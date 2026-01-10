Calendário Econômico
França - Taxa de Desemprego (France Jobseekers Total)
|Moderada
|3082.0 mil
|-
|
3021.8 mil
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|3125.7 mil
|
3082.0 mil
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
Os Candidatos a Emprego (Jobseekers Total) refletem o número total de cidadãos franceses desempregados inscritos no Pôle emploi. Os dados sobre o número de desempregados são publicados no final do mês. O crescimento do indicador significa uma diminuição no poder de compra da população, o que pode afetar negativamente as cotações do euro.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "França - Taxa de Desemprego (France Jobseekers Total)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
Widget do calendário econômico para seu site
Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.
Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.
Plugin oficial para sites em WordPress