O Relatório de Emprego (Payroll) não-agrícola (Nonfarm Payrolls q/q) reflete o número de novos postos de trabalho, criados no mês de relatórios, em todos os setores da economia da França, com exceção do setor agrícola e órgãos governamentais. Seu crescimento pode ter um impacto positivo nas cotações do euro.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "França - Folha de Pagamento (Payroll) Não-Agrícola (Trimestral) (France Nonfarm Payrolls q/q)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).