CalendárioSeções

Calendário Econômico

Países

Espanha - Índice de Gestores de Compras (PMI) no Setor de Serviços da S&P Global/CIPS (S&P Global Spain Services Purchasing Managers Index (PMI))

País:
Espanha
EUR, Euro
Fonte:
S&P Global
Setor:
Negócio
Moderada 55.6 55.7
56.6
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
55.4
55.6
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
  • Visão geral
  • Gráfico
  • Histórico
  • Widget

O Índice de Gestores de Compras (PMI) no Setor de Serviços do Markit para a Espanha (Markit Spain Services Purchasing Managers Index (PMI)) é um relatório macroeconômico que mostra a situação econômica no setor de serviços espanhol, com base em informações obtidas através de uma pesquisa mensal com gerentes de compras em grandes empresas do setor. Seu nome deriva do fato do índice ser preparado pela empresa Markit Economics. Ela prepara um relatório sobre o setor de serviços em nome da agência Reuters. Uma característica distintiva do índice é seu método de cálculo: entrevistados determinam se a situação se tornou melhor, pior ou não mudou. A avaliação das respostas é feita considerando a significância das empresas pesquisadas.

Os gestores de compras podem acompanhar as mudanças nas condições de mercado mais rápido do que outros funcionários das empresas, pois seu trabalho se adianta às atividades de produção final do produto. São considerados aqueles gerentes que conseguem acompanhar essas alterações. Ao realizar a amostragem, a empresa tenta cobrir a maioria das grandes empresas do país, entre elas, é selecionado um grupo de 500 refletindo com mais precisão o setor de serviços. Cada mês elas recebem questionários, para realizar o relatório, eles incluem:

  • atividade empresarial;
  • novos pedidos;
  • pedidos pendentes;
  • preços obtidos (preços dos serviços de produção);
  • preços pagos (por materiais, por serviços durante a produção);
  • emprego;
  • previsão da atividade de negócios no curto prazo.

O PMI no Setor de Serviços do Markit apenas inclui informações sobre empresas privadas. Os entrevistados determinam se a situação se tornou melhor, pior ou não mudou, relativamente aos parâmetros listados. Subíndices individuais, calculados na base destas respostas, caracterizam a inflação, o emprego e outros indicadores importantes da atividade econômica. O cálculo do índice inclui ajuste de sazonalidade. Uma leitura acima do nível de 50 indica o crescimento do setor de serviços e pode ter um impacto positivo nas cotações do euro, enquanto um valor abaixo desse patamar aponta para a sua desaceleração; valores inferiores a 42 podem significar uma possível recessão. Uma leitura acima do esperado pode ser considerada como favorável para o euro, enquanto um valor abaixo do esperado — desfavorável.

O PMI no setor de serviços é um dos indicadores mais relevantes, uma vez que analistas realizam seu monitoramento e análise detalhados. Além disso, ele é importante para conhecer a atividade do setor de serviços e da inflação.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Espanha - Índice de Gestores de Compras (PMI) no Setor de Serviços da S&P Global/CIPS (S&P Global Spain Services Purchasing Managers Index (PMI))". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
55.6
55.7
56.6
out. 2025
56.6
55.3
54.3
set. 2025
54.3
54.1
53.2
ago. 2025
53.2
55.3
55.1
jul. 2025
55.1
53.4
51.9
jun. 2025
51.9
53.0
51.3
mai. 2025
51.3
55.7
53.4
abr. 2025
53.4
56.0
54.7
mar. 2025
54.7
56.9
56.2
fev. 2025
56.2
56.0
54.9
jan. 2025
54.9
54.8
57.3
dez. 2024
57.3
53.1
53.1
nov. 2024
53.1
55.1
54.9
out. 2024
54.9
55.4
57.0
set. 2024
57.0
53.8
54.6
ago. 2024
54.6
53.9
53.9
jul. 2024
53.9
55.3
56.8
jun. 2024
56.8
55.6
56.9
mai. 2024
56.9
56.4
56.2
abr. 2024
56.2
56.9
56.1
mar. 2024
56.1
56.0
54.7
fev. 2024
54.7
53.2
52.1
jan. 2024
52.1
50.5
51.5
dez. 2023
51.5
51.1
51.0
nov. 2023
51.0
50.8
51.1
out. 2023
51.1
49.9
50.5
set. 2023
50.5
51.0
49.3
ago. 2023
49.3
53.1
52.8
jul. 2023
52.8
55.1
53.4
jun. 2023
53.4
57.4
56.7
mai. 2023
56.7
58.7
57.9
abr. 2023
57.9
58.2
59.4
mar. 2023
59.4
54.8
56.7
fev. 2023
56.7
52.2
52.7
jan. 2023
52.7
50.5
51.6
dez. 2022
51.6
50.5
51.2
nov. 2022
51.2
49.1
49.7
out. 2022
49.7
49.5
48.5
set. 2022
48.5
52.2
50.6
ago. 2022
50.6
53.9
53.8
jul. 2022
53.8
55.3
54.0
jun. 2022
54.0
56.9
56.5
mai. 2022
56.5
55.3
57.1
abr. 2022
57.1
55.0
53.4
mar. 2022
53.4
51.7
56.6
fev. 2022
56.6
51.2
46.6
jan. 2022
46.6
57.9
55.8
dez. 2021
55.8
58.3
59.8
nov. 2021
59.8
56.8
56.6
out. 2021
56.6
58.6
56.9
1234
Exportar relatório

Widget do calendário econômico para seu site

Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.

Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.

Plugin oficial para sites em WordPress

Plugin oficial para sites em WordPress

Baixar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de Widget
Idioma
Colorido
Formato de data
Tamanho
×
Exibir informações
Período de calendário padrão
Seu código embutido