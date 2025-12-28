CalendárioSeções

Espanha - Variação no Desemprego (Spain Unemployment Change)

País:
Espanha
EUR, Euro
Fonte:
Ministério do Trabalho, Migração e Proteção Social (Ministry of Labour, Migrations & Social Security)
Setor:
Trabalho
Moderada -18.805 mil -14.325 mil
22.101 mil
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
A Variação no Desemprego (Unemployment Change) é a mudança no número total de desempregados em comparação com o mês anterior.

O levantamento da população sadia, introduzido em 1964, é utilizado como ferramenta de pesquisa, no entanto, a metodologia utilizada hoje foi desenvolvida em 2005. O estudo é realizado trimestral e continuamente, tem como objetivo obter informações sobre a força de trabalho, com base em pesquisas realizadas como famílias na Espanha. A amostra inicial trimestral inclui 65 000 famílias, que são aproximadamente 160 000 pessoas. O levantamento da população em idade ativa fornece dados sobre as principais categorias da população de acordo com o mercado de trabalho (população empregada, desempregada, ativa e inativa), definindo categorias especificadas. O período de divulgação das informações é trimestral.

O questionário considera o país como um todo (famílias que vivem em domicílios na Espanha), e não exclusivamente cidadãos espanhóis, já que é impossível obter informações sobre a população que trabalha na Espanha, mas, que vive fora de suas fronteiras. Assim, as perguntas são destinadas à população que vive no país, bem como a cidadãos estrangeiros (civis e militares) estabelecidos na Espanha por um ano ou mais.

Este indicador é um dos principais termômetros da economia espanhola. Se o seu valor for superior ao anterior, isso significa uma expansão do mercado de trabalho. As leituras acima do esperado são consideradas negativas para o euro, enquanto valores abaixo do esperado são considerados positivos.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Espanha - Variação no Desemprego (Spain Unemployment Change)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
-18.805 mil
-14.325 mil
22.101 mil
out. 2025
22.101 mil
18.166 mil
-4.846 mil
set. 2025
-4.846 mil
-7.316 mil
21.905 mil
ago. 2025
21.905 mil
30.141 mil
-1.357 mil
jul. 2025
-1.357 mil
-2.500 mil
-48.920 mil
jun. 2025
-48.920 mil
-55.498 mil
-57.835 mil
mai. 2025
-57.835 mil
-46.780 mil
-67.420 mil
abr. 2025
-67.420 mil
-30.157 mil
-13.311 mil
mar. 2025
-13.311 mil
-21.287 mil
-5.994 mil
fev. 2025
-5.994 mil
13.780 mil
38.725 mil
jan. 2025
38.725 mil
4.691 mil
-25.300 mil
dez. 2024
-25.300 mil
-36.429 mil
-16.036 mil
nov. 2024
-16.036 mil
-4.558 mil
26.769 mil
out. 2024
26.769 mil
24.493 mil
3.164 mil
set. 2024
3.164 mil
-0.185 mil
21.884 mil
ago. 2024
21.884 mil
27.843 mil
-10.830 mil
jul. 2024
-10.830 mil
6.245 mil
-46.783 mil
jun. 2024
-46.783 mil
-37.853 mil
-58.650 mil
mai. 2024
-58.650 mil
-17.546 mil
-60.503 mil
abr. 2024
-60.503 mil
-33.400 mil
mar. 2024
-33.400 mil
-7.500 mil
fev. 2024
-7.500 mil
60.400 mil
jan. 2024
60.400 mil
-27.400 mil
dez. 2023
-27.400 mil
-24.573 mil
nov. 2023
-24.573 mil
28.288 mil
36.936 mil
out. 2023
36.936 mil
22.218 mil
19.768 mil
set. 2023
19.768 mil
6.887 mil
24.826 mil
ago. 2023
24.826 mil
-30.519 mil
-10.968 mil
jul. 2023
-10.968 mil
0.203 mil
-50.268 mil
jun. 2023
-50.268 mil
-61.561 mil
-49.260 mil
mai. 2023
-49.260 mil
-61.638 mil
-73.900 mil
abr. 2023
-73.900 mil
-23.056 mil
-48.755 mil
mar. 2023
-48.755 mil
-0.150 mil
2.618 mil
fev. 2023
2.618 mil
-0.090 mil
70.744 mil
jan. 2023
70.744 mil
-44.035 mil
-43.727 mil
dez. 2022
-43.727 mil
-30.191 mil
-33.512 mil
nov. 2022
-33.512 mil
-21.282 mil
-27.027 mil
out. 2022
-27.027 mil
43.852 mil
17.679 mil
set. 2022
17.679 mil
-19.537 mil
40.428 mil
ago. 2022
40.428 mil
-19.537 mil
3.230 mil
jul. 2022
3.230 mil
-70.876 mil
-42.409 mil
jun. 2022
-42.409 mil
-95.185 mil
-99.512 mil
mai. 2022
-99.512 mil
9.505 mil
-86.260 mil
abr. 2022
-86.260 mil
18.185 mil
-2.921 mil
mar. 2022
-2.921 mil
12.988 mil
-11.394 mil
fev. 2022
-11.394 mil
-6.300 mil
17.173 mil
jan. 2022
17.173 mil
-49.425 mil
-76.782 mil
dez. 2021
-76.782 mil
76.507 mil
-74.381 mil
nov. 2021
-74.381 mil
74.325 mil
-0.734 mil
out. 2021
-0.734 mil
37.664 mil
-76.113 mil
