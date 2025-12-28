A Produção Industrial para a Espanha - Anual - (Spain Industrial Production y/y) reflete a variação da produção total do sector (excluindo a construção) no mês de referência em comparação com o mesmo mês do ano anterior. Este é um índice quantitativo que reflete mudanças na quantidade e qualidade da produção industrial em relação ao período anterior. É calculado em relação ao período base, ao qual é atribuído o valor de 100 (2015).

Além disso, sua principal tarefa é exibir a dinâmica do valor agregado bruto, dependendo dos fatores do setor industrial. A produção física da indústria é calculada como uma estimativa desta variável. Para fazer isso, é usado o índice de Lapeyres agregado. Isso permite identificar o ciclo econômico, que é muito útil no momento de rastrear várias grandes quantidades, entre as quais estão o desenvolvimento do setor industrial e a atividade econômica em geral.

O índice de produção industrial depende fortemente da sazonalidade, isto é especialmente perceptível no verão, quando a produção industrial experimenta um declínio devido às férias dos empregados, particularmente em agosto. Por essa razão, o índice de produção industrial é calculado com ajuste do calendário de feriados e dias úteis, sem levar em conta a sazonalidade, compensando, assim, os desvios inferiores a 1 ano.

A metodologia utilizada para compilar o índice é harmonizada nos países da União Europeia, o que o torna completamente comparável. Na Espanha, desde 1975, essas medições são de responsabilidade do Instituto Nacional de Estatística a nível estadual e, desde 2002, a nível de regiões autônomas.

Atualmente, o Índice de Produção Industrial é divulgado em conformidade com ajuste de sazonalidade e e com o calendário base de 2015. As informações para a elaboração do calendário são coletadas através de uma pesquisa realizada com 11 500 empresas industriais, acerca da cesta básica característica de todo o setor manufatureiro, com exceção da construção civil. As estatísticas básicas usadas para calcular os pesos de várias indústrias e também regiões autónomas são um questionário, também compilado pelo Instituto Nacional de Estatística. O crescimento da produção industrial pode ter um impacto positivo nas cotações do euro.

