Propriedades da Transação
Uma transação é o reflexo de uma execução de uma negociação baseada em uma ordem que contém uma solicitação de negociação. Cada negociação é descrita através de propriedades que permitem obter informações sobre ela. A fim de ler valores destas propriedades, as funções do tipo HistoryDealGet...() são usadas, que retornam valores provenientes das enumerações correspondentes.
Para a função PlotIndexSetDouble()
|
Identificador
|
Descrição
|
Tipo
|
DEAL_TICKET
|
Bilhete da transação. Um número exclusivo atribuído a cada transação.
|
long
|
DEAL_ORDER
|
Número da ordem da transação.
|
long
|
DEAL_TIME
|
|
datetime
|
DEAL_TIME_MSC
|
O tempo de execução de negociações em milissegundos desde 01.01.1970
|
long
|
DEAL_TYPE
|
Tipo de transação
|
DEAL_ENTRY
|
Entrada de uma transação - entrada, saída, reversão
|
DEAL_MAGIC
|
Número mágico de uma transação (veja ORDER_MAGIC)
|
long
|
DEAL_REASON
|
Razão ou origem para realizar a transação
|
DEAL_POSITION_ID
|
Identificador de uma posição, na abertura, modificação ou fechamento da qual esta transação tomou parte. Cada posição tem um identificador único que é atribuído a todas as operações (deals) executadas para o ativo durante todo o tempo de vida da posição.
|
long
Para a função HistoryDealGetDouble()
|
Identificador
|
Descrição
|
Tipo
|
DEAL_VOLUME
|
Volume da transação
|
double
|
DEAL_PRICE
|
Preço da transação
|
double
|
DEAL_COMMISSION
|
Comissão da transação
|
double
|
DEAL_SWAP
|
Swap acumulativo no fechamento
|
double
|
DEAL_PROFIT
|
Lucro da transação
|
double
|
DEAL_FEE
|
O pagamento da transação é cobrado imediatamente após a ela ser concluída.
|
double
|
DEAL_SL
|
Nível de Stop Loss
|
double
|
DEAL_TP
|
Nível Take Profit
|
double
Para a função HistoryDealGetString()
|
Identificador
|
Descrição
|
Tipo
|
DEAL_SYMBOL
|
Ativo (symbol) da transação
|
string
|
DEAL_COMMENT
|
Comentário da transação
|
string
Cada transação é caracterizada por um tipo, cujos valores permitidos são enumerados em ENUM_DEAL_TYPE. A fim de obter informações sobre o tipo de transação, use a função HistoryDealGetInteger() com o modificador DEAL_TYPE.
|
Identificador
|
Descrição
|
DEAL_TYPE_BUY
|
Compra
|
DEAL_TYPE_SELL
|
Venda
|
DEAL_TYPE_BALANCE
|
Saldo
|
DEAL_TYPE_CREDIT
|
Crédito
|
DEAL_TYPE_CHARGE
|
Cobrança adicional
|
DEAL_TYPE_CORRECTION
|
Correção
|
DEAL_TYPE_BONUS
|
Bonus
|
DEAL_TYPE_COMMISSION
|
Comissão adicional
|
DEAL_TYPE_COMMISSION_DAILY
|
Comissão diária
|
DEAL_TYPE_COMMISSION_MONTHLY
|
Comissão mensal
|
DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_DAILY
|
Comissão de agente diário
|
DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_MONTHLY
|
Comissão de agente mensal
|
DEAL_TYPE_INTEREST
|
Taxa de juros
|
DEAL_TYPE_BUY_CANCELED
|
Operação de compra cancelada. Pode haver uma situação quando uma operação de compra executada anteriormente é cancelada. Neste caso, o tipo de transação executada anteriormente (DEAL_TYPE_BUY) é alterada para DEAL_TYPE_BUY_CANCELED, e seu lucro/prejuízo é zerado Lucro/prejuízo obtido anteriormente é cobrado/sacado usando uma operação de saldo separada
|
DEAL_TYPE_SELL_CANCELED
|
Operação de venda cancelada. Pode haver uma situação quando uma operação de venda executada anteriormente é cancelada. Neste caso, o tipo da operação executada anteriormente (DEAL_TYPE_SELL) é alterada para DEAL_TYPE_SELL_CANCELED, e seu lucro/prejuízo é zerado. Lucro/prejuízo obtido anteriormente é cobrado/sacado usando uma operação de saldo separada
|
DEAL_DIVIDEND
|
Operação de dividendos
|
DEAL_DIVIDEND_FRANKED
|
Operação de dividendos franqueados (não tributáveis)
|
DEAL_TAX
|
Cálculo do imposto
As operações (deal) diferem entre si não somente no seu conjunto de tipos em ENUM_DEAL_TYPE, mas também na forma como elas alteram posições. Isto pode ser uma simples abertura de posição, ou acumulação de uma posição aberta anteriormente (entrada de mercado), encerramento de posição através de uma operação oposta no volume correspondente (saída de mercado), ou reversão de posição, se a operação em direção oposta cobrir o volume da posição aberta anteriormente.
Todas estas situações são descritas pelos valores provenientes da enumeração ENUM_DEAL_ENTRY. A fim de receber esta informação sobre uma transação, use a função HistoryDealGetInteger() com o modificador DEAL_ENTRY.
|
Identificador
|
Descrição
|
DEAL_ENTRY_IN
|
Entrada
|
DEAL_ENTRY_OUT
|
Saída
|
DEAL_ENTRY_INOUT
|
Reversão
|
DEAL_ENTRY_OUT_BY
|
Fechamento pela posição oposta
A propriedade DEAL_REASON contém a razão para a realização da transação. A transação pode ser realizada como resultado da ativação da ordem colocada a partir do aplicativo móvel ou a partir de um programa MQL5; ou como resultado de um evento StopOut, ou debitada/creditada a margem de variação, etc. Os valores possíveis DEAL_REASON são descritos na enumeração ENUM_DEAL_REASON. Para as operações não-comerciais resultantes da alteração do balanço, crédito comissões e outras operações, indica-se como a razão DEAL_REASON_CLIENT.
|
Identificador
|
Descrição
|
DEAL_REASON_CLIENT
|
Transação realizada como resultado da ativação de uma ordem colocada a partir de um terminal desktop
|
DEAL_REASON_MOBILE
|
Transação realizada como resultado da ativação de uma ordem colocada a partir de um aplicativo móvel
|
DEAL_REASON_WEB
|
Transação realizada como resultado da ativação de uma ordem colocada a partir da plataforma web
|
DEAL_REASON_EXPERT
|
Transação realizada como resultado da ativação de uma ordem colocada a partir de um programa MQL5, Expert Advisor ou script
|
DEAL_REASON_SL
|
Transação realizada como resultado da ativação de uma ordem Stop Loss
|
DEAL_REASON_TP
|
Transação realizada como resultado da ativação de uma ordem Take Profit
|
DEAL_REASON_SO
|
Transação realizada como resultado do evento Stop Out
|
DEAL_REASON_ROLLOVER
|
Transação realizada devido à transferência da posição
|
DEAL_REASON_VMARGIN
|
Transação realizada após creditada/debitada a margem de variação
|
DEAL_REASON_SPLIT
|
Transação realizada após o fracionamento (redução do preço) do instrumento que tinha a posição aberta durante o fracionamento
|
DEAL_REASON_CORPORATE_ACTION
|
A operação foi realizada como resultado de uma ação corporativa: fusão ou renomeação de título, transferência de um cliente para outra conta, etc.