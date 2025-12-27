CalendárioSeções

França - Balanço Orçamentário do Governo (France Government Budget Balance)

País:
França
EUR, Euro
Fonte:
Ministério da Economia e Finanças (Ministry for the Economy and Finance)
Setor:
Governo
Baixa €​-136.2 bilh
€​-155.4 bilh
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
€​-136.2 bilh
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
O Balanço Orçamentário do Governo (Government Budget Balance) reflete a diferença entre as receitas e despesas do governo no final do período do relatório. Um valor positivo significa um excedente orçamental, que pode ter um efeito positivo nas cotações do euro, enquanto um valor do indicador negativo é considerado desfavorável para o euro.

Últimos valores:

dados atuais

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "França - Balanço Orçamentário do Governo (France Government Budget Balance)".

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
out. 2025
€​-136.2 bilh
€​-155.4 bilh
set. 2025
€​-155.4 bilh
€​-157.5 bilh
ago. 2025
€​-157.5 bilh
€​-142.0 bilh
jul. 2025
€​-142.0 bilh
€​-100.4 bilh
jun. 2025
€​-100.4 bilh
€​-94.0 bilh
mai. 2025
€​-94.0 bilh
€​-69.3 bilh
abr. 2025
€​-69.3 bilh
€​-47.0 bilh
mar. 2025
€​-47.0 bilh
€​-40.3 bilh
fev. 2025
€​-40.3 bilh
€​-17.3 bilh
jan. 2025
€​-17.3 bilh
€​-156.3 bilh
dez. 2024
€​-156.3 bilh
€​-172.5 bilh
nov. 2024
€​-172.5 bilh
€​-157.4 bilh
out. 2024
€​-157.4 bilh
€​-173.8 bilh
set. 2024
€​-173.8 bilh
€​-171.9 bilh
ago. 2024
€​-171.9 bilh
€​-156.9 bilh
jul. 2024
€​-156.9 bilh
€​-103.5 bilh
jun. 2024
€​-103.5 bilh
€​-113.5 bilh
mai. 2024
€​-113.5 bilh
€​-91.6 bilh
abr. 2024
€​-91.6 bilh
€​-52.8 bilh
mar. 2024
€​-52.8 bilh
€​-44.0 bilh
fev. 2024
€​-44.0 bilh
€​-25.7 bilh
jan. 2024
€​-25.7 bilh
€​-173.3 bilh
dez. 2023
€​-173.3 bilh
€​-198.0 bilh
nov. 2023
€​-198.0 bilh
€​-177.7 bilh
out. 2023
€​-177.7 bilh
€​-186.1 bilh
set. 2023
€​-186.1 bilh
€​-187.9 bilh
ago. 2023
€​-187.9 bilh
€​-169.0 bilh
jul. 2023
€​-169.0 bilh
€​-116.2 bilh
jun. 2023
€​-116.2 bilh
€​-107.2 bilh
mai. 2023
€​-107.2 bilh
€​-83.7 bilh
abr. 2023
€​-83.7 bilh
€​-54.7 bilh
mar. 2023
€​-54.7 bilh
€​-50.3 bilh
fev. 2023
€​-50.3 bilh
€​-21.1 bilh
jan. 2023
€​-21.1 bilh
€​-151.5 bilh
dez. 2022
€​-151.5 bilh
€​-159.3 bilh
nov. 2022
€​-159.3 bilh
€​-143.2 bilh
out. 2022
€​-143.2 bilh
€​-146.6 bilh
set. 2022
€​-146.6 bilh
€​-149.9 bilh
ago. 2022
€​-149.9 bilh
€​-131.2 bilh
jul. 2022
€​-131.2 bilh
€​-76.1 bilh
jun. 2022
€​-76.1 bilh
€​-82.3 bilh
mai. 2022
€​-82.3 bilh
€​-67.3 bilh
abr. 2022
€​-67.3 bilh
€​-38.3 bilh
mar. 2022
€​-38.3 bilh
€​-37.6 bilh
fev. 2022
€​-37.6 bilh
€​-15.9 bilh
jan. 2022
€​-15.9 bilh
€​-170.7 bilh
dez. 2021
€​-170.7 bilh
€​-181.0 bilh
nov. 2021
€​-181.0 bilh
€​-171.6 bilh
out. 2021
€​-171.6 bilh
€​-175.1 bilh
set. 2021
€​-175.1 bilh
€​-178.0 bilh
1234
