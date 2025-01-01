Propriedades da Conta

Para obter informações sobre a conta atual existem várias funções: AccountInfoInteger(), AccountInfoDouble() e AccountInfoString(). Os valores dos parâmetros destas funções podem aceitar valores das enumerações de ENUM_ACCOUNT_INFO.

Para a função AccountInfoInteger()

ENUM_ACCOUNT_INFO_INTEGER

Identificador Descrição Tipo ACCOUNT_LOGIN Número da conta long ACCOUNT_TRADE_MODE Modo de negociação da conta ENUM_ACCOUNT_TRADE_MODE ACCOUNT_LEVERAGE Alavancagem da conta long ACCOUNT_LIMIT_ORDERS Número permitido máximo de ordens pendentes ativas int ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE Modo para definir a margem permitida mínima ENUM_ACCOUNT_STOPOUT_MODE ACCOUNT_TRADE_ALLOWED Negociação permitida para a conta atual bool ACCOUNT_TRADE_EXPERT Negociação permitida para um Expert Advisor bool ACCOUNT_MARGIN_MODE Modo de cálculo da margem ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE ACCOUNT_CURRENCY_DIGITS Número de casas decimais, para a moeda da conta, necessário para exibir com precisão os resultados da negociação int ACCOUNT_FIFO_CLOSE Indica que a posição pode ser fechada apenas pelo princípio FIFO. Se o valor da propriedade for igual a true, será permitido fechar a posição de cada símbolo apenas segundo a ordem em que foram abertas, quer dizer, primeiro, a mais antiga, em seguida, a mais recente e assim por diante. Ao tentar fechar posições em uma ordem diferente, aparecerá um erro. Para contas sem registo de posições usando cobertura (ACCOUNT_MARGIN_MODE!=ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING), a propriedade sempre será igual a false bool ACCOUNT_HEDGE_ALLOWED Indica que são permitidas posições opostas de um símbolo de cada vez bool

Para a função AccountInfoDouble()

ENUM_ACCOUNT_INFO_DOUBLE

Identificador Descrição Tipo ACCOUNT_BALANCE Saldo da conta na moeda de depósito double ACCOUNT_CREDIT Crédito da conta na moeda de depósito double ACCOUNT_PROFIT Lucro atual de uma conta na moeda de depósito double ACCOUNT_EQUITY Saldo a mercado da conta na moeda de depósito double ACCOUNT_MARGIN Margem da conta usada na moeda de depósito double ACCOUNT_MARGIN_FREE Margem livre de uma conta na moeda de depósito double ACCOUNT_MARGIN_LEVEL Nível de margem de conta em percentagem double ACCOUNT_MARGIN_SO_CALL Nível de chamada de margem. Dependendo da definição, ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE é expresso em percentagem ou em moeda de depósito double ACCOUNT_MARGIN_SO_SO Nível de margem de Stop Out (encerramento forçado). Dependendo da definição, ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE é expresso em percentagem ou em moeda de depósito double ACCOUNT_MARGIN_INITIAL Margem inicial. O montante reservado numa conta para cobrir a margem de todas as ordens pendentes double ACCOUNT_MARGIN_MAINTENANCE Margem de manutenção. O patrimônio líquido mínimo reservado numa conta para cobrir o valor mínimo de todas as posições em aberto double ACCOUNT_ASSETS Os ativos atuais de uma conta double ACCOUNT_LIABILITIES As responsabilidades atuais de uma conta double ACCOUNT_COMMISSION_BLOCKED O valor da comissão bloqueada atual numa conta double

Para a função AccountInfoString()

ENUM_ACCOUNT_INFO_STRING

Identificador Descrição Tipo ACCOUNT_NAME Nome do cliente string ACCOUNT_SERVER Nome do servidor de negociação string ACCOUNT_CURRENCY Moeda da conta string ACCOUNT_COMPANY Nome de uma empresa que serve a conta string

Existem vários tipos de contas que podem ser abertos em um servidor de negociação. O tipo de conta sobre o qual um programa MQL5 está sendo executado pode ser encontrado usando a enumeração ENUM_ACCOUNT_TRADE_MODE.

ENUM_ACCOUNT_TRADE_MODE

Identificador Descrição ACCOUNT_TRADE_MODE_DEMO Conta de Demonstração ACCOUNT_TRADE_MODE_CONTEST Conta de torneio ACCOUNT_TRADE_MODE_REAL Conta real

No caso do saldo a mercado não ser suficiente para manter posições em aberto ocorre a situação de Stop Out, ou seja o encerramento forçado. O nível de margem mínimo no qual o Stop Out ocorre pode ser definido em percentagem ou em termos monetários. Para descobrir a configuração de modo da conta use a enumeração ENUM_ACCOUNT_STOPOUT_MODE.

ENUM_ACCOUNT_STOPOUT_MODE

Identificador Descrição ACCOUNT_STOPOUT_MODE_PERCENT Modo stop out da conta em percentagem ACCOUNT_STOPOUT_MODE_MONEY Modo stop out da conta em dinheiro

ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE

Identificador Descrição ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING Usa-se para o mercado de balcão ao registrar as posições no modo "compensação" (segundo um símbolo pode existir apenas uma posição). O cálculo da margem é realizado com base no tipo de instrumento (SYMBOL_TRADE_CALC_MODE). ACCOUNT_MARGIN_MODE_EXCHANGE Usa-se para o mercado de bolsa. O cálculo da margem é realizado com base nos descontos indicados nas configurações dos instrumentos. Os descontos são estabelecidos pela corretora, no entanto não podem ser inferiores aos valores determinados pela bolsa. ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING Usa-se para o mercado de balcão ao ser realizado o registro independente de posições ("cobertura", segundo um símbolo, podem existir várias posições). O cálculo da margem realiza-se com base no tipo de instrumento (SYMBOL_TRADE_CALC_MODE) e tendo em conta o tamanho da margem de cobertura (SYMBOL_MARGIN_HEDGED).

Os dados do tipo float são exibidos com 5 dígitos após o ponto decimal.