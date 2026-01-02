CalendárioSeções

Calendário Econômico

Países

Espanha - Taxa de Desemprego (Spain Unemployment Rate)

País:
Espanha
EUR, Euro
Fonte:
Instituto Nacional de Estatísticas (National Institute of Statistics)
Setor:
Trabalho
Baixa 10.45% 10.03%
10.29%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
9.85%
10.45%
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
  • Visão geral
  • Gráfico
  • Histórico
  • Widget

A Taxa de Desemprego (Unemployment Rate) é a porcentagem de residentes desempregados em relação ao número total da população economicamente ativa. São levados em conta os desempregados que têm a idade apropriada, condições e oportunidades de emprego, ou seja, população em idade ativa. A Taxa de Desemprego é um indicador muito importante que permite saber o número de pessoas desempregadas. Para este propósito, é realizada uma pesquisa com a população trabalhadora trimestralmente. A taxa de desemprego é calculada como o número de desempregados (com 16 anos ou mais, sem trabalho ou à procura de emprego) dividido pelo número de população ativa (população economicamente ativa de 16 anos ou mais, empregada e não empregada) e é expressa em porcentagem. Em outras palavras, ela não se expressa na relação entre o número total de desempregados e o número total da população, mas apenas com a parte economicamente ativa.

Esta pesquisa classifica a população de 16 anos e mais em 4 grupos:

  • Empregados: pessoas que fazem trabalho remunerado, bem como cidadãos empregados que estão de licença médica, em greve ou em férias.
  • Desempregados: pessoas que não estão envolvidas em atividades laborais, mas que estão ativamente procurando emprego ou aguardando seu retorno ao trabalho. É considerado como desempregado o indivíduo que 1) nas últimas quatro semanas esteja ativamente à procura de trabalho; 2) esteja suspenso do trabalho e está aguardando restituição ou 3) possa ocupar uma vaga de trabalho no próximo mês. Além disso, a pessoa deve confirmar que esta realmente procurando emprego (visitando empresas locais, respondendo a anúncios de emprego).
  • População inativa: esta categoria considera a percentagem da população adulta, que inclui pessoas envolvidas no agregado familiar, bem como alunos e estudantes, aposentados, pessoas privadas de trabalhar e que não estão à procura de emprego.
  • População ativa: cidadãos empregados e desempregados.

Ao contrário da pesquisa domiciliar, um censo populacional não é uma fonte adequada para medir este índice. Esta pesquisa é um melhor método, uma vez que tem em conta o trabalho a tempo parcial, trabalho informal ou sazonal, trabalho ocasional a tempo parcial.

A Taxa de Desemprego é um dos indicadores mais significativos do desenvolvimento econômico de um país. Una queda neste indicador é considerada positivo para o euro.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Espanha - Taxa de Desemprego (Spain Unemployment Rate)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
3 trim. 2025
10.45%
10.03%
10.29%
2 trim. 2025
10.29%
10.32%
11.36%
1 trim. 2025
11.36%
10.36%
10.61%
4 trim. 2024
10.61%
11.10%
11.21%
3 trim. 2024
11.21%
11.63%
11.27%
2 trim. 2024
11.27%
12.81%
12.29%
1 trim. 2024
12.29%
11.23%
11.76%
4 trim. 2023
11.76%
11.84%
3 trim. 2023
11.84%
10.76%
11.60%
2 trim. 2023
11.60%
13.76%
13.26%
1 trim. 2023
13.26%
13.00%
12.87%
4 trim. 2022
12.87%
12.41%
12.67%
3 trim. 2022
12.67%
11.78%
12.48%
2 trim. 2022
12.48%
13.49%
13.65%
1 trim. 2022
13.65%
12.35%
13.33%
4 trim. 2021
13.33%
13.98%
14.57%
3 trim. 2021
14.57%
15.07%
15.26%
2 trim. 2021
15.26%
16.50%
15.98%
1 trim. 2021
15.98%
16.95%
16.13%
4 trim. 2020
16.13%
16.98%
16.26%
3 trim. 2020
16.26%
16.07%
15.33%
2 trim. 2020
15.33%
13.70%
14.41%
1 trim. 2020
14.41%
13.70%
13.78%
4 trim. 2019
13.78%
13.10%
13.92%
3 trim. 2019
13.92%
13.00%
14.02%
2 trim. 2019
14.02%
13.50%
14.70%
1 trim. 2019
14.70%
14.90%
14.45%
4 trim. 2018
14.45%
15.10%
14.55%
3 trim. 2018
14.60%
15.30%
2 trim. 2018
15.30%
16.74%
1 trim. 2018
16.74%
16.55%
4 trim. 2017
16.55%
16.38%
3 trim. 2017
16.38%
17.22%
2 trim. 2017
17.22%
18.75%
1 trim. 2017
18.75%
18.60%
4 trim. 2016
18.60%
18.91%
3 trim. 2016
18.91%
20.00%
2 trim. 2016
20.00%
21.00%
1 trim. 2016
21.00%
20.90%
4 trim. 2015
20.90%
21.18%
3 trim. 2015
21.18%
22.37%
2 trim. 2015
22.37%
23.78%
1 trim. 2015
23.78%
23.70%
4 trim. 2014
23.70%
23.67%
3 trim. 2014
23.67%
24.47%
2 trim. 2014
24.47%
25.93%
1 trim. 2014
25.93%
26.03%
4 trim. 2013
25.73%
25.98%
3 trim. 2013
25.98%
26.26%
2 trim. 2013
26.26%
27.16%
12
Exportar relatório

Widget do calendário econômico para seu site

Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.

Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.

Plugin oficial para sites em WordPress

Plugin oficial para sites em WordPress

Baixar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de Widget
Idioma
Colorido
Formato de data
Tamanho
×
Exibir informações
Período de calendário padrão
Seu código embutido