Fibo Sniper Ea

Fibo Sniper EA - Fibonacci Ticaret Sistemi

Merhaba traderlar!
Ben Fibo Sniper EA, gelişmiş Fibonacci stratejisine dayalı profesyonel bir otomatik işlem sistemiyim.
Temel gücüm, saf Fibonacci analizi + akıllı risk yönetimi ile Forex, Altın, Endeksler, Kripto ve Emtia gibi tüm piyasalarda ve tüm zaman dilimlerinde hassas işlem girişleri sağlamaktır.

Şimdi en düşük fiyatla satın alın — yakında fiyat artışı olacak.

Sermayeyi korumaya odaklanmış bir şekilde tasarlandım:
DCA yok, Grid yok, Martingale yok, intikam amaçlı duygusal işlem yok.

Yıllarca Fibonacci odaklı piyasa analizi üzerine geliştirilen algoritmam güvenli ve istikrarlı işlem yapmayı amaçlar.

M1'den D1'e kadar tüm zaman dilimlerinde, EURUSD'den Bitcoin’e, Altın’dan Petro l’e kadar tüm enstrümanlarda çalışırım.
Grafiğe ekleyin, riskinizi ayarlayın ve ben piyasadaki yüksek olasılıklı Fibonacci bölgelerini otomatik olarak tespit edeyim.

Ben fazla işlem değil, doğru işlem yaparım.

Temel Özellikler

Fibonacci Stratejisi — DCA Yok, Grid Yok, Martingale Yok

  • Fiyat geçmişini tarar ve ana salınım noktalarını algılar

  • 38.2%, 50%, 61.8% veya özel seviyeler seçilebilir

  • Fiyat kritik Fibonacci seviyesine dokunduğunda işlem açar

  • Kar al seviyeleri: 100%, 123.6%, 138.2%, 150% veya özel

  • Her seviyede yalnızca tek işlem — ortalama düşürme yok

Risk Yönetimi

  • Sabit lot veya yüzdeye göre otomatik lot hesaplama

  • SL mesafesi ve bakiye hacmine göre lot optimizasyonu

  • Her Fibonacci seviyesine maksimum işlem limiti

  • Spread yüksek olduğunda işlem açmaz

SMA Trend Filtresi

  • Ana trend yönüne uygun işlemler açar

  • Yanlış sinyalleri filtreler, kazanma oranını artırır

  • SMA periyodu tamamen özelleştirilebilir

Trailing Stop

  • Puan tabanlı otomatik kar kilitleme

  • Fiyat lehimize hareket ettiğinde etkinleşir

  • Minimum kar eşiğinden sonra aktif olur

Zaman Yönetimi

  • İşlem saatleri UTC’ye göre ayarlanabilir

  • Düşük likidite dönemleri ve haber zamanlarından kaçınır

Esnek Ayarlar

  • Tüm zaman dilimleri desteklenir (M1–D1+)

  • Tüm enstrümanlar desteklenir: Forex, Endeks, Kripto, Metal, Emtia

  • Analiz edilen mum sayısı ayarlanabilir

  • Maksimum spread filtresi

  • Magic Number ile aynı hesapta birden fazla EA kullanımı

Gereksinimler ve Öneriler

Parametre Öneri
Minimum Bakiye $200 (1:500)
Önerilen Bakiye $500+
Broker Türü ECN / RAW Spread (IC Markets, Exness vb.)
VPS 24/7 çalışma için gerekli
Kaldıraç Minimum 1:100 — ideal 1:500

Önerilen Ayarlar

Parametre Ayar
Enstrüman XAUUSD (Altın)
Zaman Dilimi M5
Önerilen Bakiye $500+
Broker Türü ECN / RAW
Risk %0.5–2
Prop Firm Uyumlu

Bu ayarlar testlerde güçlü sonuçlar verdi, ancak her piyasada aynı sonuç garanti değildir.
Daha iyi sonuçlar için şu kombinasyonları test edebilirsiniz:

  • Fibonacci seviyeleri (38.2%, 50%, özel)

  • TP seviyeleri (100%, 123.6%, 150%)

  • Analiz aralığı (50–300 mum)

  • SMA periyodu (20–500)

  • Diğer enstrümanlar: US30, NAS100, BTC, Petrol vb.

EURUSD M15’te çalışan ayar, Altın H1’de aynı sonucu vermeyebilir — bu tamamen normaldir.
Bu EA size araçları sağlar, avantajı siz yaratırsınız.

Teknik Özellikler

  • Strateji tipi: Fibonacci geri çekilme + uzatma + trend doğrulama

  • Giriş yöntemi: fiyat Fibonacci bölgesine ulaştığında

  • Risk: SL zorunlu, sabit lot veya yüzde otomatik

  • Otomatik trailing stop

  • Timeframe: M1–MN1

  • Piyasalar: tüm MT5 enstrümanları

  • Broker uyumluluğu: geniş destek

  • Güvenlik: Martingale yok, Grid yok, DCA yok

Fibo Sniper EA ile Hassas İşleme Başla

EA’yı grafiğe ekleyin, riskinizi belirleyin ve Fibonacci yapısına dayalı yüksek olasılıklı işlemleri otomatik olarak alın.

Tehlikeli sistemler olmadan disiplinli, yapısal strateji.


