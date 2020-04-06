Fibo Sniper Ea

Fibo Sniper EA - Sistema de Trading con Fibonacci

¡Hola, traders!
Soy Fibo Sniper EA, un Asesor Experto diseñado para aprovechar el poder de las estrategias basadas en Fibonacci. Mi especialidad es análisis puro de Fibonacci combinado con una gestión de riesgo inteligente. Ya sea que operes Forex, Oro, Índices, Cripto o Materias Primas, Fibo Sniper está preparado para ofrecer entradas precisas y resultados consistentes en cualquier mercado y temporalidad.

Asegura el precio más bajo ahora — el precio subirá pronto.

Soy un EA profesional diseñado para maximizar el potencial de tu cuenta sin DCA, sin grid, sin martingala, sin revenge trading. Mi lógica está basada en años de experiencia real con análisis Fibonacci, optimizada para operar con seguridad y respeto al capital.

Soy totalmente versátil y adaptable: puedo operar cualquier instrumento en cualquier temporalidad. Desde scalping en M1 hasta swing trading en D1, desde EURUSD hasta Bitcoin, desde Oro hasta Petróleo. Solo adjúntame al gráfico, configura tu nivel de riesgo y observarás cómo identifico configuraciones de alta probabilidad basadas en Fibonacci. Me enfoco en calidad, no cantidad.

Características Principales

Estrategia Fibonacci — Sin DCA, sin Grid, sin Martingala

  • Escaneo automático del historial para identificar swings clave

  • Selección de niveles de retroceso: 38.2%, 50%, 61.8% o personalizados

  • Aperturas solo cuando el precio toca zonas críticas Fibonacci

  • TP en 100%, 123.6%, 138.2%, 150% o extensiones personalizadas

  • Una operación por nivel, sin promediar, sin gestión de riesgo agresiva

Gestión de Riesgo

  • Tamaño fijo: enfoque conservador

  • Riesgo porcentual: calcula lote automáticamente según % por operación

  • Ajuste automático según distancia del SL

  • Control estricto del número máximo de operaciones por nivel

  • No opera cuando el spread es alto

Filtro de Tendencia con SMA

  • Opera solo a favor de la tendencia principal

  • Reduce señales falsas y mejora la tasa de aciertos

  • Período de SMA completamente configurable

Trailing Stop

  • Sistema basado en puntos

  • Asegura ganancias automáticamente a medida que el precio avanza

  • Se activa solo después de alcanzar una ganancia mínima

Gestión del Tiempo de Trading

  • Horarios configurables según sesión (UTC)

  • Evita noticias importantes y periodos de baja liquidez

Configuración Flexible

  • Todos los timeframes: M1 a D1+

  • Todos los instrumentos: Forex, Índices, Metales, Cripto, Materias Primas

  • Número de velas analizables configurable

  • Filtro de spread máximo integrado

  • Magic Number para usar múltiples EAs en la misma cuenta

Requisitos y Recomendaciones

Parámetro Recomendación
Depósito mínimo $200 (1:500)
Depósito recomendado $500+
Tipo de broker ECN / RAW (ej. IC Markets, Exness)
VPS Obligatorio
Apalancamiento Mínimo 1:100, recomendado 1:500

Configuración Recomendada

Parámetro Valor
Símbolo XAUUSD (Oro)
Timeframe M5
Balance mínimo $200 (recomendado $500+)
Tipo de broker ECN / RAW Spread
Riesgo por operación 0.5–2%
Apto para Prop Firms

Estas configuraciones funcionan muy bien según mis pruebas, pero puedes obtener mejores resultados optimizando para tus propios mercados. Experimenta con:

  • Diferentes niveles Fibonacci (38.2%, 50%, personal)

  • Distintos objetivos de TP (100%, 123.6%, 150%, etc.)

