Propriedades da Transação

Uma transação é o reflexo de uma execução de uma negociação baseada em uma ordem que contém uma solicitação de negociação. Cada negociação é descrita através de propriedades que permitem obter informações sobre ela. A fim de ler valores destas propriedades, as funções do tipo HistoryDealGet...() são usadas, que retornam valores provenientes das enumerações correspondentes.

ENUM_DEAL_PROPERTY_INTEGER

Identificador Descrição Tipo DEAL_TICKET Bilhete da transação. Um número exclusivo atribuído a cada transação. long DEAL_ORDER Número da ordem da transação. long DEAL_TIME Propriedades da Transação datetime DEAL_TIME_MSC O tempo de execução de negociações em milissegundos desde 01.01.1970 long DEAL_TYPE Tipo de transação ENUM_DEAL_TYPE DEAL_ENTRY Entrada de uma transação - entrada, saída, reversão ENUM_DEAL_ENTRY DEAL_MAGIC Número mágico de uma transação (veja ORDER_MAGIC) long DEAL_REASON Razão ou origem para realizar a transação ENUM_DEAL_REASON DEAL_POSITION_ID Identificador de uma posição, na abertura, modificação ou fechamento da qual esta transação tomou parte. Cada posição tem um identificador único que é atribuído a todas as operações (deals) executadas para o ativo durante todo o tempo de vida da posição. long

Para a função HistoryDealGetDouble()

ENUM_DEAL_PROPERTY_DOUBLE

Identificador Descrição Tipo DEAL_VOLUME Volume da transação double DEAL_PRICE Preço da transação double DEAL_COMMISSION Comissão da transação double DEAL_SWAP Swap acumulativo no fechamento double DEAL_PROFIT Lucro da transação double DEAL_FEE O pagamento da transação é cobrado imediatamente após a ela ser concluída. double DEAL_SL Nível de Stop Loss Para uma operação de entrada ou reversão, o valor Stop Loss é tomado da ordem que abre ou reverte a posição

Para uma operação de saída, o valor do Stop Loss é tomado do fechamento da posição double DEAL_TP Nível Take Profit Para uma operação de entrada ou reversão, o valor Take Profit é tomado da ordem que abre ou reverte a posição

Para uma operação de saída, o valor Take Profit é tomado do fechamento da posição double

Para a função HistoryDealGetString()

ENUM_DEAL_PROPERTY_STRING

Identificador Descrição Tipo DEAL_SYMBOL Ativo (symbol) da transação string DEAL_COMMENT Comentário da transação string

Cada transação é caracterizada por um tipo, cujos valores permitidos são enumerados em ENUM_DEAL_TYPE. A fim de obter informações sobre o tipo de transação, use a função HistoryDealGetInteger() com o modificador DEAL_TYPE.

ENUM_DEAL_TYPE

Identificador Descrição DEAL_TYPE_BUY Compra DEAL_TYPE_SELL Venda DEAL_TYPE_BALANCE Saldo DEAL_TYPE_CREDIT Crédito DEAL_TYPE_CHARGE Cobrança adicional DEAL_TYPE_CORRECTION Correção DEAL_TYPE_BONUS Bonus DEAL_TYPE_COMMISSION Comissão adicional DEAL_TYPE_COMMISSION_DAILY Comissão diária DEAL_TYPE_COMMISSION_MONTHLY Comissão mensal DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_DAILY Comissão de agente diário DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_MONTHLY Comissão de agente mensal DEAL_TYPE_INTEREST Taxa de juros DEAL_TYPE_BUY_CANCELED Operação de compra cancelada. Pode haver uma situação quando uma operação de compra executada anteriormente é cancelada. Neste caso, o tipo de transação executada anteriormente (DEAL_TYPE_BUY) é alterada para DEAL_TYPE_BUY_CANCELED, e seu lucro/prejuízo é zerado Lucro/prejuízo obtido anteriormente é cobrado/sacado usando uma operação de saldo separada DEAL_TYPE_SELL_CANCELED Operação de venda cancelada. Pode haver uma situação quando uma operação de venda executada anteriormente é cancelada. Neste caso, o tipo da operação executada anteriormente (DEAL_TYPE_SELL) é alterada para DEAL_TYPE_SELL_CANCELED, e seu lucro/prejuízo é zerado. Lucro/prejuízo obtido anteriormente é cobrado/sacado usando uma operação de saldo separada DEAL_DIVIDEND Operação de dividendos DEAL_DIVIDEND_FRANKED Operação de dividendos franqueados (não tributáveis) DEAL_TAX Cálculo do imposto

As operações (deal) diferem entre si não somente no seu conjunto de tipos em ENUM_DEAL_TYPE, mas também na forma como elas alteram posições. Isto pode ser uma simples abertura de posição, ou acumulação de uma posição aberta anteriormente (entrada de mercado), encerramento de posição através de uma operação oposta no volume correspondente (saída de mercado), ou reversão de posição, se a operação em direção oposta cobrir o volume da posição aberta anteriormente.

Todas estas situações são descritas pelos valores provenientes da enumeração ENUM_DEAL_ENTRY. A fim de receber esta informação sobre uma transação, use a função HistoryDealGetInteger() com o modificador DEAL_ENTRY.

ENUM_DEAL_ENTRY

Identificador Descrição DEAL_ENTRY_IN Entrada DEAL_ENTRY_OUT Saída DEAL_ENTRY_INOUT Reversão DEAL_ENTRY_OUT_BY Fechamento pela posição oposta

A propriedade DEAL_REASON contém a razão para a realização da transação. A transação pode ser realizada como resultado da ativação da ordem colocada a partir do aplicativo móvel ou a partir de um programa MQL5; ou como resultado de um evento StopOut, ou debitada/creditada a margem de variação, etc. Os valores possíveis DEAL_REASON são descritos na enumeração ENUM_DEAL_REASON. Para as operações não-comerciais resultantes da alteração do balanço, crédito comissões e outras operações, indica-se como a razão DEAL_REASON_CLIENT.

