Espanha - Produto Interno Bruto (Trimestral) (Spain Gross Domestic Product (GDP) q/q)

País:
Espanha
EUR, Euro
Fonte:
Instituto Nacional de Estatísticas (National Institute of Statistics)
Setor:
PIB
Moderada 0.6% 0.6%
0.6%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
O Produto Interno Bruto para a Espanha - Trimestral - (Spain Gross Domestic Product (GDP) q/q) é um índice econômico que reflete o valor de mercado de todos os bens e serviços finais associados a um país durante o trimestre reportado em comparação ao trimestre anterior. Assim, é considerado o melhor método para medir a atividade econômica, bem como um índice chave de saúde econômica na Espanha. Variação percentual trimestral do PIB reflete a taxa de crescimento de toda a economia. O PIB mostra o nível de produção dentro do país, independentemente da nacionalidade do empreendimento, por isso, são levados em conta os rendimentos de empresas estrangeiras que operam na Espanha, porém, o índice não considera bens e serviços que trazem renda aos cidadãos espanhóis em outros países.

O cálculo do PIB é uma tarefa bastante complexa e é, em certo sentido, subjetiva, uma vez que os resultados podem diferir dependendo dos parâmetros incluídos no processo. Além disso, é necessário ter em mente algumas variáveis, como a economia informal ou o ajuste de sazonalidade.

Existem três maneiras de calcular o PIB, embora os resultados obtidos para cada um deles devam coincidir entre si.

  • Método de cálculo das despesas: é necessário somar todas as despesas de agentes econômicos para a compra de produtos finais.
  • Método do valor acrescentado: é necessário ter em conta todos os produtos e serviços produzidos (os vendidos e os comprados devem ser os mesmos).
  • Método de cálculo da renda: consiste na soma dos três elementos, isto é, os salários dos empregados, o lucro bruto das atividades e os impostos indiretos sobre subsídios.

Em geral, PIB é usado como um indicador do estado da economia e das condições de vida. Seu crescimento é interpretado como um fortalecimento da economia, enquanto sua queda, como enfraquecimento. O crescimento do PIB tem a ver principalmente com um aumento das despesas dentro do país, que, por sua vez, leva ao aumento da inflação. Até certo ponto, isso estimula a economia e a cotação do euro se fortalece. No entanto, o rápido crescimento do PIB é perigoso, porque uma escalada inflacionária ocasiona um enfraquecimento da economia. Atualmente, a maioria dos economistas argumentam que, para um funcionamento seguro e estável da economia, o crescimento do PIB deve ser de 2,5% - 3,5%.

Valores acima do esperado podem ser interpretados como favoráveis para o euro, enquanto valores abaixo do esperado — desfavoráveis.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Espanha - Produto Interno Bruto (Trimestral) (Spain Gross Domestic Product (GDP) q/q)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
3 trim. 2025
0.6%
0.6%
0.6%
3 trim. 2025 prelim.
0.6%
0.8%
0.8%
2 trim. 2025
0.8%
0.7%
0.7%
2 trim. 2025 prelim.
0.7%
0.6%
0.6%
1 trim. 2025
0.6%
0.6%
0.6%
1 trim. 2025 prelim.
0.6%
1.1%
0.8%
4 trim. 2024
0.8%
0.8%
0.8%
4 trim. 2024 prelim.
0.8%
0.8%
0.8%
3 trim. 2024
0.8%
0.8%
0.8%
3 trim. 2024 prelim.
0.8%
0.8%
0.8%
2 trim. 2024
0.8%
0.8%
0.8%
2 trim. 2024 prelim.
0.8%
0.3%
0.8%
1 trim. 2024
0.8%
0.7%
0.7%
1 trim. 2024 prelim.
0.7%
0.5%
0.7%
4 trim. 2023
0.6%
0.2%
0.3%
3 trim. 2023
0.3%
0.3%
0.3%
3 trim. 2023 prelim.
0.3%
0.0%
0.5%
2 trim. 2023
0.5%
0.4%
0.4%
2 trim. 2023 prelim.
0.4%
0.8%
0.6%
1 trim. 2023
0.6%
0.5%
0.5%
1 trim. 2023 prelim.
0.5%
-0.4%
0.2%
4 trim. 2022
0.2%
0.2%
0.2%
4 trim. 2022 prelim.
0.2%
-0.7%
0.1%
3 trim. 2022
0.1%
0.2%
0.2%
3 trim. 2022 prelim.
0.2%
0.6%
1.5%
2 trim. 2022
1.5%
1.1%
1.1%
2 trim. 2022 prelim.
1.1%
0.0%
0.2%
1 trim. 2022
0.2%
0.3%
0.3%
1 trim. 2022 prelim.
0.3%
-1.0%
2.2%
4 trim. 2021
2.2%
2.0%
2.0%
4 trim. 2021 prelim.
2.0%
0.4%
2.6%
3 trim. 2021
2.6%
2.0%
2.0%
3 trim. 2021 prelim.
2.0%
2.3%
1.1%
2 trim. 2021
1.1%
2.8%
2.8%
2 trim. 2021 prelim.
2.8%
-2.5%
-0.4%
1 trim. 2021
-0.4%
-0.5%
-0.5%
1 trim. 2021 prelim.
-0.5%
2.3%
0.0%
4 trim. 2020
0.0%
0.4%
0.4%
4 trim. 2020 prelim.
0.4%
20.9%
16.4%
3 trim. 2020
16.4%
16.7%
16.7%
3 trim. 2020 prelim.
16.7%
-20.1%
-17.8%
2 trim. 2020
-17.8%
-18.5%
-18.5%
2 trim. 2020 prelim.
-18.5%
-5.0%
-5.2%
1 trim. 2020
-5.2%
-5.2%
-5.2%
1 trim. 2020 prelim.
-5.2%
0.4%
0.4%
4 trim. 2019
0.4%
0.5%
0.5%
4 trim. 2019 prelim.
0.5%
0.5%
0.4%
3 trim. 2019
0.4%
0.4%
0.4%
3 trim. 2019 prelim.
0.4%
0.2%
0.4%
2 trim. 2019
0.4%
0.5%
0.5%
123
