O Índice de Preços ao Consumidor Harmonizado - Anual - (Spain Harmonised Index of Consumer Prices (HICP) y/y) é um indicador estatístico que visa oferecer uma medida comum da inflação que permite comparar diferentes países no mês de referência em comparação com o mesmo mês do ano anterior. O Índice de Preços ao Consumidor Harmonizado é muito semelhante ao Índice de Preços ao Consumidor pela sua metodologia e pelo processo de implementação. Graças a isso, o leitor pode encontrar detalhes sobre a metodologia, aspectos relacionados às características do processo estatístico (unidades, tipo e frequência de coleta), bem como o plano e a periodicidade de publicação dentro desta metodologia.

Os dados de preços são coletados por meio de um questionário criado automaticamente para cada instituição. O entrevistador observa neste documento a distribuição e os preços de bens e serviços que fazem parte da cesta de consumo. Cada entrevistador visita um local, com exceção de hipermercados e centros comerciais. Por mês são processados cerca de 220 000 preços, recebidos como resultado da pesquisa. Os preços resultantes são processados em departamentos, para serem publicados durante as duas primeiras semanas do mês seguinte como índice. Além disso, como na maioria dos países da União Européia (UE), a amostra de preços que são incluídos no cálculo do Índice de Preços ao Consumidor é realizada no momento oportuno, portanto o fator de probabilidade é excluído, aderindo às características da população analisada.

Em cada país, o Índice de Preços ao Consumidor Harmonizado tenta cobrir toda a faixa de bens e serviços, mas são levados em conta apenas aqueles cujo peso excede 1/1 000 da cesta de consumo total do país. Dependendo do país, é necessário realizar algumas alterações para atingir o nível desejado de comparabilidade, o que é alcançado através da inclusão ou exclusão de determinados grupos de bens.

Últimos valores: