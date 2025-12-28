Calendário Econômico
Espanha - Variação no Desemprego (Spain Unemployment Change)
|Moderada
|-18.805 mil
|-14.325 mil
|
22.101 mil
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
A Variação no Desemprego (Unemployment Change) é a mudança no número total de desempregados em comparação com o mês anterior.
O levantamento da população sadia, introduzido em 1964, é utilizado como ferramenta de pesquisa, no entanto, a metodologia utilizada hoje foi desenvolvida em 2005. O estudo é realizado trimestral e continuamente, tem como objetivo obter informações sobre a força de trabalho, com base em pesquisas realizadas como famílias na Espanha. A amostra inicial trimestral inclui 65 000 famílias, que são aproximadamente 160 000 pessoas. O levantamento da população em idade ativa fornece dados sobre as principais categorias da população de acordo com o mercado de trabalho (população empregada, desempregada, ativa e inativa), definindo categorias especificadas. O período de divulgação das informações é trimestral.
O questionário considera o país como um todo (famílias que vivem em domicílios na Espanha), e não exclusivamente cidadãos espanhóis, já que é impossível obter informações sobre a população que trabalha na Espanha, mas, que vive fora de suas fronteiras. Assim, as perguntas são destinadas à população que vive no país, bem como a cidadãos estrangeiros (civis e militares) estabelecidos na Espanha por um ano ou mais.
Este indicador é um dos principais termômetros da economia espanhola. Se o seu valor for superior ao anterior, isso significa uma expansão do mercado de trabalho. As leituras acima do esperado são consideradas negativas para o euro, enquanto valores abaixo do esperado são considerados positivos.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Espanha - Variação no Desemprego (Spain Unemployment Change)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
