Calendário Econômico
França - Produto Interno Bruto (Anual) (France Gross Domestic Product (GDP) y/y)
|Moderada
|0.9%
|0.9%
|
0.9%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|0.8%
|
0.9%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Produto Interno Bruto - Anual - (France Gross Domestic Product (GDP) y/y) reflete a variação no valor de mercado dos bens e serviços produzidos no país, no trimestre de referência em comparação com o mesmo período do ano anterior. PIB é calculado com base em dados estatísticos (utilizando indicadores econômicos nacionais), modelos preditivos e estimativas de especialistas. O crescimento do PIB pode ter um efeito positivo nas cotações do euro.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "França - Produto Interno Bruto (Anual) (France Gross Domestic Product (GDP) y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
Widget do calendário econômico para seu site
Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.
Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.
Plugin oficial para sites em WordPress