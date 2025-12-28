O Índice de Gestores de Compras (PMI) no Setor da Manufatura do Markit para a Espanha (Markit Spain Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI)) é um relatório macroeconômico que mostra a situação econômica no setor manufatureiro da Espanha com base em informações obtidas através de uma pesquisa mensal com gerentes de compras em grandes empresas do setor. Seu nome deriva do fato do índice ser preparado pela empresa Markit Economics. Uma característica distintiva do indicador é seu método de cálculo: entrevistados determinam se a situação se tornou melhor, pior ou não mudou. A avaliação das respostas é feita considerando a significância das empresas pesquisadas.

Diferentemente dos índices governamentais, o PMI no Setor da Manufatura é publicado no início do mês e mostra claramente a situação e o rumo do desenvolvimento econômico do país, semelhante ao indicador Tankan no Japão ou ISM nos EUA.

Na Espanha, o cálculo do índice é realizado pela Markit Economics em colaboração com a AERCE (em espanhol, 'Asociación Española de Profesionales de Compras, Contratación y Aprovisionamientos').

O questionário avalia o volume de produção, as novas encomendas, as entregas, os inventários e o emprego. Alguns dos parâmetros mais importantes são os novos pedidos recebidos e a intensidade da produção cujo valor total é superior a 50%.

Novas encomendas de clientes;

Intensidade de produção (velocidade e nível);

Entrega de fornecedores (entrega rápida ou lenta);

Estoques da empresa;

Nível de emprego;

Estoques da empresa (avaliação aproximada dos clientes da empresa);

Preços se a empresa pagar produtos e serviços;

Pedidos pendentes (aumento ou diminuição);

Novos pedidos de exportação;

Importação (número de materiais importados).

Parâmetros:

O cálculo do índice inclui ajuste de sazonalidade. Uma leitura acima do nível de 50 indica o crescimento do setor e pode ter um impacto positivo nas cotações do euro, enquanto um valor abaixo desse patamar aponta para a sua desaceleração; valores inferiores a 42 podem significar uma possível recessão.

O PMI no Setor da Manufatura é um dos principais indicadores de bem-estar econômico, de recessão ou de crescimento econômico. Os gestores de compras estão entre os primeiros a saber quando as condições do mercado mudam, porque eles trabalham no curto prazo e podem monitorar as tendências que prevêem mudanças nas condições econômicas. O crescimento do PMI no Setor da Manufatura revela a presença de condições favoráveis de mercado e pode ser considerado positivo para o euro.

Últimos valores: