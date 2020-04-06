Fibo Sniper Ea
Fibo Sniper EA - 斐波那契交易系统
大家好，交易者们！
我是 Fibo Sniper EA，一款专为斐波那契策略设计的智能交易机器人。我的核心优势是纯粹的斐波那契分析 + 智能风险控制。无论你交易 外汇、黄金、指数、加密货币、大宗商品 或其他市场，Fibo Sniper 都能在任何周期与市场条件下提供精准进场与稳定表现。
我是一款专业 EA，旨在最大化收益，同时 无加仓、无网格、无马丁、无赌气交易。我的策略基于多年研究与实盘经验，核心目标是安全、稳定、尊重资金管理。
我具有极高的适应性——可交易任何品种、任何周期。无论是 M1 快速剥头皮还是 D1 波段交易，从 EURUSD 到 BTCUSD，从黄金到原油，只需加载到图表并设置风险，我就会自动识别高概率斐波那契入场点。我注重质量而非数量，只选择最佳机会并保护账户安全。
核心功能
斐波那契策略 — 无加仓、无网格、无马丁
-
自动扫描价格历史，识别关键高低点
-
支持 38.2%、50%、61.8% 或自定义回调位
-
价格触及关键斐波那契区间时自动入场
-
TP 可设为 100%、123.6%、138.2%、150% 或自定义扩展位
-
每个区间仅开一单，无加仓、不补仓、不拉网
风险管理
-
固定手数：稳健模式
-
百分比风险：根据 SL 自动计算手数
-
根据止损距离自动调整交易量
-
限制每个斐波那契区间最多交易次数
-
高点差情况下自动停止交易
SMA 趋势过滤器
-
仅顺势交易
-
过滤假信号，提高胜率
-
SMA 周期可自定义
移动止损
-
基于点数的动态追踪
-
随价格发展自动锁定利润
-
达到最低盈利后才启动
交易时间管理
-
支持自定义 UTC 交易时段
-
避开重大新闻与流动性较低时段
高级自定义功能
-
支持所有周期：M1 ~ D1+
-
支持所有品种：外汇、指数、金属、加密、商品等
-
可设定扫描蜡烛数量（回溯长度）
-
内置最大点差过滤
-
Magic Number 支持多机器人同账户运行
推荐与运行要求
|项目
|推荐值
|最低资金
|$200（1:500）
|最佳资金
|$500+
|推荐经纪商
|ECN / RAW（如 IC Markets、Exness）
|服务器
|必须使用 VPS 长期运行
|杠杆
|≥ 1:100，推荐 1:500
推荐设置
|参数
|建议
|交易品种
|XAUUSD（黄金）
|周期
|M5
|最低资金
|$200+（推荐 $500+）
|经纪商类型
|ECN / RAW
|单笔风险
|0.5–2%
|支持 Prop Firm
|是
这只是经过测试的优选设置，你可以根据不同市场开发更优策略。可尝试：
-
不同斐波那契回调位
-
不同扩展 TP 位（100%、123.6%、150% 等）
-
不同回溯周期（50–300 根）
-
SMA 周期（20–500）
-
不同品种（US30、原油、BTC、NAS100）
EURUSD M15 有效的设置，未必适用 Gold H1，这完全正常。
EA 提供工具，策略优势需要你自己挖掘。
技术规格
-
策略类型：斐波那契回调 + 扩展 + 趋势确认
-
入场逻辑：价格触碰关键斐波那契区域
-
风控方式：固定手数或固定风险比例 + 强制止损
-
移动止损：自动利润保护
-
支持周期：M1 至 MN1
-
支持品种：所有 MT5 可交易资产
-
兼容经纪商：所有正规券商
-
安全机制：无网格、无马丁、无加仓
