As Transações Correntes (Current Account) refletem o balanço de transações entre residentes da Espanha e o resto do mundo. Faz parte da balança de pagamentos e registra os rendimentos e as transações reais (comércio de bens e serviços) realizadas entre residentes de um país e o resto do mundo durante um determinado período.

As transações correntes são divididas nos seguintes itens:

Balança comercial: a diferença entre exportações e importações do país.

Balança de serviços: saldo de bens e serviços, também é baseado em exportações e importações.

Balança de rendimentos de investimentos: inclui salários e lucros de depósitos no exterior (excluindo pagamentos feitos por investidores estrangeiros).

Balança de pagamentos de transferência: considera transferências feitas entre residentes e não residentes do país; estas operações não se correlacionam com os itens mencionados acima e podem incluir ajuda humanitária, remessas privadas, pensões, pensão alimentícia, doações etc.

Em outras palavras, as Transações Correntes avaliam operações entre residentes e não residentes da Espanha, em relação a bens, a serviços, a rendimentos primários (investimentos) e a rendimentos secundários (transações). O balanço positivo das Transações Correntes indica que o país é um credor líquido do resto do mundo, enquanto um balanço negativo sugere que o país é um mutuário.

O impacto do indicador sobre o euro pode variar, dependendo das condições econômicas atuais. Na maioria das vezes, o crescimento das Transações Correntes tem um impacto positivo nas cotações do euro.

Últimos valores: