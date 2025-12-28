Calendário Econômico
Espanha - Confiança Empresarial (Spain Business Confidence)
|Baixa
|-3.0
|-3.9
|
-5.4
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|-3.7
|
-3.0
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
A Confiança Empresarial (Business Confidence) permite saber como os executivos avaliam o estado atual da economia e quais são suas expectativas. Ela é calculada a cada semestre, desde 2012. O questionário combina as opiniões dos gerentes sobre o estado dos negócios na empresa no último trimestre e sobre suas expectativas para o próximo trimestre.
A pesquisa é realizada para determinar como os gerentes veem a situação econômica em sua empresa na atualidade. As empresas são a unidade de análise da pesquisa. O índice de confiança empresarial mostra três indicadores que cobrem as atividades estaduais e regionais. As informações sobre regiões autónomas são coletadas desde 2013. A metodologia é baseada no índice japonês TANKAN, não usa ponderação, cada resposta dos entrevistados tem a mesma importância. O índice é desenvolvido em resposta à necessidade de um Indicador Harmonizado de Confiança Empresarial envolvendo regiões autónomas, o Ministério da Indústria e o Conselho Supremo da Câmara de Comércio.
As empresas do país são tomadas como unidade de análise. O âmbito do estudo considera quase todas as atividades incluídas na Classificação Estadual de Atividades Econômicas: indústria, energia, construção, serviços, etc. Os entrevistados fazem uma avaliação das tendências nos últimos três meses e prevêem se a situação se tornou melhor, pior ou não mudou.
O questionário do índice de confiança empresarial é publicado trimestralmente sem ajuste de sazonalidade.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Espanha - Confiança Empresarial (Spain Business Confidence)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
