Calendário Econômico
França - Balanço Orçamentário do Governo (France Government Budget Balance)
|Baixa
|€-136.2 bilh
|
€-155.4 bilh
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|
€-136.2 bilh
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Balanço Orçamentário do Governo (Government Budget Balance) reflete a diferença entre as receitas e despesas do governo no final do período do relatório. Um valor positivo significa um excedente orçamental, que pode ter um efeito positivo nas cotações do euro, enquanto um valor do indicador negativo é considerado desfavorável para o euro.
Últimos valores:
dados atuais
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "França - Balanço Orçamentário do Governo (France Government Budget Balance)".
Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.
