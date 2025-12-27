CalendárioSeções

França - Folha de Pagamento (Payroll) Não-Agrícola (Trimestral) (France Nonfarm Payrolls q/q)

País:
França
EUR, Euro
Fonte:
Instituto Nacional da Estatística e Estudos Econômicos (National Institute of Statistics and Economic Studies)
Setor:
Trabalho
Baixa 0.0% -0.3%
-0.3%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
0.0%
0.0%
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
  • Visão geral
  • Gráfico
  • Histórico
  • Widget

O Relatório de Emprego (Payroll) não-agrícola (Nonfarm Payrolls q/q) reflete o número de novos postos de trabalho, criados no mês de relatórios, em todos os setores da economia da França, com exceção do setor agrícola e órgãos governamentais. Seu crescimento pode ter um impacto positivo nas cotações do euro.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "França - Folha de Pagamento (Payroll) Não-Agrícola (Trimestral) (France Nonfarm Payrolls q/q)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
3 trim. 2025
0.0%
-0.3%
-0.3%
3 trim. 2025 prelim.
-0.3%
0.2%
0.2%
2 trim. 2025
0.2%
0.0%
0.0%
2 trim. 2025 prelim.
0.0%
0.0%
-0.1%
1 trim. 2025
-0.1%
0.0%
0.0%
1 trim. 2025 prelim.
0.0%
0.0%
-0.3%
4 trim. 2024
-0.3%
-0.2%
-0.2%
4 trim. 2024 prelim.
-0.2%
0.1%
0.1%
3 trim. 2024
0.2%
-0.1%
-0.1%
3 trim. 2024 prelim.
-0.1%
-0.1%
-0.1%
2 trim. 2024
0.0%
0.0%
0.0%
2 trim. 2024 prelim.
0.0%
0.2%
0.3%
1 trim. 2024
0.3%
0.2%
0.2%
1 trim. 2024 prelim.
0.2%
0.0%
-0.1%
4 trim. 2023
0.0%
0.0%
0.0%
4 trim. 2023 prelim.
0.0%
0.3%
0.1%
3 trim. 2023
0.1%
-0.1%
-0.1%
3 trim. 2023 prelim.
-0.1%
0.3%
0.1%
2 trim. 2023
0.1%
0.1%
0.1%
2 trim. 2023 prelim.
0.1%
0.4%
0.4%
1 trim. 2023
0.3%
0.2%
0.2%
1 trim. 2023 prelim.
0.2%
0.4%
0.2%
4 trim. 2022
0.2%
0.0%
0.0%
4 trim. 2022 prelim.
0.0%
0.4%
0.6%
3 trim. 2022
0.4%
0.4%
0.4%
3 trim. 2022 prelim.
0.4%
0.5%
0.5%
2 trim. 2022
0.4%
0.5%
0.5%
2 trim. 2022 prelim.
0.5%
0.3%
0.3%
1 trim. 2022
0.3%
0.3%
0.3%
1 trim. 2022 prelim.
0.3%
0.2%
0.6%
4 trim. 2021
0.4%
0.5%
0.5%
4 trim. 2021 prelim.
0.5%
0.5%
0.5%
3 trim. 2021
0.4%
0.5%
0.5%
3 trim. 2021 prelim.
0.5%
1.2%
1.4%
2 trim. 2021
1.1%
1.2%
1.2%
2 trim. 2021 prelim.
1.2%
0.1%
0.5%
1 trim. 2021
0.3%
0.3%
0.3%
1 trim. 2021 prelim.
0.3%
0.6%
-0.1%
4 trim. 2020
-0.1%
-0.2%
-0.2%
4 trim. 2020 prelim.
-0.2%
0.0%
1.6%
3 trim. 2020
1.6%
1.8%
1.8%
3 trim. 2020 prelim.
1.8%
-1.7%
-0.8%
2 trim. 2020
-0.9%
-0.6%
-0.6%
2 trim. 2020 prelim.
-0.6%
-2.2%
-2.5%
1 trim. 2020
-2.0%
-2.3%
-2.3%
1 trim. 2020 prelim.
-2.3%
0.2%
0.4%
4 trim. 2019
0.4%
0.2%
0.2%
4 trim. 2019 prelim.
0.2%
0.2%
0.2%
3 trim. 2019
0.2%
0.3%
0.3%
3 trim. 2019 prelim.
0.3%
0.2%
0.2%
123
