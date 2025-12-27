O Índice de Atividade dos Gerentes de Compras (PMI) Serviços Markit (Markit Services PMI) reflete o nível de atividade no trabalho de empresas de serviços privados na França no mês de referência. O índice é calculado com base numa entrevista com representantes de empresas privadas do setor de serviços. O estudo envolve empresas de transportes, setor financeiro, empresas de TI, representantes de negócios de hotel e restaurante, prestadores de serviços de comunicação, etc. As pesquisas avaliam o número de pedidos, o volume de trabalho realizado, o emprego, o movimento dos preços na indústria. O índice reflete as condições de negócios privados no setor de serviços. Uma leitura superior a 50 pode ter um impacto positivo sobre o euro.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "França - Índice de Gestores de Compras (PMI) no Setor de Serviços publicado pela S&P Global (S&P Global France Services Purchasing Managers Index (PMI))". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).