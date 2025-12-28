CalendárioSeções

Espanha - Índice de Gestores de Compras (PMI) no Setor da Manufatura da S&P Global/CIPS (S&P Global Spain Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))

País:
Espanha
EUR, Euro
Fonte:
S&P Global
Setor:
Negócio
Moderada 51.5 51.3
52.1
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
51.0
51.5
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
O Índice de Gestores de Compras (PMI) no Setor da Manufatura do Markit para a Espanha (Markit Spain Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI)) é um relatório macroeconômico que mostra a situação econômica no setor manufatureiro da Espanha com base em informações obtidas através de uma pesquisa mensal com gerentes de compras em grandes empresas do setor. Seu nome deriva do fato do índice ser preparado pela empresa Markit Economics. Uma característica distintiva do indicador é seu método de cálculo: entrevistados determinam se a situação se tornou melhor, pior ou não mudou. A avaliação das respostas é feita considerando a significância das empresas pesquisadas.

Diferentemente dos índices governamentais, o PMI no Setor da Manufatura é publicado no início do mês e mostra claramente a situação e o rumo do desenvolvimento econômico do país, semelhante ao indicador Tankan no Japão ou ISM nos EUA.

Na Espanha, o cálculo do índice é realizado pela Markit Economics em colaboração com a AERCE (em espanhol, 'Asociación Española de Profesionales de Compras, Contratación y Aprovisionamientos').

O questionário avalia o volume de produção, as novas encomendas, as entregas, os inventários e o emprego. Alguns dos parâmetros mais importantes são os novos pedidos recebidos e a intensidade da produção cujo valor total é superior a 50%.

Parâmetros:
  • Novas encomendas de clientes;
  • Intensidade de produção (velocidade e nível);
  • Entrega de fornecedores (entrega rápida ou lenta);
  • Estoques da empresa;
  • Nível de emprego;
  • Estoques da empresa (avaliação aproximada dos clientes da empresa);
  • Preços se a empresa pagar produtos e serviços;
  • Pedidos pendentes (aumento ou diminuição);
  • Novos pedidos de exportação;
  • Importação (número de materiais importados).

O cálculo do índice inclui ajuste de sazonalidade. Uma leitura acima do nível de 50 indica o crescimento do setor e pode ter um impacto positivo nas cotações do euro, enquanto um valor abaixo desse patamar aponta para a sua desaceleração; valores inferiores a 42 podem significar uma possível recessão.

O PMI no Setor da Manufatura é um dos principais indicadores de bem-estar econômico, de recessão ou de crescimento econômico. Os gestores de compras estão entre os primeiros a saber quando as condições do mercado mudam, porque eles trabalham no curto prazo e podem monitorar as tendências que prevêem mudanças nas condições econômicas. O crescimento do PMI no Setor da Manufatura revela a presença de condições favoráveis de mercado e pode ser considerado positivo para o euro.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Espanha - Índice de Gestores de Compras (PMI) no Setor da Manufatura da S&P Global/CIPS (S&P Global Spain Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
51.5
51.3
52.1
out. 2025
52.1
50.6
51.5
set. 2025
51.5
54.6
54.3
ago. 2025
54.3
51.8
51.9
jul. 2025
51.9
51.5
51.4
jun. 2025
51.4
49.5
50.5
mai. 2025
50.5
47.8
48.1
abr. 2025
48.1
50.5
49.5
mar. 2025
49.5
50.2
49.7
fev. 2025
49.7
50.0
50.9
jan. 2025
50.9
54.4
53.3
dez. 2024
53.3
52.0
53.1
nov. 2024
53.1
55.3
54.5
out. 2024
54.5
51.9
53.0
set. 2024
53.0
49.1
50.5
ago. 2024
50.5
50.7
51.0
jul. 2024
51.0
53.4
52.3
jun. 2024
52.3
53.4
54.0
mai. 2024
54.0
51.2
52.2
abr. 2024
52.2
51.1
51.4
mar. 2024
51.4
52.0
51.5
fev. 2024
51.5
49.5
49.2
jan. 2024
49.2
46.7
46.2
dez. 2023
46.2
45.7
46.3
nov. 2023
46.3
46.4
45.1
out. 2023
45.1
47.1
47.7
set. 2023
47.7
47.1
46.5
ago. 2023
46.5
47.9
47.8
jul. 2023
47.8
48.2
48.0
jun. 2023
48.0
48.7
48.4
mai. 2023
48.4
50.1
49.0
abr. 2023
49.0
51.0
51.3
mar. 2023
51.3
49.6
50.7
fev. 2023
50.7
47.4
48.4
jan. 2023
48.4
46.0
46.4
dez. 2022
46.4
45.2
45.7
nov. 2022
45.7
46.8
44.7
out. 2022
44.7
49.4
49.0
set. 2022
49.0
49.3
49.9
ago. 2022
49.9
50.6
48.7
jul. 2022
48.7
53.2
52.6
jun. 2022
52.6
53.6
53.8
mai. 2022
53.8
53.8
53.3
abr. 2022
53.3
55.6
54.2
mar. 2022
54.2
56.6
56.9
fev. 2022
56.9
56.3
56.2
jan. 2022
56.2
56.7
56.2
dez. 2021
56.2
57.3
57.1
nov. 2021
57.1
57.8
57.4
out. 2021
57.4
58.9
58.1
