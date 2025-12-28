CalendárioSeções

Espanha - Confiança Empresarial (Spain Business Confidence)

País:
Espanha
EUR, Euro
Fonte:
Secretariado Geral da Indústria (General Secretariat of Industry)
Setor:
Negócio
Baixa -3.0 -3.9
-5.4
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
-3.7
-3.0
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
A Confiança Empresarial (Business Confidence) permite saber como os executivos avaliam o estado atual da economia e quais são suas expectativas. Ela é calculada a cada semestre, desde 2012. O questionário combina as opiniões dos gerentes sobre o estado dos negócios na empresa no último trimestre e sobre suas expectativas para o próximo trimestre.

A pesquisa é realizada para determinar como os gerentes veem a situação econômica em sua empresa na atualidade. As empresas são a unidade de análise da pesquisa. O índice de confiança empresarial mostra três indicadores que cobrem as atividades estaduais e regionais. As informações sobre regiões autónomas são coletadas desde 2013. A metodologia é baseada no índice japonês TANKAN, não usa ponderação, cada resposta dos entrevistados tem a mesma importância. O índice é desenvolvido em resposta à necessidade de um Indicador Harmonizado de Confiança Empresarial envolvendo regiões autónomas, o Ministério da Indústria e o Conselho Supremo da Câmara de Comércio.

As empresas do país são tomadas como unidade de análise. O âmbito do estudo considera quase todas as atividades incluídas na Classificação Estadual de Atividades Econômicas: indústria, energia, construção, serviços, etc. Os entrevistados fazem uma avaliação das tendências nos últimos três meses e prevêem se a situação se tornou melhor, pior ou não mudou.

O questionário do índice de confiança empresarial é publicado trimestralmente sem ajuste de sazonalidade.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Espanha - Confiança Empresarial (Spain Business Confidence)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
-3.0
-3.9
-5.4
out. 2025
-5.4
-5.6
set. 2025
-5.7
-5.4
-6.7
ago. 2025
-6.7
-4.0
-4.8
jul. 2025
-4.9
-4.0
-5.2
jun. 2025
-5.2
-4.1
-4.3
mai. 2025
-4.2
-4.2
-4.1
abr. 2025
-4.1
-4.8
-4.8
mar. 2025
-5.4
-4.4
-6.3
fev. 2025
-6.2
-4.5
-4.7
jan. 2025
-5.1
-1.4
-4.5
dez. 2024
-4.6
3.1
-5.1
nov. 2024
-4.9
-4.9
-7.9
out. 2024
-8.1
-1.3
set. 2024
-0.7
-3.6
ago. 2024
-3.6
-5.1
-4.2
jul. 2024
-4.2
-4.1
-5.7
jun. 2024
-5.7
-7.3
-6.2
mai. 2024
-6.3
-2.7
-4.3
abr. 2024
-3.9
-5.4
-4.7
mar. 2024
-5.4
-5.8
-4.5
fev. 2024
-4.5
-2.6
-5.4
jan. 2024
-5.6
-7.7
-6.7
dez. 2023
-6.8
-13.9
-9.4
nov. 2023
-9.6
-8.5
-8.7
out. 2023
-8.7
-5.3
-8.8
set. 2023
-8.7
-8.2
-6.6
ago. 2023
-6.6
-14.0
-9.4
jul. 2023
-9.5
-3.8
-8.5
jun. 2023
-8.3
-1.6
-5.4
mai. 2023
-5.1
-1.3
-1.3
abr. 2023
-1.3
-2.9
-2.9
mar. 2023
-2.9
-3.8
-5.8
fev. 2023
-6.0
-3.9
-4.2
jan. 2023
-4.3
-5.1
-5.1
dez. 2022
-5.1
-6.5
-7.6
nov. 2022
-7.7
-6.5
-4.2
out. 2022
-4.6
-6.4
-5.7
set. 2022
-5.6
-5.2
-6.1
ago. 2022
-6.1
-3.4
-5.3
jul. 2022
-5.2
-1.2
2.3
jun. 2022
2.4
0.1
1.5
mai. 2022
1.5
1.5
-0.6
abr. 2022
-0.6
6.2
5.1
mar. 2022
5.3
9.2
10.0
fev. 2022
10.4
6.3
6.9
jan. 2022
6.7
5.2
5.9
dez. 2021
5.9
4.4
3.8
nov. 2021
4.4
3.3
4.4
out. 2021
4.4
6.2
2.2
