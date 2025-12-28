A Confiança do Consumidor (Consumer Confidence) mostra o quão o consumidor confia na estabilidade da economia do país. O índice é calculado através de uma pesquisa por telefone com 2 000 pessoas de vários segmentos da população espanhola. Ele permite avaliar a condição econômica média, o poder de compra e a confiança do consumidor. Os resultados são processados pelo Centro de Pesquisa Sociológica (CIS), que é uma instituição autônoma subordinada ao gabinete presidencial.

O índice de confiança do consumidor consiste em dois indicadores:

Situação atual, nela os consumidores avaliam a situação econômica atual em comparação com seis meses atrás.

Confiança do consumidor, que mostra que tipo de situação econômica os consumidores esperam nos próximos seis meses.

Um bom relatório sobre a confiança do consumidor, especialmente nos momentos em que o crescimento econômico desacelera, pode mudar drasticamente os mercados monetários. Uma confiança crescente pode significar que as pessoas gastam mais, fazem grandes compras (por exemplo, um carro ou uma casa). Isto leva a um aumento da atividade econômica e do crescimento nos gastos do consumidor. Por sua vez, o crescimento nos gastos dos consumidores pode acarretar o aumento da inflação. O objetivo final deste índice, entre um grande número de outros tipos de índices econômicos criados por organizações espanholas, é ter uma ferramenta útil para interpretar e prever o desenvolvimento da capacidade do consumidor na Espanha. Por essa razão, o Índice de Confiança do Consumidor é geralmente acompanhado de perto por economistas profissionais.

No entanto, é necessário entender que a confiança do consumidor é um valor muito subjetivo, baseado no humor atual. Devido a isso, os resultados devem ser interpretados com cautela. Muitos economistas estimam que o índice não é um valor absoluto, mas sim, uma média móvel de 3-6 meses. Se houver um aumento ou diminuição constante, pode-se falar sobre o surgimento de tendências estáveis.

Uma leitura do índice acima da previsão pode causar volatilidade alcista de curto prazo do euro.

