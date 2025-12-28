Calendário Econômico
Espanha - Transações Correntes (Spain Current Account)
|Baixa
|€1.870 bilh
|€5.536 bilh
|
€5.080 bilh
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|€2.792 bilh
|
€1.870 bilh
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
As Transações Correntes (Current Account) refletem o balanço de transações entre residentes da Espanha e o resto do mundo. Faz parte da balança de pagamentos e registra os rendimentos e as transações reais (comércio de bens e serviços) realizadas entre residentes de um país e o resto do mundo durante um determinado período.
As transações correntes são divididas nos seguintes itens:
- Balança comercial: a diferença entre exportações e importações do país.
- Balança de serviços: saldo de bens e serviços, também é baseado em exportações e importações.
- Balança de rendimentos de investimentos: inclui salários e lucros de depósitos no exterior (excluindo pagamentos feitos por investidores estrangeiros).
- Balança de pagamentos de transferência: considera transferências feitas entre residentes e não residentes do país; estas operações não se correlacionam com os itens mencionados acima e podem incluir ajuda humanitária, remessas privadas, pensões, pensão alimentícia, doações etc.
Em outras palavras, as Transações Correntes avaliam operações entre residentes e não residentes da Espanha, em relação a bens, a serviços, a rendimentos primários (investimentos) e a rendimentos secundários (transações). O balanço positivo das Transações Correntes indica que o país é um credor líquido do resto do mundo, enquanto um balanço negativo sugere que o país é um mutuário.
O impacto do indicador sobre o euro pode variar, dependendo das condições econômicas atuais. Na maioria das vezes, o crescimento das Transações Correntes tem um impacto positivo nas cotações do euro.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Espanha - Transações Correntes (Spain Current Account)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
