CalendárioSeções

Calendário Econômico

Países

Espanha - Transações Correntes (Spain Current Account)

País:
Espanha
EUR, Euro
Fonte:
Banco da Espanha (Bank of Spain)
Setor:
Comércio
Baixa €​1.870 bilh €​5.536 bilh
€​5.080 bilh
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
€​2.792 bilh
€​1.870 bilh
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
  • Visão geral
  • Gráfico
  • Histórico
  • Widget

As Transações Correntes (Current Account) refletem o balanço de transações entre residentes da Espanha e o resto do mundo. Faz parte da balança de pagamentos e registra os rendimentos e as transações reais (comércio de bens e serviços) realizadas entre residentes de um país e o resto do mundo durante um determinado período.

As transações correntes são divididas nos seguintes itens:

  • Balança comercial: a diferença entre exportações e importações do país.
  • Balança de serviços: saldo de bens e serviços, também é baseado em exportações e importações.
  • Balança de rendimentos de investimentos: inclui salários e lucros de depósitos no exterior (excluindo pagamentos feitos por investidores estrangeiros).
  • Balança de pagamentos de transferência: considera transferências feitas entre residentes e não residentes do país; estas operações não se correlacionam com os itens mencionados acima e podem incluir ajuda humanitária, remessas privadas, pensões, pensão alimentícia, doações etc.

Em outras palavras, as Transações Correntes avaliam operações entre residentes e não residentes da Espanha, em relação a bens, a serviços, a rendimentos primários (investimentos) e a rendimentos secundários (transações). O balanço positivo das Transações Correntes indica que o país é um credor líquido do resto do mundo, enquanto um balanço negativo sugere que o país é um mutuário.

O impacto do indicador sobre o euro pode variar, dependendo das condições econômicas atuais. Na maioria das vezes, o crescimento das Transações Correntes tem um impacto positivo nas cotações do euro.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Espanha - Transações Correntes (Spain Current Account)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
set. 2025
€​1.870 bilh
€​5.536 bilh
€​5.080 bilh
ago. 2025
€​5.080 bilh
€​6.205 bilh
€​6.270 bilh
jul. 2025
€​6.270 bilh
€​6.596 bilh
€​5.360 bilh
jun. 2025
€​5.030 bilh
€​5.493 bilh
€​6.440 bilh
mai. 2025
€​6.440 bilh
€​2.150 bilh
€​1.360 bilh
abr. 2025
€​1.360 bilh
€​2.236 bilh
€​2.470 bilh
mar. 2025
€​1.420 bilh
€​2.223 bilh
€​2.310 bilh
fev. 2025
€​2.310 bilh
€​1.244 bilh
€​1.200 bilh
jan. 2025
€​1.200 bilh
€​1.191 bilh
€​1.670 bilh
dez. 2024
€​1.300 bilh
€​2.461 bilh
€​1.260 bilh
nov. 2024
€​1.260 bilh
€​4.277 bilh
€​4.930 bilh
out. 2024
€​4.930 bilh
€​4.194 bilh
€​3.560 bilh
set. 2024
€​4.100 bilh
€​4.539 bilh
€​5.630 bilh
ago. 2024
€​5.630 bilh
€​3.930 bilh
€​5.790 bilh
jul. 2024
€​5.790 bilh
€​3.525 bilh
€​5.780 bilh
jun. 2024
€​5.020 bilh
€​3.023 bilh
€​5.560 bilh
mai. 2024
€​5.560 bilh
€​2.780 bilh
€​2.830 bilh
abr. 2024
€​2.830 bilh
€​2.535 bilh
€​3.970 bilh
mar. 2024
€​3.290 bilh
€​2.647 bilh
€​1.900 bilh
fev. 2024
€​1.900 bilh
€​3.595 bilh
€​5.130 bilh
jan. 2024
€​5.130 bilh
€​2.866 bilh
€​1.540 bilh
dez. 2023
€​1.070 bilh
€​3.366 bilh
€​2.770 bilh
nov. 2023
€​2.770 bilh
€​3.449 bilh
€​3.770 bilh
out. 2023
€​3.770 bilh
€​2.970 bilh
set. 2023
€​3.450 bilh
€​3.446 bilh
€​4.190 bilh
ago. 2023
€​4.190 bilh
€​1.735 bilh
€​4.270 bilh
jul. 2023
€​4.270 bilh
€​1.906 bilh
€​3.000 bilh
jun. 2023
€​2.830 bilh
€​4.131 bilh
€​3.990 bilh
mai. 2023
€​3.990 bilh
€​3.188 bilh
€​1.840 bilh
abr. 2023
€​1.840 bilh
€​4.020 bilh
€​5.580 bilh
mar. 2023
€​5.580 bilh
€​3.014 bilh
€​2.290 bilh
fev. 2023
€​2.290 bilh
€​0.183 bilh
€​3.270 bilh
jan. 2023
€​3.270 bilh
€​0.696 bilh
€​1.200 bilh
dez. 2022
€​1.700 bilh
€​2.777 bilh
€​5.640 bilh
nov. 2022
€​5.640 bilh
€​0.346 bilh
€​2.700 bilh
out. 2022
€​2.700 bilh
€​0.753 bilh
€​0.680 bilh
set. 2022
€​0.360 bilh
€​1.225 bilh
€​-0.110 bilh
ago. 2022
€​-0.110 bilh
€​1.520 bilh
€​1.340 bilh
jul. 2022
€​1.340 bilh
€​1.394 bilh
€​0.500 bilh
jun. 2022
€​0.040 bilh
€​0.923 bilh
€​2.850 bilh
mai. 2022
€​2.850 bilh
€​0.082 bilh
€​-0.480 bilh
abr. 2022
€​-0.480 bilh
€​-0.474 bilh
€​0.290 bilh
mar. 2022
€​1.200 bilh
€​-1.653 bilh
€​0.250 bilh
fev. 2022
€​0.250 bilh
€​-2.181 bilh
€​-2.600 bilh
jan. 2022
€​-2.600 bilh
€​-1.208 bilh
€​0.030 bilh
dez. 2021
€​-1.310 bilh
€​1.248 bilh
€​1.010 bilh
nov. 2021
€​1.010 bilh
€​2.960 bilh
€​2.140 bilh
out. 2021
€​2.140 bilh
€​1.978 bilh
€​1.210 bilh
set. 2021
€​2.220 bilh
€​0.351 bilh
€​0.980 bilh
ago. 2021
€​0.980 bilh
€​0.532 bilh
€​2.490 bilh
1234
Exportar relatório

Widget do calendário econômico para seu site

Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.

Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.

Plugin oficial para sites em WordPress

Plugin oficial para sites em WordPress

Baixar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de Widget
Idioma
Colorido
Formato de data
Tamanho
×
Exibir informações
Período de calendário padrão
Seu código embutido