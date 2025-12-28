O Índice de Preços ao Consumidor para a Espanha - Anual - (Spain Consumer Price Index (CPI) y/y) mostra a variação dos preços de bens e serviços, para a cesta de consumo, no mês de relatórios em comparação com o mesmo mês do ano passado. O índice mostra como variam os preços do ponto de vista do consumidor. Assim, ele ajuda a estimar a mudança no custo de vida. O índice é publicado anualmente, e tem como objetivo refletir as mudanças nos preços de bens e serviços da cesta de consumo obtidas por meio de entrevistas com domicílios espanhóis.

Para acompanhar o modelo de comportamento do consumidor, para a cesta de consumo são selecionados os bens e serviços mais utilizados entre a maioria da população. As empresas que servem como modelos devem ser comuns, enquanto a importância de cada produto ou serviço na cesta deve ser consistente com as tendências de consumo das famílias. O índice se torna mais significativo dependendo da precisão com que são selecionados seus componentes.

Os dados de preços são coletados por meio de um questionário criado automaticamente para cada instituição. O entrevistador observa neste documento a distribuição e os preços de bens e serviços que fazem parte da cesta de consumo. Cada entrevistador visita um local, com exceção de hipermercados e centros comerciais. Por mês são processados cerca de 220 000 preços, recebidos como resultado da pesquisa. Os preços resultantes são processados em departamentos, para serem publicados durante as duas primeiras semanas do mês seguinte como índice. Além disso, como na maioria dos países da União Européia (UE), a amostra de preços que são incluídos no cálculo do Índice de Preços ao Consumidor é realizada no momento oportuno, portanto o fator de probabilidade é excluído, aderindo às características da população analisada.

A ponderação é alcançada com base nos gastos do consumidor. Assim, é atendida a estrutura de ponderação geral da cesta de consumo.

Muitas vezes, o índice de preços ao consumidor é usado para estimar a inflação, já que seu aumento indica um aumento na inflação. Assim, ele é usado para ajustar o nível de salários e benefícios sociais, além de regular o imposto predial e de calcular o PIB real.

O aumento do índice de preços ao consumidor é considerado positivo para o euro.

Últimos valores: