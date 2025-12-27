CalendárioSeções

França - Balança Comercial (France Trade Balance)

França
Ministério da Economia e Finanças (Ministry for the Economy and Finance)
Comércio
A Balança Comercial (Trade Balance) mostra a diferença entre exportações e importações de bens e serviços na França para o mês de referência. Um valor positivo indica um superávit comercial, um negativo, um déficit comercial. Uma leitura do indicador superior ao esperado pode ter um impacto positivo no euro.

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
out. 2025
€​-3.918 bilh
€​-6.709 bilh
€​-6.347 bilh
set. 2025
€​-6.576 bilh
€​-6.824 bilh
€​-5.186 bilh
ago. 2025
€​-5.529 bilh
€​-5.970 bilh
€​-5.740 bilh
jul. 2025
€​-5.558 bilh
€​-6.605 bilh
€​-7.159 bilh
jun. 2025
€​-7.623 bilh
€​-9.829 bilh
€​-7.633 bilh
mai. 2025
€​-7.766 bilh
€​-6.809 bilh
€​-7.689 bilh
abr. 2025
€​-7.968 bilh
€​-6.230 bilh
€​-6.272 bilh
mar. 2025
€​-6.248 bilh
€​-6.385 bilh
€​-7.700 bilh
fev. 2025
€​-7.874 bilh
€​-6.644 bilh
€​-6.490 bilh
jan. 2025
€​-6.540 bilh
€​-6.948 bilh
€​-3.481 bilh
dez. 2024
€​-3.905 bilh
€​-7.466 bilh
€​-6.340 bilh
nov. 2024
€​-7.085 bilh
€​-7.173 bilh
€​-7.520 bilh
out. 2024
€​-7.666 bilh
€​-6.908 bilh
€​-8.418 bilh
set. 2024
€​-8.266 bilh
€​-6.514 bilh
€​-7.718 bilh
ago. 2024
€​-7.371 bilh
€​-6.796 bilh
€​-6.042 bilh
jul. 2024
€​-5.884 bilh
€​-7.184 bilh
€​-5.980 bilh
jun. 2024
€​-6.088 bilh
€​-8.550 bilh
€​-7.716 bilh
mai. 2024
€​-7.987 bilh
€​-8.962 bilh
€​-7.561 bilh
abr. 2024
€​-7.579 bilh
€​-3.856 bilh
€​-5.381 bilh
mar. 2024
€​-5.473 bilh
€​-5.284 bilh
€​-5.614 bilh
fev. 2024
€​-5.244 bilh
€​-5.765 bilh
€​-7.213 bilh
jan. 2024
€​-7.388 bilh
€​-5.584 bilh
€​-6.421 bilh
dez. 2023
€​-6.829 bilh
€​-6.778 bilh
€​-5.939 bilh
nov. 2023
€​-5.943 bilh
€​-8.814 bilh
€​-8.455 bilh
out. 2023
€​-8.597 bilh
€​-8.623 bilh
€​-8.867 bilh
set. 2023
€​-8.917 bilh
€​-8.194 bilh
€​-8.330 bilh
ago. 2023
€​-8.202 bilh
€​-7.445 bilh
€​-8.106 bilh
jul. 2023
€​-8.089 bilh
€​-7.590 bilh
€​-6.804 bilh
jun. 2023
€​-6.713 bilh
€​-9.122 bilh
€​-7.939 bilh
mai. 2023
€​-8.418 bilh
€​-8.954 bilh
€​-10.563 bilh
abr. 2023
€​-9.710 bilh
€​-9.015 bilh
€​-8.393 bilh
mar. 2023
€​-8.023 bilh
€​-11.533 bilh
€​-9.302 bilh
fev. 2023
€​-9.904 bilh
€​-14.202 bilh
€​-12.538 bilh
jan. 2023
€​-12.939 bilh
€​-14.753 bilh
€​-14.726 bilh
dez. 2022
€​-14.934 bilh
€​-13.276 bilh
€​-13.566 bilh
nov. 2022
€​-13.766 bilh
€​-14.799 bilh
€​-11.592 bilh
out. 2022
€​-12.150 bilh
€​-17.123 bilh
€​-17.167 bilh
set. 2022
€​-17.487 bilh
€​-15.438 bilh
€​-15.298 bilh
ago. 2022
€​-15.301 bilh
€​-14.256 bilh
€​-14.786 bilh
jul. 2022
€​-14.538 bilh
€​-13.377 bilh
€​-13.083 bilh
jun. 2022
€​-13.066 bilh
€​-12.923 bilh
€​-12.908 bilh
mai. 2022
€​-12.994 bilh
€​-12.564 bilh
€​-12.717 bilh
abr. 2022
€​-12.156 bilh
€​-11.633 bilh
€​-12.649 bilh
mar. 2022
€​-12.374 bilh
€​-9.323 bilh
€​-10.360 bilh
fev. 2022
€​-10.273 bilh
€​-9.766 bilh
€​-7.955 bilh
jan. 2022
€​-8.034 bilh
€​-10.777 bilh
€​-11.394 bilh
dez. 2021
€​-11.321 bilh
€​-8.771 bilh
€​-9.756 bilh
nov. 2021
€​-9.727 bilh
€​-7.209 bilh
€​-7.697 bilh
out. 2021
€​-7.513 bilh
€​-6.767 bilh
€​-6.943 bilh
set. 2021
€​-6.777 bilh
€​-6.436 bilh
€​-6.655 bilh
