potencial de tu cuenta sin DCA, sin grid, sin martingala, sin revenge trading. Mi lógica está basada en años de experiencia real con análisis Fibonacci, optimizada para operar con seguridad y respeto al capital.
Soy totalmente versátil y adaptable: puedo operar cualquier instrumento en cualquier temporalidad. Desde scalping en M1 hasta swing trading en D1, desde EURUSD hasta Bitcoin, desde Oro hasta Petróleo. Solo adjúntame al gráfico, configura tu nivel de riesgo y observarás cómo identifico configuraciones de alta probabilidad basadas en Fibonacci. Me enfoco en calidad, no cantidad.
Características Principales
Estrategia Fibonacci — Sin DCA, sin Grid, sin Martingala
-
Escaneo automático del historial para identificar swings clave
-
Selección de niveles de retroceso: 38.2%, 50%, 61.8% o personalizados
-
Aperturas solo cuando el precio toca zonas críticas Fibonacci
-
TP en 100%, 123.6%, 138.2%, 150% o extensiones personalizadas
-
Una operación por nivel, sin promediar, sin gestión de riesgo agresiva
Gestión de Riesgo
-
Tamaño fijo: enfoque conservador
-
Riesgo porcentual: calcula lote automáticamente según % por operación
-
Ajuste automático según distancia del SL
-
Control estricto del número máximo de operaciones por nivel
-
No opera cuando el spread es alto
Filtro de Tendencia con SMA
-
Opera solo a favor de la tendencia principal
-
Reduce señales falsas y mejora la tasa de aciertos
-
Período de SMA completamente configurable
Trailing Stop
-
Sistema basado en puntos
-
Asegura ganancias automáticamente a medida que el precio avanza
-
Se activa solo después de alcanzar una ganancia mínima
Gestión del Tiempo de Trading
-
Horarios configurables según sesión (UTC)
-
Evita noticias importantes y periodos de baja liquidez
Configuración Flexible
-
Todos los timeframes: M1 a D1+
-
Todos los instrumentos: Forex, Índices, Metales, Cripto, Materias Primas
-
Número de velas analizables configurable
-
Filtro de spread máximo integrado
-
Magic Number para usar múltiples EAs en la misma cuenta
Requisitos y Recomendaciones
|Parámetro
|Recomendación
|Depósito mínimo
|$200 (1:500)
|Depósito recomendado
|$500+
|Tipo de broker
|ECN / RAW (ej. IC Markets, Exness)
|VPS
|Obligatorio
|Apalancamiento
|Mínimo 1:100, recomendado 1:500
Configuración Recomendada
|Parámetro
|Valor
|Símbolo
|XAUUSD (Oro)
|Timeframe
|M5
|Balance mínimo
|$200 (recomendado $500+)
|Tipo de broker
|ECN / RAW Spread
|Riesgo por operación
|0.5–2%
|Apto para Prop Firms
|Sí
Estas configuraciones funcionan muy bien según mis pruebas, pero puedes obtener mejores resultados optimizando para tus propios mercados. Experimenta con:
-
Diferentes niveles Fibonacci (38.2%, 50%, personal)
-
Distintos objetivos de TP (100%, 123.6%, 150%, etc.)
-
Diferentes períodos de análisis (50–300 velas)
-
Diferentes SMA (20–500)
-
Instrumentos alternativos: US30, Petróleo, BTCUSD, NAS100
Lo que funciona en EURUSD M15 puede no funcionar en XAUUSD H1 — y es normal.
Este EA te da las herramientas; tú encuentras tu ventaja.
Especificaciones Técnicas
-
Tipo de estrategia: Retroceso y extensión Fibonacci con confirmación de tendencia
-
Método de entrada: Precio tocando zonas Fibonacci clave
-
Gestión de riesgo: Porcentaje fijo o lote fijo con SL estricto
-
Trailing Stop: Protección automática de beneficios
-
Timeframes soportados: M1 a MN1
-
Instrumentos soportados: Todos los activos en MT5
-
Compatibilidad: Cualquier broker regulado
-
Seguridad: Sin martingala, sin grid, sin promediar
Únete a Fibo Sniper y opera con inteligencia
¿Listo para operar con confianza?
Adjunta el EA al gráfico, configura tu riesgo (o usa mis ajustes recomendados) y comencemos a capturar configuraciones Fibonacci con precisión y disciplina.
Sin estrategias peligrosas — solo lógica Fibonacci con gestión responsable.