Calendário Econômico
Espanha - Produção Industrial (Anual) (Spain Industrial Production y/y)
|Baixa
|1.2%
|1.2%
|
1.7%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
A Produção Industrial para a Espanha - Anual - (Spain Industrial Production y/y) reflete a variação da produção total do sector (excluindo a construção) no mês de referência em comparação com o mesmo mês do ano anterior. Este é um índice quantitativo que reflete mudanças na quantidade e qualidade da produção industrial em relação ao período anterior. É calculado em relação ao período base, ao qual é atribuído o valor de 100 (2015).
Além disso, sua principal tarefa é exibir a dinâmica do valor agregado bruto, dependendo dos fatores do setor industrial. A produção física da indústria é calculada como uma estimativa desta variável. Para fazer isso, é usado o índice de Lapeyres agregado. Isso permite identificar o ciclo econômico, que é muito útil no momento de rastrear várias grandes quantidades, entre as quais estão o desenvolvimento do setor industrial e a atividade econômica em geral.
O índice de produção industrial depende fortemente da sazonalidade, isto é especialmente perceptível no verão, quando a produção industrial experimenta um declínio devido às férias dos empregados, particularmente em agosto. Por essa razão, o índice de produção industrial é calculado com ajuste do calendário de feriados e dias úteis, sem levar em conta a sazonalidade, compensando, assim, os desvios inferiores a 1 ano.
A metodologia utilizada para compilar o índice é harmonizada nos países da União Europeia, o que o torna completamente comparável. Na Espanha, desde 1975, essas medições são de responsabilidade do Instituto Nacional de Estatística a nível estadual e, desde 2002, a nível de regiões autônomas.
Atualmente, o Índice de Produção Industrial é divulgado em conformidade com ajuste de sazonalidade e e com o calendário base de 2015. As informações para a elaboração do calendário são coletadas através de uma pesquisa realizada com 11 500 empresas industriais, acerca da cesta básica característica de todo o setor manufatureiro, com exceção da construção civil. As estatísticas básicas usadas para calcular os pesos de várias indústrias e também regiões autónomas são um questionário, também compilado pelo Instituto Nacional de Estatística. O crescimento da produção industrial pode ter um impacto positivo nas cotações do euro.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Espanha - Produção Industrial (Anual) (Spain Industrial Production y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
Widget do calendário econômico para seu site
Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.
Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.
Plugin oficial para sites em WordPress