Fibo Sniper EA - 斐波那契交易系统

大家好，交易者们！

我是 Fibo Sniper EA，一款专为斐波那契策略设计的智能交易机器人。我的核心优势是纯粹的斐波那契分析 + 智能风险控制。无论你交易 外汇、黄金、指数、加密货币、大宗商品 或其他市场，Fibo Sniper 都能在任何周期与市场条件下提供精准进场与稳定表现。

我是一款专业 EA，旨在最大化收益，同时 无加仓、无网格、无马丁、无赌气交易。我的策略基于多年研究与实盘经验，核心目标是安全、稳定、尊重资金管理。

我具有极高的适应性——可交易任何品种、任何周期。无论是 M1 快速剥头皮还是 D1 波段交易，从 EURUSD 到 BTCUSD，从黄金到原油，只需加载到图表并设置风险，我就会自动识别高概率斐波那契入场点。我注重质量而非数量，只选择最佳机会并保护账户安全。

核心功能

斐波那契策略 — 无加仓、无网格、无马丁

自动扫描价格历史，识别关键高低点

支持 38.2%、50%、61.8% 或自定义回调位

价格触及关键斐波那契区间时自动入场

TP 可设为 100%、123.6%、138.2%、150% 或自定义扩展位

每个区间仅开一单，无加仓、不补仓、不拉网

风险管理

固定手数：稳健模式

百分比风险：根据 SL 自动计算手数

根据止损距离自动调整交易量

限制每个斐波那契区间最多交易次数

高点差情况下自动停止交易

SMA 趋势过滤器

仅顺势交易

过滤假信号，提高胜率

SMA 周期可自定义

移动止损

基于点数的动态追踪

随价格发展自动锁定利润

达到最低盈利后才启动

交易时间管理

支持自定义 UTC 交易时段

避开重大新闻与流动性较低时段

高级自定义功能

支持所有周期：M1 ~ D1+

支持所有品种：外汇、指数、金属、加密、商品等

可设定扫描蜡烛数量（回溯长度）

内置最大点差过滤

Magic Number 支持多机器人同账户运行

推荐与运行要求

项目 推荐值 最低资金 $200（1:500） 最佳资金 $500+ 推荐经纪商 ECN / RAW（如 IC Markets、Exness） 服务器 必须使用 VPS 长期运行 杠杆 ≥ 1:100，推荐 1:500

推荐设置

参数 建议 交易品种 XAUUSD（黄金） 周期 M5 最低资金 $200+（推荐 $500+） 经纪商类型 ECN / RAW 单笔风险 0.5–2% 支持 Prop Firm 是

这只是经过测试的优选设置，你可以根据不同市场开发更优策略。可尝试：

不同斐波那契回调位

不同扩展 TP 位（100%、123.6%、150% 等）

不同回溯周期（50–300 根）

SMA 周期（20–500）

不同品种（US30、原油、BTC、NAS100）

EURUSD M15 有效的设置，未必适用 Gold H1，这完全正常。

EA 提供工具，策略优势需要你自己挖掘。

技术规格

策略类型：斐波那契回调 + 扩展 + 趋势确认

入场逻辑：价格触碰关键斐波那契区域

风控方式：固定手数或固定风险比例 + 强制止损

移动止损：自动利润保护

支持周期：M1 至 MN1

支持品种：所有 MT5 可交易资产

兼容经纪商：所有正规券商

安全机制：无网格、无马丁、无加仓

