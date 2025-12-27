Calendário Econômico
França - Importações (Mensal) (France Imports m/m)
|Baixa
|€55.648 bilh
|
€58.314 bilh
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|
€55.648 bilh
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
As Importações (Imports) refletem a mudança no volume de importações de bens e serviços da França no mês de referência. Os indicadores de importação são usados para avaliar a atividade do comércio exterior da França e da demanda por bens importados dentro do país. Uma leitura do indicador superior ao esperado pode ter um impacto positivo no euro.
Últimos valores:
dados atuais
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "França - Importações (Mensal) (France Imports m/m)".
Widget do calendário econômico para seu site
Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.
Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.
Plugin oficial para sites em WordPress