  • Diferentes períodos de análisis (50–300 velas)

  • Diferentes SMA (20–500)

  • Instrumentos alternativos: US30, Petróleo, BTCUSD, NAS100

Lo que funciona en EURUSD M15 puede no funcionar en XAUUSD H1 — y es normal.
Este EA te da las herramientas; tú encuentras tu ventaja.

Especificaciones Técnicas

  • Tipo de estrategia: Retroceso y extensión Fibonacci con confirmación de tendencia

  • Método de entrada: Precio tocando zonas Fibonacci clave

  • Gestión de riesgo: Porcentaje fijo o lote fijo con SL estricto

  • Trailing Stop: Protección automática de beneficios

  • Timeframes soportados: M1 a MN1

  • Instrumentos soportados: Todos los activos en MT5

  • Compatibilidad: Cualquier broker regulado

  • Seguridad: Sin martingala, sin grid, sin promediar

Únete a Fibo Sniper y opera con inteligencia

¿Listo para operar con confianza?
Adjunta el EA al gráfico, configura tu riesgo (o usa mis ajustes recomendados) y comencemos a capturar configuraciones Fibonacci con precisión y disciplina.

Sin estrategias peligrosas — solo lógica Fibonacci con gestión responsable.


Productos recomendados
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Gold Crazy EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para el comercio de Oro H1/ EU M15. Utiliza algunos indicadores para encontrar la buena entrada. Y se puede establecer SL o puede DCA si lo desea. Puede ser un Scalping o una cuadrícula / Martingala dependerá de su configuración. Este EA puede Auto lote por Balance, establecer el riesgo por el comercio. También puede establecer TP / SL para el comercio earch o para la cesta del comercio. - RSI_PERIOD - si = -1, entonces la estrategia po
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Asesores Expertos
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Investopedia FIVE
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Asesores Expertos
Investopedia FIVE EA se basa en este artículo: https://www.investopedia.com/articles/forex/08/five-minute-momo.asp CONDICIONES COMERCIALES - Busque el comercio de pares de divisas por debajo de la EMA y el MACD del período X para estar en territorio negativo. - Espere a que el precio cruce por encima de la EMA del período X, luego asegúrese de que el MACD esté en proceso de cruzar de negativo a positivo o haya cruzado a territorio positivo dentro de cinco barras. - Vaya largo X pips por en
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Asesores Expertos
El Fractal Trend Master es uno de los Asesores Expertos más poderosos y sofisticados del mercado, diseñado para proteger el capital de los traders mientras maximiza las oportunidades de obtener beneficios. Basado en la metodología reconocida de Bill Williams , este EA utiliza tres herramientas esenciales de análisis técnico: el indicador Alligator , los fractales y el oscilador Gator , creando un marco sólido y preciso para identificar y seguir tendencias de mercado. Este EA fue diseñado con un
Ksm mt5
Andriy Sydoruk
5 (1)
Asesores Expertos
Ksm: Solución inteligente para el trading automatizado en Forex Ksm es una herramienta diseñada para automatizar el trading en Forex, utilizando métodos modernos de análisis de datos de series temporales para trabajar con múltiples pares de divisas en diferentes marcos temporales. Principales características y ventajas Soporte multidivisa : Ksm permite operar con múltiples pares de divisas, ayudando a los operadores a adaptar sus estrategias a las distintas condiciones del mercado. Se pueden añ
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Asesores Expertos
Siga la tendencia del oro con un sencillo EA de sólo compra El EA es un Asesor Experto Buy-Only totalmente automatizado para MetaTrader 5. Está diseñado para capturar oportunidades de mercado alcistas con una gestión segura del riesgo y una ejecución sin fisuras. Por qué lo eligen los traders: El mejor rendimiento en Oro (XAUUSD) - de gran liquidez y tendencia. Buy-Only EA - se centra puramente en posiciones largas. Plug & Play configuración - adjuntar y dejar que el comercio de forma
