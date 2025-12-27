Calendário Econômico
França - Balança Comercial (France Trade Balance)
|Baixa
|€-3.918 bilh
|€-6.709 bilh
|
€-6.347 bilh
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|€-6.260 bilh
|
€-3.918 bilh
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
A Balança Comercial (Trade Balance) mostra a diferença entre exportações e importações de bens e serviços na França para o mês de referência. Um valor positivo indica um superávit comercial, um negativo, um déficit comercial. Uma leitura do indicador superior ao esperado pode ter um impacto positivo no euro.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "França - Balança Comercial (France Trade Balance)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