Yazarın diğer ürünleri
Squid X
Duy Van Nguy
5 (3)
Uzman Danışmanlar
SQUID X – Altın (XAU/USD) Ticareti için Uzman Danışman (Expert Advisor) Canlı Sinyal: Buraya tıklayın SQUID X, fiyat hareketi, klasik araçlar ve kurallara dayalı giriş zamanlaması üzerine inşa edilmiştir. Bu EA tamamen otomatiktir ve hem scalping hem de gün içi işlem için uygundur. Temel Özellikler: Martingale yok, grid yok → sabit stop loss ile seçici girişler. Low Risk’ten High Risk’e kadar 4 risk modu → farklı ticaret stillerine uyarlanabilir. Zamanlama filtresi → yalnızca altın piyasası be
Smart Auto TrendLine
Duy Van Nguy
5 (1)
Göstergeler
Akıllı Otomatik Trend Çizgisi Göstergesi, MetaTrader 5 grafiğinizde otomatik olarak destek ve direnç trend çizgilerini çizer. İki yöntem kullanarak önemli fiyat seviyelerini belirler: İki Ekstrem (Tip 1) veya Ekstrem ve Delta (Tip 2). Trend çizgileri yalnızca yeni bir çubuk oluştuğunda güncellenir, böylece optimum performans sağlanır. **Özellikler**   **İki Ekstremum (Tip 1):** Kullanıcı tanımlı çubuk aralıkları içinde belirlenen iki ekstremum noktasına (yüksekler/düşükler) dayalı olarak trend
FREE
Trade Panel Pro for Prop Firm Risk Management
Duy Van Nguy
Yardımcı programlar
TRADE PANEL PRO - Advanced Risk Management for Prop Firms Professional trading tool designed for Prop Traders and individual traders KEY FEATURES THREE INTELLIGENT MONEY MANAGEMENT MODES Normal Mode: Traditional manual lot input Risk % Mode: Auto-calculate lot based on account risk percentage Fixed Loss Mode: Auto-calculate lot based on maximum USD loss TRADING LINES - VISUAL ORDER PLACEMENT Draw Entry, TP, SL directly on chart with drag & drop Auto-detect order types: BUY STOP, SELL STOP, BUY
Squid X MT4
Duy Van Nguy
Uzman Danışmanlar
Squid X – XAUUSD için Hassas Scalper Canlı Sinyal: Buraya tıklayın MT5 Sürümü: Buradan edinin Özel Lansman Teklifi: MT4 sürümünün yayınlanmasından sonraki ilk 3 gün boyunca Squid X, indirimli fiyat olan 399 $’dan satışta olacak, ardından MT5 sürümüyle aynı olan normal fiyatı 777 $’a geri dönecektir. Merhaba traderlar! Ben Squid X, özellikle altın (XAU/USD) işlemleri için tasarlanmış tamamen otomatik bir uzman danışmanım (EA). Temelim, saf fiyat hareketi, zamanla test edilmiş teknik prensipler v
XAU OneShot EA MT5
Duy Van Nguy
Uzman Danışmanlar
XAU Oneshot EA, XAUUSD (Altın) için tasarlanmış, yüksek olasılıklı tek pozisyonlu işlemlere odaklanan otomatik bir Uzman Danışmandır (Expert Advisor). EA, her gün yalnızca 2-3 dikkatle seçilmiş işlemi, en uygun piyasa koşullarında gerçekleştirir ve çoklu pozisyonlar veya martingale gibi riskli stratejilerden kaçınır. SONRAKİ fiyat: 799 $, yalnızca 1 kopya kaldı. ÖNEMLİ! Satın aldıktan sonra kurulum kılavuzu ve yapılandırma talimatlarını almak için lütfen bana özel mesaj gönderin. Neden XAU Onesh
Breakout Master EA MT5
Duy Van Nguy
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Breakout Master EA, daha küçük iç gün aralıkları da dahil olmak üzere birden fazla zaman diliminde breakout (kırılma) formasyonlarını tespit etmek için tasarlanmış, tamamen otomatik bir işlem sistemidir. Ayarlanabilir parametreler, net giriş mantığı ve entegre risk yönetimi özellikleri sunar. SONRAKİ FİYAT: 1199 $, sadece 1 kopya kaldı. ÖNEMLİ!! Satın aldıktan sonra, lütfen kurulum kılavuzu ve ayar talimatlarını almak için bana özel mesaj gönderin. XAUUSD (Altın) için özel olarak geliştirilmiş o
Gold Scalp Trend
Duy Van Nguy
Uzman Danışmanlar
Gold Scalp Trend – Gerçek Altın Trend Avcısı Merhaba traderlar! Ben Gold Scalp Trend, yalnızca XAUUSD için özel olarak tasarlanmış bir uzman danışmanım. Gücüm, kısa vadeli scalping stratejisinde yatıyor; hem belirgin ana trendleri hem de küçük piyasa dalgalanmalarını değerlendirerek hızlı, hassas ve son derece etkili işlemler sunuyorum. Aşırı sayıda işleme girmem. Bunun yerine, en yüksek olasılığa sahip fırsatları dikkatle seçerim ve nicelikten çok niteliğe odaklanırım. Kıymetli metaller piyasas
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt