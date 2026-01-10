CalendárioSeções

França - Taxa de Desemprego (France Jobseekers Total)

País:
França
EUR, Euro
Fonte:
Ministério do Trabalho (Ministry of Labour)
Setor:
Trabalho
3082.0 mil
3021.8 mil
Última divulgação Atual Projeção Prévio
Prévio
3125.7 mil
3082.0 mil
Seguinte divulgação Atual Projeção Prévio
Prévio
Os Candidatos a Emprego (Jobseekers Total) refletem o número total de cidadãos franceses desempregados inscritos no Pôle emploi. Os dados sobre o número de desempregados são publicados no final do mês. O crescimento do indicador significa uma diminuição no poder de compra da população, o que pode afetar negativamente as cotações do euro.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "França - Taxa de Desemprego (France Jobseekers Total)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
set. 2025
3082.0 mil
3021.8 mil
ago. 2025
3021.8 mil
3033.5 mil
jul. 2025
3033.5 mil
2980.6 mil
jun. 2025
2980.6 mil
3078.0 mil
3002.2 mil
mai. 2025
3002.2 mil
2895.4 mil
3013.4 mil
abr. 2025
3013.4 mil
3081.3 mil
3189.3 mil
mar. 2025
3189.3 mil
3027.2 mil
3217.8 mil
fev. 2025
3228.8 mil
3161.6 mil
3161.6 mil
jan. 2025
3161.6 mil
2956.8 mil
2956.8 mil
dez. 2024
2956.8 mil
2885.1 mil
2935.0 mil
nov. 2024
2935.0 mil
2839.3 mil
2891.5 mil
out. 2024
2891.5 mil
2803.7 mil
2837.9 mil
set. 2024
2837.9 mil
2796.6 mil
2795.7 mil
ago. 2024
2795.7 mil
2824.7 mil
2808.4 mil
jul. 2024
2808.4 mil
2815.7 mil
2834.5 mil
jun. 2024
2834.5 mil
2819.3 mil
2816.3 mil
mai. 2024
2816.3 mil
2775.4 mil
abr. 2024
2775.4 mil
2812.2 mil
mar. 2024
2812.2 mil
2820.6 mil
fev. 2024
2811.9 mil
2827.7 mil
jan. 2024
2827.7 mil
2825.2 mil
dez. 2023
2825.2 mil
2798.8 mil
2826.6 mil
nov. 2023
2826.6 mil
2821.4 mil
out. 2023
2821.4 mil
2812.2 mil
set. 2023
2812.2 mil
2787.0 mil
2827.6 mil
ago. 2023
2827.6 mil
2816.6 mil
jul. 2023
2816.6 mil
2792.8 mil
jun. 2023
2792.8 mil
2798.8 mil
2806.0 mil
mai. 2023
2806.0 mil
2799.8 mil
abr. 2023
2799.8 mil
2789.0 mil
mar. 2023
2789.0 mil
2857.4 mil
2800.1 mil
fev. 2023
2781.0 mil
2809.0 mil
jan. 2023
2809.0 mil
2816.6 mil
dez. 2022
2816.6 mil
2923.1 mil
2810.4 mil
set. 2022
2905.8 mil
2940.6 mil
2965.8 mil
ago. 2022
2966.0 mil
2967.0 mil
jul. 2022
2967.0 mil
2946.5 mil
jun. 2022
2946.5 mil
3004.8 mil
2932.9 mil
mai. 2022
2933.0 mil
2955.0 mil
abr. 2022
2955.0 mil
2940.0 mil
mar. 2022
2940.0 mil
3163.1 mil
2951.0 mil
fev. 2022
2967.3 mil
2977.1 mil
jan. 2022
2977.1 mil
3075.0 mil
dez. 2021
3075.0 mil
3336.7 mil
3087.8 mil
nov. 2021
3087.8 mil
3253.7 mil
set. 2021
3253.7 mil
3491.3 mil
3308.7 mil
jun. 2021
3417.6 mil
3561.8 mil
3490.1 mil
mai. 2021
3490.1 mil
3623.8 mil
abr. 2021
3623.8 mil
3557.9 mil
mar. 2021
3557.9 mil
3576.3 mil
3574.7 mil
