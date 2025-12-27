O Índice de Preços ao Produtor - Mensal - (Producer Price Index (PPI) m/m) carateriza a variação média dos preços de venda das mercadorias do ponto de vista dos produtores no mês de referência em comparação com o mês anterior. O índice de preços ao produtor é considerado como um dos principais indicadores dos preços ao consumidor, que afeta em grande parte o nível de inflação. Uma leitura do indicador superior ao esperado pode ter um impacto positivo no euro.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "França - Índice de Preços ao Produtor (Mensal) (France Producer Price Index (PPI) m/m)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).