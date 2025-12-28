O Índice de Atividade dos Gerentes de Compras (PMI) Composto Markit para a Espanha (Markit Spain Composite Purchasing Managers Index (PMI)) é um relatório mensal sobre como mudam as condições de negócios de empresas privadas no setor de produção e serviços. O índice é calculado com base em pesquisas mensais feitas com gerentes de compras de mais de 400 empresas privadas do setor manufatureiro do país.

Os gestores de compras podem acompanhar as mudanças nas condições de mercado mais rápido do que outros funcionários das empresas, pois seu trabalho se adianta às atividades de produção final do produto.

O Índice Composto de Gestores de Compras do Markit inclui informações apenas sobre empresas privadas. Os gestores de compras preenchem um questionário que caracteriza os principais parâmetros de suas atividades: preços pagos e recebidos, emprego, nível de produção, novos pedidos, etc. Os entrevistados determinam se a situação se tornou melhor, pior ou não mudou, relativamente aos parâmetros listados. Subíndices individuais, calculados na base destas respostas, caracterizam a inflação, o emprego e outros indicadores importantes da atividade econômica. Cada resposta é ponderada de acordo com o tamanho da empresa e sua contribuição para o volume total da produção ou dos serviços do subsetor a que pertence. Assim, a maioria das grandes empresas contribuem mais para o cálculo do índice, cálculo esse que também inclui um ajuste sazonal. Uma leitura acima do nível de 50 indica um crescimento econômico e pode ter um impacto positivo nas cotações do euro, enquanto um valor abaixo desse patamar aponta para a sua desaceleração; valores inferiores a 42 podem significar uma possível recessão. Uma leitura acima do esperado pode ser considerada como favorável para o euro, enquanto um valor abaixo do esperado — desfavorável.

PMI é um dos índices mais populares entre os analistas, considerando o fato de que eles realizam sua análise detalhada e monitoramento. Fornece informações rápidas que abrangem as atividades comerciais do setor privado em geral e também ocupa uma grande parcela do PIB do governo. É interpretado como um dos principais indicadores do setor de serviços e da inflação.

