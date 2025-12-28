CalendárioSeções

Espanha - Produção Industrial (Anual) (Spain Industrial Production y/y)

País:
Espanha
EUR, Euro
Fonte:
Instituto Nacional de Estatísticas (National Institute of Statistics)
Setor:
Negócio
Baixa 1.2% 1.2% 1.7%
1.7%
Última divulgação Importância Atual Projeção Prévio
Prévio
A Produção Industrial para a Espanha - Anual - (Spain Industrial Production y/y) reflete a variação da produção total do sector (excluindo a construção) no mês de referência em comparação com o mesmo mês do ano anterior. Este é um índice quantitativo que reflete mudanças na quantidade e qualidade da produção industrial em relação ao período anterior. É calculado em relação ao período base, ao qual é atribuído o valor de 100 (2015).

Além disso, sua principal tarefa é exibir a dinâmica do valor agregado bruto, dependendo dos fatores do setor industrial. A produção física da indústria é calculada como uma estimativa desta variável. Para fazer isso, é usado o índice de Lapeyres agregado. Isso permite identificar o ciclo econômico, que é muito útil no momento de rastrear várias grandes quantidades, entre as quais estão o desenvolvimento do setor industrial e a atividade econômica em geral.

O índice de produção industrial depende fortemente da sazonalidade, isto é especialmente perceptível no verão, quando a produção industrial experimenta um declínio devido às férias dos empregados, particularmente em agosto. Por essa razão, o índice de produção industrial é calculado com ajuste do calendário de feriados e dias úteis, sem levar em conta a sazonalidade, compensando, assim, os desvios inferiores a 1 ano.

A metodologia utilizada para compilar o índice é harmonizada nos países da União Europeia, o que o torna completamente comparável. Na Espanha, desde 1975, essas medições são de responsabilidade do Instituto Nacional de Estatística a nível estadual e, desde 2002, a nível de regiões autônomas.

Atualmente, o Índice de Produção Industrial é divulgado em conformidade com ajuste de sazonalidade e e com o calendário base de 2015. As informações para a elaboração do calendário são coletadas através de uma pesquisa realizada com 11 500 empresas industriais, acerca da cesta básica característica de todo o setor manufatureiro, com exceção da construção civil. As estatísticas básicas usadas para calcular os pesos de várias indústrias e também regiões autónomas são um questionário, também compilado pelo Instituto Nacional de Estatística. O crescimento da produção industrial pode ter um impacto positivo nas cotações do euro.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Espanha - Produção Industrial (Anual) (Spain Industrial Production y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
out. 2025
1.2%
1.2%
1.7%
set. 2025
1.7%
0.1%
3.4%
ago. 2025
3.4%
0.2%
2.5%
jul. 2025
2.5%
0.0%
2.3%
jun. 2025
2.3%
0.0%
1.7%
mai. 2025
1.7%
0.1%
0.6%
abr. 2025
0.6%
0.0%
1.0%
mar. 2025
1.0%
0.0%
-1.9%
fev. 2025
-1.9%
0.0%
-1.0%
jan. 2025
-1.0%
0.0%
2.1%
dez. 2024
2.1%
0.1%
-0.4%
nov. 2024
-0.4%
1.1%
1.9%
out. 2024
1.9%
0.1%
0.6%
set. 2024
0.6%
0.1%
-0.1%
ago. 2024
-0.1%
0.3%
-0.4%
jul. 2024
-0.4%
1.1%
0.6%
jun. 2024
0.6%
0.6%
0.4%
mai. 2024
0.4%
0.1%
0.8%
abr. 2024
0.8%
0.7%
-1.2%
mar. 2024
-1.2%
-1.1%
1.5%
fev. 2024
1.5%
-0.6%
jan. 2024
-0.6%
-2.1%
-0.2%
dez. 2023
-0.2%
0.8%
nov. 2023
0.8%
-1.5%
out. 2023
-1.5%
-2.4%
-1.4%
set. 2023
-1.4%
-2.6%
-3.4%
ago. 2023
-3.4%
-2.4%
-1.8%
jul. 2023
-1.8%
-1.6%
-3.0%
jun. 2023
-3.0%
-0.5%
-0.1%
mai. 2023
-0.1%
1.8%
-0.9%
abr. 2023
-0.9%
2.1%
4.5%
mar. 2023
4.5%
-0.4%
-0.4%
fev. 2023
-0.4%
0.1%
-0.4%
jan. 2023
-0.4%
-0.3%
0.6%
dez. 2022
0.6%
0.7%
-1.1%
nov. 2022
-1.1%
3.1%
2.5%
out. 2022
2.5%
4.6%
3.6%
set. 2022
3.6%
5.4%
5.5%
ago. 2022
5.5%
5.4%
5.3%
jul. 2022
5.3%
5.4%
7.0%
jun. 2022
7.0%
3.1%
3.8%
mai. 2022
3.8%
1.3%
2.4%
abr. 2022
2.4%
-23.5%
0.1%
mar. 2022
0.1%
-20.3%
3.0%
fev. 2022
3.0%
20.6%
1.7%
jan. 2022
1.7%
4.5%
1.3%
dez. 2021
1.3%
-4.1%
4.8%
nov. 2021
4.8%
-12.1%
-0.9%
out. 2021
-0.9%
-12.0%
1.2%
set. 2021
1.2%
22.3%
1.8%
1234
