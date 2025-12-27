CalendárioSeções

França - Importações (Mensal) (France Imports m/m)

País:
França
EUR, Euro
Fonte:
Ministério da Economia e Finanças (Ministry for the Economy and Finance)
Setor:
Comércio
Baixa €​55.648 bilh
€​58.314 bilh
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
€​55.648 bilh
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
As Importações (Imports) refletem a mudança no volume de importações de bens e serviços da França no mês de referência. Os indicadores de importação são usados ​​para avaliar a atividade do comércio exterior da França e da demanda por bens importados dentro do país. Uma leitura do indicador superior ao esperado pode ter um impacto positivo no euro.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "França - Importações (Mensal) (France Imports m/m)".

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
out. 2025
€​55.648 bilh
€​58.314 bilh
set. 2025
€​58.495 bilh
€​57.060 bilh
ago. 2025
€​57.332 bilh
€​57.575 bilh
jul. 2025
€​57.674 bilh
€​57.969 bilh
jun. 2025
€​58.253 bilh
€​56.595 bilh
mai. 2025
€​56.654 bilh
€​56.747 bilh
abr. 2025
€​57.225 bilh
€​58.639 bilh
mar. 2025
€​58.799 bilh
€​57.485 bilh
fev. 2025
€​57.544 bilh
€​56.178 bilh
jan. 2025
€​56.376 bilh
€​55.703 bilh
dez. 2024
€​56.160 bilh
€​56.596 bilh
nov. 2024
€​57.186 bilh
€​56.198 bilh
out. 2024
€​56.404 bilh
€​56.710 bilh
set. 2024
€​56.853 bilh
€​57.008 bilh
ago. 2024
€​57.028 bilh
€​55.508 bilh
jul. 2024
€​55.682 bilh
€​57.479 bilh
jun. 2024
€​57.746 bilh
€​57.762 bilh
mai. 2024
€​58.213 bilh
€​58.633 bilh
abr. 2024
€​58.760 bilh
€​57.493 bilh
mar. 2024
€​57.698 bilh
€​56.366 bilh
fev. 2024
€​56.296 bilh
€​56.048 bilh
jan. 2024
€​56.199 bilh
€​56.817 bilh
dez. 2023
€​57.021 bilh
€​55.578 bilh
nov. 2023
€​55.395 bilh
€​58.200 bilh
out. 2023
€​58.268 bilh
€​57.944 bilh
set. 2023
€​58.048 bilh
€​58.862 bilh
ago. 2023
€​59.034 bilh
€​60.691 bilh
jul. 2023
€​60.731 bilh
€​58.918 bilh
jun. 2023
€​58.767 bilh
€​60.684 bilh
mai. 2023
€​60.759 bilh
€​60.538 bilh
abr. 2023
€​59.494 bilh
€​58.687 bilh
mar. 2023
€​58.511 bilh
€​60.383 bilh
fev. 2023
€​60.896 bilh
€​62.112 bilh
jan. 2023
€​62.363 bilh
€​65.281 bilh
dez. 2022
€​65.929 bilh
€​64.820 bilh
nov. 2022
€​64.801 bilh
€​63.359 bilh
out. 2022
€​63.595 bilh
€​69.343 bilh
set. 2022
€​69.528 bilh
€​67.090 bilh
ago. 2022
€​66.454 bilh
€​63.743 bilh
jul. 2022
€​63.279 bilh
€​62.960 bilh
jun. 2022
€​62.802 bilh
€​61.064 bilh
mai. 2022
€​60.773 bilh
€​59.806 bilh
abr. 2022
€​58.896 bilh
€​58.643 bilh
mar. 2022
€​58.108 bilh
€​56.122 bilh
fev. 2022
€​56.021 bilh
€​55.559 bilh
jan. 2022
€​55.308 bilh
€​55.618 bilh
dez. 2021
€​55.410 bilh
€​54.035 bilh
nov. 2021
€​53.744 bilh
€​51.024 bilh
out. 2021
€​50.616 bilh
€​48.939 bilh
set. 2021
€​48.773 bilh
€​49.013 bilh
