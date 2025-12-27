CalendárioSeções

França - Exportações (Mensal) (France Exports m/m)

País:
França
EUR, Euro
Fonte:
Ministério da Economia e Finanças (Ministry for the Economy and Finance)
Setor:
Comércio
Baixa €​51.730 bilh
€​51.967 bilh
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
€​51.730 bilh
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
As Exportações (Exports) refletem a mudança no volume de exportações de bens e serviços da França no mês de referência. Os indicadores de exportação são usados para avaliar a atividade do comércio exterior da França e da demanda de bens de produtores francese fora do país. Uma leitura do indicador superior ao esperado pode ter um impacto positivo no euro.

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
out. 2025
€​51.730 bilh
€​51.967 bilh
set. 2025
€​51.919 bilh
€​51.874 bilh
ago. 2025
€​51.802 bilh
€​51.835 bilh
jul. 2025
€​52.117 bilh
€​50.810 bilh
jun. 2025
€​50.630 bilh
€​48.962 bilh
mai. 2025
€​48.888 bilh
€​49.058 bilh
abr. 2025
€​49.256 bilh
€​52.367 bilh
mar. 2025
€​52.551 bilh
€​49.785 bilh
fev. 2025
€​49.670 bilh
€​49.688 bilh
jan. 2025
€​49.836 bilh
€​52.222 bilh
dez. 2024
€​52.255 bilh
€​50.256 bilh
nov. 2024
€​50.101 bilh
€​48.678 bilh
out. 2024
€​48.738 bilh
€​48.292 bilh
set. 2024
€​48.587 bilh
€​49.290 bilh
ago. 2024
€​49.657 bilh
€​49.466 bilh
jul. 2024
€​49.798 bilh
€​51.498 bilh
jun. 2024
€​51.659 bilh
€​50.046 bilh
mai. 2024
€​50.226 bilh
€​51.072 bilh
abr. 2024
€​51.181 bilh
€​52.112 bilh
mar. 2024
€​52.224 bilh
€​50.752 bilh
fev. 2024
€​51.052 bilh
€​48.836 bilh
jan. 2024
€​48.811 bilh
€​50.396 bilh
dez. 2023
€​50.192 bilh
€​49.639 bilh
nov. 2023
€​49.451 bilh
€​49.745 bilh
out. 2023
€​49.671 bilh
€​49.077 bilh
set. 2023
€​49.132 bilh
€​50.532 bilh
ago. 2023
€​50.832 bilh
€​52.585 bilh
jul. 2023
€​52.641 bilh
€​52.114 bilh
jun. 2023
€​52.054 bilh
€​52.745 bilh
mai. 2023
€​52.341 bilh
€​49.975 bilh
abr. 2023
€​49.784 bilh
€​50.294 bilh
mar. 2023
€​50.488 bilh
€​51.080 bilh
fev. 2023
€​50.992 bilh
€​49.574 bilh
jan. 2023
€​49.425 bilh
€​50.555 bilh
dez. 2022
€​50.995 bilh
€​51.254 bilh
nov. 2022
€​51.035 bilh
€​51.768 bilh
out. 2022
€​51.445 bilh
€​52.176 bilh
set. 2022
€​52.041 bilh
€​51.792 bilh
ago. 2022
€​51.152 bilh
€​48.957 bilh
jul. 2022
€​48.741 bilh
€​49.878 bilh
jun. 2022
€​49.736 bilh
€​48.156 bilh
mai. 2022
€​47.780 bilh
€​47.089 bilh
abr. 2022
€​46.740 bilh
€​45.993 bilh
mar. 2022
€​45.734 bilh
€​45.762 bilh
fev. 2022
€​45.748 bilh
€​47.604 bilh
jan. 2022
€​47.274 bilh
€​44.224 bilh
dez. 2021
€​44.089 bilh
€​44.279 bilh
nov. 2021
€​44.017 bilh
€​43.327 bilh
out. 2021
€​43.103 bilh
€​41.996 bilh
set. 2021
€​41.996 bilh
€​42.358 bilh