Gold Crowd Density Flip
Murtadha Majid Jeyad Al-Khuzaie
Asesores Expertos
Gold Crowd Density Flip Expert Advisor es un sistema de trading potente y preparado para el mercado, diseñado exclusivamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal de 15 minutos. Construido con lógica de precisión y filtros avanzados, este EA está diseñado para capturar oportunidades explosivas de ruptura durante períodos de compresión del mercado, manteniendo una estricta gestión de riesgos y ejecución de operaciones de grado profesional. El oro es uno de los instrumentos más volátiles y líqu
FREE
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Asesores Expertos
Hamster Scalping es un asesor comercial totalmente automatizado que no utiliza martingala. Estrategia de scalping nocturno. El indicador RSI y el filtro ATR se utilizan como entradas. El asesor requiere un tipo de cuenta de cobertura. El seguimiento del trabajo real, así como mis otros desarrollos, se puede encontrar aquí: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Recomendaciones generales Depósito mínimo de $ 100, use cuentas ECN con margen mínimo, configuración predeterminada para euru
Capital Waves
Ciprian Ghebanoaei
Asesores Expertos
Capital Waves es un Asesor Experto (EA) para MetaTrader 5, utilizado para el trading automático en el par de divisas GBP/USD en el marco temporal de 30 minutos. Esta estrategia automatiza las decisiones de trading basadas en indicadores técnicos (RSI, Bears Power y Bandas de Bollinger) y aplica estrictas reglas de gestión de riesgo como Stop Loss y Take Profit. Características principales: Parámetros de negociación: Volumen de operación: 0,50 lotes (fijo) Stop Loss: 105 pips Take Profit: 132 pi
FundPass Pro
Faith Wairimu Kariuki
5 (1)
Asesores Expertos
Asesor Experto con calificación de 5 estrellas — FundPass Pro Presentamos FundPass Pro: el sistema de trading con IA definitivo para todos los tipos de cuentas y desafíos de empresas prop ️ Aviso importante : Para garantizar la compatibilidad con todos los tipos de cuentas (incluidas cuentas personales estándar y de empresas prop), es imprescindible activar el modo “Prop Firm Mode” en la configuración del usuario . No habilitar esta opción puede ocasionar operaciones fuera de las normas d
Rex MT5
Abdelrhman Abdelmoneim Abdelrhman Eissa
Asesores Expertos
Política de usuario para los planes de alquiler de REX MT5 EA --- 1. Descripción de REX MT5: REX MT5: Solución de Trading Algorítmico Avanzado para XAUUSD Donde la precisión técnica se une a la gestión eficaz del riesgo - REX MT5 es un Asesor Experto diseñado profesionalmente para el trading automatizado en el par XAUUSD (Oro). Emplea un sistema de confirmación multicapa para identificar oportunidades de trading de alta probabilidad, con una filosofía central centrada en la preservación del c
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
Asesores Expertos
Sonic R Pro Enhanced EA - Versión 2025 ¡249$ solo para los primeros 5 compradores! Señal en vivo Comprueba el rendimiento en vivo de Sonic R Pro Enhanced: Estrategia de Trading Sonic R Pro Enhanced es una versión mejorada de la estrategia Sonic R, automatizando operaciones basadas en la Banda del Dragón (EMA 34 y EMA 89) e incorporando algoritmos avanzados para maximizar el rendimiento. Timeframes: M15, M30 Pares compatibles: XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY Estilo de Trading: Swing Trad
Kintech Gold
Doan Van Hai
Asesores Expertos
Following our guide, you will gain more than you lose. EA para largo plazo. Beneficio estable - riesgo mínimo. Símbolo: XAUUSD Adjuntar a cualquier marco de tiempo Depósito mínimo: 3000$ - Calcular el beneficio por mes Señal en vivo: https: //www.mql5.com/en/signals/2080910?source=Site+Signals+My EA instrucción de entrada: 1. Con XAU 2 dígitos (por ejemplo: 1843.23) por favor, establezca - Entrada [3. Max spread]: 55 - Entrada [ 9. Punto de paso]: 100 2. Con XAU 3 dígitos (ej: 1843.235) por fav
GoldRushX
Mateus Barboza De Paula
Asesores Expertos
GoldRushX - El Robot de Trading que No Puedes Perder Presentamos GoldRushX, tu nuevo socio automatizado para maximizar tus ganancias en el mercado financiero. Desarrollado con algoritmos robustos y convertido directamente de Pine Script, GoldRushX es una solución completa para traders que buscan eficiencia, precisión y un control de riesgo avanzado. Principales Características: Bandas de Bollinger y Medias Móviles: Con un cálculo preciso de las Bandas de Bollinger, este robot identifica oportuni
Titan Backup
Elies Noah Siebenpfeiffer
Asesores Expertos
Presentamos Titan Backup : ¿Está listo para mejorar su juego de trading con un sistema automatizado construido para la precisión y la flexibilidad? Conozca a Titan Backup , su asistente experto de trading diseñado para capturar rupturas de alta rentabilidad mediante la identificación de zonas de acumulación . Este potente Asesor Experto (EA) destaca en mercados de alta volatilidad como el Nasdaq 100 y Crypto 10 , ofreciendo tanto automatización manos libres como asistencia manual para apoyar sus
FSilverTrend
Francisco Jesus Alonso Martin
Asesores Expertos
FSilverTrend - Asesor Experto para operar con USD/JPY FSilverTrend es un Asesor Experto (EA) diseñado para operar USD/JPY, aprovechando las tendencias del mercado con precisión y eficiencia. Basado en un enfoque algorítmico avanzado, este EA identifica la dirección predominante del mercado y ejecuta operaciones optimizadas para capturar movimientos sostenibles. Características principales: Estrategia basada en tendencias: Utiliza indicadores y patrones de acción del precio para identificar la
GoldMachina MT5
Geethika Rasnayake Mudiyanselage
Asesores Expertos
Te invito a comprar mi EA y apoyarme, GoldMachina MT5 Quedan 10 copias por $50 El precio se incrementará en $20 con cada 10 compras. Precio final $399 ¡Atencion! ¡Experto no comercia a menudo, tenga esto en cuenta antes de comprar! No espere una operación todos los días! Las operaciones son raras! La ventaja importante de este EA es que usted puede comenzar a operar con un mínimo de $ 200 de depósito inicial, que el comercio de apoyo en XAUUSD (Oro) y el tamaño del lote se puede personalizar
Set TP and SL by Price MT5
Antonio Franco
Asesores Expertos
Establece TP y SL por Precio – Modificador automático de órdenes para MT5 Establece automáticamente niveles precisos de TP y SL en cualquier operación ️ Funciona con todos los pares y EAs, con filtro por símbolo o número mágico Este EA te permite definir y aplicar niveles exactos de Take Profit (TP) y Stop Loss (SL) mediante valores de precio directo (por ejemplo, 1.12345 en EURUSD). Sin puntos ni pips. Solo una gestión precisa y limpia de operaciones, en todas o filtradas por símbolo o Ma
Fibonacci MT5
Konstantin Chechnev
Asesores Expertos
Fibonacci EA MT5 es un Asesor Experto para automatizar las operaciones basadas en los niveles de Fibonacci. Determina los precios mínimos y máximos en un número especificado de barras, construye niveles de Fibonacci y abre operaciones cuando el precio actual alcanza los niveles seleccionados. El EA puede operar con la tendencia o contra ella, dependiendo de los parámetros dados. También permite configurar los niveles de cierre de las operaciones, la gestión del riesgo y los filtros de tiempo. Ca
Stabilized dema cross robot
Ekaterina Saltykova
Asesores Expertos
