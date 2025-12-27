CalendárioSeções

Calendário Econômico

Países

França - Índice de Gestores de Compras (PMI) no Setor de Serviços publicado pela S&P Global (S&P Global France Services Purchasing Managers Index (PMI))

País:
França
EUR, Euro
Fonte:
S&P Global
Setor:
Negócio
Moderada N/D 50.5
51.4
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
  • Visão geral
  • Gráfico
  • Histórico
  • Widget

O Índice de Atividade dos Gerentes de Compras (PMI) Serviços Markit (Markit Services PMI) reflete o nível de atividade no trabalho de empresas de serviços privados na França no mês de referência. O índice é calculado com base numa entrevista com representantes de empresas privadas do setor de serviços. O estudo envolve empresas de transportes, setor financeiro, empresas de TI, representantes de negócios de hotel e restaurante, prestadores de serviços de comunicação, etc. As pesquisas avaliam o número de pedidos, o volume de trabalho realizado, o emprego, o movimento dos preços na indústria. O índice reflete as condições de negócios privados no setor de serviços. Uma leitura superior a 50 pode ter um impacto positivo sobre o euro.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "França - Índice de Gestores de Compras (PMI) no Setor de Serviços publicado pela S&P Global (S&P Global France Services Purchasing Managers Index (PMI))". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
dez. 2025 prelim.
N/D
50.5
51.4
nov. 2025
51.4
50.8
50.8
nov. 2025 prelim.
50.8
47.5
48.0
out. 2025
48.0
47.1
47.1
out. 2025 prelim.
47.1
49.1
48.5
set. 2025
48.5
48.9
set. 2025 prelim.
48.9
49.7
49.8
ago. 2025
49.8
49.7
49.7
ago. 2025 prelim.
49.7
47.6
48.5
jul. 2025
48.5
49.7
49.7
jul. 2025 prelim.
49.7
47.5
50.0
jun. 2025
50.0
48.7
48.7
jun. 2025 prelim.
48.7
47.2
48.9
mai. 2025
48.9
47.4
47.4
mai. 2025 prelim.
47.4
48.1
47.3
abr. 2025
47.3
46.8
46.8
abr. 2025 prelim.
46.8
48.4
47.9
mar. 2025
47.9
46.6
46.6
mar. 2025 prelim.
46.6
43.7
45.3
fev. 2025
45.3
44.5
44.5
fev. 2025 prelim.
44.5
49.3
48.2
jan. 2025
48.2
48.9
48.9
jan. 2025 prelim.
48.9
47.8
47.5
dez. 2024
47.5
48.2
48.2
dez. 2024 prelim.
48.2
48.7
45.9
nov. 2024
45.9
45.7
45.7
nov. 2024 prelim.
45.7
50.7
48.1
out. 2024
48.1
48.3
48.3
out. 2024 prelim.
48.3
46.8
49.6
set. 2024
49.6
48.3
48.3
set. 2024 prelim.
48.3
53.2
55.0
ago. 2024
55.0
55.0
55.0
ago. 2024 prelim.
55.0
48.8
50.1
jul. 2024
50.1
50.7
50.7
jul. 2024 prelim.
50.7
47.3
48.8
jun. 2024
48.8
48.8
48.8
jun. 2024 prelim.
48.8
49.1
48.9
mai. 2024
48.9
49.4
49.4
mai. 2024 prelim.
49.4
50.9
51.3
abr. 2024
51.3
50.5
50.5
abr. 2024 prelim.
50.5
48.1
48.3
mar. 2024
48.3
47.8
47.8
mar. 2024 prelim.
47.8
47.2
48.4
fev. 2024
48.4
48.0
48.0
fev. 2024 prelim.
48.0
44.9
45.4
jan. 2024
45.4
45.0
45.0
jan. 2024 prelim.
45.0
45.3
45.7
dez. 2023
45.7
44.3
44.3
dez. 2023 prelim.
44.3
45.7
45.4
nov. 2023
45.4
45.3
45.3
12345678
Exportar relatório

Widget do calendário econômico para seu site

Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.

Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.

Plugin oficial para sites em WordPress

Plugin oficial para sites em WordPress

Baixar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de Widget
Idioma
Colorido
Formato de data
Tamanho
×
Exibir informações
Período de calendário padrão
Seu código embutido