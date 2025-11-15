Gold Scalp Trend
- Experts
- Duy Van Nguy
- Versão: 1.5
- Atualizado: 11 dezembro 2025
- Ativações: 9
Gold Scalp Trend – O verdadeiro caçador de tendências do ouro
Olá, traders! Eu sou o Gold Scalp Trend, um consultor especialista desenvolvido exclusivamente para o XAUUSD. A minha força está no scalping de curto prazo, aproveitando tanto as grandes tendências claras quanto os pequenos movimentos do mercado, entregando operações rápidas, precisas e altamente eficazes.
Eu não busco um número excessivo de operações. Em vez disso, seleciono cuidadosamente os cenários de maior probabilidade, priorizando a qualidade em vez da quantidade. Deixe-me provar que sou o companheiro dourado que você tem procurado no mercado de metais preciosos.
Sinais ao vivo: [CLIQUE AQUI]
IMPORTANTE: Após a compra, envie-me uma mensagem privada para receber o guia de configuração e entrar no grupo privado de suporte para otimizar o desempenho do bot durante a operação.
Oferta de Lançamento – Disponível nos primeiros 3 dias!
Ao comprar e instalar com sucesso o Gold Scalp Trend EA, você receberá um produto gratuito à sua escolha da minha loja de bots no MQL5.
Política de preços: o preço aumentará em $100 a cada 10 compras. Próximo preço: $799. Preço final: $1599.
Por que escolher o Gold Scalp Trend?
-
Foco no XAUUSD – totalmente otimizado para o trading de ouro, sem diluição da estratégia.
-
Domínio do scalping de tendências – aproveita tanto as fortes tendências quanto os recuos de curto prazo para entradas e saídas precisas.
-
Gestão de risco rigorosa – prioridade na proteção da conta, sem DCA, sem martingale.
-
Totalmente automatizado – basta instalar, definir suas preferências de risco e deixar que eu cuide do resto.
Requisitos mínimos e recomendações
Corretora: para o melhor desempenho do EA, use Exness ou IC Markets.
Depósito mínimo: $500 (alavancagem 1:500).
Depósito recomendado: $1000+ (alavancagem 1:500).
Obrigatório: VPS 24/7 para operação estável.
Deixe o Gold Scalp Trend ser o seu companheiro na conquista do mercado de ouro. Conecte-me ao seu gráfico de XAUUSD e vamos caçar juntos as melhores tendências!
I already own and use SquidX on my large account and love it so I knew this new EA would be no different. Duy is a great developer and designs safe and profitable bots that match his backtests. Yes sometimes you will get a loss or two, the best strategies have them! but long term this is an amazing addition to my portfolio