O Índice de Gestores de Compras (PMI) no Setor de Serviços do Markit para a Espanha (Markit Spain Services Purchasing Managers Index (PMI)) é um relatório macroeconômico que mostra a situação econômica no setor de serviços espanhol, com base em informações obtidas através de uma pesquisa mensal com gerentes de compras em grandes empresas do setor. Seu nome deriva do fato do índice ser preparado pela empresa Markit Economics. Ela prepara um relatório sobre o setor de serviços em nome da agência Reuters. Uma característica distintiva do índice é seu método de cálculo: entrevistados determinam se a situação se tornou melhor, pior ou não mudou. A avaliação das respostas é feita considerando a significância das empresas pesquisadas.

Os gestores de compras podem acompanhar as mudanças nas condições de mercado mais rápido do que outros funcionários das empresas, pois seu trabalho se adianta às atividades de produção final do produto. São considerados aqueles gerentes que conseguem acompanhar essas alterações. Ao realizar a amostragem, a empresa tenta cobrir a maioria das grandes empresas do país, entre elas, é selecionado um grupo de 500 refletindo com mais precisão o setor de serviços. Cada mês elas recebem questionários, para realizar o relatório, eles incluem:

atividade empresarial;

novos pedidos;

pedidos pendentes;

preços obtidos (preços dos serviços de produção);

preços pagos (por materiais, por serviços durante a produção);

emprego;

previsão da atividade de negócios no curto prazo.

O PMI no Setor de Serviços do Markit apenas inclui informações sobre empresas privadas. Os entrevistados determinam se a situação se tornou melhor, pior ou não mudou, relativamente aos parâmetros listados. Subíndices individuais, calculados na base destas respostas, caracterizam a inflação, o emprego e outros indicadores importantes da atividade econômica. O cálculo do índice inclui ajuste de sazonalidade. Uma leitura acima do nível de 50 indica o crescimento do setor de serviços e pode ter um impacto positivo nas cotações do euro, enquanto um valor abaixo desse patamar aponta para a sua desaceleração; valores inferiores a 42 podem significar uma possível recessão. Uma leitura acima do esperado pode ser considerada como favorável para o euro, enquanto um valor abaixo do esperado — desfavorável.

O PMI no setor de serviços é um dos indicadores mais relevantes, uma vez que analistas realizam seu monitoramento e análise detalhados. Além disso, ele é importante para conhecer a atividade do setor de serviços e da inflação.

