Fibo Sniper EA - Fibonacci Ticaret Sistemi
Merhaba traderlar!
Ben Fibo Sniper EA, gelişmiş Fibonacci stratejisine dayalı profesyonel bir otomatik işlem sistemiyim.
Temel gücüm, saf Fibonacci analizi + akıllı risk yönetimi ile Forex, Altın, Endeksler, Kripto ve Emtia gibi tüm piyasalarda ve tüm zaman dilimlerinde hassas işlem girişleri sağlamaktır.
Sermayeyi korumaya odaklanmış bir şekilde tasarlandım:
DCA yok, Grid yok, Martingale yok, intikam amaçlı duygusal işlem yok.
Yıllarca Fibonacci odaklı piyasa analizi üzerine geliştirilen algoritmam güvenli ve istikrarlı işlem yapmayı amaçlar.
M1'den D1'e kadar tüm zaman dilimlerinde, EURUSD'den Bitcoin’e, Altın’dan Petro l’e kadar tüm enstrümanlarda çalışırım.
Grafiğe ekleyin, riskinizi ayarlayın ve ben piyasadaki yüksek olasılıklı Fibonacci bölgelerini otomatik olarak tespit edeyim.
Ben fazla işlem değil, doğru işlem yaparım.
Temel Özellikler
Fibonacci Stratejisi — DCA Yok, Grid Yok, Martingale Yok
-
Fiyat geçmişini tarar ve ana salınım noktalarını algılar
-
38.2%, 50%, 61.8% veya özel seviyeler seçilebilir
-
Fiyat kritik Fibonacci seviyesine dokunduğunda işlem açar
-
Kar al seviyeleri: 100%, 123.6%, 138.2%, 150% veya özel
-
Her seviyede yalnızca tek işlem — ortalama düşürme yok
Risk Yönetimi
-
Sabit lot veya yüzdeye göre otomatik lot hesaplama
-
SL mesafesi ve bakiye hacmine göre lot optimizasyonu
-
Her Fibonacci seviyesine maksimum işlem limiti
-
Spread yüksek olduğunda işlem açmaz
SMA Trend Filtresi
-
Ana trend yönüne uygun işlemler açar
-
Yanlış sinyalleri filtreler, kazanma oranını artırır
-
SMA periyodu tamamen özelleştirilebilir
Trailing Stop
-
Puan tabanlı otomatik kar kilitleme
-
Fiyat lehimize hareket ettiğinde etkinleşir
-
Minimum kar eşiğinden sonra aktif olur
Zaman Yönetimi
-
İşlem saatleri UTC’ye göre ayarlanabilir
-
Düşük likidite dönemleri ve haber zamanlarından kaçınır
Esnek Ayarlar
-
Tüm zaman dilimleri desteklenir (M1–D1+)
-
Tüm enstrümanlar desteklenir: Forex, Endeks, Kripto, Metal, Emtia
-
Analiz edilen mum sayısı ayarlanabilir
-
Maksimum spread filtresi
-
Magic Number ile aynı hesapta birden fazla EA kullanımı
Gereksinimler ve Öneriler
|Parametre
|Öneri
|Minimum Bakiye
|$200 (1:500)
|Önerilen Bakiye
|$500+
|Broker Türü
|ECN / RAW Spread (IC Markets, Exness vb.)
|VPS
|24/7 çalışma için gerekli
|Kaldıraç
|Minimum 1:100 — ideal 1:500
Önerilen Ayarlar
|Parametre
|Ayar
|Enstrüman
|XAUUSD (Altın)
|Zaman Dilimi
|M5
|Önerilen Bakiye
|$500+
|Broker Türü
|ECN / RAW
|Risk
|%0.5–2
|Prop Firm
|Uyumlu
Bu ayarlar testlerde güçlü sonuçlar verdi, ancak her piyasada aynı sonuç garanti değildir.
Daha iyi sonuçlar için şu kombinasyonları test edebilirsiniz:
-
Fibonacci seviyeleri (38.2%, 50%, özel)
-
TP seviyeleri (100%, 123.6%, 150%)
-
Analiz aralığı (50–300 mum)
-
SMA periyodu (20–500)
-
Diğer enstrümanlar: US30, NAS100, BTC, Petrol vb.
EURUSD M15’te çalışan ayar, Altın H1’de aynı sonucu vermeyebilir — bu tamamen normaldir.
Bu EA size araçları sağlar, avantajı siz yaratırsınız.
Teknik Özellikler
-
Strateji tipi: Fibonacci geri çekilme + uzatma + trend doğrulama
-
Giriş yöntemi: fiyat Fibonacci bölgesine ulaştığında
-
Risk: SL zorunlu, sabit lot veya yüzde otomatik
-
Otomatik trailing stop
-
Timeframe: M1–MN1
-
Piyasalar: tüm MT5 enstrümanları
-
Broker uyumluluğu: geniş destek
-
Güvenlik: Martingale yok, Grid yok, DCA yok
Fibo Sniper EA ile Hassas İşleme Başla
EA’yı grafiğe ekleyin, riskinizi belirleyin ve Fibonacci yapısına dayalı yüksek olasılıklı işlemleri otomatik olarak alın.
Tehlikeli sistemler olmadan disiplinli, yapısal strateji.