O gasto dos Consumidores - Mensal - (Consumer Spending m/m) reflete as mudanças nos gastos do consumidor em bens e serviços domésticos para o mês de referência em comparação com o mês anterior. Os gastos do consumidor representa uma parte importante da atividade econômica, portanto, o fato de o valor do índice ser superior ao esperado pode ter um impacto positivo no euro.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "França - Gasto dos Consumidores (Mensal) (France Consumer Spending m/m)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).