Presentamos a su atención un innovador asesor experto creado específicamente para la cesta de divisas más jugosa y con mayor volatilidad: GBPUSD, XAUUSD y EURJPY. Este EA está diseñado utilizando las principales características del movimiento de este mercado, por lo que es una opción ideal para el trading dinámico en pares de alta tendencia y volatilidad media. El asesor se centra en minimizar los riesgos de negociación, con el objetivo de reducir las pérdidas al mínimo. Principales característ
Matrix Arrow EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (7)
Asesores Expertos
Matrix Arrow EA MT4   es un asesor experto único que puede intercambiar las señales   MT5 del Matrix Arrow Indicator   con un panel comercial en el gráfico, de forma manual o 100% automática.   Matrix Arrow Indicator MT5   determinará la tendencia actual en sus primeras etapas, recopilando información y datos de hasta 10 indicadores estándar, que son: Índice de movimiento direccional promedio (ADX), Índice de canales de productos básicos (CCI), Velas clásicas de Heiken Ashi, Media móvil, Diverg
Fuzzy Predictor EA
Renato Takahashi
Asesores Expertos
Fuzzy Predictor EA se basa en una estrategia de lógica difusa basada en el análisis de velas , según el número de velas largas o cortas consecutivas, el porcentaje de velas largas o cortas en una muestra fija de velas, el porcentaje de sombra en esta muestra o las sombras superior e inferior en las velas de inversión para el análisis de inversión. Cuando el EA analiza todos estos parámetros, decide, basándose en su estrategia difusa , qué operación será mejor: tendencia o inversión. Takeprofit y
AI Hybrid Trader
Catur Cipto Nugroho
Asesores Expertos
AI Hybrid Trader EA El sistema de trading inteligente que se adapta a sus necesidades Una nueva generación de sistemas de trading inteligentes impulsados por una verdadera IA Híbrida. Diseñado para adaptarse, aprender, y darle un control total sobre su proceso de formación AI. Deje de usar EAs estáticos que fallan en mercados cambiantes. Aproveche el poder de una IA adaptativa que aprende de cada operación y protege su cuenta. Oferta de lanzamiento limitada - ¡Actúe ya! Para celebrar el lan
Neural Bitcoin Impulse
Denys Babiak
Asesores Expertos
Presentamos Neural Bitcoin Impulse , un innovador robot de negociación creado utilizando tecnología de entrenamiento de redes neuronales sobre voluminosos conjuntos de datos de mercado. El modelo matemático de inteligencia artificial incorporado busca el impulso potencial de cada próxima barra de mercado y utiliza los patrones resultantes de divergencia y convergencia entre los indicadores predictivos y el precio para formar puntos de inversión de alta precisión para abrir posiciones de negocia
Crow Scalper
Ringga Ardiantoro
Asesores Expertos
Presentamos nuestro Asesor Experto para MT5, diseñado específicamente para operadores que buscan sacar provecho de las fluctuaciones del mercado. Este EA emplea una sofisticada estrategia de Martingala para maximizar el potencial de ganancias mientras gestiona el riesgo de manera efectiva. Esto es lo que diferencia a nuestro EA: Características principales: Óptimo para mercados variables : Nuestro EA sobresale en mercados con oscilaciones de precios consistentes, permitiéndole capturar ganancias
Market Maestro MM5
Andriy Sydoruk
Asesores Expertos
Market Maestro: Su socio ideal para el comercio automatizado de divisas Si está buscando un asistente fiable para operar en el mercado de divisas, Market Maestro es exactamente lo que necesita. Este moderno robot de Forex está construido utilizando las últimas tecnologías y algoritmos, lo que le permite analizar eficazmente los datos del mercado y tomar decisiones de negociación informadas en tiempo real. Características principales de Market Maestro 1. Capacidad multidivisa para amplias oportun
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
