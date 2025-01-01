- Propriedades do Terminal Cliente
Propriedades da Conta
Para obter informações sobre a conta atual existem várias funções: AccountInfoInteger(), AccountInfoDouble() e AccountInfoString(). Os valores dos parâmetros destas funções podem aceitar valores das enumerações de ENUM_ACCOUNT_INFO.
Para a função AccountInfoInteger()
|
Identificador
|
Descrição
|
Tipo
|
ACCOUNT_LOGIN
|
Número da conta
|
long
|
ACCOUNT_TRADE_MODE
|
Modo de negociação da conta
|
ACCOUNT_LEVERAGE
|
Alavancagem da conta
|
long
|
ACCOUNT_LIMIT_ORDERS
|
Número permitido máximo de ordens pendentes ativas
|
int
|
ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE
|
Modo para definir a margem permitida mínima
|
ACCOUNT_TRADE_ALLOWED
|
Negociação permitida para a conta atual
|
bool
|
ACCOUNT_TRADE_EXPERT
|
Negociação permitida para um Expert Advisor
|
bool
|
ACCOUNT_MARGIN_MODE
|
Modo de cálculo da margem
|
ACCOUNT_CURRENCY_DIGITS
|
Número de casas decimais, para a moeda da conta, necessário para exibir com precisão os resultados da negociação
|
int
|
ACCOUNT_FIFO_CLOSE
|
Indica que a posição pode ser fechada apenas pelo princípio FIFO. Se o valor da propriedade for igual a true, será permitido fechar a posição de cada símbolo apenas segundo a ordem em que foram abertas, quer dizer, primeiro, a mais antiga, em seguida, a mais recente e assim por diante. Ao tentar fechar posições em uma ordem diferente, aparecerá um erro.
Para contas sem registo de posições usando cobertura (ACCOUNT_MARGIN_MODE!=ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING), a propriedade sempre será igual a false
|
bool
|
ACCOUNT_HEDGE_ALLOWED
|
Indica que são permitidas posições opostas de um símbolo de cada vez
|
bool
Para a função AccountInfoDouble()
|
Identificador
|
Descrição
|
Tipo
|
ACCOUNT_BALANCE
|
Saldo da conta na moeda de depósito
|
double
|
ACCOUNT_CREDIT
|
Crédito da conta na moeda de depósito
|
double
|
ACCOUNT_PROFIT
|
Lucro atual de uma conta na moeda de depósito
|
double
|
ACCOUNT_EQUITY
|
Saldo a mercado da conta na moeda de depósito
|
double
|
ACCOUNT_MARGIN
|
Margem da conta usada na moeda de depósito
|
double
|
ACCOUNT_MARGIN_FREE
|
Margem livre de uma conta na moeda de depósito
|
double
|
ACCOUNT_MARGIN_LEVEL
|
Nível de margem de conta em percentagem
|
double
|
ACCOUNT_MARGIN_SO_CALL
|
Nível de chamada de margem. Dependendo da definição, ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE é expresso em percentagem ou em moeda de depósito
|
double
|
ACCOUNT_MARGIN_SO_SO
|
Nível de margem de Stop Out (encerramento forçado). Dependendo da definição, ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE é expresso em percentagem ou em moeda de depósito
|
double
|
ACCOUNT_MARGIN_INITIAL
|
Margem inicial. O montante reservado numa conta para cobrir a margem de todas as ordens pendentes
|
double
|
ACCOUNT_MARGIN_MAINTENANCE
|
Margem de manutenção. O patrimônio líquido mínimo reservado numa conta para cobrir o valor mínimo de todas as posições em aberto
|
double
|
ACCOUNT_ASSETS
|
Os ativos atuais de uma conta
|
double
|
ACCOUNT_LIABILITIES
|
As responsabilidades atuais de uma conta
|
double
|
ACCOUNT_COMMISSION_BLOCKED
|
O valor da comissão bloqueada atual numa conta
|
double
Para a função AccountInfoString()
|
Identificador
|
Descrição
|
Tipo
|
ACCOUNT_NAME
|
Nome do cliente
|
string
|
ACCOUNT_SERVER
|
Nome do servidor de negociação
|
string
|
ACCOUNT_CURRENCY
|
Moeda da conta
|
string
|
ACCOUNT_COMPANY
|
Nome de uma empresa que serve a conta
|
string
Existem vários tipos de contas que podem ser abertos em um servidor de negociação. O tipo de conta sobre o qual um programa MQL5 está sendo executado pode ser encontrado usando a enumeração ENUM_ACCOUNT_TRADE_MODE.
|
Identificador
|
Descrição
|
ACCOUNT_TRADE_MODE_DEMO
|
Conta de Demonstração
|
ACCOUNT_TRADE_MODE_CONTEST
|
Conta de torneio
|
ACCOUNT_TRADE_MODE_REAL
|
Conta real
No caso do saldo a mercado não ser suficiente para manter posições em aberto ocorre a situação de Stop Out, ou seja o encerramento forçado. O nível de margem mínimo no qual o Stop Out ocorre pode ser definido em percentagem ou em termos monetários. Para descobrir a configuração de modo da conta use a enumeração ENUM_ACCOUNT_STOPOUT_MODE.
|
Identificador
|
Descrição
|
ACCOUNT_STOPOUT_MODE_PERCENT
|
Modo stop out da conta em percentagem
|
ACCOUNT_STOPOUT_MODE_MONEY
|
Modo stop out da conta em dinheiro
|
Identificador
|
Descrição
|
ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING
|
Usa-se para o mercado de balcão ao registrar as posições no modo "compensação" (segundo um símbolo pode existir apenas uma posição). O cálculo da margem é realizado com base no tipo de instrumento (SYMBOL_TRADE_CALC_MODE).
|
ACCOUNT_MARGIN_MODE_EXCHANGE
|
Usa-se para o mercado de bolsa. O cálculo da margem é realizado com base nos descontos indicados nas configurações dos instrumentos. Os descontos são estabelecidos pela corretora, no entanto não podem ser inferiores aos valores determinados pela bolsa.
|
ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING
|
Usa-se para o mercado de balcão ao ser realizado o registro independente de posições ("cobertura", segundo um símbolo, podem existir várias posições). O cálculo da margem realiza-se com base no tipo de instrumento (SYMBOL_TRADE_CALC_MODE) e tendo em conta o tamanho da margem de cobertura (SYMBOL_MARGIN_HEDGED).
Os dados do tipo float são exibidos com 5 dígitos após o ponto decimal.
|
