Espanha - Confiança do Consumidor (Spain Consumer Confidence)

País:
Espanha
EUR, Euro
Fonte:
Centro de Pesquisa Sociológica (CIS) (Centre for Sociological Research (CIS))
Setor:
Consumidor
Baixa 81.5 -
82.9
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
77.5
81.5
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
A Confiança do Consumidor (Consumer Confidence) mostra o quão o consumidor confia na estabilidade da economia do país. O índice é calculado através de uma pesquisa por telefone com 2 000 pessoas de vários segmentos da população espanhola. Ele permite avaliar a condição econômica média, o poder de compra e a confiança do consumidor. Os resultados são processados pelo Centro de Pesquisa Sociológica (CIS), que é uma instituição autônoma subordinada ao gabinete presidencial.

O índice de confiança do consumidor consiste em dois indicadores:

  • Situação atual, nela os consumidores avaliam a situação econômica atual em comparação com seis meses atrás.
  • Confiança do consumidor, que mostra que tipo de situação econômica os consumidores esperam nos próximos seis meses.

Um bom relatório sobre a confiança do consumidor, especialmente nos momentos em que o crescimento econômico desacelera, pode mudar drasticamente os mercados monetários. Uma confiança crescente pode significar que as pessoas gastam mais, fazem grandes compras (por exemplo, um carro ou uma casa). Isto leva a um aumento da atividade econômica e do crescimento nos gastos do consumidor. Por sua vez, o crescimento nos gastos dos consumidores pode acarretar o aumento da inflação. O objetivo final deste índice, entre um grande número de outros tipos de índices econômicos criados por organizações espanholas, é ter uma ferramenta útil para interpretar e prever o desenvolvimento da capacidade do consumidor na Espanha. Por essa razão, o Índice de Confiança do Consumidor é geralmente acompanhado de perto por economistas profissionais.

No entanto, é necessário entender que a confiança do consumidor é um valor muito subjetivo, baseado no humor atual. Devido a isso, os resultados devem ser interpretados com cautela. Muitos economistas estimam que o índice não é um valor absoluto, mas sim, uma média móvel de 3-6 meses. Se houver um aumento ou diminuição constante, pode-se falar sobre o surgimento de tendências estáveis.

Uma leitura do índice acima da previsão pode causar volatilidade alcista de curto prazo do euro.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Espanha - Confiança do Consumidor (Spain Consumer Confidence)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
set. 2025
81.5
82.9
jul. 2025
82.9
76.1
82.5
jun. 2025
76.1
82.5
mai. 2025
82.5
74.1
76.5
abr. 2025
76.5
80.9
79.6
mar. 2025
79.6
81.4
fev. 2025
81.4
84.6
84.9
jan. 2025
84.9
82.5
85.0
dez. 2024
85.0
75.2
80.6
nov. 2024
80.6
80.6
79.6
out. 2024
84.8
92.2
89.4
ago. 2024
89.4
92.7
88.4
jul. 2024
88.4
94.2
83.8
jun. 2024
83.8
81.6
84.5
abr. 2024
84.5
82.1
82.5
mar. 2024
82.5
72.6
78.5
fev. 2024
78.5
78.6
jan. 2024
78.6
77.6
dez. 2023
77.6
76.7
nov. 2023
76.7
87.3
70.5
out. 2023
70.5
87.3
77.2
set. 2023
77.2
93.6
94.4
ago. 2023
94.4
85.7
92.4
jun. 2023
92.4
79.4
81.5
mai. 2023
81.5
69.6
73.0
abr. 2023
73.0
78.9
67.4
mar. 2023
67.4
79.4
71.6
fev. 2023
71.6
72.8
73.0
jan. 2023
73.0
59.3
68.0
dez. 2022
68.0
50.2
60.5
nov. 2022
60.5
55.8
54.7
out. 2022
54.7
57.2
55.7
set. 2022
55.7
57.9
55.5
jul. 2022
55.5
63.0
65.8
jun. 2022
65.8
76.0
mai. 2022
76.0
59.9
74.6
abr. 2022
74.6
65.0
53.8
mar. 2022
53.8
85.4
89.8
fev. 2022
89.8
79.8
89.3
jan. 2022
89.3
74.0
81.3
dez. 2021
81.3
84.6
nov. 2021
84.6
99.7
97.3
out. 2021
97.3
94.9
98.3
set. 2021
98.3
91.4
91.6
ago. 2021
91.6
94.3
91.9
jul. 2021
91.9
93.1
97.5
jun. 2021
97.5
82.9
89.0
mai. 2021
89.0
74.6
77.8
abr. 2021
77.8
68.6
73.0
mar. 2021
73.0
59.8
65.9
12
