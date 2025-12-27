Calendário Econômico
França - Índice Composto de Gestores de Compras publicado pela S&P Global (S&P Global France Composite Purchasing Managers Index (PMI))
|Baixa
|N/D
|49.2
|
50.4
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O PMI Composto Markit (Markit Composite PMI) é um relatório mensal resumido sobre as mudanças nas condições de trabalho de empresas privadas dos setores de produção e serviços. O índice é calculado com base numa entrevista com representantes de várias empresas. Cada resposta é ponderado de acordo com o tamanho da empresa e sua contribuição para o volume total da produção ou dos serviços do subsetor a que pertence. Assim, a maioria das grandes empresas fazem uma contribuição maior para o cálculo do índice. O índice reflete as condições dos negócios privados no país. Uma leitura acima do nível de 50 pode ter um impacto positivo sobre as cotações do euro.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "França - Índice Composto de Gestores de Compras publicado pela S&P Global (S&P Global France Composite Purchasing Managers Index (PMI))". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
