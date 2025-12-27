CalendárioSeções

França - Confiança do Consumidor (France Consumer Confidence Index)

País:
França
EUR, Euro
Fonte:
Instituto Nacional da Estatística e Estudos Econômicos (National Institute of Statistics and Economic Studies)
Setor:
Consumidor
Baixa 89 91
90
Última divulgação Importância Atual Projeção Prévio
Prévio
86
89
Seguinte divulgação Atual Projeção Prévio
Prévio
O Índice de Confiança do Consumidor (Consumer Confidence Index) reflete o nível de expetativas dos indivíduos em relação à atividade econômica. Ele é calculado de acordo com um inquérito a mais de 8 000 famílias, ele inclui as opiniões dos consumidores sobre as seguintes questões: situação econômica geral na França; situação financeira e intenções em termos de poupanças e gastos dos entrevistados. Os participantes da pesquisa apresentam uma estimativa das tendências dos últimos doze meses e uma previsão para os próximos doze meses. De acordo com o índice de confiança do consumidor são estimadas as perspectivas a curto prazo para o desenvolvimento da economia francesa.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "França - Confiança do Consumidor (France Consumer Confidence Index)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
89
91
90
out. 2025
90
91
88
set. 2025
87
84
87
ago. 2025
87
91
88
jul. 2025
89
87
88
jun. 2025
88
87
88
mai. 2025
88
91
91
abr. 2025
92
93
92
mar. 2025
92
91
93
fev. 2025
93
94
92
jan. 2025
92
88
89
dez. 2024
89
89
90
nov. 2024
90
94
93
out. 2024
94
96
95
set. 2024
95
93
93
ago. 2024
92
93
91
jul. 2024
91
88
90
jun. 2024
89
89
90
mai. 2024
90
91
90
abr. 2024
90
93
91
mar. 2024
91
89
90
fev. 2024
89
93
91
jan. 2024
91
88
89
dez. 2023
89
84
88
nov. 2023
87
81
84
out. 2023
84
81
83
set. 2023
83
82
85
ago. 2023
85
82
85
jul. 2023
85
83
85
jun. 2023
85
84
83
mai. 2023
83
85
83
abr. 2023
83
84
82
mar. 2023
81
84
82
fev. 2023
82
83
83
jan. 2023
80
84
81
dez. 2022
82
83
83
nov. 2022
83
82
82
out. 2022
82
80
79
set. 2022
79
81
82
ago. 2022
82
80
80
jul. 2022
80
80
82
jun. 2022
82
83
85
mai. 2022
86
86
87
abr. 2022
88
93
90
mar. 2022
91
99
97
fev. 2022
98
100
99
jan. 2022
99
100
100
dez. 2021
100
100
98
nov. 2021
99
100
99
out. 2021
99
101
101
