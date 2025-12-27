Calendário Econômico
França - Índice de Gestores de Compras (PMI) no Setor de Serviços publicado pela S&P Global (S&P Global France Services Purchasing Managers Index (PMI))
|Moderada
|N/D
|50.5
|
51.4
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Índice de Atividade dos Gerentes de Compras (PMI) Serviços Markit (Markit Services PMI) reflete o nível de atividade no trabalho de empresas de serviços privados na França no mês de referência. O índice é calculado com base numa entrevista com representantes de empresas privadas do setor de serviços. O estudo envolve empresas de transportes, setor financeiro, empresas de TI, representantes de negócios de hotel e restaurante, prestadores de serviços de comunicação, etc. As pesquisas avaliam o número de pedidos, o volume de trabalho realizado, o emprego, o movimento dos preços na indústria. O índice reflete as condições de negócios privados no setor de serviços. Uma leitura superior a 50 pode ter um impacto positivo sobre o euro.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "França - Índice de Gestores de Compras (PMI) no Setor de Serviços publicado pela S&P Global (S&P Global France Services Purchasing Managers Index (PMI))". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
Widget do calendário econômico para seu site
Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.
Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.
Plugin oficial para sites em WordPress