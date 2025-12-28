Um título do governo é um título de dívida emitido por um estado. O investidor empresta dinheiro ao estado para receber um juro pré-acordado. O governo emite este tipo de títulos de dívida a fim de receber dinheiro para o desenvolvimento de infraestrutura e outros gastos do governo, enquanto o investidor tem a garantia de receber uma renda regular paga antes que o ativo expire. Apesar de esses ativos trazerem uma renda fixa, não é garantida uma rentabilidade sempre positiva, uma vez que se podem gerar desvios em relação à receita esperada, sem excluir perdas acidentais.

Com a compra de títulos do governo, o investidor empresta ao estado uma certa quantia de dinheiro por um período predeterminado. O Estado, por sua vez, paga uma certa porcentagem ao investidor em períodos fixos ou, em outras palavras, cupons. Assim que o prazo expirar, o valor inicial de seu pagamento é devolvido ao investidor. O dia em que esse valor é devolvido ao investidor é considerado o dia do pagamento da dívida. Dependendo do tipo de título escolhido, o ativo tem prazos de vencimento diferentes: há títulos com prazo de vencimento inferior a um ano, e outros de 30 anos ou mais.

O valor nominal dos títulos do governo é de 1 000 euros ou um múltiplo desse valor.

Os juros desses títulos são pagos em cupons e, diferentemente das letras do Tesouro, têm frequência. Os juros são pagos uma vez por ano, e o valor e o prazo de pagamento são determinados antecipadamente, antes da emissão do título. Assim, os títulos do governo também podem ser comprados sem um cupom fixo, neste caso os juros flutuam dependendo da inflação.

Os títulos do governo têm uma faixa ampla de termos de depreciação: o primeiro tipo tem termos de 3 a 5 anos (bono), e o segundo — 10, 15, 30 ou 50 anos (obligación). A única diferença entre esses dois tipos de títulos está no período de vencimento, essa característica é encontrada apenas na jurisdição espanhola. Passados 5 anos, o primeiro tipo de obrigações (bono) começa a ser chamado de maneira diferente (obligación).

O nome dos títulos pode variar em diferentes países, o que leva a dificuldades na compreensão de todo o sistema. Por exemplo, na França, títulos do governo com prazo de vencimento de 3 anos são chamados de BTAN, enquanto os títulos com vencimento de 6 anos ou mais são denominados OAT. Como cada país dá o nome a seus títulos do governo, os investidores devem examinar cuidadosamente todas as informações antes de adquirir ativos.

Este indicador mostra, como uma porcentagem, o aumento ou a redução no rendimento do título num determinado ponto no tempo. Como a taxa de retorno é capaz de refletir a dívida do Estado da Espanha, um aumento na taxa pode preceder o crescimento econômico, enquanto sua queda pode levar a uma desaceleração da economia do país.

