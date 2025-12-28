As letras do Tesouro são títulos do governo emitidos pelo Tesouro do Estado a um preço reduzido e durante um curto espaço de tempo. O vencimento dos títulos é calculado de 3 a 18 meses. O investidor que compra letras do Tesouro recebe o lucro no final do seu período de validade.

Se comparadas com outros tipos de dívida pública, as letras do Tesouro são obrigações financeiras de mais curto prazo. Como regra geral, as letras do Tesouro são emitidas um período de 3, 6, 12 e 18 meses. O preço de compra começa em 1 000 euros e deve ser um múltiplo desse valor. Este tipo de títulos é negociado no mercado monetário porque sua transação é concluída num curto espaço de tempo. Os títulos da dívida pública, ao contrário, exigem um período de 3 a 5 anos para serem concluídos. Os títulos da dívida pública têm a duração mais longa, de dez a cinquenta anos.

O investidor compra os títulos de acordo com seu propósito. Com letras do Tesouro é suposto obter financiamento num curto espaço de tempo a baixo custo, devido à sua liquidez e riscos relativamente pequenos.

O governo usa os mercados para receber dinheiro e se compromete a devolvê-los, levando em conta as margens de lucro acordadas. Assim, o valor e as condições de pagamento são estabelecidos antecipadamente.

O nível de risco desses ativos é significativamente menor do que aqueles de natureza privada. É por isso que a rentabilidade das letras do Tesouro é muito menor do que a dos ativos privados. As letras do Tesouro são o instrumento menos arriscado no mercado e o mais confiável para o Estado obter financiamento num curto período.

As letras do Tesouro têm:

Poucos riscos

Baixa rentabilidade

Curta duração

Não tem cupons

As letras do Tesouro são emitidas com desconto, e sua característica principal é que elas são títulos com cupom zero. Em outras palavras, o investidor não recebe interesses no momento da compra nem no final do período de validade do título. Porém, ele pode obter o chamado valor nominal, ou seja, um preço de compra que é menor que o valor recebido na data de vencimento. Assim, o comprador recebe o rendimento esperado, isto é, a diferença entre o valor nominal e o preço pago pela letra em porcentagem.

Este indicador mostra, como uma porcentagem, o aumento ou a redução no rendimento do título num determinado ponto no tempo. Como a taxa de retorno é capaz de refletir a dívida do Estado da Espanha, um aumento na taxa pode preceder o crescimento econômico, enquanto sua queda pode levar a uma desaceleração da economia do país.

