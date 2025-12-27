A Produção Industrial - Mensal - (Industrial Production m/m) reflete o volume de produção e a atividade no setor industrial, durante o mês de referência em comparação com o anterior. As taxas de crescimento são calculadas com base em indicadores ajustados ao calendário. O cálculo do índice inclui a indústria, mineração e serviços públicos. Os dados do índice são utilizados na avaliação do desenvolvimento do setor industrial na zona do euro.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "França - Produção Industrial (Mensal) (France Industrial Production m/m)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).