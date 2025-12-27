Calendário Econômico
França - Folha de Pagamento (Payroll) Não-Agrícola (Trimestral) (France Nonfarm Payrolls q/q)
|Baixa
|0.0%
|-0.3%
|
-0.3%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|0.0%
|
0.0%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Relatório de Emprego (Payroll) não-agrícola (Nonfarm Payrolls q/q) reflete o número de novos postos de trabalho, criados no mês de relatórios, em todos os setores da economia da França, com exceção do setor agrícola e órgãos governamentais. Seu crescimento pode ter um impacto positivo nas cotações do euro.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "França - Folha de Pagamento (Payroll) Não-Agrícola (Trimestral) (France Nonfarm Payrolls q/q)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
Widget do calendário econômico para seu site
Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.
Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.
Plugin oficial para sites em WordPress