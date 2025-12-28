A Variação no Desemprego (Unemployment Change) é a mudança no número total de desempregados em comparação com o mês anterior.

O levantamento da população sadia, introduzido em 1964, é utilizado como ferramenta de pesquisa, no entanto, a metodologia utilizada hoje foi desenvolvida em 2005. O estudo é realizado trimestral e continuamente, tem como objetivo obter informações sobre a força de trabalho, com base em pesquisas realizadas como famílias na Espanha. A amostra inicial trimestral inclui 65 000 famílias, que são aproximadamente 160 000 pessoas. O levantamento da população em idade ativa fornece dados sobre as principais categorias da população de acordo com o mercado de trabalho (população empregada, desempregada, ativa e inativa), definindo categorias especificadas. O período de divulgação das informações é trimestral.

O questionário considera o país como um todo (famílias que vivem em domicílios na Espanha), e não exclusivamente cidadãos espanhóis, já que é impossível obter informações sobre a população que trabalha na Espanha, mas, que vive fora de suas fronteiras. Assim, as perguntas são destinadas à população que vive no país, bem como a cidadãos estrangeiros (civis e militares) estabelecidos na Espanha por um ano ou mais.

Este indicador é um dos principais termômetros da economia espanhola. Se o seu valor for superior ao anterior, isso significa uma expansão do mercado de trabalho. As leituras acima do esperado são consideradas negativas para o euro, enquanto valores abaixo do esperado são considerados positivos.

