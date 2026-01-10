Os Candidatos a Emprego (Jobseekers Total) refletem o número total de cidadãos franceses desempregados inscritos no Pôle emploi. Os dados sobre o número de desempregados são publicados no final do mês. O crescimento do indicador significa uma diminuição no poder de compra da população, o que pode afetar negativamente as cotações do euro.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "França - Taxa de Desemprego (France Jobseekers Total)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).