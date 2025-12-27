O Índice de Preços ao Consumidor Harmonizado - Mensal - (Harmonised Index of Consumer Prices (HICP) m/m) permite avaliar o nível de estabilidade de preços de bens de consumo e de serviços no mês de referência em comparação com o mês anterior. O índice é calculado usando a mesma metodologia estatística implementada para todos os países da zona do euro. O crescimento na leitura do indicador pode afetar favoravelmente as cotações do euro.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "França - Índice de Preços ao Consumidor Harmonizado (Mensal) (France Harmonised Index of Consumer Prices (HICP) m/m)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).