Fibo Sniper EA - Fibonacci Ticaret Sistemi

Merhaba traderlar!

Ben Fibo Sniper EA, gelişmiş Fibonacci stratejisine dayalı profesyonel bir otomatik işlem sistemiyim.

Temel gücüm, saf Fibonacci analizi + akıllı risk yönetimi ile Forex, Altın, Endeksler, Kripto ve Emtia gibi tüm piyasalarda ve tüm zaman dilimlerinde hassas işlem girişleri sağlamaktır.

Sermayeyi korumaya odaklanmış bir şekilde tasarlandım:

DCA yok, Grid yok, Martingale yok, intikam amaçlı duygusal işlem yok.

Yıllarca Fibonacci odaklı piyasa analizi üzerine geliştirilen algoritmam güvenli ve istikrarlı işlem yapmayı amaçlar.

M1'den D1'e kadar tüm zaman dilimlerinde, EURUSD'den Bitcoin’e, Altın’dan Petro l’e kadar tüm enstrümanlarda çalışırım.

Grafiğe ekleyin, riskinizi ayarlayın ve ben piyasadaki yüksek olasılıklı Fibonacci bölgelerini otomatik olarak tespit edeyim.

Ben fazla işlem değil, doğru işlem yaparım.

Temel Özellikler

Fibonacci Stratejisi — DCA Yok, Grid Yok, Martingale Yok

Fiyat geçmişini tarar ve ana salınım noktalarını algılar

38.2%, 50%, 61.8% veya özel seviyeler seçilebilir

Fiyat kritik Fibonacci seviyesine dokunduğunda işlem açar

Kar al seviyeleri: 100%, 123.6%, 138.2%, 150% veya özel

Her seviyede yalnızca tek işlem — ortalama düşürme yok

Risk Yönetimi

Sabit lot veya yüzdeye göre otomatik lot hesaplama

SL mesafesi ve bakiye hacmine göre lot optimizasyonu

Her Fibonacci seviyesine maksimum işlem limiti

Spread yüksek olduğunda işlem açmaz

SMA Trend Filtresi

Ana trend yönüne uygun işlemler açar

Yanlış sinyalleri filtreler, kazanma oranını artırır

SMA periyodu tamamen özelleştirilebilir

Trailing Stop

Puan tabanlı otomatik kar kilitleme

Fiyat lehimize hareket ettiğinde etkinleşir

Minimum kar eşiğinden sonra aktif olur

Zaman Yönetimi

İşlem saatleri UTC’ye göre ayarlanabilir

Düşük likidite dönemleri ve haber zamanlarından kaçınır

Esnek Ayarlar

Tüm zaman dilimleri desteklenir (M1–D1+)

Tüm enstrümanlar desteklenir: Forex, Endeks, Kripto, Metal, Emtia

Analiz edilen mum sayısı ayarlanabilir

Maksimum spread filtresi

Magic Number ile aynı hesapta birden fazla EA kullanımı

Gereksinimler ve Öneriler

Parametre Öneri Minimum Bakiye $200 (1:500) Önerilen Bakiye $500+ Broker Türü ECN / RAW Spread (IC Markets, Exness vb.) VPS 24/7 çalışma için gerekli Kaldıraç Minimum 1:100 — ideal 1:500

Önerilen Ayarlar

Parametre Ayar Enstrüman XAUUSD (Altın) Zaman Dilimi M5 Önerilen Bakiye $500+ Broker Türü ECN / RAW Risk %0.5–2 Prop Firm Uyumlu

Bu ayarlar testlerde güçlü sonuçlar verdi, ancak her piyasada aynı sonuç garanti değildir.

Daha iyi sonuçlar için şu kombinasyonları test edebilirsiniz:

Fibonacci seviyeleri (38.2%, 50%, özel)

TP seviyeleri (100%, 123.6%, 150%)

Analiz aralığı (50–300 mum)

SMA periyodu (20–500)

Diğer enstrümanlar: US30, NAS100, BTC, Petrol vb.

EURUSD M15’te çalışan ayar, Altın H1’de aynı sonucu vermeyebilir — bu tamamen normaldir.

Bu EA size araçları sağlar, avantajı siz yaratırsınız.

Teknik Özellikler

Strateji tipi: Fibonacci geri çekilme + uzatma + trend doğrulama

Giriş yöntemi: fiyat Fibonacci bölgesine ulaştığında

Risk: SL zorunlu, sabit lot veya yüzde otomatik

Otomatik trailing stop

Timeframe: M1–MN1

Piyasalar: tüm MT5 enstrümanları

Broker uyumluluğu: geniş destek

Güvenlik: Martingale yok, Grid yok, DCA yok

Fibo Sniper EA ile Hassas İşleme Başla

EA’yı grafiğe ekleyin, riskinizi belirleyin ve Fibonacci yapısına dayalı yüksek olasılıklı işlemleri otomatik olarak alın.

Tehlikeli sistemler olmadan disiplinli, yapısal strateji.