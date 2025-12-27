O Produto Interno Bruto da França - Trimestral - (France Gross Domestic Product (GDP) q/q) reflete a variação no valor de mercado dos bens e serviços produzidos no país, no trimestre de referência em comparação com o anterior. PIB é calculado com base em dados estatísticos (utilizando indicadores econômicos nacionais), modelos preditivos e estimativas de especialistas. O crescimento do PIB pode ter um efeito positivo nas cotações do euro.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "França - Produto Interno Bruto (Trimestral) (France Gross Domestic Product (GDP) q/q)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).