MANUS PRO EA La revolución del trading que estabas esperando ¿Estás HARTO de ver cómo otros traders obtienen beneficios constantes mientras tu cuenta sangra en rojo ? Los mercados financieros no esperan a nadie, y usted tampoco debería hacerlo. MANUS PRO no es sólo otro Asesor Experto... es su BILLETE A LA LIBERTAD FINANCIERA . Por qué MANUS PRO es diferente (y por qué todo el mundo habla de él) PARA PRINCIPIANTES: Tu mentor de trading que nunca duerme Curva de aprendizaje cero - Instálelo,
GoldRobotics
Patiwat Phinitsuwan
Asesores Expertos
GoldRobotics EA: Trading Aut omatizado de Oro con Precisión y Velocidad GoldRobotics es un sofisticado Asesor Experto diseñado para el trading automatizado en el mercado XAUUSD (Oro). Este EA emplea una estrategia única basada en el reconocimiento preciso de patrones de velas y análisis de volumen, lo que permite entradas y salidas rápidas para un rendimiento óptimo en condiciones de mercado volátiles. Da prioridad a las reacciones rápidas a las fluctuaciones del mercado, por lo que es ideal
Smart Grid Navigator
Anastasia Danilova
Asesores Expertos
Sistema Adaptativo de Trading con Grid Smart Grid Navigator es un asesor experto de trading profesional que utiliza una estrategia de cuadrícula multinivel con un sistema inteligente de filtrado de entradas. El programa gestiona automáticamente las posiciones basándose en el análisis de indicadores técnicos y las condiciones del mercado. El asesor viene con configuraciones optimizadas y está listo para usar inmediatamente después de la instalación. Puede lanzarlo en un gráfico y comenzar a proba
Blind Trading
Abdelaziz Omar Abdelaziz Nader
Asesores Expertos
Grid Trading Automático Coloca órdenes Buy Stop y Sell Stop en ambas direcciones con un tamaño de paso definido. Lógica TP Flip Cuando una operación alcanza el Take Profit, se abre una operación flip en la dirección opuesta al mismo nivel con un tamaño de lote mayor - ideal para captar la continuación de la tendencia . S istema de reintento de SL (Opcional) Si una operación alcanza el Stop Loss, se coloca una orden de reintento en el mismo nivel para volver a aprovechar la oportunida
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.73 (37)
Asesores Expertos
AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Asesores Expertos
P recio especial de  $109  (precio regular: $365) . Guía de configuración y uso :  ABS Channel . Monitoreo en tiempo real:   ABS Signal .  Archivo de configuración de señal en vivo Archivo de configuración básica ¿Qué es ABS EA? ABS EA es un robot de trading profesional desarrollado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1. Se basa en un sistema Martingala con controles de riesgo integrados . Diseñado tanto para traders nuevos como experimentados, ABS EA es fácil de confi
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (5)
Asesores Expertos
X Fusion AI — Sistema de Trading Híbrido con Adaptación Neural Descuento por tiempo limitado. Solo quedan 7 de 20 — casi agotado. El precio promocional actual es de 149 USD y pronto volverá a 999 USD. Demostración de funcionamiento Rendimiento en cuenta real   Después de la compra, no olvides enviarnos un mensaje privado para recibir los parámetros recomendados, instrucciones, precauciones, consejos de uso y otra información. Muchas gracias por tu apoyo. 1. Descripción General X Fusion AI es u
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
5 (1)
Asesores Expertos
¡El primer algoritmo de arbitraje público del mundo entre oro y Bitcoin! ¡Ofertas abiertas todos los días! Señal en vivo -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Brokers recomendados a lo largo del tiempo como:   IC Markets Pares negociados:   XAUUSD, BTCUSD Símbolo de archivo adjunto:   XAUUSD H1 ¡Asegúrese de verificar que   los pares de divisas negociados se agreguen   a la ventana   Observación del mercado   ! Tipo de cuenta: ECN/Raw Spread Configuración de prefijo: Si su bróker tie
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Asesores Expertos
