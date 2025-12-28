Calendário Econômico
Espanha - Vendas no Varejo (Anual) (Spain Retail Sales y/y)
|Baixa
|3.8%
|3.2%
|
4.2%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|3.6%
|
3.8%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
As Vendas no Varejo - Anual - (Retail Sales y/y) refletem a alteração no valor das mercadorias vendidos no varejo, com base numa pesquisa com lojas de varejistas de vários tipos e tamanhos, no mês de referência em comparação com o mesmo mês do ano anterior. Este é um indicador muito importante do nível de gastos do consumidor, pois se correlaciona com o nível de confiança do consumidor. O índice de vendas no varejo visa mostrar as características essenciais das empresas que se dedicam ao comércio varejista na Espanha e também permite medir o desenvolvimento da atividade do setor no curto prazo.
No momento da coleta de dados, é usada uma amostragem aleatória estratificada entre aproximadamente 12 000 empresas. Cada camada é aleatoriamente amostrada, exceto para aquelas empresas que possuem mais de 50 subordinados (para estas são selecionados todos os funcionários). Em algumas regiões e cidades autônomas, são comuns camadas de tamanho menor, por causa de uma baixa população.
As informações são coletadas através de departamentos regionais do Instituto Nacional de Estatística. As empresas preenchem um questionário mensal usando a Internet, correio, telefone ou fax.
O Índice de Vendas no Varejo é calculado de acordo com a fórmula agregada de Lapeyres (2015 é o período base). A palavra 'agregada' é entendida como a medição da dinâmica total dos índices por um curto período, usando diferentes períodos base.
Primeiro, o índice é ajustado de acordo com o calendário e, em seguida, segundo a sazonalidade. Mudanças dependendo da estação mostram uma dinâmica da mesma intensidade em cada mês, trimestre ou estação.
Valores acima do esperado podem ser interpretados como favoráveis para o euro, enquanto valores abaixo do esperado — desfavoráveis.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Espanha - Vendas no Varejo (Anual) (Spain Retail Sales y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
