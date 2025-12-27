O PMI Composto Markit (Markit Composite PMI) é um relatório mensal resumido sobre as mudanças nas condições de trabalho de empresas privadas dos setores de produção e serviços. O índice é calculado com base numa entrevista com representantes de várias empresas. Cada resposta é ponderado de acordo com o tamanho da empresa e sua contribuição para o volume total da produção ou dos serviços do subsetor a que pertence. Assim, a maioria das grandes empresas fazem uma contribuição maior para o cálculo do índice. O índice reflete as condições dos negócios privados no país. Uma leitura acima do nível de 50 pode ter um impacto positivo sobre as cotações do euro.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "França - Índice Composto de Gestores de Compras publicado pela S&P Global (S&P Global France Composite Purchasing Managers Index (PMI))". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).