Golden Synapse EA es un sistema de trading diseñado con precisión que combina una estrategia avanzada con un estricto análisis técnico para ofrecer un rendimiento constante y de bajo riesgo. Diseñado para operar con disciplina, evita los enfoques arriesgados y se centra totalmente en la calidad sobre la cantidad. Cada operación se selecciona cuidadosamente y siempre está protegida por un stop loss. Golden Synapse nunca utiliza sistemas de cuadrícula o martingala. Sólo abre una posición cada vez,
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Asesores Expertos
AxonShift — Sistema Algorítmico con Lógica de Ejecución Adaptativa AxonShift es un algoritmo de trading autónomo diseñado y optimizado específicamente para operar en XAUUSD dentro del marco temporal H1. Su arquitectura se basa en una lógica modular que interpreta el comportamiento del mercado a través de la combinación de dinámicas de corto plazo e impulsos de tendencia intermedia. El sistema evita la sobreexposición reactiva o enfoques de alta frecuencia, centrándose en ciclos de operaciones co
Otros productos de este autor
Gold Scalp Trend
Duy Van Nguy
3 (2)
Asesores Expertos
Gold Scalp Trend – El verdadero cazador de tendencias del oro ¡Hola, traders! Soy Gold Scalp Trend, un asesor experto diseñado exclusivamente para XAUUSD. Mi fortaleza radica en el scalping a corto plazo, aprovechando tanto las tendencias principales claras como los pequeños movimientos del mercado, ofreciendo operaciones rápidas, precisas y altamente efectivas. No persigo un número excesivo de operaciones. En su lugar, selecciono cuidadosamente los escenarios con mayor probabilidad de éxito, pr
Squid X
Duy Van Nguy
5 (3)
Asesores Expertos
SQUID X – Asesor Experto (Expert Advisor) para el trading de oro (XAU/USD) Señal en vivo: Haga clic aquí SQUID X está basado en la acción del precio, herramientas clásicas y un sistema de entrada con reglas definidas. Este EA es totalmente automatizado y adecuado tanto para scalping como para trading intradía. Características principales: Sin Martingala, sin grid → entradas selectivas con stop loss fijo. Cuatro modos de riesgo (de bajo a alto) → se adapta a diferentes estilos de trading. Filtro
Smart Auto TrendLine
Duy Van Nguy
5 (2)
Indicadores
Indicador de Líneas de Tendencia Automáticas Inteligentes traza automáticamente líneas de tendencia de soporte y resistencia en tu gráfico de MetaTrader 5. Identifica niveles de precios clave utilizando dos métodos: Dos Extremos (Tipo 1) o Extremo y Delta (Tipo 2). Las líneas de tendencia se actualizan solo cuando se forma una nueva barra, garantizando un rendimiento óptimo. **Características**   - **Dos Extremos (Tipo 1):** Dibuja líneas de tendencia basadas en dos puntos extremos (máximos/mí
FREE
Breakout Master EA MT5
Duy Van Nguy
5 (3)
Asesores Expertos
Breakout Master EA es un sistema de trading totalmente automatizado, diseñado para identificar configuraciones de ruptura en múltiples marcos de tiempo, incluyendo rangos intradía más pequeños. Ofrece parámetros configurables, lógica de entrada clara y funciones integradas de gestión de riesgos. PRÓXIMO PRECIO 1199 $, queda 1 copia. ¡IMPORTANTE! Después de tu compra, por favor envíame un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración. Desarrollado pens
Trade Panel Pro for Prop Firm Risk Management
Duy Van Nguy
Utilidades
TRADE PANEL PRO - Gestión avanzada de riesgos para empresas de Prop Herramienta de trading profesional diseñada para Prop Traders y traders individuales CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES TRES MODOS INTELIGENTES DE GESTIÓN MONETARIA Modo Normal: Introducción manual tradicional de lotes Modo de % de riesgo: Cálculo automático del lote en función del porcentaje de riesgo de la cuenta Modo de pérdida fija: Cálculo automático del lote en función de la pérdida máxima en USD LÍNEAS DE NEGOCIACIÓN - COLOCACI
FREE
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario