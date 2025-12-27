CalendárioSeções

França - Índice de Gestores de Compras (PMI) no Setor da Manufatura publicado pela S&P Global (S&P Global France Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))

País:
França
EUR, Euro
Fonte:
S&P Global
Setor:
Negócio
Moderada N/D 48.2
47.8
Última divulgação Importância Atual Projeção Prévio
Prévio
Seguinte divulgação Atual Projeção Prévio
Prévio
O Índice de Atividade dos Gerentes de Compras (PMI) Industrial Markit (Markit Manufacturing PMI) é um indicador das mudanças nas condições de negócios, no setor francês, durante o mês de referência em comparação com o mês anterior. O índice é calculado com base em pesquisas mensais de gerentes de compras que trabalham em empresas privadas do setor manufatureiro. Os entrevistados recebem perguntas sobre cinco indicadores: o nível de produção, o número de pedidos, a taxa de recepção de ordens de fornecedores, estoques, emprego. O índice reflete as condições dos negócios privados no setor manufatureiro, caracteriza o estado da indústria. Uma leitura do indicador acima de 50 indica o crescimento da indústria e pode ter um impacto positivo nas cotações do euro.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "França - Índice de Gestores de Compras (PMI) no Setor da Manufatura publicado pela S&P Global (S&P Global France Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
dez. 2025 prelim.
N/D
48.2
47.8
nov. 2025
47.8
47.8
47.8
nov. 2025 prelim.
47.8
49.3
48.8
out. 2025
48.8
48.3
48.3
out. 2025 prelim.
48.3
48.2
set. 2025
48.2
48.1
set. 2025 prelim.
48.1
50.0
50.4
ago. 2025
50.4
49.9
49.9
ago. 2025 prelim.
49.9
47.7
48.2
jul. 2025
48.2
48.4
48.4
jul. 2025 prelim.
48.4
47.0
48.1
jun. 2025
48.1
47.8
47.8
jun. 2025 prelim.
47.8
48.8
49.8
mai. 2025
49.8
49.5
49.5
mai. 2025 prelim.
49.5
48.2
48.7
abr. 2025
48.7
48.2
48.2
abr. 2025 prelim.
48.2
48.4
48.5
mar. 2025
48.5
48.9
48.9
mar. 2025 prelim.
48.9
45.1
45.8
fev. 2025
45.8
45.5
45.5
fev. 2025 prelim.
45.5
43.9
45.0
jan. 2025
45.0
45.3
45.3
jan. 2025 prelim.
45.3
42.1
41.9
dez. 2024
41.9
41.9
41.9
dez. 2024 prelim.
41.9
44.4
43.1
nov. 2024
43.1
43.2
43.2
nov. 2024 prelim.
43.2
44.2
44.5
out. 2024
44.5
44.5
44.5
out. 2024 prelim.
44.5
43.6
44.6
set. 2024
44.6
44.0
44.0
set. 2024 prelim.
44.0
44.7
43.9
ago. 2024
43.9
42.1
42.1
ago. 2024 prelim.
42.1
44.9
44.0
jul. 2024
44.0
44.1
44.1
jul. 2024 prelim.
44.1
44.1
45.4
jun. 2024
45.4
45.3
45.3
jun. 2024 prelim.
45.3
44.5
46.4
mai. 2024
46.4
46.7
46.7
mai. 2024 prelim.
46.7
44.8
45.3
abr. 2024
45.3
44.9
44.9
abr. 2024 prelim.
44.9
43.7
46.2
mar. 2024
46.2
45.8
45.8
mar. 2024 prelim.
45.8
46.1
47.1
fev. 2024
47.1
46.8
46.8
fev. 2024 prelim.
46.8
43.2
43.1
jan. 2024
43.1
43.2
43.2
jan. 2024 prelim.
43.2
41.7
42.1
dez. 2023
42.1
42.0
42.0
dez. 2023 prelim.
42.0
42.7
42.9
nov. 2023
42.9
42.6
42.6
