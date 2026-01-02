A Taxa de Desemprego (Unemployment Rate) é a porcentagem de residentes desempregados em relação ao número total da população economicamente ativa. São levados em conta os desempregados que têm a idade apropriada, condições e oportunidades de emprego, ou seja, população em idade ativa. A Taxa de Desemprego é um indicador muito importante que permite saber o número de pessoas desempregadas. Para este propósito, é realizada uma pesquisa com a população trabalhadora trimestralmente. A taxa de desemprego é calculada como o número de desempregados (com 16 anos ou mais, sem trabalho ou à procura de emprego) dividido pelo número de população ativa (população economicamente ativa de 16 anos ou mais, empregada e não empregada) e é expressa em porcentagem. Em outras palavras, ela não se expressa na relação entre o número total de desempregados e o número total da população, mas apenas com a parte economicamente ativa.

Esta pesquisa classifica a população de 16 anos e mais em 4 grupos:

Empregados: pessoas que fazem trabalho remunerado, bem como cidadãos empregados que estão de licença médica, em greve ou em férias.

Desempregados: pessoas que não estão envolvidas em atividades laborais, mas que estão ativamente procurando emprego ou aguardando seu retorno ao trabalho. É considerado como desempregado o indivíduo que 1) nas últimas quatro semanas esteja ativamente à procura de trabalho; 2) esteja suspenso do trabalho e está aguardando restituição ou 3) possa ocupar uma vaga de trabalho no próximo mês. Além disso, a pessoa deve confirmar que esta realmente procurando emprego (visitando empresas locais, respondendo a anúncios de emprego).

População inativa: esta categoria considera a percentagem da população adulta, que inclui pessoas envolvidas no agregado familiar, bem como alunos e estudantes, aposentados, pessoas privadas de trabalhar e que não estão à procura de emprego.

População ativa: cidadãos empregados e desempregados.

Ao contrário da pesquisa domiciliar, um censo populacional não é uma fonte adequada para medir este índice. Esta pesquisa é um melhor método, uma vez que tem em conta o trabalho a tempo parcial, trabalho informal ou sazonal, trabalho ocasional a tempo parcial.

A Taxa de Desemprego é um dos indicadores mais significativos do desenvolvimento econômico de um país. Una queda neste indicador é considerada positivo para o euro.

